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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,940,524,30
Acıpayam Selüloz5,680,53-10,83
Adana Çimento (A)8,506,25-12,46
Adana Çimento (B)6,062,19-15,01
Adana Çimento (C)1,812,26-18,83
Adel Kalemcilik11,772,35-25,03
Adese Alışveriş Ticaret1,200,84-15,98
Afyon Çimento2,659,8416,32
Ak Enerji0,978,99-11,01
Akbank5,650,00-30,33
Akçansa7,02-1,13-27,59
Akdenız Güvenlık Hız.1,540,65-27,01
Akfen GMYO2,700,75-33,33
Akın Tekstil10,13-1,07-26,54
Akiş GMYO2,850,00-29,46
Akmerkez GMYO23,301,924,00
Aksa6,160,49-12,04
Aksa Enerji3,23-2,71-15,00
Aksigorta4,97-1,19-8,27
Aksu Enerji8,27-2,36-44,38
Alarko Carrıer48,40-0,21-19,33
Alarko GMYO12,76-1,47-15,96
Alarko Holding4,200,00-29,41
Albaraka Türk1,160,00-24,18
Alcatel Lucent Teletaş16,900,0040,37
Alkim Kağıt6,446,1015,41
Alkim Kimya49,162,6328,29
Altınyağ0,630,0053,66
Altınyunus Çeşme15,957,3459,66
Anadolu Cam3,353,40-23,17
Anadolu Efes18,382,68-20,36
Anadolu Grubu Holding15,991,20-9,10
Anadolu Hayat Emek.5,68-1,22-6,66
Anadolu Isuzu10,284,68-15,53
Anadolu Sigorta4,660,4312,19
Anel Elektrik3,200,00-0,31
Arçelik15,20-0,65-27,06
ARD Bilişim Teknolojileri17,651,79
Arena Bilgisayar11,202,2853,74
Armada Bilgisayar22,88-2,8939,60
Arsan Tekstil3,320,61-7,26
Artı Yatırım Holding0,95-2,0617,28
Aselsan26,660,8327,32
Aslan Çimento35,181,09-11,96
Ata GMYO4,022,29-11,26
Atakule GMYO1,380,00-28,13
Atlantis Yatırım Holding1,310,0031,00
Atlas Yat. Ort.1,27-4,51-11,81
AvivaSA Emeklilik Hayat12,690,48-5,34
Avrasya GMYO1,63-5,787,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,72-2,82-5,49
Avrasya Stratejik GMYF1.427,600,0011,02
Avrupa Yatırım Holding1,20-0,83-22,08
Ayen Enerji2,721,12-21,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,991,02-9,13
Aygaz9,922,59-18,33
Bagfaş15,059,93-10,52
Bak Ambalaj7,213,00-1,90
Balatacılar Balatacılık2,009,8961,29
Bantaş Ambalaj2,691,516,75
Banvit19,201,273,39
Baştaş Başkent Çimento2,892,1211,58
Batı Çimento2,491,63-24,77
Batısöke Çimento0,920,00-29,77
Bera Holding3,182,58-17,40
Berkosan Yalıtım2,694,67-1,82
Beşiktaş Futbol Yat.1,92-2,54-21,63
Beyaz Filo3,02-1,31-4,43
Bilici Yatırım7,481,0871,17
Bim Mağazalar54,600,8317,02
Birko Mensucat0,273,85-12,90
Birlik Mensucat1,202,565,26
Bizim Mağazaları11,61-2,683,94
Bolu Çimento3,946,49-16,17
Bomonti Elektrik2,569,87100,00
Borusan Mannesmann8,663,10-24,37
Borusan Yat. Paz.57,505,50-4,03
Bosch Fren Sistemleri241,00-3,98-16,87
Bossa7,39-1,47-8,31
Brisa7,210,28-23,13
Burçelik6,190,166,54
Burçelik Vana19,140,6897,12
Bursa Çimento3,29-0,60-17,82
Carrefoursa7,712,1263,69
Casa Emtia Petrol12,50-3,1033,12
Ceo Event Medya6,67-2,20-19,05
Coca Cola İçecek36,861,60-4,75
Cosmos Yat. Holding2,05-4,650,49
Credıtwest Faktorıng2,246,16-22,22
Çelebi77,55-9,98-24,05
Çelik Halat8,570,3531,85
Çemaş Döküm0,990,00-21,02
Çemtaş6,506,21-21,50
Çimbeton32,40-0,43-21,47
Çimentaş13,70-3,99-8,67
Çimsa6,950,43-23,46
Çuhadaroğlu Metal2,460,00-22,88
Dagi Giyim2,609,704,00
Dagi Yatırım Holding2,934,2729,65
Dardanel6,651,8475,46
Datagate Bilgisayar7,393,65-5,38
Demısaş Döküm2,93-0,68-15,80
Denge Holding0,951,06-30,66
Deniz GMYO3,700,00-26,73
Denizli Cam6,482,53-22,30
Derimod6,081,33-14,85
Derlüks Deri2,86-1,38-29,90
Desa Deri3,971,02-12,56
Despec Bilgisayar4,911,2415,80
Deva Holding11,049,9622,80
Diriteks Diriliş Tekstil0,62-3,13-20,51
Ditaş Doğan15,098,0258,59
DO-CO358,10-9,98-36,51
Doğan Burda5,149,83-15,32
Doğan Holding1,602,56-10,89
Doğtaş Kelebek Mobilya1,430,70-13,33
Doğusan1,69-2,87-18,75
Doğuş GMYO4,472,76-1,32
Doğuş Otomotiv7,35-1,47-22,79
Döktaş Dökümcülük21,88-9,96-30,86
Duran Doğan Basım19,155,8036,40
Dyo Boya4,200,24-14,29
Eczacıbaşı İlaç4,809,8431,48
Eczacıbaşı Yatırım10,319,917,03
Edip Gayrimenkul1,71-2,2923,02
Ege Endüstri552,60-0,27-4,81
Ege Gübre47,867,31-3,90
Ege Profil10,58-0,66-11,61
Ege Seramik3,652,24-1,62
Egeli & Co Tarım Girişim0,3310,003,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,434,8810,26
Egeli&Co Yatırım Holding0,283,7040,00
Egeplast15,00-0,6620,00
Ekiz Kimya4,1810,00585,25
Emek Elektrik1,571,29-1,26
Eminiş Ambalaj2,538,1266,45
Emlak Konut GMYO1,18-0,84-19,18
Enerjisa Enerji6,291,13-6,62
Enka İnşaat6,050,17-3,23
Erbosan16,580,00-33,63
Ereğli Demir Çelik8,001,14-11,50
Ersu Gıda3,37-1,7562,80
Escort Teknoloji2,839,69103,60
Etiler Gıda1,960,00-20,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,403,70-16,17
Euro Trend Yat. Ort.1,283,232,40
Euro Yat. Ort.1,359,7614,41
Euro Yatırım Holding1,265,00-16,00
Fenerbahçe Futbol9,29-4,13-35,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,02-1,31-33,92
F-M İzmit Piston42,08-0,99-11,15
Fonet Bilgi Teknolojileri8,341,218,45
Ford Otosan56,252,74-14,92
Formet Çelik Kapı2,362,61-21,33
Frigo Pak Gıda12,90-0,77-0,46
Galatasaray Sportif2,26-5,8311,33
Garanti Bankası8,250,49-25,94
Garanti Faktoring3,880,260,26
Garanti Yat. Ort.1,430,7032,41
Gedik Y. Men. Değ.16,564,28195,71
Gedik Yatırım Holding16,843,25118,99
Gediz Ambalaj7,082,764,73
Gentaş2,020,00-7,76
Gersan Elektrik3,19-8,330,00
Global Men. Değ.1,860,54-1,06
Global Yat. Holding2,85-0,70-41,48
Good-Year3,970,00-1,98
Göltaş Çimento12,46-0,16-29,96
Gözde Girişim3,63-1,36-29,38
GSD Denizcilik2,19-0,45-14,45
GSD Holding1,36-0,73-8,72
Gübre Fabrik.14,754,2463,16
Güler Yat. Holding4,449,90118,72
Güneş Sigorta2,535,4216,06
Halk GMYO1,220,000,00
Halk Sigorta3,353,4069,19
Hatay Tekstil7,28-1,095,97
Hedef Girişim1,971,03-24,52
Hektaş11,697,3545,76
HUB Girişim18,754,9899,71
Hürriyet Gzt.1,120,00-1,75
ICBC Turkey Bank4,15-0,24-21,25
İdealist Danışmanlık2,612,35-21,39
İdealist GMYO3,604,0517,65
İhlas Ev Aletleri1,89-9,57-39,62
İhlas Gayrimenkul1,074,90-10,83
İhlas Gazetecilik4,50-7,02-33,92
İhlas Holding0,679,84-26,37
İhlas Yayın Holding0,917,06-10,78
İndeks Bilgisayar8,731,63-10,00
Info Yatırım4,72-3,67-46,97
İntema8,55-4,89-7,67
İpek Doğal Enerji10,493,6635,88
İskenderun Demir Çelik6,60-1,20-17,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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