Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 -0,60 -10,22 Acıpayam Selüloz 5,13 -0,39 -19,47 Adana Çimento (A) 7,05 -0,14 -27,39 Adana Çimento (B) 5,78 -4,46 -18,93 Adana Çimento (C) 1,72 -2,27 -22,87 Adel Kalemcilik 12,06 9,94 -23,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,09 1,87 -23,69 Afyon Çimento 4,95 2,06 -21,18 Ak Enerji 0,80 5,26 -26,61 Akbank 5,46 -0,18 -32,68 Akçansa 6,80 -1,88 -29,86 Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -2,05 -32,23 Akfen GMYO 2,35 -4,86 -41,98 Akın Tekstil 8,34 -0,36 -39,52 Akiş GMYO 2,73 3,41 -32,43 Akmerkez GMYO 21,14 -0,56 -10,73 Aksa 6,60 1,54 -15,69 Aksa Enerji 3,40 0,89 -10,53 Aksigorta 4,48 -4,07 -17,31 Aksu Enerji 7,06 -0,70 -52,52 Alarko Carrıer 39,10 1,98 -34,83 Alarko GMYO 12,15 6,95 -19,97 Alarko Holding 4,36 0,23 -26,72 Albaraka Türk 1,09 0,00 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 17,25 -6,61 43,27 Alkim Kağıt 5,49 -0,18 -1,61 Alkim Kimya 50,65 0,50 32,18 Altınyağ 0,58 -4,92 41,46 Altınyunus Çeşme 12,47 1,96 24,82 Anadolu Cam 3,19 -0,31 -26,83 Anadolu Efes 18,28 3,86 -20,80 Anadolu Grubu Holding 13,85 1,61 -21,26 Anadolu Hayat Emek. 5,20 -0,38 -14,55 Anadolu Isuzu 8,39 0,00 -31,06 Anadolu Sigorta 4,53 0,44 9,06 Anel Elektrik 2,92 -1,02 -9,03 Arçelik 13,35 0,91 -35,94 ARD Bilişim Teknolojileri 13,06 9,93 Arena Bilgisayar 9,28 -0,64 23,24 Armada Bilgisayar 16,14 -2,42 -1,53 Arsan Tekstil 2,65 -2,57 -25,98 Artı Yatırım Holding 0,73 -3,95 -9,88 Aselsan 23,14 1,14 10,51 Aslan Çimento 32,56 -0,49 -18,52 Ata GMYO 3,71 0,27 -18,10 Atakule GMYO 1,23 -1,60 -35,94 Atlantis Yatırım Holding 1,27 2,42 27,00 Atlas Yat. Ort. 1,20 4,35 -16,67 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,74 -2,82 -4,96 Avrasya GMYO 1,29 9,32 -14,57 Avrasya Petrol ve Tur. 1,32 5,60 -27,47 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,40 -0,07 11,00 Avrupa Yatırım Holding 1,01 7,45 -34,42 Ayen Enerji 2,58 4,45 -25,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 0,56 -17,35 Aygaz 8,79 3,29 -27,63 Bagfaş 12,72 -0,70 -24,38 Bak Ambalaj 6,44 -2,72 -12,38 Balatacılar Balatacılık 1,73 0,58 39,52 Bantaş Ambalaj 2,66 1,14 5,56 Banvit 15,95 -0,06 -14,11 Baştaş Başkent Çimento 2,65 5,58 2,32 Batı Çimento 2,15 1,90 -35,05 Batısöke Çimento 0,84 0,00 -35,88 Bera Holding 2,69 -0,74 -30,13 Berkosan Yalıtım 2,43 0,00 -11,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,79 -8,67 -26,94 Beyaz Filo 2,67 1,52 -15,51 Bilici Yatırım 6,33 1,61 44,85 Bim Mağazalar 51,00 -0,58 9,30 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58 Birlik Mensucat 1,05 3,96 -7,89 Bizim Mağazaları 9,25 0,22 -17,19 Bolu Çimento 3,31 0,00 -29,57 Bomonti Elektrik 1,33 9,92 3,91 Borusan Mannesmann 7,68 -1,66 -32,93 Borusan Yat. Paz. 50,15 -2,05 -18,92 Bosch Fren Sistemleri 181,20 -0,98 -37,50 Bossa 6,84 -0,15 -15,14 Brisa 7,08 -1,53 -24,51 Burçelik 5,07 -1,93 -12,74 Burçelik Vana 12,75 9,16 31,31 Bursa Çimento 3,13 -2,80 -21,82 Carrefoursa 5,97 -3,40 26,75 Casa Emtia Petrol 9,25 -5,32 -1,49 Ceo Event Medya 5,58 -1,59 -32,28 Coca Cola İçecek 35,50 0,28 -8,27 Cosmos Yat. Holding 2,09 -0,95 2,45 Credıtwest Faktorıng 2,02 -1,94 -29,86 Çelebi 56,70 -2,16 -44,47 Çelik Halat 7,30 8,15 12,31 Çemaş Döküm 0,78 -1,27 -37,77 Çemtaş 6,11 -0,16 -26,21 Çimbeton 28,96 -1,09 -29,81 Çimentaş 12,30 3,71 -18,00 Çimsa 6,23 -0,95 -31,39 Çuhadaroğlu Metal 2,23 -3,88 -30,09 Dagi Giyim 2,29 9,57 -8,40 Dagi Yatırım Holding 3,00 9,89 32,74 Dardanel 5,08 9,96 34,04 Datagate Bilgisayar 6,75 3,85 -13,57 Demısaş Döküm 2,60 -5,45 -25,29 Denge Holding 0,90 -1,10 -34,31 Deniz GMYO 3,17 -1,25 -37,23 Denizli Cam 5,98 -4,32 -28,30 Derimod 4,82 -9,40 -32,49 Derlüks Deri 2,46 -3,15 -39,71 Desa Deri 3,26 -4,96 -28,19 Despec Bilgisayar 4,46 -1,98 5,19 Deva Holding 10,24 3,85 13,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -1,59 -20,51 Ditaş Doğan 11,11 10,00 16,21 DO-CO 256,90 -3,06 -54,45 Doğan Burda 3,36 -0,59 -44,65 Doğan Holding 1,45 -2,03 -21,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 -0,78 -23,03 Doğusan 1,55 -7,74 -25,48 Doğuş GMYO 3,75 -2,09 -17,22 Doğuş Otomotiv 6,69 0,30 -29,73 Döktaş Dökümcülük 16,02 -4,59 -49,38 Duran Doğan Basım 16,08 -3,07 14,53 Dyo Boya 3,80 -0,26 -22,45 Eczacıbaşı İlaç 4,45 -0,67 19,95 Eczacıbaşı Yatırım 9,48 1,28 -6,23 Edip Gayrimenkul 1,49 -6,29 7,19 Ege Endüstri 482,20 -1,35 -16,93 Ege Gübre 40,50 0,00 -18,67 Ege Profil 9,90 0,00 -17,29 Ege Seramik 3,20 -1,54 -13,75 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -1,92 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 6,06 75,00 Egeplast 10,80 -2,00 -13,60 Ekiz Kimya 1,79 9,82 193,44 Emek Elektrik 1,43 -3,38 -10,06 Eminiş Ambalaj 1,96 -2,00 28,95 Emlak Konut GMYO 1,15 -0,86 -21,23 Enerjisa Enerji 6,23 1,47 -7,51 Enka İnşaat 5,87 -2,81 -8,57 Erbosan 16,83 3,95 -32,63 Ereğli Demir Çelik 7,64 0,00 -15,49 Ersu Gıda 2,85 -8,95 37,68 Escort Teknoloji 2,53 -9,96 82,01 Etiler Gıda 1,80 -4,26 -26,53 Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 -25,15 Euro Trend Yat. Ort. 1,18 9,26 -5,60 Euro Yat. Ort. 1,12 6,67 -5,08 Euro Yatırım Holding 1,05 0,00 -30,00 Fenerbahçe Futbol 8,31 -4,26 -42,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 -0,71 -39,17 F-M İzmit Piston 39,90 1,53 -15,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,15 -1,11 -7,02 Ford Otosan 53,50 4,90 -19,08 Formet Çelik Kapı 2,28 8,57 -24,00 Frigo Pak Gıda 8,35 -2,57 -35,57 Galatasaray Sportif 2,20 -9,84 8,37 Garanti Bankası 7,60 -3,06 -31,78 Garanti Faktoring 3,63 -1,09 -6,20 Garanti Yat. Ort. 1,11 -2,63 2,78 Gedik Y. Men. Değ. 16,51 -8,02 194,82 Gedik Yatırım Holding 18,68 -2,81 142,91 Gediz Ambalaj 6,75 -3,30 -0,15 Gentaş 1,94 -0,51 -11,42 Gersan Elektrik 2,24 -2,18 -29,78 Global Men. Değ. 1,90 3,26 1,06 Global Yat. Holding 2,52 0,00 -48,25 Good-Year 3,38 -0,29 -16,54 Göltaş Çimento 11,50 -0,09 -35,36 Gözde Girişim 2,83 -3,41 -44,94 GSD Denizcilik 1,92 -5,88 -25,00 GSD Holding 1,21 -3,20 -18,79 Gübre Fabrik. 14,66 3,90 62,17 Güler Yat. Holding 2,07 -4,17 1,97 Güneş Sigorta 2,08 -2,80 -4,59 Halk GMYO 1,19 -0,83 -2,46 Halk Sigorta 2,62 3,97 32,32 Hatay Tekstil 6,45 -3,01 -6,11 Hedef Girişim 1,75 -0,57 -32,95 Hektaş 9,82 0,82 22,44 HUB Girişim 18,83 -4,90 100,56 Hürriyet Gzt. 0,95 -1,04 -16,67 ICBC Turkey Bank 3,90 -3,70 -26,00 İdealist Danışmanlık 2,08 -0,95 -37,35 İdealist GMYO 2,42 -3,97 -20,92 İhlas Ev Aletleri 2,01 -3,83 -35,78 İhlas Gayrimenkul 1,00 -6,54 -16,67 İhlas Gazetecilik 4,95 -10,00 -27,31 İhlas Holding 0,51 -3,77 -43,96 İhlas Yayın Holding 0,72 -8,86 -29,41 İndeks Bilgisayar 7,50 -1,57 -22,68 Info Yatırım 7,09 -9,91 -20,34 İntema 7,13 -3,78 -23,00 İpek Doğal Enerji 7,84 1,42 1,55 İskenderun Demir Çelik 6,27 -2,03 -21,72

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA