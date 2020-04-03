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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,691,20-9,14
Acıpayam Selüloz5,242,14-17,74
Adana Çimento (A)7,161,56-26,26
Adana Çimento (B)6,054,67-15,15
Adana Çimento (C)1,751,74-21,52
Adel Kalemcilik11,30-6,30-28,03
Adese Alışveriş Ticaret1,06-2,75-25,79
Afyon Çimento5,449,90-13,38
Ak Enerji0,79-1,25-27,52
Akbank5,42-0,73-33,17
Akçansa6,911,62-28,72
Akdenız Güvenlık Hız.1,440,70-31,75
Akfen GMYO2,350,00-41,98
Akın Tekstil8,32-0,24-39,67
Akiş GMYO2,68-1,83-33,66
Akmerkez GMYO22,184,92-6,33
Aksa6,813,18-13,01
Aksa Enerji3,34-1,76-12,11
Aksigorta4,42-1,34-18,42
Aksu Enerji7,110,71-52,19
Alarko Carrıer41,205,37-31,33
Alarko GMYO12,966,67-14,64
Alarko Holding4,370,23-26,55
Albaraka Türk1,08-0,92-29,41
Alcatel Lucent Teletaş17,783,0747,67
Alkim Kağıt5,561,28-0,36
Alkim Kimya50,750,2032,44
Altınyağ0,615,1748,78
Altınyunus Çeşme13,719,9437,24
Anadolu Cam3,13-1,88-28,21
Anadolu Efes17,91-2,02-22,40
Anadolu Grubu Holding13,72-0,94-22,00
Anadolu Hayat Emek.5,250,96-13,72
Anadolu Isuzu8,551,91-29,75
Anadolu Sigorta4,530,009,06
Anel Elektrik2,940,68-8,41
Arçelik13,803,37-33,78
ARD Bilişim Teknolojileri13,604,13
Arena Bilgisayar9,734,8529,22
Armada Bilgisayar15,97-1,05-2,56
Arsan Tekstil2,784,91-22,35
Artı Yatırım Holding0,730,00-9,88
Aselsan23,200,2610,79
Aslan Çimento33,723,56-15,62
Ata GMYO3,69-0,54-18,54
Atakule GMYO1,240,81-35,42
Atlantis Yatırım Holding1,26-0,7926,00
Atlas Yat. Ort.1,15-4,17-20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat12,52-1,73-6,61
Avrasya GMYO1,24-3,88-17,88
Avrasya Petrol ve Tur.1,24-6,06-31,87
Avrasya Stratejik GMYF1.323,40-7,292,92
Avrupa Yatırım Holding1,119,90-27,92
Ayen Enerji2,56-0,78-26,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,841,66-15,98
Aygaz8,911,37-26,64
Bagfaş12,67-0,39-24,67
Bak Ambalaj6,39-0,78-13,06
Balatacılar Balatacılık1,70-1,7337,10
Bantaş Ambalaj2,62-1,503,97
Banvit16,090,88-13,35
Baştaş Başkent Çimento2,650,002,32
Batı Çimento2,202,33-33,53
Batısöke Çimento0,862,38-34,35
Bera Holding2,67-0,74-30,65
Berkosan Yalıtım2,38-2,06-13,14
Beşiktaş Futbol Yat.1,71-4,47-30,20
Beyaz Filo2,711,50-14,24
Bilici Yatırım6,401,1146,45
Bim Mağazalar50,20-1,577,59
Birko Mensucat0,240,00-22,58
Birlik Mensucat1,050,00-7,89
Bizim Mağazaları9,250,00-17,19
Bolu Çimento3,371,81-28,30
Bomonti Elektrik1,362,266,25
Borusan Mannesmann7,59-1,17-33,71
Borusan Yat. Paz.48,84-2,61-21,03
Bosch Fren Sistemleri182,900,94-36,91
Bossa6,870,44-14,76
Brisa7,02-0,85-25,15
Burçelik5,070,00-12,74
Burçelik Vana13,102,7534,91
Bursa Çimento3,12-0,32-22,07
Carrefoursa5,96-0,1726,54
Casa Emtia Petrol9,967,686,07
Ceo Event Medya5,803,94-29,61
Coca Cola İçecek35,00-1,41-9,56
Cosmos Yat. Holding2,173,836,37
Credıtwest Faktorıng2,103,96-27,08
Çelebi56,950,44-44,22
Çelik Halat7,05-3,428,46
Çemaş Döküm0,791,28-36,98
Çemtaş6,333,60-23,55
Çimbeton28,74-0,76-30,34
Çimentaş11,91-3,17-20,60
Çimsa6,382,41-29,74
Çuhadaroğlu Metal2,21-0,90-30,72
Dagi Giyim2,15-6,11-14,00
Dagi Yatırım Holding2,78-7,3323,01
Dardanel5,589,8447,23
Datagate Bilgisayar6,841,33-12,42
Demısaş Döküm2,610,38-25,00
Denge Holding0,922,22-32,85
Deniz GMYO3,16-0,32-37,43
Denizli Cam6,020,67-27,82
Derimod4,70-2,49-34,17
Derlüks Deri2,564,07-37,25
Desa Deri3,19-2,15-29,74
Despec Bilgisayar4,36-2,242,83
Deva Holding10,02-2,1511,46
Diriteks Diriliş Tekstil0,620,00-20,51
Ditaş Doğan11,07-0,3615,79
DO-CO253,50-1,32-55,05
Doğan Burda3,699,82-39,21
Doğan Holding1,460,69-20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya1,270,00-23,03
Doğusan1,53-1,29-26,44
Doğuş GMYO3,811,60-15,89
Doğuş Otomotiv6,67-0,30-29,94
Döktaş Dökümcülük16,231,31-48,71
Duran Doğan Basım15,81-1,6812,61
Dyo Boya3,75-1,32-23,47
Eczacıbaşı İlaç4,460,2220,22
Eczacıbaşı Yatırım9,40-0,84-7,02
Edip Gayrimenkul1,45-2,684,32
Ege Endüstri483,000,17-16,80
Ege Gübre41,602,72-16,47
Ege Profil10,162,63-15,12
Ege Seramik3,15-1,56-15,09
Egeli & Co Tarım Girişim0,38-2,5618,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,521,9633,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,32-8,5760,00
Egeplast10,78-0,19-13,76
Ekiz Kimya1,800,56195,08
Emek Elektrik1,39-2,80-12,58
Eminiş Ambalaj1,960,0028,95
Emlak Konut GMYO1,150,00-21,23
Enerjisa Enerji6,423,05-4,69
Enka İnşaat5,961,53-7,17
Erbosan16,59-1,43-33,59
Ereğli Demir Çelik7,62-0,26-15,71
Ersu Gıda2,984,5643,96
Escort Teknoloji2,592,3786,33
Etiler Gıda1,76-2,22-28,16
Euro Kapital Yat. Ort.1,24-0,80-25,75
Euro Trend Yat. Ort.1,299,323,20
Euro Yat. Ort.1,08-3,57-8,47
Euro Yatırım Holding1,082,86-28,00
Fenerbahçe Futbol8,05-3,13-44,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,780,00-39,17
F-M İzmit Piston40,782,21-13,90
Fonet Bilgi Teknolojileri7,08-0,98-7,93
Ford Otosan55,002,80-16,81
Formet Çelik Kapı2,26-0,88-24,67
Frigo Pak Gıda8,977,43-30,79
Galatasaray Sportif2,00-9,09-1,48
Garanti Bankası7,54-0,79-32,32
Garanti Faktoring3,58-1,38-7,49
Garanti Yat. Ort.1,08-2,700,00
Gedik Y. Men. Değ.17,244,42207,86
Gedik Yatırım Holding18,43-1,34139,66
Gediz Ambalaj6,65-1,48-1,63
Gentaş1,940,00-11,42
Gersan Elektrik2,260,89-29,15
Global Men. Değ.1,88-1,050,00
Global Yat. Holding2,530,40-48,05
Good-Year3,35-0,89-17,28
Göltaş Çimento11,520,17-35,24
Gözde Girişim2,871,41-44,16
GSD Denizcilik1,86-3,12-27,34
GSD Holding1,18-2,48-20,81
Gübre Fabrik.14,21-3,0757,19
Güler Yat. Holding1,99-3,86-1,97
Güneş Sigorta2,100,96-3,67
Halk GMYO1,190,00-2,46
Halk Sigorta2,754,9638,89
Hatay Tekstil6,815,58-0,87
Hedef Girişim1,74-0,57-33,33
Hektaş9,71-1,1221,07
HUB Girişim18,36-2,5095,56
Hürriyet Gzt.0,94-1,05-17,54
ICBC Turkey Bank3,88-0,51-26,38
İdealist Danışmanlık2,111,44-36,45
İdealist GMYO2,669,92-13,07
İhlas Ev Aletleri2,00-0,50-36,10
İhlas Gayrimenkul1,000,00-16,67
İhlas Gazetecilik4,50-9,09-33,92
İhlas Holding0,50-1,96-45,05
İhlas Yayın Holding0,742,78-27,45
İndeks Bilgisayar7,45-0,67-23,20
Info Yatırım6,39-9,87-28,20
İntema7,829,68-15,55
İpek Doğal Enerji7,840,001,55
İskenderun Demir Çelik6,330,96-20,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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