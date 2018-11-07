Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|36.200,00
|-17,73
|113,04
|İş Bankası (B)
|3.625,00
|-4,61
|189,91
|İş Bankası (C)
|4,25
|0,47
|-36,37
|İş Bankası (Kur.)
|60.000,00
|-7,69
|675,63
|İş Fin.Kir.
|2,34
|4,00
|67,91
|İş Girişim
|1,71
|-1,16
|-1,72
|İş GMYO
|0,87
|1,16
|-28,90
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|-0,49
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|2,66
|İşbir Holding
|177,00
|-0,56
|-3,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,00
|-32,50
|İttifak Holding
|3,50
|0,57
|50,21
|İz Hayvancılık Tarım
|8,20
|13,26
|331,58
|İzmir Demir Çelik
|1,77
|0,00
|-45,37
|İzmir Fırça
|1,64
|6,49
|-82,27
|İzocam
|21,80
|0,55
|-17,55
|Jantsa Jant Sanayi
|25,62
|2,07
|-16,68
|Kafein Yazılım
|6,65
|0,91
|
|Kapital Yat. Holding
|2,00
|5,26
|61,29
|Kaplamin
|3,10
|0,32
|-20,92
|Kardemir (A)
|2,24
|-1,32
|-24,07
|Kardemir (B)
|2,24
|-0,88
|-23,55
|Kardemir (D)
|3,04
|0,33
|-5,30
|Karel Elektronik
|3,91
|0,26
|-32,70
|Karsan Otomotiv
|1,29
|7,50
|-17,31
|Karsu Tekstil
|0,98
|0,00
|-50,51
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,16
|-0,48
|-15,96
|Kartonsan
|344,40
|1,29
|23,77
|Katmerciler Ekipman
|6,22
|1,30
|-47,99
|Kent Gıda
|117,90
|0,77
|-13,63
|Kerevitaş Gıda
|1,91
|0,00
|-55,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|1,74
|3,57
|-52,46
|Klimasan Klima
|4,06
|3,57
|-16,29
|Koç Holding
|15,53
|-0,77
|-14,15
|Konfrut Gıda
|24,60
|1,23
|72,03
|Konya Çimento
|184,20
|0,05
|-27,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,89
|0,83
|48,32
|Koza Altın
|48,84
|-0,33
|27,85
|Koza Madencilik
|5,66
|-0,53
|-12,11
|Körfez GMYO
|1,04
|0,97
|-37,35
|Kristal Kola
|1,08
|0,93
|-40,00
|Kron Telekomünikasyon
|10,20
|-2,21
|-44,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,70
|-2,84
|44,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|-2,42
|-70,84
|Kütahya Porselen
|5,75
|4,55
|-19,80
|Lider Faktoring
|4,25
|2,16
|4,32
|Link Bilgisayar
|8,56
|-0,70
|-39,97
|Logo Yazılım
|32,50
|0,00
|-44,68
|Lokman Hekim Sağlık
|4,45
|0,00
|-26,19
|Lüks Kadife
|4,31
|-0,23
|-8,49
|Makina Takım
|1,05
|-0,94
|-47,50
|Mardin Çimento
|3,10
|0,00
|-19,48
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|0,00
|-65,68
|Marmaris Altınyunus
|17,45
|0,63
|-8,16
|Marshall
|26,78
|0,60
|-48,30
|Martı GMYO
|0,55
|1,85
|-74,06
|Martı Otel
|0,52
|1,96
|-43,48
|Mavi Giyim
|37,20
|1,09
|-35,15
|Mazhar Zorlu Holding
|4,48
|6,67
|12,28
|MCT Danışmanlık
|11,05
|-7,45
|84,17
|Mega Polietilen
|3,25
|-0,31
|185,09
|Menderes Tekstil
|0,63
|3,28
|-24,10
|Merit Turizm
|6,03
|0,17
|2,38
|Merko Gıda
|0,81
|0,00
|-39,10
|Metal Gayrimenkul
|0,79
|-3,66
|-39,23
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|-0,99
|-32,43
|Metro Holding
|0,83
|0,00
|-16,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|0,00
|-48,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|0,00
|-36,81
|Migros Ticaret
|16,11
|2,35
|-43,53
|Milpa
|1,74
|20,00
|-19,44
|Mistral GMYO
|2,15
|-0,46
|-41,81
|MLP Sağlık
|13,05
|-6,18
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|9,88
|-35,97
|Mondi Tire Kutsan
|2,00
|2,04
|10,50
|Net Holding
|2,09
|-1,42
|-5,43
|Netaş Telekom.
|7,50
|0,94
|-52,65
|Niğbaş Niğde Beton
|0,60
|0,00
|-36,17
|Nuh Çimento
|8,47
|0,00
|-7,00
|Nurol GMYO
|2,23
|-1,33
|-53,05
|Odaş Elektrik
|2,83
|0,35
|-52,83
|Olmuksan-IP
|3,67
|0,27
|-19,76
|Orge Enerji Elektrik
|3,53
|3,82
|-12,71
|Orma Orman Mahsulleri
|0,79
|2,60
|-30,09
|Osmanlı Menkul
|1,59
|-0,63
|-49,36
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|2,00
|-37,42
|Otokar
|80,95
|6,51
|-32,94
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|-2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,91
|0,00
|-46,47
|Özak GMYO
|2,43
|0,00
|3,85
|Özbal Çelik Boru
|1,41
|0,71
|-47,61
|Özderici GMYO
|5,94
|0,34
|715,40
|Özerden Plastik
|2,82
|-0,35
|3,67
|Panora GMYO
|4,07
|0,99
|-7,85
|Park Elek.Madencilik
|2,46
|0,00
|-41,01
|Parsan
|26,62
|1,22
|127,52
|Pegasus
|23,08
|2,40
|-31,72
|Peker GMYO
|15,05
|2,52
|
|Penguen Gıda
|1,18
|0,85
|-47,09
|Pera GMYO
|0,47
|-4,08
|-46,59
|Pergamon Dış Ticaret
|9,28
|-1,38
|142,30
|Petkim
|5,15
|0,00
|-23,27
|Petrokent Turizm
|64,50
|-6,52
|35,85
|Pınar Et ve Un
|5,42
|2,07
|-41,12
|Pınar Su
|1,24
|1,64
|-31,11
|Pınar Süt
|6,86
|2,24
|-43,38
|Plastikkart
|2,17
|-0,46
|-24,91
|Polisan Holding
|6,35
|0,79
|-26,50
|Politeknik Metal
|38,30
|0,05
|15,02
|Prizma Press Matbaacılık
|1,89
|-0,53
|16,67
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,67
|0,00
|-5,90
|QNB Finansbank
|5,10
|3,45
|-6,64
|Ral Yatırım Holding
|1,67
|-0,60
|2,45
|Ray Sigorta
|1,67
|0,60
|-7,73
|Reysaş GMYO
|0,63
|1,61
|-50,39
|Reysaş Lojistik
|0,72
|4,35
|-43,75
|Rhea Girişim
|0,56
|0,00
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|2,56
|-0,39
|-14,38
|Royal Halı
|0,93
|3,33
|2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,02
|0,50
|-26,81
|Sabancı Holding
|7,77
|3,46
|-28,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|0,00
|
|Salix Yatırım Holding
|3,99
|-3,16
|-48,85
|Sanel Mühendislik
|1,92
|-2,04
|12,28
|Sanifoam Sünger
|1,19
|1,71
|-29,17
|Sanko Pazarlama
|2,18
|2,35
|-22,70
|Saray Matbaacılık
|0,88
|-1,12
|-17,76
|Sarkuysan
|3,44
|0,58
|9,75
|Sasa Polyester
|8,78
|-0,45
|12,07
|Say Reklamcılık
|0,78
|1,30
|-53,29
|Sekuro Plastik
|3,65
|-0,54
|-57,56
|Selçuk Ecza Deposu
|3,16
|0,96
|-9,77
|Selçuk Gıda
|1,25
|4,17
|65,62
|Senkron Güvenlik
|1,31
|0,00
|-29,57
|Serve Kırtasiye
|2,24
|-1,32
|261,29
|Servet GMYO
|2,55
|3,24
|-16,12
|Seyitler Kimya
|4,00
|-1,23
|-22,45
|Silverline Endüstri
|1,29
|-0,77
|-25,77
|Sinpaş GMYO
|0,35
|0,00
|-48,98
|Soda Sanayii
|7,09
|1,00
|63,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,04
|-1,79
|77,20
|Söktaş
|1,11
|-0,89
|-33,13
|Sönmez Filament
|3,15
|3,96
|-24,10
|Sönmez Pamuklu
|3,30
|6,11
|-16,67
|Sumaş Suni Tahta
|7,41
|0,82
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,25
|0,90
|-7,10
|Şekerbank
|0,98
|1,03
|-46,45
|Şişe Cam
|5,14
|2,39
|12,98
|Şok Marketler
|10,71
|3,48
|
|T. Halk Bankası
|7,23
|1,97
|-31,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,36
|-5,66
|574,59
|T.S.K.B.
|0,77
|1,32
|-36,01
|T.Tuborg
|10,01
|0,70
|1,00
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|2,36
|7,00
|Tat Gıda
|3,84
|1,05
|-25,22
|TAV Havalimanları
|24,02
|0,76
|11,93
|Taze Kuru Gıda
|8,14
|-0,12
|-0,12
|Tek-Art Turizm
|0,69
|0,00
|-8,32
|Tekfen Holding
|22,62
|-3,25
|38,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,69
|0,27
|-28,35
|Temapol Polimer Plastik
|2,72
|0,37
|-42,98
|TGS Dış Ticaret
|5,30
|-0,93
|46,74
|Tofaş Oto. Fab.
|19,76
|0,30
|-36,56
|Torunlar GMYO
|1,65
|0,00
|-49,55
|Trabzon Liman
|8,96
|-0,33
|
|Trabzonspor Sportif
|1,31
|0,77
|-40,45
|Trakya Cam
|3,28
|0,61
|-18,53
|Trend GMYO
|1,32
|4,76
|
|TSKB GMYO
|0,58
|1,75
|-20,55
|Tuğçelik
|2,15
|-3,59
|-32,39
|Tukaş
|1,39
|2,21
|-37,67
|Turcas Petrol
|1,43
|0,00
|-43,12
|Turkcell
|11,72
|-2,09
|-20,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,75
|1,50
|-37,42
|Tüpraş
|137,50
|2,08
|27,49
|Türk Hava Yolları
|15,59
|5,91
|-0,64
|Türk Prysmian Kablo
|1,65
|3,77
|-34,08
|Türk Telekom
|3,83
|7,28
|-40,53
|Türk Traktör
|36,50
|-0,27
|-48,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,92
|-1,03
|-28,33
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-0,87
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|0,97
|1,04
|-43,27
|Ulusoy Elektrik
|11,99
|8,12
|32,32
|Ulusoy Un Sanayi
|1,90
|0,53
|-31,65
|Umpaş Holding
|0,66
|1,54
|4,76
|Uşak Seramik
|1,64
|3,80
|-33,06
|Utopya Turizm
|3,42
|-0,58
|-23,83
|Uzertaş Boya
|0,70
|-5,41
|-38,60
|Ülker Bisküvi
|15,15
|2,02
|-22,98
|Ünye Çimento
|3,83
|2,13
|3,98
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|2,34
|-19,11
|Vakıf GMYO
|1,68
|3,07
|-33,16
|Vakıf Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|-22,54
|Vakıflar Bankası
|3,79
|2,16
|-43,22
|Vakko Tekstil
|3,12
|1,63
|5,94
|Vanet Gıda
|3,54
|3,21
|10,62
|Verusa Holding
|15,10
|-2,58
|-34,08
|Verusaturk Girisim
|3,03
|-0,98
|28,39
|Vestel
|7,02
|1,59
|-7,27
|Vestel Beyaz Eşya
|12,94
|-0,77
|52,59
|Viking Kağıt
|1,09
|0,93
|-9,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,36
|1,49
|-41,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,76
|1,15
|-37,07
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,39
|4,82
|-2,31
|Yataş
|4,11
|4,85
|-49,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|3,03
|-2,84
|Yeni Gimat GMYO
|7,95
|0,63
|-4,62
|Yeşil GMYO
|0,31
|0,00
|-50,79
|Yeşil Yapı
|0,31
|-3,13
|-69,61
|Yeşil Yatırım Holding
|11,65
|-0,43
|-27,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.394,90
|-0,21
|32,73
|Yonga Mobilya
|9,30
|-0,53
|211,43
|Yünsa
|5,17
|2,78
|14,89
|Zorlu Enerji
|1,16
|0,87
|-26,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:35