Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
09.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:50
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,75
|-6,45
|Acıpayam Selüloz
|5,79
|4,32
|-9,11
|Adana Çimento (A)
|7,50
|0,00
|-22,76
|Adana Çimento (B)
|6,28
|4,84
|-11,92
|Adana Çimento (C)
|1,79
|1,13
|-19,73
|Adel Kalemcilik
|11,70
|2,09
|-25,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,12
|0,90
|-21,58
|Afyon Çimento
|5,97
|-0,17
|-4,94
|Ak Enerji
|0,89
|2,30
|-18,35
|Akbank
|6,03
|6,73
|-25,65
|Akçansa
|7,54
|1,34
|-22,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,53
|2,00
|-27,49
|Akfen GMYO
|2,50
|2,88
|-38,27
|Akın Tekstil
|9,40
|3,30
|-31,83
|Akiş GMYO
|2,91
|0,00
|-27,97
|Akmerkez GMYO
|23,64
|0,60
|-0,17
|Aksa
|6,19
|-0,32
|-11,61
|Aksa Enerji
|3,54
|0,28
|-6,84
|Aksigorta
|4,65
|2,65
|-14,17
|Aksu Enerji
|9,13
|1,00
|-38,60
|Alarko Carrıer
|44,50
|2,30
|-25,83
|Alarko GMYO
|13,43
|0,00
|-11,54
|Alarko Holding
|4,45
|0,45
|-25,21
|Albaraka Türk
|1,19
|3,48
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,47
|0,33
|53,41
|Alkim Kağıt
|5,86
|0,86
|5,02
|Alkim Kimya
|50,05
|-1,09
|30,61
|Altınyağ
|0,60
|0,00
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|17,49
|-2,83
|75,08
|Anadolu Cam
|3,22
|0,00
|-26,15
|Anadolu Efes
|18,66
|1,14
|-19,15
|Anadolu Grubu Holding
|14,30
|2,95
|-18,70
|Anadolu Hayat Emek.
|5,45
|0,93
|-10,44
|Anadolu Isuzu
|8,94
|2,64
|-26,54
|Anadolu Sigorta
|4,55
|0,66
|9,55
|Anel Elektrik
|3,13
|0,97
|-2,49
|Arçelik
|15,19
|2,84
|-27,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|16,87
|9,97
|Arena Bilgisayar
|11,60
|3,11
|54,05
|Armada Bilgisayar
|17,63
|6,85
|7,57
|Arsan Tekstil
|3,03
|2,02
|-15,36
|Artı Yatırım Holding
|0,91
|9,64
|12,35
|Aselsan
|25,18
|0,72
|20,25
|Aslan Çimento
|35,30
|0,34
|-11,66
|Ata GMYO
|3,86
|4,32
|-14,79
|Atakule GMYO
|1,32
|2,33
|-31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|1,35
|6,30
|35,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|0,82
|-14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,22
|-0,24
|-8,84
|Avrasya GMYO
|1,38
|0,73
|-8,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,32
|0,76
|-27,47
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|-0,01
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,20
|5,26
|-22,08
|Ayen Enerji
|2,74
|2,24
|-21,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,95
|1,04
|-10,96
|Aygaz
|9,94
|1,12
|-18,16
|Bagfaş
|13,39
|3,00
|-20,39
|Bak Ambalaj
|6,49
|1,56
|-11,70
|Balatacılar Balatacılık
|1,84
|5,75
|48,39
|Bantaş Ambalaj
|2,72
|0,37
|7,94
|Banvit
|16,78
|1,39
|-9,64
|Baştaş Başkent Çimento
|2,82
|5,22
|8,88
|Batı Çimento
|2,42
|0,00
|-26,89
|Batısöke Çimento
|0,92
|2,22
|-29,77
|Bera Holding
|3,11
|1,97
|-19,22
|Berkosan Yalıtım
|2,75
|0,73
|0,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|2,40
|-13,06
|Beyaz Filo
|3,14
|1,95
|-0,63
|Bilici Yatırım
|7,40
|0,95
|69,34
|Bim Mağazalar
|50,50
|0,40
|8,23
|Birko Mensucat
|0,26
|4,00
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,12
|0,90
|-1,75
|Bizim Mağazaları
|9,58
|2,90
|-14,23
|Bolu Çimento
|3,51
|0,00
|-25,32
|Bomonti Elektrik
|1,60
|7,38
|25,00
|Borusan Mannesmann
|8,86
|9,93
|-22,62
|Borusan Yat. Paz.
|54,35
|9,98
|-9,29
|Bosch Fren Sistemleri
|259,40
|9,96
|-10,52
|Bossa
|7,33
|4,71
|-9,06
|Brisa
|7,49
|-0,53
|-20,14
|Burçelik
|6,03
|9,84
|3,79
|Burçelik Vana
|17,93
|10,00
|84,65
|Bursa Çimento
|3,54
|-0,56
|-11,57
|Carrefoursa
|6,15
|1,15
|30,57
|Casa Emtia Petrol
|9,44
|5,12
|0,53
|Ceo Event Medya
|5,69
|-1,56
|-30,95
|Coca Cola İçecek
|36,00
|0,90
|-6,98
|Cosmos Yat. Holding
|2,15
|2,38
|5,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,24
|4,67
|-22,22
|Çelebi
|72,95
|5,80
|-28,55
|Çelik Halat
|8,14
|10,00
|25,23
|Çemaş Döküm
|0,89
|2,30
|-29,00
|Çemtaş
|6,31
|3,61
|-23,79
|Çimbeton
|32,50
|0,25
|-21,23
|Çimentaş
|14,00
|9,89
|-6,67
|Çimsa
|6,91
|2,98
|-23,90
|Çuhadaroğlu Metal
|2,51
|7,26
|-21,32
|Dagi Giyim
|2,18
|3,32
|-12,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,76
|0,36
|22,12
|Dardanel
|6,69
|9,14
|76,52
|Datagate Bilgisayar
|7,39
|2,64
|-5,38
|Demısaş Döküm
|2,75
|2,61
|-20,98
|Denge Holding
|0,96
|3,23
|-29,93
|Deniz GMYO
|3,72
|3,62
|-26,34
|Denizli Cam
|6,42
|0,16
|-23,02
|Derimod
|4,77
|0,00
|-33,19
|Derlüks Deri
|2,64
|1,93
|-35,29
|Desa Deri
|3,65
|0,00
|-19,60
|Despec Bilgisayar
|4,66
|2,87
|9,91
|Deva Holding
|10,15
|3,36
|12,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|0,00
|-17,95
|Ditaş Doğan
|12,78
|9,04
|33,68
|DO-CO
|347,60
|10,00
|-38,37
|Doğan Burda
|3,93
|4,24
|-35,26
|Doğan Holding
|1,58
|1,94
|-14,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|2,16
|-13,94
|Doğusan
|1,67
|3,73
|-19,71
|Doğuş GMYO
|4,22
|3,18
|-6,84
|Doğuş Otomotiv
|7,47
|1,49
|-21,53
|Döktaş Dökümcülük
|20,56
|9,95
|-35,03
|Duran Doğan Basım
|16,97
|2,23
|20,87
|Dyo Boya
|4,26
|1,91
|-13,06
|Eczacıbaşı İlaç
|4,52
|5,36
|21,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,92
|4,86
|-1,88
|Edip Gayrimenkul
|1,49
|3,47
|7,19
|Ege Endüstri
|571,30
|-0,12
|-1,58
|Ege Gübre
|43,50
|2,11
|-12,65
|Ege Profil
|10,83
|1,40
|-9,52
|Ege Seramik
|3,33
|1,52
|-10,24
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,31
|3,33
|-3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|-4,44
|10,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|3,70
|40,00
|Egeplast
|12,04
|1,60
|-3,68
|Ekiz Kimya
|2,61
|9,66
|327,87
|Emek Elektrik
|1,49
|2,76
|-6,29
|Eminiş Ambalaj
|2,33
|9,91
|53,29
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|2,52
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,24
|0,48
|-7,36
|Enka İnşaat
|6,28
|2,61
|-2,18
|Erbosan
|17,43
|3,14
|-30,22
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|1,60
|-15,49
|Ersu Gıda
|3,37
|-2,03
|62,80
|Escort Teknoloji
|2,91
|2,11
|109,35
|Etiler Gıda
|1,84
|-1,08
|-24,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|-0,73
|-18,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,50
|-4,46
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|1,15
|-0,86
|-2,54
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|0,00
|-17,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,54
|0,32
|-34,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|1,34
|-33,70
|F-M İzmit Piston
|45,20
|6,15
|-4,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,83
|9,96
|14,82
|Ford Otosan
|56,70
|-3,08
|-14,24
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|0,42
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|9,70
|5,55
|-25,15
|Galatasaray Sportif
|2,63
|4,37
|29,56
|Garanti Bankası
|8,49
|7,88
|-23,79
|Garanti Faktoring
|3,85
|2,39
|-0,52
|Garanti Yat. Ort.
|1,38
|9,52
|27,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,09
|0,25
|187,32
|Gedik Yatırım Holding
|18,00
|1,07
|134,07
|Gediz Ambalaj
|6,85
|2,54
|1,33
|Gentaş
|2,02
|0,00
|-7,76
|Gersan Elektrik
|2,69
|9,80
|-15,67
|Global Men. Değ.
|1,95
|1,56
|3,72
|Global Yat. Holding
|2,77
|3,75
|-43,12
|Good-Year
|3,83
|1,06
|-5,43
|Göltaş Çimento
|12,55
|2,53
|-29,45
|Gözde Girişim
|3,24
|6,93
|-36,96
|GSD Denizcilik
|2,20
|7,32
|-14,06
|GSD Holding
|1,35
|6,30
|-9,40
|Gübre Fabrik.
|14,48
|2,70
|60,18
|Güler Yat. Holding
|2,78
|9,88
|36,95
|Güneş Sigorta
|2,24
|3,23
|2,75
|Halk GMYO
|1,24
|1,64
|1,64
|Halk Sigorta
|3,10
|1,64
|56,57
|Hatay Tekstil
|7,04
|1,59
|2,47
|Hedef Girişim
|1,89
|2,16
|-27,59
|Hektaş
|10,46
|0,58
|30,42
|HUB Girişim
|20,28
|1,76
|116,01
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|2,06
|-13,16
|ICBC Turkey Bank
|4,37
|2,34
|-17,08
|İdealist Danışmanlık
|2,75
|3,38
|-17,17
|İdealist GMYO
|2,85
|3,26
|-6,86
|İhlas Ev Aletleri
|2,52
|-5,26
|-19,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,97
|-13,33
|İhlas Gazetecilik
|5,40
|3,85
|-20,70
|İhlas Holding
|0,59
|3,51
|-35,16
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-23,53
|İndeks Bilgisayar
|8,31
|3,75
|-14,33
|Info Yatırım
|5,42
|-4,91
|-39,10
|İntema
|8,20
|2,24
|-11,45
|İpek Doğal Enerji
|9,80
|7,69
|26,94
|İskenderun Demir Çelik
|6,44
|1,10
|-19,60
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi