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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

31.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,734,22-6,99
Acıpayam Selüloz5,292,92-16,95
Adana Çimento (A)7,10-0,56-26,88
Adana Çimento (B)6,202,65-13,04
Adana Çimento (C)1,721,78-22,87
Adel Kalemcilik9,986,06-36,43
Adese Alışveriş Ticaret1,035,10-27,89
Afyon Çimento4,963,33-21,02
Ak Enerji0,765,56-30,28
Akbank5,601,63-30,95
Akçansa7,042,18-27,38
Akdenız Güvenlık Hız.1,455,07-31,28
Akfen GMYO2,499,69-38,52
Akın Tekstil8,606,57-37,64
Akiş GMYO2,564,07-36,63
Akmerkez GMYO21,241,14-10,30
Aksa6,342,76-19,01
Aksa Enerji3,323,11-12,63
Aksigorta4,658,14-14,17
Aksu Enerji7,190,28-51,65
Alarko Carrıer38,925,47-35,13
Alarko GMYO11,309,39-25,57
Alarko Holding4,123,78-30,76
Albaraka Türk1,102,80-28,10
Alcatel Lucent Teletaş19,936,4165,53
Alkim Kağıt5,685,581,79
Alkim Kimya49,881,7130,17
Altınyağ0,569,8036,59
Altınyunus Çeşme11,124,9111,31
Anadolu Cam3,139,06-28,21
Anadolu Efes17,230,17-25,35
Anadolu Grubu Holding13,970,79-20,58
Anadolu Hayat Emek.5,302,12-12,90
Anadolu Isuzu8,463,17-30,48
Anadolu Sigorta4,510,008,58
Anel Elektrik2,923,18-9,03
Arçelik13,541,35-35,03
ARD Bilişim Teknolojileri12,226,26
Arena Bilgisayar9,582,2427,22
Armada Bilgisayar16,613,811,34
Arsan Tekstil2,802,56-21,79
Artı Yatırım Holding0,740,00-8,64
Aselsan23,601,5512,70
Aslan Çimento33,381,95-16,47
Ata GMYO3,730,27-17,66
Atakule GMYO1,259,65-34,90
Atlantis Yatırım Holding1,20-4,7620,00
Atlas Yat. Ort.1,116,73-22,92
AvivaSA Emeklilik Hayat13,291,76-0,86
Avrasya GMYO1,127,69-25,83
Avrasya Petrol ve Tur.1,148,57-37,36
Avrasya Stratejik GMYF1.320,900,012,72
Avrupa Yatırım Holding0,922,22-40,26
Ayen Enerji2,486,44-28,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,810,56-17,35
Aygaz8,401,69-30,84
Bagfaş11,705,60-30,44
Bak Ambalaj6,78-2,45-7,76
Balatacılar Balatacılık1,750,0041,13
Bantaş Ambalaj2,929,7715,87
Banvit16,220,75-12,65
Baştaş Başkent Çimento2,500,81-3,47
Batı Çimento2,117,65-36,25
Batısöke Çimento0,829,33-37,40
Bera Holding2,795,28-27,53
Berkosan Yalıtım2,482,90-9,49
Beşiktaş Futbol Yat.1,955,41-20,41
Beyaz Filo2,653,92-16,14
Bilici Yatırım6,251,7943,02
Bim Mağazalar50,150,107,48
Birko Mensucat0,250,00-19,35
Birlik Mensucat1,035,10-9,65
Bizim Mağazaları9,550,42-14,50
Bolu Çimento3,340,00-28,94
Bomonti Elektrik1,1010,00-14,06
Borusan Mannesmann7,443,91-35,02
Borusan Yat. Paz.51,501,08-16,73
Bosch Fren Sistemleri185,702,09-35,94
Bossa6,983,41-13,40
Brisa7,202,27-23,23
Burçelik5,267,79-9,47
Burçelik Vana12,97-0,2333,57
Bursa Çimento3,139,82-21,82
Carrefoursa6,410,4736,09
Casa Emtia Petrol9,259,21-1,49
Ceo Event Medya5,684,80-31,07
Coca Cola İçecek35,002,04-9,56
Cosmos Yat. Holding2,14-3,174,90
Credıtwest Faktorıng2,115,50-26,74
Çelebi58,005,84-43,19
Çelik Halat6,935,166,62
Çemaş Döküm0,754,17-40,17
Çemtaş5,579,86-32,73
Çimbeton28,503,64-30,93
Çimentaş10,795,27-28,07
Çimsa6,322,43-30,40
Çuhadaroğlu Metal2,386,25-25,39
Dagi Giyim1,909,83-24,00
Dagi Yatırım Holding2,499,6910,18
Dardanel4,205,0010,82
Datagate Bilgisayar6,626,43-15,24
Demısaş Döküm2,505,49-28,16
Denge Holding0,932,20-32,12
Deniz GMYO3,179,69-37,23
Denizli Cam5,694,79-31,77
Derimod4,849,26-32,21
Derlüks Deri2,509,65-38,73
Desa Deri3,474,52-23,57
Despec Bilgisayar4,699,8410,61
Deva Holding10,431,8616,02
Diriteks Diriliş Tekstil0,653,17-16,67
Ditaş Doğan10,649,9211,30
DO-CO264,401,69-53,12
Doğan Burda3,419,29-43,82
Doğan Holding1,534,79-16,85
Doğtaş Kelebek Mobilya1,275,83-23,03
Doğusan1,679,87-19,71
Doğuş GMYO3,898,96-14,13
Doğuş Otomotiv6,893,92-27,63
Döktaş Dökümcülük15,279,94-51,75
Duran Doğan Basım16,922,6720,51
Dyo Boya3,975,87-18,98
Eczacıbaşı İlaç4,774,1528,57
Eczacıbaşı Yatırım10,13-0,390,20
Edip Gayrimenkul1,559,9311,51
Ege Endüstri496,902,45-14,40
Ege Gübre41,202,18-17,27
Ege Profil9,643,66-19,47
Ege Seramik3,204,58-13,75
Egeli & Co Tarım Girişim0,3310,003,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,543,8538,46
Egeli&Co Yatırım Holding0,307,1450,00
Egeplast11,002,80-12,00
Ekiz Kimya1,499,56144,26
Emek Elektrik1,368,80-14,47
Eminiş Ambalaj2,120,9539,47
Emlak Konut GMYO1,172,63-19,86
Enerjisa Enerji6,785,61-8,25
Enka İnşaat6,228,93-3,12
Erbosan16,192,66-35,19
Ereğli Demir Çelik7,510,54-16,92
Ersu Gıda3,479,8167,63
Escort Teknoloji2,569,8784,17
Etiler Gıda1,906,15-22,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,227,96-26,95
Euro Trend Yat. Ort.0,9910,00-20,80
Euro Yat. Ort.1,009,89-15,25
Euro Yatırım Holding1,019,78-32,67
Fenerbahçe Futbol8,763,55-39,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,824,06-38,29
F-M İzmit Piston40,103,99-15,33
Fonet Bilgi Teknolojileri7,398,36-3,90
Ford Otosan49,284,76-25,46
Formet Çelik Kapı2,010,50-33,00
Frigo Pak Gıda9,062,84-30,09
Galatasaray Sportif2,229,909,36
Garanti Bankası8,131,12-27,02
Garanti Faktoring3,585,92-7,49
Garanti Yat. Ort.1,169,437,41
Gedik Y. Men. Değ.19,099,97240,89
Gedik Yatırım Holding19,979,97159,69
Gediz Ambalaj7,758,8514,64
Gentaş1,996,42-9,13
Gersan Elektrik2,279,66-28,84
Global Men. Değ.1,849,52-2,13
Global Yat. Holding2,556,69-47,64
Good-Year3,435,21-15,31
Göltaş Çimento11,154,89-37,32
Gözde Girişim2,879,96-44,16
GSD Denizcilik2,029,78-21,09
GSD Holding1,2110,00-18,79
Gübre Fabrik.14,632,8861,84
Güler Yat. Holding2,379,7216,75
Güneş Sigorta2,179,60-0,46
Halk GMYO1,222,520,00
Halk Sigorta2,509,6526,26
Hatay Tekstil7,094,733,20
Hedef Girişim1,804,65-31,03
Hektaş10,032,6625,06
HUB Girişim20,429,90117,50
Hürriyet Gzt.0,902,27-21,05
ICBC Turkey Bank4,089,97-22,58
İdealist Danışmanlık2,172,84-34,64
İdealist GMYO2,571,18-16,01
İhlas Ev Aletleri2,123,41-32,27
İhlas Gayrimenkul1,059,38-12,50
İhlas Gazetecilik5,009,65-26,58
İhlas Holding0,518,51-43,96
İhlas Yayın Holding0,729,09-29,41
İndeks Bilgisayar7,854,95-19,07
Info Yatırım8,49-2,97-4,61
İntema7,2610,00-21,60
İpek Doğal Enerji8,014,163,76
İskenderun Demir Çelik6,280,16-21,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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