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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,742,96-6,45
Acıpayam Selüloz5,464,20-14,29
Adana Çimento (A)7,575,73-22,04
Adana Çimento (B)6,283,80-11,92
Adana Çimento (C)1,802,86-19,28
Adel Kalemcilik11,521,95-26,62
Adese Alışveriş Ticaret1,114,72-22,28
Afyon Çimento5,989,93-4,78
Ak Enerji0,846,33-22,94
Akbank5,582,95-31,20
Akçansa7,559,26-22,12
Akdenız Güvenlık Hız.1,493,47-29,38
Akfen GMYO2,454,26-39,51
Akın Tekstil8,653,97-37,27
Akiş GMYO2,845,97-29,70
Akmerkez GMYO22,742,52-3,97
Aksa7,023,08-10,33
Aksa Enerji3,494,49-8,16
Aksigorta4,501,81-16,94
Aksu Enerji7,485,20-49,70
Alarko Carrıer43,966,70-26,73
Alarko GMYO13,907,25-8,45
Alarko Holding4,462,06-25,04
Albaraka Türk1,123,70-26,80
Alcatel Lucent Teletaş18,805,7456,15
Alkim Kağıt5,773,783,41
Alkim Kimya50,60-0,3032,05
Altınyağ0,621,6451,22
Altınyunus Çeşme15,089,9950,95
Anadolu Cam3,243,51-25,69
Anadolu Efes18,231,79-21,01
Anadolu Grubu Holding14,072,55-20,01
Anadolu Hayat Emek.5,413,05-11,09
Anadolu Isuzu8,802,92-27,69
Anadolu Sigorta4,530,009,06
Anel Elektrik3,043,40-5,30
Arçelik14,202,90-31,86
ARD Bilişim Teknolojileri14,415,96
Arena Bilgisayar10,366,4737,58
Armada Bilgisayar16,603,941,28
Arsan Tekstil2,935,40-18,16
Artı Yatırım Holding0,775,48-4,94
Aselsan23,702,1613,18
Aslan Çimento34,381,96-13,96
Ata GMYO3,731,08-17,66
Atakule GMYO1,294,03-32,81
Atlantis Yatırım Holding1,260,0026,00
Atlas Yat. Ort.1,193,48-17,36
AvivaSA Emeklilik Hayat12,580,48-6,16
Avrasya GMYO1,315,65-13,25
Avrasya Petrol ve Tur.1,294,03-29,12
Avrasya Stratejik GMYF1.427,307,8511,00
Avrupa Yatırım Holding1,186,31-23,38
Ayen Enerji2,715,86-21,90
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,924,35-12,33
Aygaz9,162,81-24,58
Bagfaş13,194,10-21,58
Bak Ambalaj6,633,76-9,80
Balatacılar Balatacılık1,742,3540,32
Bantaş Ambalaj2,713,447,54
Banvit16,552,86-10,88
Baştaş Başkent Çimento2,60-1,890,39
Batı Çimento2,4210,00-26,89
Batısöke Çimento0,915,81-30,53
Bera Holding2,835,99-26,49
Berkosan Yalıtım2,619,66-4,74
Beşiktaş Futbol Yat.1,889,94-23,27
Beyaz Filo2,989,96-5,70
Bilici Yatırım6,694,5353,09
Bim Mağazalar50,300,207,80
Birko Mensucat0,254,17-19,35
Birlik Mensucat1,104,76-3,51
Bizim Mağazaları9,442,05-15,49
Bolu Çimento3,606,82-23,40
Bomonti Elektrik1,32-2,943,13
Borusan Mannesmann7,883,82-31,18
Borusan Yat. Paz.49,404,42-17,55
Bosch Fren Sistemleri195,006,62-32,74
Bossa7,154,08-11,29
Brisa7,182,28-23,45
Burçelik5,365,72-7,75
Burçelik Vana14,4110,0048,40
Bursa Çimento3,264,49-18,57
Carrefoursa6,224,3632,06
Casa Emtia Petrol9,29-6,73-1,06
Ceo Event Medya5,901,72-28,40
Coca Cola İçecek36,002,86-6,98
Cosmos Yat. Holding2,16-0,465,88
Credıtwest Faktorıng2,09-0,48-27,43
Çelebi62,609,92-38,69
Çelik Halat7,262,9811,69
Çemaş Döküm0,857,59-32,19
Çemtaş6,411,26-22,58
Çimbeton29,462,51-28,60
Çimentaş12,424,28-17,20
Çimsa6,816,74-25,00
Çuhadaroğlu Metal2,335,43-26,96
Dagi Giyim2,191,86-12,40
Dagi Yatırım Holding2,842,1625,66
Dardanel6,139,8661,74
Datagate Bilgisayar7,215,41-7,68
Demısaş Döküm2,713,83-22,13
Denge Holding0,953,26-30,66
Deniz GMYO3,345,70-33,86
Denizli Cam6,314,82-24,34
Derimod4,955,32-30,67
Derlüks Deri2,674,30-34,56
Desa Deri3,509,72-22,91
Despec Bilgisayar4,544,137,08
Deva Holding10,131,1012,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,631,61-19,23
Ditaş Doğan12,008,4025,52
DO-CO261,603,20-53,62
Doğan Burda3,813,25-37,23
Doğan Holding1,524,11-17,39
Doğtaş Kelebek Mobilya1,345,51-18,79
Doğusan1,583,27-24,04
Doğuş GMYO4,025,51-11,26
Doğuş Otomotiv7,187,65-24,58
Döktaş Dökümcülük16,692,83-47,26
Duran Doğan Basım16,494,3017,45
Dyo Boya3,924,53-20,00
Eczacıbaşı İlaç4,531,5722,10
Eczacıbaşı Yatırım9,693,09-4,15
Edip Gayrimenkul1,492,767,19
Ege Endüstri492,501,97-15,16
Ege Gübre42,121,25-15,42
Ege Profil10,473,05-12,53
Ege Seramik3,315,08-10,78
Egeli & Co Tarım Girişim0,36-5,2612,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,543,8538,46
Egeli&Co Yatırım Holding0,320,0060,00
Egeplast10,800,19-13,60
Ekiz Kimya1,9810,00224,59
Emek Elektrik1,454,32-8,81
Eminiş Ambalaj2,159,6941,45
Emlak Konut GMYO1,182,61-19,18
Enerjisa Enerji6,491,09-3,65
Enka İnşaat6,204,03-3,43
Erbosan17,093,01-31,59
Ereğli Demir Çelik7,832,76-13,38
Ersu Gıda3,279,7357,97
Escort Teknoloji2,849,65104,32
Etiler Gıda1,897,39-22,86
Euro Kapital Yat. Ort.1,294,03-22,75
Euro Trend Yat. Ort.1,419,3012,80
Euro Yat. Ort.1,134,63-4,24
Euro Yatırım Holding1,145,56-24,00
Fenerbahçe Futbol8,859,94-38,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,935,40-35,89
F-M İzmit Piston41,602,01-12,17
Fonet Bilgi Teknolojileri7,485,65-2,73
Ford Otosan57,855,18-12,50
Formet Çelik Kapı2,364,42-21,33
Frigo Pak Gıda9,647,47-25,62
Galatasaray Sportif2,2010,008,37
Garanti Bankası7,762,92-30,34
Garanti Faktoring3,713,63-4,13
Garanti Yat. Ort.1,167,417,41
Gedik Y. Men. Değ.16,64-3,48197,14
Gedik Yatırım Holding19,324,83151,24
Gediz Ambalaj6,802,260,59
Gentaş2,003,09-8,68
Gersan Elektrik2,437,52-23,82
Global Men. Değ.2,027,457,45
Global Yat. Holding2,665,14-45,38
Good-Year3,576,57-11,85
Göltaş Çimento11,903,30-33,11
Gözde Girişim3,035,57-41,05
GSD Denizcilik1,965,38-23,44
GSD Holding1,255,93-16,11
Gübre Fabrik.14,451,6959,85
Güler Yat. Holding2,189,557,39
Güneş Sigorta2,194,290,46
Halk GMYO1,233,360,82
Halk Sigorta3,029,8252,53
Hatay Tekstil7,134,703,78
Hedef Girişim1,814,02-30,65
Hektaş10,124,2226,18
HUB Girişim20,089,37113,88
Hürriyet Gzt.0,984,26-14,04
ICBC Turkey Bank4,156,96-21,25
İdealist Danışmanlık2,204,27-33,73
İdealist GMYO2,929,77-4,58
İhlas Ev Aletleri2,2010,00-29,71
İhlas Gayrimenkul1,066,00-11,67
İhlas Gazetecilik4,9510,00-27,31
İhlas Holding0,548,00-40,66
İhlas Yayın Holding0,796,76-22,55
İndeks Bilgisayar7,936,44-18,25
Info Yatırım5,76-9,86-35,28
İntema8,508,70-8,21
İpek Doğal Enerji8,528,6710,36
İskenderun Demir Çelik6,411,26-19,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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