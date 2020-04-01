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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

01.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:50
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,68-2,89-9,68
Acıpayam Selüloz5,15-2,65-19,15
Adana Çimento (A)7,06-0,56-27,29
Adana Çimento (B)6,05-2,42-15,15
Adana Çimento (C)1,762,33-21,08
Adel Kalemcilik10,979,92-30,13
Adese Alışveriş Ticaret1,073,88-25,09
Afyon Çimento4,85-2,22-22,77
Ak Enerji0,760,00-30,28
Akbank5,47-2,32-32,55
Akçansa6,93-1,56-28,52
Akdenız Güvenlık Hız.1,460,69-30,81
Akfen GMYO2,47-0,80-39,01
Akın Tekstil8,37-2,67-39,30
Akiş GMYO2,643,13-34,65
Akmerkez GMYO21,260,09-10,22
Aksa6,502,52-16,97
Aksa Enerji3,371,51-11,32
Aksigorta4,670,43-13,80
Aksu Enerji7,11-1,11-52,19
Alarko Carrıer38,34-1,49-36,10
Alarko GMYO11,360,53-25,18
Alarko Holding4,355,58-26,89
Albaraka Türk1,09-0,91-28,76
Alcatel Lucent Teletaş18,47-7,3353,41
Alkim Kağıt5,50-3,17-1,43
Alkim Kimya50,401,0431,52
Altınyağ0,618,9348,78
Altınyunus Çeşme12,239,9822,42
Anadolu Cam3,202,24-26,61
Anadolu Efes17,602,15-23,74
Anadolu Grubu Holding13,63-2,43-22,51
Anadolu Hayat Emek.5,22-1,51-14,22
Anadolu Isuzu8,39-0,83-31,06
Anadolu Sigorta4,510,008,58
Anel Elektrik2,951,03-8,10
Arçelik13,23-2,29-36,52
ARD Bilişim Teknolojileri11,88-2,78
Arena Bilgisayar9,34-2,5124,04
Armada Bilgisayar16,54-0,420,92
Arsan Tekstil2,72-2,86-24,02
Artı Yatırım Holding0,762,70-6,17
Aselsan22,88-3,059,26
Aslan Çimento32,72-1,98-18,12
Ata GMYO3,70-0,80-18,32
Atakule GMYO1,250,00-34,90
Atlantis Yatırım Holding1,243,3324,00
Atlas Yat. Ort.1,153,60-20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat13,11-1,35-2,20
Avrasya GMYO1,185,36-21,85
Avrasya Petrol ve Tur.1,259,65-31,32
Avrasya Stratejik GMYF1.428,408,1411,08
Avrupa Yatırım Holding0,942,17-38,96
Ayen Enerji2,47-0,40-28,82
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,80-0,55-17,81
Aygaz8,511,31-29,94
Bagfaş12,819,49-23,84
Bak Ambalaj6,62-2,36-9,93
Balatacılar Balatacılık1,72-1,7138,71
Bantaş Ambalaj2,63-9,934,37
Banvit15,96-1,60-14,05
Baştaş Başkent Çimento2,510,40-3,09
Batı Çimento2,110,00-36,25
Batısöke Çimento0,842,44-35,88
Bera Holding2,71-2,87-29,61
Berkosan Yalıtım2,43-2,02-11,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,960,51-20,00
Beyaz Filo2,63-0,75-16,77
Bilici Yatırım6,23-0,3242,56
Bim Mağazalar51,302,299,94
Birko Mensucat0,250,00-19,35
Birlik Mensucat1,01-1,94-11,40
Bizim Mağazaları9,23-3,35-17,37
Bolu Çimento3,31-0,90-29,57
Bomonti Elektrik1,2110,00-5,47
Borusan Mannesmann7,814,97-31,79
Borusan Yat. Paz.51,20-0,58-17,22
Bosch Fren Sistemleri183,00-1,45-36,87
Bossa6,85-1,86-15,01
Brisa7,19-0,14-23,34
Burçelik5,17-1,71-11,02
Burçelik Vana11,68-9,9520,29
Bursa Çimento3,222,88-19,57
Carrefoursa6,18-3,5931,21
Casa Emtia Petrol9,775,624,05
Ceo Event Medya5,67-0,18-31,19
Coca Cola İçecek35,401,14-8,53
Cosmos Yat. Holding2,11-1,403,43
Credıtwest Faktorıng2,06-2,37-28,47
Çelebi57,95-0,09-43,24
Çelik Halat6,75-2,603,85
Çemaş Döküm0,795,33-36,98
Çemtaş6,129,87-26,09
Çimbeton29,282,74-29,04
Çimentaş11,869,92-20,93
Çimsa6,29-0,47-30,73
Çuhadaroğlu Metal2,32-2,52-27,27
Dagi Giyim2,0910,00-16,40
Dagi Yatırım Holding2,739,6420,80
Dardanel4,6210,0021,90
Datagate Bilgisayar6,50-1,81-16,77
Demısaş Döküm2,7510,00-20,98
Denge Holding0,91-2,15-33,58
Deniz GMYO3,211,26-36,44
Denizli Cam6,259,84-25,06
Derimod5,329,92-25,49
Derlüks Deri2,541,60-37,75
Desa Deri3,43-1,15-24,45
Despec Bilgisayar4,55-2,997,31
Deva Holding9,86-5,479,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,63-3,08-19,23
Ditaş Doğan10,10-5,085,65
DO-CO265,000,23-53,01
Doğan Burda3,38-0,88-44,32
Doğan Holding1,48-3,27-19,57
Doğtaş Kelebek Mobilya1,280,79-22,42
Doğusan1,680,60-19,23
Doğuş GMYO3,83-1,54-15,45
Doğuş Otomotiv6,67-3,19-29,94
Döktaş Dökümcülük16,799,95-46,94
Duran Doğan Basım16,59-1,9518,16
Dyo Boya3,81-4,03-22,24
Eczacıbaşı İlaç4,48-6,0820,75
Eczacıbaşı Yatırım9,36-7,60-7,42
Edip Gayrimenkul1,592,5814,39
Ege Endüstri488,80-1,63-15,80
Ege Gübre40,50-1,70-18,67
Ege Profil9,902,70-17,29
Ege Seramik3,251,56-12,40
Egeli & Co Tarım Girişim0,369,0912,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,52-3,7033,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,3310,0065,00
Egeplast11,020,18-11,84
Ekiz Kimya1,639,40167,21
Emek Elektrik1,488,82-6,92
Eminiş Ambalaj2,00-5,6631,58
Emlak Konut GMYO1,16-0,85-20,55
Enerjisa Enerji6,14-0,65-8,85
Enka İnşaat6,04-2,89-5,92
Erbosan16,190,00-35,19
Ereğli Demir Çelik7,641,73-15,49
Ersu Gıda3,13-9,8051,21
Escort Teknoloji2,819,77102,16
Etiler Gıda1,88-1,05-23,27
Euro Kapital Yat. Ort.1,263,28-24,55
Euro Trend Yat. Ort.1,089,09-13,60
Euro Yat. Ort.1,055,00-11,02
Euro Yatırım Holding1,053,96-30,00
Fenerbahçe Futbol8,68-0,91-40,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,80-0,71-38,73
F-M İzmit Piston39,30-2,00-17,02
Fonet Bilgi Teknolojileri7,23-2,17-5,98
Ford Otosan51,003,49-22,86
Formet Çelik Kapı2,104,48-30,00
Frigo Pak Gıda8,57-5,41-33,87
Galatasaray Sportif2,449,9120,20
Garanti Bankası7,84-3,57-29,62
Garanti Faktoring3,672,51-5,17
Garanti Yat. Ort.1,14-1,725,56
Gedik Y. Men. Değ.17,95-5,97220,54
Gedik Yatırım Holding19,22-3,76149,93
Gediz Ambalaj6,98-9,943,25
Gentaş1,95-2,01-10,96
Gersan Elektrik2,290,88-28,21
Global Men. Değ.1,840,00-2,13
Global Yat. Holding2,52-1,18-48,25
Good-Year3,39-1,17-16,30
Göltaş Çimento11,513,23-35,30
Gözde Girişim2,932,09-43,00
GSD Denizcilik2,040,99-20,31
GSD Holding1,253,31-16,11
Gübre Fabrik.14,11-3,5556,08
Güler Yat. Holding2,16-8,866,40
Güneş Sigorta2,14-1,38-1,83
Halk GMYO1,20-1,64-1,64
Halk Sigorta2,520,8027,27
Hatay Tekstil6,65-6,21-3,20
Hedef Girişim1,76-2,22-32,57
Hektaş9,74-2,8921,45
HUB Girişim19,80-3,04110,89
Hürriyet Gzt.0,966,67-15,79
ICBC Turkey Bank4,05-0,74-23,15
İdealist Danışmanlık2,10-3,23-36,75
İdealist GMYO2,52-1,95-17,65
İhlas Ev Aletleri2,09-1,42-33,23
İhlas Gayrimenkul1,071,90-10,83
İhlas Gazetecilik5,5010,00-19,24
İhlas Holding0,533,92-41,76
İhlas Yayın Holding0,799,72-22,55
İndeks Bilgisayar7,62-2,93-21,44
Info Yatırım7,87-7,30-11,57
İntema7,412,07-19,98
İpek Doğal Enerji7,73-3,500,13
İskenderun Demir Çelik6,401,91-20,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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