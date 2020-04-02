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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

02.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,67-0,60-10,22
Acıpayam Selüloz5,13-0,39-19,47
Adana Çimento (A)7,05-0,14-27,39
Adana Çimento (B)5,78-4,46-18,93
Adana Çimento (C)1,72-2,27-22,87
Adel Kalemcilik12,069,94-23,18
Adese Alışveriş Ticaret1,091,87-23,69
Afyon Çimento4,952,06-21,18
Ak Enerji0,805,26-26,61
Akbank5,46-0,18-32,68
Akçansa6,80-1,88-29,86
Akdenız Güvenlık Hız.1,43-2,05-32,23
Akfen GMYO2,35-4,86-41,98
Akın Tekstil8,34-0,36-39,52
Akiş GMYO2,733,41-32,43
Akmerkez GMYO21,14-0,56-10,73
Aksa6,601,54-15,69
Aksa Enerji3,400,89-10,53
Aksigorta4,48-4,07-17,31
Aksu Enerji7,06-0,70-52,52
Alarko Carrıer39,101,98-34,83
Alarko GMYO12,156,95-19,97
Alarko Holding4,360,23-26,72
Albaraka Türk1,090,00-28,76
Alcatel Lucent Teletaş17,25-6,6143,27
Alkim Kağıt5,49-0,18-1,61
Alkim Kimya50,650,5032,18
Altınyağ0,58-4,9241,46
Altınyunus Çeşme12,471,9624,82
Anadolu Cam3,19-0,31-26,83
Anadolu Efes18,283,86-20,80
Anadolu Grubu Holding13,851,61-21,26
Anadolu Hayat Emek.5,20-0,38-14,55
Anadolu Isuzu8,390,00-31,06
Anadolu Sigorta4,530,449,06
Anel Elektrik2,92-1,02-9,03
Arçelik13,350,91-35,94
ARD Bilişim Teknolojileri13,069,93
Arena Bilgisayar9,28-0,6423,24
Armada Bilgisayar16,14-2,42-1,53
Arsan Tekstil2,65-2,57-25,98
Artı Yatırım Holding0,73-3,95-9,88
Aselsan23,141,1410,51
Aslan Çimento32,56-0,49-18,52
Ata GMYO3,710,27-18,10
Atakule GMYO1,23-1,60-35,94
Atlantis Yatırım Holding1,272,4227,00
Atlas Yat. Ort.1,204,35-16,67
AvivaSA Emeklilik Hayat12,74-2,82-4,96
Avrasya GMYO1,299,32-14,57
Avrasya Petrol ve Tur.1,325,60-27,47
Avrasya Stratejik GMYF1.427,40-0,0711,00
Avrupa Yatırım Holding1,017,45-34,42
Ayen Enerji2,584,45-25,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,810,56-17,35
Aygaz8,793,29-27,63
Bagfaş12,72-0,70-24,38
Bak Ambalaj6,44-2,72-12,38
Balatacılar Balatacılık1,730,5839,52
Bantaş Ambalaj2,661,145,56
Banvit15,95-0,06-14,11
Baştaş Başkent Çimento2,655,582,32
Batı Çimento2,151,90-35,05
Batısöke Çimento0,840,00-35,88
Bera Holding2,69-0,74-30,13
Berkosan Yalıtım2,430,00-11,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,79-8,67-26,94
Beyaz Filo2,671,52-15,51
Bilici Yatırım6,331,6144,85
Bim Mağazalar51,00-0,589,30
Birko Mensucat0,24-4,00-22,58
Birlik Mensucat1,053,96-7,89
Bizim Mağazaları9,250,22-17,19
Bolu Çimento3,310,00-29,57
Bomonti Elektrik1,339,923,91
Borusan Mannesmann7,68-1,66-32,93
Borusan Yat. Paz.50,15-2,05-18,92
Bosch Fren Sistemleri181,20-0,98-37,50
Bossa6,84-0,15-15,14
Brisa7,08-1,53-24,51
Burçelik5,07-1,93-12,74
Burçelik Vana12,759,1631,31
Bursa Çimento3,13-2,80-21,82
Carrefoursa5,97-3,4026,75
Casa Emtia Petrol9,25-5,32-1,49
Ceo Event Medya5,58-1,59-32,28
Coca Cola İçecek35,500,28-8,27
Cosmos Yat. Holding2,09-0,952,45
Credıtwest Faktorıng2,02-1,94-29,86
Çelebi56,70-2,16-44,47
Çelik Halat7,308,1512,31
Çemaş Döküm0,78-1,27-37,77
Çemtaş6,11-0,16-26,21
Çimbeton28,96-1,09-29,81
Çimentaş12,303,71-18,00
Çimsa6,23-0,95-31,39
Çuhadaroğlu Metal2,23-3,88-30,09
Dagi Giyim2,299,57-8,40
Dagi Yatırım Holding3,009,8932,74
Dardanel5,089,9634,04
Datagate Bilgisayar6,753,85-13,57
Demısaş Döküm2,60-5,45-25,29
Denge Holding0,90-1,10-34,31
Deniz GMYO3,17-1,25-37,23
Denizli Cam5,98-4,32-28,30
Derimod4,82-9,40-32,49
Derlüks Deri2,46-3,15-39,71
Desa Deri3,26-4,96-28,19
Despec Bilgisayar4,46-1,985,19
Deva Holding10,243,8513,90
Diriteks Diriliş Tekstil0,62-1,59-20,51
Ditaş Doğan11,1110,0016,21
DO-CO256,90-3,06-54,45
Doğan Burda3,36-0,59-44,65
Doğan Holding1,45-2,03-21,20
Doğtaş Kelebek Mobilya1,27-0,78-23,03
Doğusan1,55-7,74-25,48
Doğuş GMYO3,75-2,09-17,22
Doğuş Otomotiv6,690,30-29,73
Döktaş Dökümcülük16,02-4,59-49,38
Duran Doğan Basım16,08-3,0714,53
Dyo Boya3,80-0,26-22,45
Eczacıbaşı İlaç4,45-0,6719,95
Eczacıbaşı Yatırım9,481,28-6,23
Edip Gayrimenkul1,49-6,297,19
Ege Endüstri482,20-1,35-16,93
Ege Gübre40,500,00-18,67
Ege Profil9,900,00-17,29
Ege Seramik3,20-1,54-13,75
Egeli & Co Tarım Girişim0,398,3321,88
Egeli&Co Enerji Yatırım0,51-1,9230,77
Egeli&Co Yatırım Holding0,356,0675,00
Egeplast10,80-2,00-13,60
Ekiz Kimya1,799,82193,44
Emek Elektrik1,43-3,38-10,06
Eminiş Ambalaj1,96-2,0028,95
Emlak Konut GMYO1,15-0,86-21,23
Enerjisa Enerji6,231,47-7,51
Enka İnşaat5,87-2,81-8,57
Erbosan16,833,95-32,63
Ereğli Demir Çelik7,640,00-15,49
Ersu Gıda2,85-8,9537,68
Escort Teknoloji2,53-9,9682,01
Etiler Gıda1,80-4,26-26,53
Euro Kapital Yat. Ort.1,25-0,79-25,15
Euro Trend Yat. Ort.1,189,26-5,60
Euro Yat. Ort.1,126,67-5,08
Euro Yatırım Holding1,050,00-30,00
Fenerbahçe Futbol8,31-4,26-42,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,78-0,71-39,17
F-M İzmit Piston39,901,53-15,76
Fonet Bilgi Teknolojileri7,15-1,11-7,02
Ford Otosan53,504,90-19,08
Formet Çelik Kapı2,288,57-24,00
Frigo Pak Gıda8,35-2,57-35,57
Galatasaray Sportif2,20-9,848,37
Garanti Bankası7,60-3,06-31,78
Garanti Faktoring3,63-1,09-6,20
Garanti Yat. Ort.1,11-2,632,78
Gedik Y. Men. Değ.16,51-8,02194,82
Gedik Yatırım Holding18,68-2,81142,91
Gediz Ambalaj6,75-3,30-0,15
Gentaş1,94-0,51-11,42
Gersan Elektrik2,24-2,18-29,78
Global Men. Değ.1,903,261,06
Global Yat. Holding2,520,00-48,25
Good-Year3,38-0,29-16,54
Göltaş Çimento11,50-0,09-35,36
Gözde Girişim2,83-3,41-44,94
GSD Denizcilik1,92-5,88-25,00
GSD Holding1,21-3,20-18,79
Gübre Fabrik.14,663,9062,17
Güler Yat. Holding2,07-4,171,97
Güneş Sigorta2,08-2,80-4,59
Halk GMYO1,19-0,83-2,46
Halk Sigorta2,623,9732,32
Hatay Tekstil6,45-3,01-6,11
Hedef Girişim1,75-0,57-32,95
Hektaş9,820,8222,44
HUB Girişim18,83-4,90100,56
Hürriyet Gzt.0,95-1,04-16,67
ICBC Turkey Bank3,90-3,70-26,00
İdealist Danışmanlık2,08-0,95-37,35
İdealist GMYO2,42-3,97-20,92
İhlas Ev Aletleri2,01-3,83-35,78
İhlas Gayrimenkul1,00-6,54-16,67
İhlas Gazetecilik4,95-10,00-27,31
İhlas Holding0,51-3,77-43,96
İhlas Yayın Holding0,72-8,86-29,41
İndeks Bilgisayar7,50-1,57-22,68
Info Yatırım7,09-9,91-20,34
İntema7,13-3,78-23,00
İpek Doğal Enerji7,841,421,55
İskenderun Demir Çelik6,27-2,03-21,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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