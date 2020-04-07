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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,72-1,15-7,53
Acıpayam Selüloz5,43-0,55-14,76
Adana Çimento (A)7,51-0,79-22,66
Adana Çimento (B)6,04-3,82-15,29
Adana Çimento (C)1,79-0,56-19,73
Adel Kalemcilik11,42-0,87-27,26
Adese Alışveriş Ticaret1,120,90-21,58
Afyon Çimento5,80-3,01-7,64
Ak Enerji0,862,38-21,10
Akbank5,580,00-31,20
Akçansa7,50-0,66-22,64
Akdenız Güvenlık Hız.1,490,00-29,38
Akfen GMYO2,43-0,82-40,00
Akın Tekstil8,882,66-35,61
Akiş GMYO2,850,35-29,46
Akmerkez GMYO22,60-0,62-4,56
Aksa6,16-1,91-12,04
Aksa Enerji3,500,29-7,89
Aksigorta4,48-0,44-17,31
Aksu Enerji8,229,89-44,72
Alarko Carrıer43,74-0,50-27,10
Alarko GMYO13,53-2,66-10,88
Alarko Holding4,42-0,90-25,71
Albaraka Türk1,130,89-26,14
Alcatel Lucent Teletaş18,35-2,3952,41
Alkim Kağıt5,71-1,042,33
Alkim Kimya50,800,4032,57
Altınyağ0,61-1,6148,78
Altınyunus Çeşme16,589,9565,97
Anadolu Cam3,23-0,31-25,92
Anadolu Efes18,380,82-20,36
Anadolu Grubu Holding13,93-1,00-20,81
Anadolu Hayat Emek.5,410,00-11,09
Anadolu Isuzu8,70-1,14-28,51
Anadolu Sigorta4,540,229,30
Anel Elektrik3,060,66-4,67
Arçelik14,602,82-29,94
ARD Bilişim Teknolojileri14,520,76
Arena Bilgisayar10,35-0,1037,45
Armada Bilgisayar16,831,392,68
Arsan Tekstil2,940,34-17,88
Artı Yatırım Holding0,803,90-1,23
Aselsan24,402,9516,52
Aslan Çimento34,801,22-12,91
Ata GMYO3,70-0,80-18,32
Atakule GMYO1,28-0,78-33,33
Atlantis Yatırım Holding1,260,0026,00
Atlas Yat. Ort.1,18-0,84-18,06
AvivaSA Emeklilik Hayat12,44-1,11-7,20
Avrasya GMYO1,353,05-10,60
Avrasya Petrol ve Tur.1,300,78-28,57
Avrasya Stratejik GMYF1.427,400,0111,00
Avrupa Yatırım Holding1,13-4,24-26,62
Ayen Enerji2,66-1,85-23,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,87-2,60-14,61
Aygaz9,534,04-21,54
Bagfaş12,84-2,65-23,66
Bak Ambalaj6,50-1,96-11,56
Balatacılar Balatacılık1,70-2,3037,10
Bantaş Ambalaj2,63-2,954,37
Banvit16,50-0,30-11,15
Baştaş Başkent Çimento2,693,463,86
Batı Çimento2,420,00-26,89
Batısöke Çimento0,90-1,10-31,30
Bera Holding3,119,89-19,22
Berkosan Yalıtım2,724,21-0,73
Beşiktaş Futbol Yat.2,006,38-18,37
Beyaz Filo3,197,050,95
Bilici Yatırım6,903,1457,89
Bim Mağazalar49,88-0,836,90
Birko Mensucat0,264,00-16,13
Birlik Mensucat1,121,82-1,75
Bizim Mağazaları9,31-1,38-16,65
Bolu Çimento3,52-2,22-25,11
Bomonti Elektrik1,363,036,25
Borusan Mannesmann8,001,52-30,13
Borusan Yat. Paz.49,700,61-17,05
Bosch Fren Sistemleri214,5010,00-26,01
Bossa7,00-2,10-13,15
Brisa7,16-0,28-23,66
Burçelik5,410,93-6,88
Burçelik Vana15,507,5659,63
Bursa Çimento3,332,15-16,82
Carrefoursa6,13-1,4530,15
Casa Emtia Petrol9,00-3,12-4,15
Ceo Event Medya5,79-1,86-29,73
Coca Cola İçecek36,200,56-6,46
Cosmos Yat. Holding2,180,936,86
Credıtwest Faktorıng2,090,00-27,43
Çelebi66,155,67-35,21
Çelik Halat7,24-0,2811,38
Çemaş Döküm0,861,18-31,39
Çemtaş6,18-3,59-25,36
Çimbeton30,704,21-25,59
Çimentaş12,490,56-16,73
Çimsa6,70-1,62-26,21
Çuhadaroğlu Metal2,350,86-26,33
Dagi Giyim2,13-2,74-14,80
Dagi Yatırım Holding2,79-1,7623,45
Dardanel5,58-8,9747,23
Datagate Bilgisayar7,08-1,80-9,35
Demısaş Döküm2,67-1,48-23,28
Denge Holding0,94-1,05-31,39
Deniz GMYO3,360,60-33,47
Denizli Cam6,22-1,43-25,42
Derimod4,74-4,24-33,61
Derlüks Deri2,61-2,25-36,03
Desa Deri3,602,86-20,70
Despec Bilgisayar4,47-1,545,42
Deva Holding10,01-1,1811,35
Diriteks Diriliş Tekstil0,653,17-16,67
Ditaş Doğan11,78-1,8323,22
DO-CO287,709,98-48,99
Doğan Burda3,79-0,52-37,56
Doğan Holding1,541,32-16,30
Doğtaş Kelebek Mobilya1,361,49-17,58
Doğusan1,622,53-22,12
Doğuş GMYO4,040,50-10,82
Doğuş Otomotiv7,281,39-23,53
Döktaş Dökümcülük17,001,86-46,28
Duran Doğan Basım16,37-0,7316,60
Dyo Boya4,227,65-13,88
Eczacıbaşı İlaç4,35-3,9717,25
Eczacıbaşı Yatırım9,44-2,58-6,63
Edip Gayrimenkul1,47-1,345,76
Ege Endüstri533,208,26-8,15
Ege Gübre42,601,14-14,46
Ege Profil10,560,86-11,78
Ege Seramik3,29-0,60-11,32
Egeli & Co Tarım Girişim0,33-8,333,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,49-9,2625,64
Egeli&Co Yatırım Holding0,29-9,3845,00
Egeplast11,102,78-11,20
Ekiz Kimya2,179,60255,74
Emek Elektrik1,460,69-8,18
Eminiş Ambalaj2,348,8453,95
Emlak Konut GMYO1,190,85-18,49
Enerjisa Enerji6,22-4,16-7,66
Enka İnşaat6,02-2,90-6,23
Erbosan17,090,00-31,59
Ereğli Demir Çelik7,70-1,66-14,82
Ersu Gıda3,19-2,4554,11
Escort Teknoloji2,922,82110,07
Etiler Gıda1,900,53-22,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,311,55-21,56
Euro Trend Yat. Ort.1,506,3820,00
Euro Yat. Ort.1,140,88-3,39
Euro Yatırım Holding1,194,39-20,67
Fenerbahçe Futbol9,365,76-35,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,88-1,71-36,98
F-M İzmit Piston42,241,54-10,82
Fonet Bilgi Teknolojileri7,763,740,91
Ford Otosan59,152,25-10,53
Formet Çelik Kapı2,380,85-20,67
Frigo Pak Gıda9,32-3,32-28,09
Galatasaray Sportif2,346,3615,27
Garanti Bankası7,810,64-29,89
Garanti Faktoring3,761,35-2,84
Garanti Yat. Ort.1,246,9014,81
Gedik Y. Men. Değ.16,42-1,32193,21
Gedik Yatırım Holding18,50-4,24140,57
Gediz Ambalaj6,69-1,62-1,04
Gentaş2,021,00-7,76
Gersan Elektrik2,42-0,41-24,14
Global Men. Değ.1,95-3,473,72
Global Yat. Holding2,65-0,38-45,59
Good-Year3,631,68-10,37
Göltaş Çimento11,980,67-32,66
Gözde Girişim3,040,33-40,86
GSD Denizcilik1,960,00-23,44
GSD Holding1,250,00-16,11
Gübre Fabrik.14,28-1,1857,96
Güler Yat. Holding2,305,5013,30
Güneş Sigorta2,18-0,460,00
Halk GMYO1,22-0,810,00
Halk Sigorta3,195,6361,11
Hatay Tekstil7,00-1,821,89
Hedef Girişim1,810,00-30,65
Hektaş10,291,6828,30
HUB Girişim19,90-0,90111,96
Hürriyet Gzt.0,97-1,02-14,91
ICBC Turkey Bank4,201,20-20,30
İdealist Danışmanlık2,4210,00-27,11
İdealist GMYO2,80-4,11-8,50
İhlas Ev Aletleri2,4210,00-22,68
İhlas Gayrimenkul1,03-2,83-14,17
İhlas Gazetecilik5,205,05-23,64
İhlas Holding0,551,85-39,56
İhlas Yayın Holding0,78-1,27-23,53
İndeks Bilgisayar7,940,13-18,14
Info Yatırım5,53-3,99-37,87
İntema8,14-4,24-12,10
İpek Doğal Enerji8,50-0,2310,10
İskenderun Demir Çelik6,40-0,16-20,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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