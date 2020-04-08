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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,71-0,58-8,06
Acıpayam Selüloz5,552,21-12,87
Adana Çimento (A)7,50-0,13-22,76
Adana Çimento (B)5,99-0,83-15,99
Adana Çimento (C)1,77-1,12-20,63
Adel Kalemcilik11,460,35-27,01
Adese Alışveriş Ticaret1,11-0,89-22,28
Afyon Çimento5,983,10-4,78
Ak Enerji0,871,16-20,18
Akbank5,651,25-30,33
Akçansa7,44-0,80-23,25
Akdenız Güvenlık Hız.1,500,67-28,91
Akfen GMYO2,430,00-40,00
Akın Tekstil9,102,48-34,01
Akiş GMYO2,912,11-27,97
Akmerkez GMYO23,503,98-0,76
Aksa6,210,81-11,33
Aksa Enerji3,530,86-7,11
Aksigorta4,531,12-16,39
Aksu Enerji9,049,98-39,21
Alarko Carrıer43,50-0,55-27,50
Alarko GMYO13,43-0,74-11,54
Alarko Holding4,430,23-25,55
Albaraka Türk1,151,77-24,84
Alcatel Lucent Teletaş18,410,3352,91
Alkim Kağıt5,811,754,12
Alkim Kimya50,60-0,3932,05
Altınyağ0,60-1,6446,34
Altınyunus Çeşme18,008,5680,18
Anadolu Cam3,22-0,31-26,15
Anadolu Efes18,450,38-20,06
Anadolu Grubu Holding13,89-0,29-21,03
Anadolu Hayat Emek.5,40-0,18-11,26
Anadolu Isuzu8,710,11-28,43
Anadolu Sigorta4,52-0,448,82
Anel Elektrik3,101,31-3,43
Arçelik14,771,16-29,13
ARD Bilişim Teknolojileri15,345,65
Arena Bilgisayar11,258,7049,40
Armada Bilgisayar16,50-1,960,67
Arsan Tekstil2,971,02-17,04
Artı Yatırım Holding0,833,752,47
Aselsan25,002,4619,39
Aslan Çimento35,181,09-11,96
Ata GMYO3,700,00-18,32
Atakule GMYO1,290,78-32,81
Atlantis Yatırım Holding1,270,7927,00
Atlas Yat. Ort.1,223,39-15,28
AvivaSA Emeklilik Hayat12,25-1,53-8,62
Avrasya GMYO1,371,48-9,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,310,77-28,02
Avrasya Stratejik GMYF1.427,600,0111,02
Avrupa Yatırım Holding1,140,88-25,97
Ayen Enerji2,680,75-22,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,933,21-11,87
Aygaz9,833,15-19,07
Bagfaş13,001,25-22,71
Bak Ambalaj6,39-1,69-13,06
Balatacılar Balatacılık1,742,3540,32
Bantaş Ambalaj2,713,047,54
Banvit16,550,30-10,88
Baştaş Başkent Çimento2,68-0,373,47
Batı Çimento2,420,00-26,89
Batısöke Çimento0,900,00-31,30
Bera Holding3,05-1,93-20,78
Berkosan Yalıtım2,730,37-0,36
Beşiktaş Futbol Yat.2,084,00-15,10
Beyaz Filo3,08-3,45-2,53
Bilici Yatırım7,336,2367,73
Bim Mağazalar50,300,847,80
Birko Mensucat0,25-3,85-19,35
Birlik Mensucat1,11-0,89-2,63
Bizim Mağazaları9,310,00-16,65
Bolu Çimento3,51-0,28-25,32
Bomonti Elektrik1,499,5616,41
Borusan Mannesmann8,060,75-29,61
Borusan Yat. Paz.49,42-0,56-17,51
Bosch Fren Sistemleri235,909,98-18,63
Bossa7,000,00-13,15
Brisa7,535,17-19,71
Burçelik5,491,48-5,51
Burçelik Vana16,305,1667,87
Bursa Çimento3,566,91-11,08
Carrefoursa6,08-0,8229,09
Casa Emtia Petrol8,98-0,22-4,37
Ceo Event Medya5,78-0,17-29,85
Coca Cola İçecek35,68-1,44-7,80
Cosmos Yat. Holding2,10-3,672,94
Credıtwest Faktorıng2,142,39-25,69
Çelebi68,954,23-32,47
Çelik Halat7,402,2113,85
Çemaş Döküm0,871,16-30,59
Çemtaş6,09-1,46-26,45
Çimbeton32,425,60-21,43
Çimentaş12,742,00-15,07
Çimsa6,710,15-26,10
Çuhadaroğlu Metal2,34-0,43-26,65
Dagi Giyim2,11-0,94-15,60
Dagi Yatırım Holding2,75-1,4321,68
Dardanel6,139,8661,74
Datagate Bilgisayar7,201,69-7,81
Demısaş Döküm2,680,37-22,99
Denge Holding0,93-1,06-32,12
Deniz GMYO3,596,85-28,91
Denizli Cam6,413,05-23,14
Derimod4,770,63-33,19
Derlüks Deri2,59-0,77-36,52
Desa Deri3,651,39-19,60
Despec Bilgisayar4,531,346,84
Deva Holding9,82-1,909,23
Diriteks Diriliş Tekstil0,64-1,54-17,95
Ditaş Doğan11,72-0,5122,59
DO-CO316,009,84-43,97
Doğan Burda3,77-0,53-37,89
Doğan Holding1,550,65-15,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,392,21-15,76
Doğusan1,61-0,62-22,60
Doğuş GMYO4,091,24-9,71
Doğuş Otomotiv7,361,10-22,69
Döktaş Dökümcülük18,7010,00-40,91
Duran Doğan Basım16,601,4118,23
Dyo Boya4,18-0,95-14,69
Eczacıbaşı İlaç4,29-1,3815,63
Eczacıbaşı Yatırım9,460,21-6,43
Edip Gayrimenkul1,44-2,043,60
Ege Endüstri572,007,28-1,46
Ege Gübre42,600,00-14,46
Ege Profil10,681,14-10,78
Ege Seramik3,28-0,30-11,59
Egeli & Co Tarım Girişim0,30-9,09-6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,45-8,1615,38
Egeli&Co Yatırım Holding0,27-6,9035,00
Egeplast11,856,76-5,20
Ekiz Kimya2,389,68290,16
Emek Elektrik1,45-0,68-8,81
Eminiş Ambalaj2,12-9,4039,47
Emlak Konut GMYO1,190,00-18,49
Enerjisa Enerji6,21-0,16-7,81
Enka İnşaat6,121,66-4,67
Erbosan16,90-1,11-32,35
Ereğli Demir Çelik7,52-2,34-16,81
Ersu Gıda3,447,8466,18
Escort Teknoloji2,85-2,40105,04
Etiler Gıda1,86-2,11-24,08
Euro Kapital Yat. Ort.1,374,58-17,96
Euro Trend Yat. Ort.1,574,6725,60
Euro Yat. Ort.1,161,75-1,69
Euro Yatırım Holding1,244,20-17,33
Fenerbahçe Futbol9,511,60-34,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,993,82-34,57
F-M İzmit Piston42,580,80-10,10
Fonet Bilgi Teknolojileri8,033,484,42
Ford Otosan58,50-1,10-11,52
Formet Çelik Kapı2,390,42-20,33
Frigo Pak Gıda9,19-1,39-29,09
Galatasaray Sportif2,527,6924,14
Garanti Bankası7,870,77-29,35
Garanti Faktoring3,760,00-2,84
Garanti Yat. Ort.1,261,6116,67
Gedik Y. Men. Değ.16,05-2,25186,61
Gedik Yatırım Holding17,81-3,73131,60
Gediz Ambalaj6,68-0,15-1,18
Gentaş2,020,00-7,76
Gersan Elektrik2,451,24-23,20
Global Men. Değ.1,92-1,542,13
Global Yat. Holding2,670,75-45,17
Good-Year3,794,41-6,42
Göltaş Çimento12,242,17-31,20
Gözde Girişim3,03-0,33-41,05
GSD Denizcilik2,054,59-19,92
GSD Holding1,271,60-14,77
Gübre Fabrik.14,10-1,2655,97
Güler Yat. Holding2,5310,0024,63
Güneş Sigorta2,17-0,46-0,46
Halk GMYO1,220,000,00
Halk Sigorta3,05-4,3954,04
Hatay Tekstil6,93-1,000,87
Hedef Girişim1,852,21-29,12
Hektaş10,401,0729,68
HUB Girişim19,930,15112,28
Hürriyet Gzt.0,970,00-14,91
ICBC Turkey Bank4,271,67-18,98
İdealist Danışmanlık2,669,92-19,88
İdealist GMYO2,76-1,43-9,80
İhlas Ev Aletleri2,669,92-15,02
İhlas Gayrimenkul1,030,00-14,17
İhlas Gazetecilik5,200,00-23,64
İhlas Holding0,573,64-37,36
İhlas Yayın Holding0,780,00-23,53
İndeks Bilgisayar8,010,88-17,42
Info Yatırım5,703,07-35,96
İntema8,02-1,47-13,39
İpek Doğal Enerji9,107,0617,88
İskenderun Demir Çelik6,37-0,47-20,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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