Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.000,00 4,97 123,64 İş Bankası (B) 3.599,90 -0,69 187,91 İş Bankası (C) 4,06 -4,47 -39,22 İş Bankası (Kur.) 60.000,00 675,63 İş Fin.Kir. 2,43 3,85 74,37 İş Girişim 1,69 -1,17 -2,87 İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72 İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33 İş Yat. Ort. 0,81 0,00 2,66 İşbir Holding 169,90 -4,01 -7,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 3,70 -30,00 İttifak Holding 3,66 4,57 57,08 İz Hayvancılık Tarım 9,84 20,00 417,89 İzmir Demir Çelik 1,74 -1,69 -46,30 İzmir Fırça 1,53 -6,71 -83,46 İzocam 21,56 -1,10 -18,46 Jantsa Jant Sanayi 25,46 -0,62 -17,20 Kafein Yazılım 6,59 -0,90 Kapital Yat. Holding 2,40 20,00 93,55 Kaplamin 3,03 -2,26 -22,70 Kardemir (A) 2,15 -4,02 -27,12 Kardemir (B) 2,15 -4,02 -26,62 Kardemir (D) 2,88 -5,26 -10,28 Karel Elektronik 3,79 -3,07 -34,77 Karsan Otomotiv 1,26 -2,33 -19,23 Karsu Tekstil 0,96 -2,04 -51,52 Karsusan Su Ürünleri San. 4,14 -0,48 -16,36 Kartonsan 341,00 -0,99 22,55 Katmerciler Ekipman 6,08 -2,25 -49,16 Kent Gıda 117,00 -0,76 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,89 -1,05 -55,75 Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29 Kiler GMYO 1,75 0,57 -52,19 Klimasan Klima 4,08 0,49 -15,88 Koç Holding 15,46 -0,45 -14,53 Konfrut Gıda 24,38 -0,89 70,49 Konya Çimento 183,30 -0,49 -28,12 Kordsa Teknik Tekstil 10,75 -1,29 46,42 Koza Altın 47,04 -3,69 23,14 Koza Madencilik 5,63 -0,53 -12,58 Körfez GMYO 1,01 -2,88 -39,16 Kristal Kola 1,06 -1,85 -41,11 Kron Telekomünikasyon 9,95 -2,45 -46,22 Kuştur Kuşadası Turizm 13,07 -4,60 37,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -4,96 -72,29 Kütahya Porselen 5,70 -0,87 -20,50 Lider Faktoring 4,17 -1,88 2,36 Link Bilgisayar 8,49 -0,82 -40,46 Logo Yazılım 32,16 -1,05 -45,26 Lokman Hekim Sağlık 4,38 -1,57 -27,35 Lüks Kadife 4,23 -1,86 -10,19 Makina Takım 1,03 -1,90 -48,50 Mardin Çimento 3,06 -1,29 -20,52 Marka Yatırım Holding 0,58 0,00 -65,68 Marmaris Altınyunus 17,47 0,11 -8,05 Marshall 26,28 -1,87 -49,27 Martı GMYO 0,54 -1,82 -74,53 Martı Otel 0,52 0,00 -43,48 Mavi Giyim 36,04 -3,12 -37,17 Mazhar Zorlu Holding 4,20 -6,25 5,26 MCT Danışmanlık 10,46 -5,34 74,33 Mega Polietilen 3,25 0,00 185,09 Menderes Tekstil 0,59 -6,35 -28,92 Merit Turizm 6,03 2,38 Merko Gıda 0,80 -1,23 -39,85 Metal Gayrimenkul 0,77 -2,53 -40,77 Metemtur Otelcilik 1,00 0,00 -32,43 Metro Holding 0,82 -1,20 -17,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 -2,11 -49,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -0,76 -37,30 Migros Ticaret 16,13 0,12 -43,46 Milpa 1,54 -11,49 -28,70 Mistral GMYO 2,08 -3,26 -43,71 MLP Sağlık 13,13 0,61 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 1,12 -35,25 Mondi Tire Kutsan 1,97 -1,50 8,84 Net Holding 2,10 0,48 -4,98 Netaş Telekom. 7,07 -5,73 -55,37 Niğbaş Niğde Beton 0,58 -3,33 -38,30 Nuh Çimento 8,42 -0,59 -7,55 Nurol GMYO 2,18 -2,24 -54,11 Odaş Elektrik 2,74 -3,18 -54,33 Olmuksan-IP 3,66 -0,27 -19,98 Orge Enerji Elektrik 3,52 -0,28 -12,96 Orma Orman Mahsulleri 0,78 -1,27 -30,97 Osmanlı Menkul 1,55 -2,52 -50,64 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -2,94 -39,26 Otokar 79,50 -1,79 -34,14 Oyak Yat. Ort. 0,94 -3,09 -5,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 -1,10 -47,06 Özak GMYO 2,46 1,23 5,13 Özbal Çelik Boru 1,36 -3,55 -49,47 Özderici GMYO 5,90 -0,67 709,91 Özerden Plastik 2,83 0,35 4,04 Panora GMYO 4,04 -0,74 -8,53 Park Elek.Madencilik 2,42 -1,63 -41,97 Parsan 26,96 1,28 130,43 Pegasus 22,22 -3,73 -34,26 Peker GMYO 15,15 0,66 Penguen Gıda 1,18 0,00 -47,09 Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 9,22 -0,65 140,74 Petkim 4,98 -3,30 -25,80 Petrokent Turizm 58,10 -9,92 22,37 Pınar Et ve Un 5,27 -2,77 -42,75 Pınar Su 1,23 -0,81 -31,67 Pınar Süt 6,85 -0,15 -43,46 Plastikkart 2,17 0,00 -24,91 Polisan Holding 6,33 -0,31 -26,74 Politeknik Metal 37,78 -1,36 13,45 Prizma Press Matbaacılık 1,88 -0,53 16,05 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 0,82 -5,13 QNB Finansbank 5,01 -1,76 -8,29 Ral Yatırım Holding 1,63 -2,40 0,00 Ray Sigorta 1,66 -0,60 -8,29 Reysaş GMYO 0,63 0,00 -50,39 Reysaş Lojistik 0,71 -1,39 -44,53 Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,58 0,78 -13,71 Royal Halı 0,97 4,30 6,59 RTA Laboratuvarları 2,01 -0,50 -27,17 Sabancı Holding 7,73 -0,51 -28,44 Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -0,56 Salix Yatırım Holding 4,10 2,76 -47,44 Sanel Mühendislik 1,96 2,08 14,62 Sanifoam Sünger 1,21 1,68 -27,98 Sanko Pazarlama 2,17 -0,46 -23,05 Saray Matbaacılık 0,88 0,00 -17,76 Sarkuysan 3,44 0,00 9,75 Sasa Polyester 8,49 -3,30 8,37 Say Reklamcılık 0,75 -3,85 -55,09 Sekuro Plastik 3,52 -3,56 -59,07 Selçuk Ecza Deposu 3,09 -2,22 -11,77 Selçuk Gıda 1,23 -1,60 62,97 Senkron Güvenlik 1,30 -0,76 -30,11 Serve Kırtasiye 2,18 -2,68 251,61 Servet GMYO 2,53 -0,78 -16,78 Seyitler Kimya 3,96 -1,00 -23,22 Silverline Endüstri 1,29 0,00 -25,77 Sinpaş GMYO 0,35 0,00 -48,98 Soda Sanayii 7,30 2,96 68,73 Sodaş Sodyum Sanayii 6,67 10,43 95,68 Söktaş 1,11 0,00 -33,13 Sönmez Filament 3,05 -3,17 -26,51 Sönmez Pamuklu 3,26 -1,21 -17,68 Sumaş Suni Tahta 7,57 2,16 Şeker Fin. Kir. 2,19 -2,67 -9,58 Şekerbank 0,97 -1,02 -46,99 Şişe Cam 5,06 -1,56 11,22 Şok Marketler 10,74 0,28 T. Halk Bankası 7,35 1,66 -30,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,30 -0,16 573,51 T.S.K.B. 0,75 -2,60 -37,67 T.Tuborg 10,05 0,40 1,40 Taç Tarım Ürünleri 2,65 1,92 9,05 Tat Gıda 3,79 -1,30 -26,20 TAV Havalimanları 23,22 -3,33 8,20 Taze Kuru Gıda 8,07 -0,86 -0,98 Tek-Art Turizm 0,68 -1,45 -9,65 Tekfen Holding 22,76 0,62 38,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,58 -2,98 -30,49 Temapol Polimer Plastik 2,80 2,94 -41,30 TGS Dış Ticaret 5,28 -0,38 46,18 Tofaş Oto. Fab. 19,47 -1,47 -37,49 Torunlar GMYO 1,63 -1,21 -50,16 Trabzon Liman 8,93 -0,33 Trabzonspor Sportif 1,31 0,00 -40,45 Trakya Cam 3,23 -1,52 -19,77 Trend GMYO 1,29 -2,27 TSKB GMYO 0,57 -1,72 -21,92 Tuğçelik 2,10 -2,33 -33,96 Tukaş 1,36 -2,16 -39,01 Turcas Petrol 1,42 -0,70 -43,52 Turkcell 11,65 -0,60 -20,79 Tümosan Motor ve Traktör 4,63 -2,53 -39,00 Tüpraş 125,60 -8,65 16,46 Türk Hava Yolları 14,65 -6,03 -6,63 Türk Prysmian Kablo 1,65 0,00 -34,08 Türk Telekom 3,85 0,52 -40,22 Türk Traktör 36,10 -1,10 -48,79 Türker Proje Gayrimenkul 26,78 -0,52 -28,70 Ufuk Yatırım 1,18 3,51 -61,56 Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 0,00 -43,27 Ulusoy Elektrik 11,74 -2,09 29,56 Ulusoy Un Sanayi 1,88 -1,05 -32,37 Umpaş Holding 0,72 9,09 14,29 Uşak Seramik 1,56 -4,88 -36,33 Utopya Turizm 3,57 4,39 -20,49 Uzertaş Boya 0,69 -1,43 -39,47 Ülker Bisküvi 15,35 1,32 -21,96 Ünye Çimento 3,79 -1,04 2,89 Vakıf Fin. Kir. 1,27 -3,05 -21,58 Vakıf GMYO 1,72 2,38 -31,56 Vakıf Yat. Ort. 1,09 -0,91 -23,24 Vakıflar Bankası 3,69 -2,64 -44,71 Vakko Tekstil 3,14 0,64 6,62 Vanet Gıda 3,76 6,21 17,50 Verusa Holding 14,99 -0,73 -34,56 Verusaturk Girisim 2,91 -3,96 23,31 Vestel 6,78 -3,42 -10,44 Vestel Beyaz Eşya 12,92 -0,15 52,36 Viking Kağıt 1,09 0,00 -9,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,32 -2,94 -43,10 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 -3,41 -39,21 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 4,60 2,19 Yataş 3,97 -3,41 -50,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,98 -3,92 -6,65 Yeni Gimat GMYO 7,90 -0,63 -5,22 Yeşil GMYO 0,30 -3,23 -52,38 Yeşil Yapı 0,30 -3,23 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,30 -3,00 -29,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.295,00 -4,17 27,20 Yonga Mobilya 9,19 -1,18 207,74 Yünsa 5,05 -2,32 12,22 Zorlu Enerji 1,14 -1,72 -27,85

08 Kasım 2018 Perşembe 18:41



08 Kasım 2018 Perşembe 18:41

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)