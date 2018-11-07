07 Kasım 2018, 18:35
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 36.200,00 -17,73 113,04
İş Bankası (B) 3.625,00 -4,61 189,91
İş Bankası (C) 4,25 0,47 -36,37
İş Bankası (Kur.) 60.000,00 -7,69 675,63
İş Fin.Kir. 2,34 4,00 67,91
İş Girişim 1,71 -1,16 -1,72
İş GMYO 0,87 1,16 -28,90
İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,49 -4,33
İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66
İşbir Holding 177,00 -0,56 -3,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50
İttifak Holding 3,50 0,57 50,21
İz Hayvancılık Tarım 8,20 13,26 331,58
İzmir Demir Çelik 1,77 0,00 -45,37
İzmir Fırça 1,64 6,49 -82,27
İzocam 21,80 0,55 -17,55
Jantsa Jant Sanayi 25,62 2,07 -16,68
Kafein Yazılım 6,65 0,91
Kapital Yat. Holding 2,00 5,26 61,29
Kaplamin 3,10 0,32 -20,92
Kardemir (A) 2,24 -1,32 -24,07
Kardemir (B) 2,24 -0,88 -23,55
Kardemir (D) 3,04 0,33 -5,30
Karel Elektronik 3,91 0,26 -32,70
Karsan Otomotiv 1,29 7,50 -17,31
Karsu Tekstil 0,98 0,00 -50,51
Karsusan Su Ürünleri San. 4,16 -0,48 -15,96
Kartonsan 344,40 1,29 23,77
Katmerciler Ekipman 6,22 1,30 -47,99
Kent Gıda 117,90 0,77 -13,63
Kerevitaş Gıda 1,91 0,00 -55,28
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43
Kiler GMYO 1,74 3,57 -52,46
Klimasan Klima 4,06 3,57 -16,29
Koç Holding 15,53 -0,77 -14,15
Konfrut Gıda 24,60 1,23 72,03
Konya Çimento 184,20 0,05 -27,76
Kordsa Teknik Tekstil 10,89 0,83 48,32
Koza Altın 48,84 -0,33 27,85
Koza Madencilik 5,66 -0,53 -12,11
Körfez GMYO 1,04 0,97 -37,35
Kristal Kola 1,08 0,93 -40,00
Kron Telekomünikasyon 10,20 -2,21 -44,86
Kuştur Kuşadası Turizm 13,70 -2,84 44,07
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 -2,42 -70,84
Kütahya Porselen 5,75 4,55 -19,80
Lider Faktoring 4,25 2,16 4,32
Link Bilgisayar 8,56 -0,70 -39,97
Logo Yazılım 32,50 0,00 -44,68
Lokman Hekim Sağlık 4,45 0,00 -26,19
Lüks Kadife 4,31 -0,23 -8,49
Makina Takım 1,05 -0,94 -47,50
Mardin Çimento 3,10 0,00 -19,48
Marka Yatırım Holding 0,58 0,00 -65,68
Marmaris Altınyunus 17,45 0,63 -8,16
Marshall 26,78 0,60 -48,30
Martı GMYO 0,55 1,85 -74,06
Martı Otel 0,52 1,96 -43,48
Mavi Giyim 37,20 1,09 -35,15
Mazhar Zorlu Holding 4,48 6,67 12,28
MCT Danışmanlık 11,05 -7,45 84,17
Mega Polietilen 3,25 -0,31 185,09
Menderes Tekstil 0,63 3,28 -24,10
Merit Turizm 6,03 0,17 2,38
Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10
Metal Gayrimenkul 0,79 -3,66 -39,23
Metemtur Otelcilik 1,00 -0,99 -32,43
Metro Holding 0,83 0,00 -16,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 0,00 -48,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 0,00 -36,81
Migros Ticaret 16,11 2,35 -43,53
Milpa 1,74 20,00 -19,44
Mistral GMYO 2,15 -0,46 -41,81
MLP Sağlık 13,05 -6,18
MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 9,88 -35,97
Mondi Tire Kutsan 2,00 2,04 10,50
Net Holding 2,09 -1,42 -5,43
Netaş Telekom. 7,50 0,94 -52,65
Niğbaş Niğde Beton 0,60 0,00 -36,17
Nuh Çimento 8,47 0,00 -7,00
Nurol GMYO 2,23 -1,33 -53,05
Odaş Elektrik 2,83 0,35 -52,83
Olmuksan-IP 3,67 0,27 -19,76
Orge Enerji Elektrik 3,53 3,82 -12,71
Orma Orman Mahsulleri 0,79 2,60 -30,09
Osmanlı Menkul 1,59 -0,63 -49,36
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 2,00 -37,42
Otokar 80,95 6,51 -32,94
Oyak Yat. Ort. 0,97 1,04 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 0,00 -46,47
Özak GMYO 2,43 0,00 3,85
Özbal Çelik Boru 1,41 0,71 -47,61
Özderici GMYO 5,94 0,34 715,40
Özerden Plastik 2,82 -0,35 3,67
Panora GMYO 4,07 0,99 -7,85
Park Elek.Madencilik 2,46 0,00 -41,01
Parsan 26,62 1,22 127,52
Pegasus 23,08 2,40 -31,72
Peker GMYO 15,05 2,52
Penguen Gıda 1,18 0,85 -47,09
Pera GMYO 0,47 -4,08 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 9,28 -1,38 142,30
Petkim 5,15 0,00 -23,27
Petrokent Turizm 64,50 -6,52 35,85
Pınar Et ve Un 5,42 2,07 -41,12
Pınar Su 1,24 1,64 -31,11
Pınar Süt 6,86 2,24 -43,38
Plastikkart 2,17 -0,46 -24,91
Polisan Holding 6,35 0,79 -26,50
Politeknik Metal 38,30 0,05 15,02
Prizma Press Matbaacılık 1,89 -0,53 16,67
QNB Finans Fin. Kir. 3,67 0,00 -5,90
QNB Finansbank 5,10 3,45 -6,64
Ral Yatırım Holding 1,67 -0,60 2,45
Ray Sigorta 1,67 0,60 -7,73
Reysaş GMYO 0,63 1,61 -50,39
Reysaş Lojistik 0,72 4,35 -43,75
Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,56 -0,39 -14,38
Royal Halı 0,93 3,33 2,20
RTA Laboratuvarları 2,02 0,50 -26,81
Sabancı Holding 7,77 3,46 -28,06
Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 0,00
Salix Yatırım Holding 3,99 -3,16 -48,85
Sanel Mühendislik 1,92 -2,04 12,28
Sanifoam Sünger 1,19 1,71 -29,17
Sanko Pazarlama 2,18 2,35 -22,70
Saray Matbaacılık 0,88 -1,12 -17,76
Sarkuysan 3,44 0,58 9,75
Sasa Polyester 8,78 -0,45 12,07
Say Reklamcılık 0,78 1,30 -53,29
Sekuro Plastik 3,65 -0,54 -57,56
Selçuk Ecza Deposu 3,16 0,96 -9,77
Selçuk Gıda 1,25 4,17 65,62
Senkron Güvenlik 1,31 0,00 -29,57
Serve Kırtasiye 2,24 -1,32 261,29
Servet GMYO 2,55 3,24 -16,12
Seyitler Kimya 4,00 -1,23 -22,45
Silverline Endüstri 1,29 -0,77 -25,77
Sinpaş GMYO 0,35 0,00 -48,98
Soda Sanayii 7,09 1,00 63,88
Sodaş Sodyum Sanayii 6,04 -1,79 77,20
Söktaş 1,11 -0,89 -33,13
Sönmez Filament 3,15 3,96 -24,10
Sönmez Pamuklu 3,30 6,11 -16,67
Sumaş Suni Tahta 7,41 0,82
Şeker Fin. Kir. 2,25 0,90 -7,10
Şekerbank 0,98 1,03 -46,45
Şişe Cam 5,14 2,39 12,98
Şok Marketler 10,71 3,48
T. Halk Bankası 7,23 1,97 -31,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,36 -5,66 574,59
T.S.K.B. 0,77 1,32 -36,01
T.Tuborg 10,01 0,70 1,00
Taç Tarım Ürünleri 2,60 2,36 7,00
Tat Gıda 3,84 1,05 -25,22
TAV Havalimanları 24,02 0,76 11,93
Taze Kuru Gıda 8,14 -0,12 -0,12
Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -8,32
Tekfen Holding 22,62 -3,25 38,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,69 0,27 -28,35
Temapol Polimer Plastik 2,72 0,37 -42,98
TGS Dış Ticaret 5,30 -0,93 46,74
Tofaş Oto. Fab. 19,76 0,30 -36,56
Torunlar GMYO 1,65 0,00 -49,55
Trabzon Liman 8,96 -0,33
Trabzonspor Sportif 1,31 0,77 -40,45
Trakya Cam 3,28 0,61 -18,53
Trend GMYO 1,32 4,76
TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55
Tuğçelik 2,15 -3,59 -32,39
Tukaş 1,39 2,21 -37,67
Turcas Petrol 1,43 0,00 -43,12
Turkcell 11,72 -2,09 -20,32
Tümosan Motor ve Traktör 4,75 1,50 -37,42
Tüpraş 137,50 2,08 27,49
Türk Hava Yolları 15,59 5,91 -0,64
Türk Prysmian Kablo 1,65 3,77 -34,08
Türk Telekom 3,83 7,28 -40,53
Türk Traktör 36,50 -0,27 -48,22
Türker Proje Gayrimenkul 26,92 -1,03 -28,33
Ufuk Yatırım 1,14 -0,87 -62,87
Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 1,04 -43,27
Ulusoy Elektrik 11,99 8,12 32,32
Ulusoy Un Sanayi 1,90 0,53 -31,65
Umpaş Holding 0,66 1,54 4,76
Uşak Seramik 1,64 3,80 -33,06
Utopya Turizm 3,42 -0,58 -23,83
Uzertaş Boya 0,70 -5,41 -38,60
Ülker Bisküvi 15,15 2,02 -22,98
Ünye Çimento 3,83 2,13 3,98
Vakıf Fin. Kir. 1,31 2,34 -19,11
Vakıf GMYO 1,68 3,07 -33,16
Vakıf Yat. Ort. 1,10 0,92 -22,54
Vakıflar Bankası 3,79 2,16 -43,22
Vakko Tekstil 3,12 1,63 5,94
Vanet Gıda 3,54 3,21 10,62
Verusa Holding 15,10 -2,58 -34,08
Verusaturk Girisim 3,03 -0,98 28,39
Vestel 7,02 1,59 -7,27
Vestel Beyaz Eşya 12,94 -0,77 52,59
Viking Kağıt 1,09 0,93 -9,17
Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 1,49 -41,38
Yapı ve Kredi Bank. 1,76 1,15 -37,07
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,39 4,82 -2,31
Yataş 4,11 4,85 -49,17
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,02 3,03 -2,84
Yeni Gimat GMYO 7,95 0,63 -4,62
Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79
Yeşil Yapı 0,31 -3,13 -69,61
Yeşil Yatırım Holding 11,65 -0,43 -27,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.394,90 -0,21 32,73
Yonga Mobilya 9,30 -0,53 211,43
Yünsa 5,17 2,78 14,89
Zorlu Enerji 1,16 0,87 -26,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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07 Kasım 2018 Çarşamba 18:35