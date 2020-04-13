Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,908,572,15
Acıpayam Selüloz5,901,20-7,38
Adana Çimento (A)7,751,71-20,19
Adana Çimento (B)6,06-2,10-15,01
Adana Çimento (C)1,77-0,56-20,63
Adel Kalemcilik11,66-1,02-25,73
Adese Alışveriş Ticaret1,194,39-16,68
Afyon Çimento5,96-0,83-5,10
Ak Enerji0,923,37-15,60
Akbank6,01-1,80-25,89
Akçansa7,470,00-22,95
Akdenız Güvenlık Hız.1,551,97-26,54
Akfen GMYO2,621,95-35,31
Akın Tekstil9,945,19-27,92
Akiş GMYO2,900,00-28,22
Akmerkez GMYO23,52-0,17-0,68
Aksa6,08-1,30-13,18
Aksa Enerji3,49-0,57-8,16
Aksigorta4,983,97-8,08
Aksu Enerji8,88-0,34-40,28
Alarko Carrıer46,624,30-22,30
Alarko GMYO13,30-0,08-12,40
Alarko Holding4,31-1,37-27,56
Albaraka Türk1,18-0,84-22,88
Alcatel Lucent Teletaş17,98-1,6449,34
Alkim Kağıt6,155,3110,22
Alkim Kimya49,28-0,1228,60
Altınyağ0,666,4560,98
Altınyunus Çeşme16,601,8466,17
Anadolu Cam3,24-0,31-25,69
Anadolu Efes18,53-0,38-19,71
Anadolu Grubu Holding14,812,42-15,80
Anadolu Hayat Emek.5,730,70-5,84
Anadolu Isuzu9,250,54-23,99
Anadolu Sigorta4,600,0010,75
Anel Elektrik3,170,63-1,25
Arçelik15,07-0,86-27,69
ARD Bilişim Teknolojileri19,395,38
Arena Bilgisayar11,520,9658,13
Armada Bilgisayar21,329,9530,08
Arsan Tekstil3,191,27-10,89
Artı Yatırım Holding0,993,1322,22
Aselsan24,94-0,6419,10
Aslan Çimento34,28-0,92-14,21
Ata GMYO3,750,00-17,22
Atakule GMYO1,351,50-29,69
Atlantis Yatırım Holding1,300,0030,00
Atlas Yat. Ort.1,336,40-7,64
AvivaSA Emeklilik Hayat12,550,80-6,38
Avrasya GMYO1,5410,001,99
Avrasya Petrol ve Tur.1,479,70-19,23
Avrasya Stratejik GMYF1.427,600,0111,02
Avrupa Yatırım Holding1,191,71-22,73
Ayen Enerji2,831,43-18,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,002,56-8,68
Aygaz9,66-1,13-20,47
Bagfaş14,124,44-16,05
Bak Ambalaj6,57-1,65-10,61
Balatacılar Balatacılık1,79-2,1944,35
Bantaş Ambalaj2,843,2712,70
Banvit18,409,98-0,92
Baştaş Başkent Çimento2,870,7010,81
Batı Çimento2,562,40-22,66
Batısöke Çimento0,921,10-29,77
Bera Holding3,150,00-18,18
Berkosan Yalıtım2,700,00-1,46
Beşiktaş Futbol Yat.2,090,97-14,69
Beyaz Filo3,11-0,96-1,58
Bilici Yatırım7,39-0,1469,11
Bim Mağazalar51,55-0,1910,48
Birko Mensucat0,260,00-16,13
Birlik Mensucat1,259,659,65
Bizim Mağazaları10,358,15-7,34
Bolu Çimento3,662,81-22,13
Bomonti Elektrik1,939,6650,78
Borusan Mannesmann9,00-1,21-21,40
Borusan Yat. Paz.59,553,66-0,61
Bosch Fren Sistemleri265,70-3,77-8,35
Bossa7,580,53-5,96
Brisa7,35-1,34-21,63
Burçelik6,651,5314,46
Burçelik Vana20,486,44110,92
Bursa Çimento3,43-0,87-14,32
Carrefoursa6,577,5339,49
Casa Emtia Petrol11,419,9221,51
Ceo Event Medya6,228,74-24,51
Coca Cola İçecek36,460,50-5,79
Cosmos Yat. Holding2,275,0911,27
Credıtwest Faktorıng2,341,74-18,75
Çelebi87,009,99-14,79
Çelik Halat8,752,7034,62
Çemaş Döküm1,039,57-17,83
Çemtaş6,370,16-23,07
Çimbeton32,480,06-21,28
Çimentaş13,73-0,51-8,47
Çimsa6,92-0,14-23,79
Çuhadaroğlu Metal2,563,64-19,75
Dagi Giyim2,252,74-10,00
Dagi Yatırım Holding2,942,0830,09
Dardanel6,56-0,4673,09
Datagate Bilgisayar7,481,22-4,23
Demısaş Döküm3,178,56-8,91
Denge Holding0,961,05-29,93
Deniz GMYO3,76-0,53-25,54
Denizli Cam6,40-0,78-23,26
Derimod4,973,33-30,39
Derlüks Deri2,770,36-32,11
Desa Deri3,650,00-19,60
Despec Bilgisayar5,245,8623,58
Deva Holding10,130,1012,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,651,56-16,67
Ditaş Doğan12,00-2,4426,12
DO-CO420,509,99-25,44
Doğan Burda3,880,00-36,08
Doğan Holding1,601,91-10,89
Doğtaş Kelebek Mobilya1,506,38-9,09
Doğusan1,849,52-11,54
Doğuş GMYO4,560,000,66
Doğuş Otomotiv7,993,63-16,07
Döktaş Dökümcülük24,8610,00-21,44
Duran Doğan Basım18,158,0429,27
Dyo Boya4,21-0,71-14,08
Eczacıbaşı İlaç4,561,5622,91
Eczacıbaşı Yatırım10,080,90-0,30
Edip Gayrimenkul1,799,8228,78
Ege Endüstri571,400,78-1,57
Ege Gübre43,801,11-12,05
Ege Profil10,87-0,18-9,19
Ege Seramik3,561,71-4,04
Egeli & Co Tarım Girişim0,340,006,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,44-2,2212,82
Egeli&Co Yatırım Holding0,300,0050,00
Egeplast12,502,040,00
Ekiz Kimya3,159,76416,39
Emek Elektrik1,640,613,14
Eminiş Ambalaj2,560,0068,42
Emlak Konut GMYO1,230,82-15,75
Enerjisa Enerji6,330,16-6,03
Enka İnşaat6,875,697,01
Erbosan17,18-0,98-31,22
Ereğli Demir Çelik7,58-0,39-16,15
Ersu Gıda3,30-0,3059,42
Escort Teknoloji2,78-2,46100,00
Etiler Gıda1,901,60-22,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,370,00-17,96
Euro Trend Yat. Ort.1,31-7,754,80
Euro Yat. Ort.1,150,88-2,54
Euro Yatırım Holding1,19-1,65-20,67
Fenerbahçe Futbol9,712,86-32,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,142,28-31,29
F-M İzmit Piston44,04-2,09-7,02
Fonet Bilgi Teknolojileri8,80-1,6814,43
Ford Otosan55,45-2,55-16,13
Formet Çelik Kapı2,30-4,17-23,33
Frigo Pak Gıda11,739,93-9,49
Galatasaray Sportif2,581,5727,09
Garanti Bankası8,46-1,97-24,06
Garanti Faktoring4,093,025,68
Garanti Yat. Ort.1,605,9648,15
Gedik Y. Men. Değ.16,280,25190,71
Gedik Yatırım Holding17,64-0,90129,39
Gediz Ambalaj7,161,565,92
Gentaş2,071,47-5,48
Gersan Elektrik2,899,89-9,40
Global Men. Değ.1,89-1,560,53
Global Yat. Holding3,035,21-37,78
Good-Year3,961,54-2,22
Göltaş Çimento12,54-0,16-29,51
Gözde Girişim3,819,80-25,88
GSD Denizcilik2,31-1,70-9,77
GSD Holding1,35-1,46-9,40
Gübre Fabrik.15,250,3368,69
Güler Yat. Holding3,359,8465,02
Güneş Sigorta2,423,4211,01
Halk GMYO1,304,846,56
Halk Sigorta3,220,6362,63
Hatay Tekstil7,362,947,13
Hedef Girişim2,040,99-21,84
Hektaş10,33-0,2928,80
HUB Girişim19,76-0,80110,47
Hürriyet Gzt.1,123,70-1,75
ICBC Turkey Bank4,421,84-16,13
İdealist Danışmanlık2,55-3,41-23,19
İdealist GMYO2,871,41-6,21
İhlas Ev Aletleri2,57-7,22-17,89
İhlas Gayrimenkul1,071,90-10,83
İhlas Gazetecilik5,430,56-20,26
İhlas Holding0,654,84-28,57
İhlas Yayın Holding0,868,86-15,69
İndeks Bilgisayar9,207,10-5,15
Info Yatırım5,43-1,09-38,99
İntema8,54-0,58-7,78
İpek Doğal Enerji9,760,5126,42
İskenderun Demir Çelik6,602,64-17,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var Ekonomi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var
Yurt dışından gelen gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Ekonomi
Yurt dışından gelen gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı Ekonomi
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek Ekonomi
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Sanayi üretimi Şubat’ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 19:11: Korona virüs salgını Alman havayolu markası Condor'u vurdu - Ekonomi 18:48: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 18:46: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi 18:44: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi 18:44: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi 17:18: Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi - Ekonomi 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler