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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

15.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,932,123,76
Acıpayam Selüloz5,65-4,40-11,30
Adana Çimento (A)8,00-0,50-17,61
Adana Çimento (B)5,93-3,73-16,83
Adana Çimento (C)1,77-2,21-20,63
Adel Kalemcilik11,50-3,44-26,75
Adese Alışveriş Ticaret1,19-3,25-16,68
Afyon Çimento6,659,925,89
Ak Enerji0,89-6,32-18,35
Akbank5,65-6,15-30,33
Akçansa7,10-3,40-26,76
Akdenız Güvenlık Hız.1,53-6,13-27,49
Akfen GMYO2,68-0,37-33,83
Akın Tekstil10,24-6,31-25,74
Akiş GMYO2,85-3,39-29,46
Akmerkez GMYO22,860,092,03
Aksa6,13-0,16-12,47
Aksa Enerji3,32-5,68-12,63
Aksigorta5,03-2,14-7,16
Aksu Enerji8,47-4,08-43,04
Alarko Carrıer48,50-5,37-19,17
Alarko GMYO12,95-4,57-14,70
Alarko Holding4,20-3,23-29,41
Albaraka Türk1,16-3,33-24,18
Alcatel Lucent Teletaş16,90-7,3540,37
Alkim Kağıt6,07-1,948,78
Alkim Kimya47,90-2,4025,00
Altınyağ0,63-8,7053,66
Altınyunus Çeşme14,86-7,1348,75
Anadolu Cam3,24-1,52-25,69
Anadolu Efes17,90-4,43-22,44
Anadolu Grubu Holding15,804,91-10,18
Anadolu Hayat Emek.5,750,00-5,51
Anadolu Isuzu9,822,72-19,31
Anadolu Sigorta4,641,0911,71
Anel Elektrik3,200,00-0,31
Arçelik15,30-4,37-26,58
ARD Bilişim Teknolojileri17,34-7,72
Arena Bilgisayar10,95-3,4450,31
Armada Bilgisayar23,560,5143,75
Arsan Tekstil3,30-5,71-7,82
Artı Yatırım Holding0,97-3,0019,75
Aselsan26,44-3,0826,27
Aslan Çimento34,800,23-12,91
Ata GMYO3,932,34-13,25
Atakule GMYO1,38-4,83-28,13
Atlantis Yatırım Holding1,310,0031,00
Atlas Yat. Ort.1,33-3,62-7,64
AvivaSA Emeklilik Hayat12,63-2,85-5,79
Avrasya GMYO1,732,3714,57
Avrasya Petrol ve Tur.1,779,94-2,75
Avrasya Stratejik GMYF1.427,600,0011,02
Avrupa Yatırım Holding1,21-4,72-21,43
Ayen Enerji2,69-5,94-22,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,97-1,50-10,05
Aygaz9,67-1,63-20,38
Bagfaş13,69-4,47-18,61
Bak Ambalaj7,005,58-4,76
Balatacılar Balatacılık1,821,1146,77
Bantaş Ambalaj2,65-6,695,16
Banvit18,961,942,10
Baştaş Başkent Çimento2,83-3,089,27
Batı Çimento2,45-4,30-25,98
Batısöke Çimento0,92-3,16-29,77
Bera Holding3,10-4,32-19,48
Berkosan Yalıtım2,57-6,55-6,20
Beşiktaş Futbol Yat.1,97-6,64-19,59
Beyaz Filo3,06-4,38-3,16
Bilici Yatırım7,400,0069,34
Bim Mağazalar54,154,4416,05
Birko Mensucat0,26-7,14-16,13
Birlik Mensucat1,17-7,142,63
Bizim Mağazaları11,934,836,80
Bolu Çimento3,70-1,33-21,28
Bomonti Elektrik2,339,9182,03
Borusan Mannesmann8,40-5,72-26,64
Borusan Yat. Paz.54,50-6,92-9,04
Bosch Fren Sistemleri251,00-5,99-13,42
Bossa7,50-8,09-6,95
Brisa7,19-3,23-23,34
Burçelik6,18-4,786,37
Burçelik Vana19,010,6495,78
Bursa Çimento3,31-2,93-17,32
Carrefoursa7,559,9060,30
Casa Emtia Petrol12,904,0337,38
Ceo Event Medya6,820,89-17,23
Coca Cola İçecek36,28-2,58-6,25
Cosmos Yat. Holding2,15-1,385,39
Credıtwest Faktorıng2,11-9,05-26,74
Çelebi86,15-9,98-15,62
Çelik Halat8,54-1,0431,38
Çemaş Döküm0,99-5,71-21,02
Çemtaş6,12-4,97-26,09
Çimbeton32,54-2,28-21,13
Çimentaş14,272,22-4,87
Çimsa6,92-3,08-23,79
Çuhadaroğlu Metal2,46-4,65-22,88
Dagi Giyim2,373,95-5,20
Dagi Yatırım Holding2,81-4,1024,34
Dardanel6,53-1,0672,30
Datagate Bilgisayar7,13-5,81-8,71
Demısaş Döküm2,95-4,22-15,23
Denge Holding0,94-3,09-31,39
Deniz GMYO3,70-3,39-26,73
Denizli Cam6,32-3,66-24,22
Derimod6,009,89-15,97
Derlüks Deri2,90-4,61-28,92
Desa Deri3,93-0,51-13,44
Despec Bilgisayar4,85-6,1914,39
Deva Holding10,04-1,4711,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,64-1,54-17,95
Ditaş Doğan13,9710,0046,82
DO-CO397,80-10,00-29,47
Doğan Burda4,689,86-22,90
Doğan Holding1,56-3,70-13,12
Doğtaş Kelebek Mobilya1,42-6,58-13,94
Doğusan1,74-5,43-16,35
Doğuş GMYO4,35-4,81-3,97
Doğuş Otomotiv7,46-5,81-21,64
Döktaş Dökümcülük24,30-9,93-23,21
Duran Doğan Basım18,10-4,6928,92
Dyo Boya4,19-3,68-14,49
Eczacıbaşı İlaç4,37-2,0219,71
Eczacıbaşı Yatırım9,38-2,09-2,62
Edip Gayrimenkul1,75-5,4125,90
Ege Endüstri554,10-3,28-4,55
Ege Gübre44,60-1,24-10,44
Ege Profil10,65-3,27-11,03
Ege Seramik3,57-4,55-3,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,30-6,25-6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,41-4,655,13
Egeli&Co Yatırım Holding0,27-6,9035,00
Egeplast15,109,8220,80
Ekiz Kimya3,809,83522,95
Emek Elektrik1,55-6,63-2,52
Eminiş Ambalaj2,34-8,5953,95
Emlak Konut GMYO1,19-3,25-18,49
Enerjisa Enerji6,22-2,96-7,66
Enka İnşaat6,04-6,36-3,39
Erbosan16,58-5,31-33,63
Ereğli Demir Çelik7,911,02-12,50
Ersu Gıda3,434,5765,70
Escort Teknoloji2,58-7,1985,61
Etiler Gıda1,96-2,00-20,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,35-3,57-19,16
Euro Trend Yat. Ort.1,24-3,88-0,80
Euro Yat. Ort.1,235,134,24
Euro Yatırım Holding1,20-3,23-20,00
Fenerbahçe Futbol9,69-6,10-33,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,06-4,08-33,04
F-M İzmit Piston42,50-3,28-10,27
Fonet Bilgi Teknolojileri8,24-5,297,15
Ford Otosan54,75-2,58-17,19
Formet Çelik Kapı2,30-4,17-23,33
Frigo Pak Gıda13,000,780,31
Galatasaray Sportif2,40-8,4018,23
Garanti Bankası8,21-4,31-26,30
Garanti Faktoring3,87-5,840,00
Garanti Yat. Ort.1,42-5,9631,48
Gedik Y. Men. Değ.15,88-2,46183,57
Gedik Yatırım Holding16,31-6,53112,09
Gediz Ambalaj6,89-3,231,92
Gentaş2,02-4,27-7,76
Gersan Elektrik3,489,789,09
Global Men. Değ.1,85-2,63-1,60
Global Yat. Holding2,87-6,21-41,07
Good-Year3,97-4,34-1,98
Göltaş Çimento12,48-3,18-29,85
Gözde Girişim3,68-8,91-28,40
GSD Denizcilik2,20-5,98-14,06
GSD Holding1,37-1,44-8,05
Gübre Fabrik.14,15-5,2956,53
Güler Yat. Holding4,049,7899,01
Güneş Sigorta2,40-3,6110,09
Halk GMYO1,22-6,870,00
Halk Sigorta3,24-7,4363,64
Hatay Tekstil7,36-6,007,13
Hedef Girişim1,95-4,41-25,29
Hektaş10,895,2235,79
HUB Girişim17,86-7,7590,23
Hürriyet Gzt.1,12-6,67-1,75
ICBC Turkey Bank4,16-5,67-21,06
İdealist Danışmanlık2,55-3,04-23,19
İdealist GMYO3,469,8413,07
İhlas Ev Aletleri2,09-9,91-33,23
İhlas Gayrimenkul1,02-7,27-15,00
İhlas Gazetecilik4,84-6,92-28,93
İhlas Holding0,61-8,96-32,97
İhlas Yayın Holding0,85-9,57-16,67
İndeks Bilgisayar8,59-6,22-11,44
Info Yatırım4,90-9,43-44,94
İntema8,995,52-2,92
İpek Doğal Enerji10,12-3,6231,09
İskenderun Demir Çelik6,681,21-16,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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