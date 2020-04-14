Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,89
|-0,53
|1,61
|Acıpayam Selüloz
|5,91
|0,17
|-7,22
|Adana Çimento (A)
|8,04
|3,74
|-17,20
|Adana Çimento (B)
|6,16
|1,65
|-13,60
|Adana Çimento (C)
|1,81
|2,26
|-18,83
|Adel Kalemcilik
|11,91
|2,14
|-24,14
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,23
|3,36
|-13,88
|Afyon Çimento
|6,05
|1,51
|-3,66
|Ak Enerji
|0,95
|3,26
|-12,84
|Akbank
|6,02
|0,17
|-25,77
|Akçansa
|7,35
|-1,61
|-24,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,63
|5,16
|-22,75
|Akfen GMYO
|2,69
|2,67
|-33,58
|Akın Tekstil
|10,93
|9,96
|-20,74
|Akiş GMYO
|2,95
|1,72
|-26,98
|Akmerkez GMYO
|24,14
|2,64
|1,94
|Aksa
|6,14
|0,99
|-12,33
|Aksa Enerji
|3,52
|0,86
|-7,37
|Aksigorta
|5,14
|3,21
|-5,13
|Aksu Enerji
|8,83
|-0,56
|-40,62
|Alarko Carrıer
|51,25
|9,93
|-14,58
|Alarko GMYO
|13,57
|2,03
|-10,62
|Alarko Holding
|4,34
|0,70
|-27,06
|Albaraka Türk
|1,20
|1,69
|-21,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,24
|1,45
|51,50
|Alkim Kağıt
|6,19
|0,65
|10,93
|Alkim Kimya
|49,08
|-0,41
|28,08
|Altınyağ
|0,69
|4,55
|68,29
|Altınyunus Çeşme
|16,00
|-3,61
|60,16
|Anadolu Cam
|3,29
|1,54
|-24,54
|Anadolu Efes
|18,73
|1,08
|-18,85
|Anadolu Grubu Holding
|15,06
|1,69
|-14,38
|Anadolu Hayat Emek.
|5,75
|0,35
|-5,51
|Anadolu Isuzu
|9,56
|3,35
|-21,45
|Anadolu Sigorta
|4,59
|-0,22
|10,51
|Anel Elektrik
|3,20
|0,95
|-0,31
|Arçelik
|16,00
|6,17
|-23,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|18,79
|-3,09
|Arena Bilgisayar
|11,34
|-1,56
|55,66
|Armada Bilgisayar
|23,44
|9,94
|43,01
|Arsan Tekstil
|3,50
|9,72
|-2,23
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|23,46
|Aselsan
|27,28
|9,38
|30,28
|Aslan Çimento
|34,72
|1,28
|-13,11
|Ata GMYO
|3,84
|2,40
|-15,23
|Atakule GMYO
|1,45
|7,41
|-24,48
|Atlantis Yatırım Holding
|1,31
|0,77
|31,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|3,76
|-4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|3,59
|-3,03
|Avrasya GMYO
|1,69
|9,74
|11,92
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,61
|9,52
|-11,54
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,27
|6,72
|-17,53
|Ayen Enerji
|2,86
|1,06
|-17,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|0,00
|-8,68
|Aygaz
|9,83
|1,76
|-19,07
|Bagfaş
|14,33
|1,49
|-14,80
|Bak Ambalaj
|6,63
|0,91
|-9,80
|Balatacılar Balatacılık
|1,80
|0,56
|45,16
|Bantaş Ambalaj
|2,84
|0,00
|12,70
|Banvit
|18,60
|1,09
|0,16
|Baştaş Başkent Çimento
|2,92
|1,74
|12,74
|Batı Çimento
|2,56
|0,00
|-22,66
|Batısöke Çimento
|0,95
|3,26
|-27,48
|Bera Holding
|3,24
|2,86
|-15,84
|Berkosan Yalıtım
|2,75
|1,85
|0,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|0,96
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,20
|2,89
|1,27
|Bilici Yatırım
|7,40
|0,14
|69,34
|Bim Mağazalar
|51,85
|0,58
|11,12
|Birko Mensucat
|0,28
|7,69
|-9,68
|Birlik Mensucat
|1,26
|0,80
|10,53
|Bizim Mağazaları
|11,38
|9,95
|1,88
|Bolu Çimento
|3,75
|2,46
|-20,21
|Bomonti Elektrik
|2,12
|9,84
|65,63
|Borusan Mannesmann
|8,91
|-1,00
|-22,18
|Borusan Yat. Paz.
|58,55
|-1,68
|-2,28
|Bosch Fren Sistemleri
|267,00
|0,49
|-7,90
|Bossa
|8,16
|7,65
|1,24
|Brisa
|7,43
|1,09
|-20,78
|Burçelik
|6,49
|-2,41
|11,70
|Burçelik Vana
|18,89
|-7,76
|94,54
|Bursa Çimento
|3,41
|-0,58
|-14,82
|Carrefoursa
|6,87
|4,57
|45,86
|Casa Emtia Petrol
|12,40
|8,68
|32,06
|Ceo Event Medya
|6,76
|8,68
|-17,96
|Coca Cola İçecek
|37,24
|2,14
|-3,77
|Cosmos Yat. Holding
|2,18
|-3,96
|6,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,32
|-0,85
|-19,44
|Çelebi
|95,70
|10,00
|-6,27
|Çelik Halat
|8,63
|-1,37
|32,77
|Çemaş Döküm
|1,05
|1,94
|-16,23
|Çemtaş
|6,44
|1,10
|-22,22
|Çimbeton
|33,30
|2,52
|-19,29
|Çimentaş
|13,96
|1,68
|-6,93
|Çimsa
|7,14
|3,18
|-21,37
|Çuhadaroğlu Metal
|2,58
|0,78
|-19,12
|Dagi Giyim
|2,28
|1,33
|-8,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,93
|-0,34
|29,65
|Dardanel
|6,60
|0,61
|74,14
|Datagate Bilgisayar
|7,57
|1,20
|-3,07
|Demısaş Döküm
|3,08
|-2,84
|-11,49
|Denge Holding
|0,97
|1,04
|-29,20
|Deniz GMYO
|3,83
|1,86
|-24,16
|Denizli Cam
|6,56
|2,50
|-21,34
|Derimod
|5,46
|9,86
|-23,53
|Derlüks Deri
|3,04
|9,75
|-25,49
|Desa Deri
|3,95
|8,22
|-13,00
|Despec Bilgisayar
|5,17
|-1,34
|21,93
|Deva Holding
|10,19
|0,59
|13,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|0,00
|-16,67
|Ditaş Doğan
|12,70
|5,83
|33,47
|DO-CO
|442,00
|5,11
|-21,63
|Doğan Burda
|4,26
|9,79
|-29,82
|Doğan Holding
|1,62
|1,25
|-9,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,52
|1,33
|-7,88
|Doğusan
|1,84
|0,00
|-11,54
|Doğuş GMYO
|4,57
|0,22
|0,88
|Doğuş Otomotiv
|7,92
|-0,88
|-16,81
|Döktaş Dökümcülük
|26,98
|8,53
|-14,74
|Duran Doğan Basım
|18,99
|4,63
|35,26
|Dyo Boya
|4,35
|3,33
|-11,22
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|-0,60
|22,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,58
|-0,25
|-0,54
|Edip Gayrimenkul
|1,85
|3,35
|33,09
|Ege Endüstri
|572,90
|0,26
|-1,31
|Ege Gübre
|45,16
|3,11
|-9,32
|Ege Profil
|11,01
|1,29
|-8,02
|Ege Seramik
|3,74
|5,06
|0,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,32
|-5,88
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|-2,27
|10,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,29
|-3,33
|45,00
|Egeplast
|13,75
|10,00
|10,00
|Ekiz Kimya
|3,46
|9,84
|467,21
|Emek Elektrik
|1,66
|1,22
|4,40
|Eminiş Ambalaj
|2,56
|0,00
|68,42
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,00
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|6,41
|1,26
|-4,84
|Enka İnşaat
|6,45
|-3,59
|3,17
|Erbosan
|17,51
|1,92
|-29,90
|Ereğli Demir Çelik
|7,83
|3,30
|-13,38
|Ersu Gıda
|3,28
|-0,61
|58,45
|Escort Teknoloji
|2,78
|0,00
|100,00
|Etiler Gıda
|2,00
|5,26
|-18,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,40
|2,19
|-16,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|-1,53
|3,20
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|1,74
|-0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|4,20
|-17,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,32
|6,28
|-28,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,19
|1,59
|-30,20
|F-M İzmit Piston
|43,94
|-0,23
|-7,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,70
|-1,14
|13,13
|Ford Otosan
|56,20
|1,35
|-15,00
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|4,35
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|12,90
|9,97
|-0,46
|Galatasaray Sportif
|2,62
|1,55
|29,06
|Garanti Bankası
|8,58
|1,42
|-22,98
|Garanti Faktoring
|4,11
|0,49
|6,20
|Garanti Yat. Ort.
|1,51
|-5,63
|39,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,28
|0,00
|190,71
|Gedik Yatırım Holding
|17,45
|-1,08
|126,92
|Gediz Ambalaj
|7,12
|-0,56
|5,33
|Gentaş
|2,11
|1,93
|-3,65
|Gersan Elektrik
|3,17
|9,69
|-0,63
|Global Men. Değ.
|1,90
|0,53
|1,06
|Global Yat. Holding
|3,06
|0,99
|-37,17
|Good-Year
|4,15
|4,80
|2,47
|Göltaş Çimento
|12,89
|2,79
|-27,54
|Gözde Girişim
|4,04
|6,04
|-21,40
|GSD Denizcilik
|2,34
|1,30
|-8,59
|GSD Holding
|1,39
|2,96
|-6,71
|Gübre Fabrik.
|14,94
|-2,03
|65,27
|Güler Yat. Holding
|3,68
|9,85
|81,28
|Güneş Sigorta
|2,49
|2,89
|14,22
|Halk GMYO
|1,31
|0,77
|7,38
|Halk Sigorta
|3,50
|8,70
|76,77
|Hatay Tekstil
|7,83
|6,39
|13,97
|Hedef Girişim
|2,04
|0,00
|-21,84
|Hektaş
|10,35
|0,19
|29,05
|HUB Girişim
|19,36
|-2,02
|106,21
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|7,14
|5,26
|ICBC Turkey Bank
|4,41
|-0,23
|-16,32
|İdealist Danışmanlık
|2,63
|3,14
|-20,78
|İdealist GMYO
|3,15
|9,76
|2,94
|İhlas Ev Aletleri
|2,32
|-9,73
|-25,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|2,80
|-8,33
|İhlas Gazetecilik
|5,20
|-4,24
|-23,64
|İhlas Holding
|0,67
|3,08
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|9,30
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|9,16
|-0,43
|-5,57
|Info Yatırım
|5,41
|-0,37
|-39,21
|İntema
|8,52
|-0,23
|-7,99
|İpek Doğal Enerji
|10,50
|7,58
|36,01
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|0,00
|-17,60
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi