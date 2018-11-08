08 Kasım 2018, 18:41
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.000,00 4,97 123,64
İş Bankası (B) 3.599,90 -0,69 187,91
İş Bankası (C) 4,06 -4,47 -39,22
İş Bankası (Kur.) 60.000,00 675,63
İş Fin.Kir. 2,43 3,85 74,37
İş Girişim 1,69 -1,17 -2,87
İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72
İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33
İş Yat. Ort. 0,81 0,00 2,66
İşbir Holding 169,90 -4,01 -7,43
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 3,70 -30,00
İttifak Holding 3,66 4,57 57,08
İz Hayvancılık Tarım 9,84 20,00 417,89
İzmir Demir Çelik 1,74 -1,69 -46,30
İzmir Fırça 1,53 -6,71 -83,46
İzocam 21,56 -1,10 -18,46
Jantsa Jant Sanayi 25,46 -0,62 -17,20
Kafein Yazılım 6,59 -0,90
Kapital Yat. Holding 2,40 20,00 93,55
Kaplamin 3,03 -2,26 -22,70
Kardemir (A) 2,15 -4,02 -27,12
Kardemir (B) 2,15 -4,02 -26,62
Kardemir (D) 2,88 -5,26 -10,28
Karel Elektronik 3,79 -3,07 -34,77
Karsan Otomotiv 1,26 -2,33 -19,23
Karsu Tekstil 0,96 -2,04 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 4,14 -0,48 -16,36
Kartonsan 341,00 -0,99 22,55
Katmerciler Ekipman 6,08 -2,25 -49,16
Kent Gıda 117,00 -0,76 -14,29
Kerevitaş Gıda 1,89 -1,05 -55,75
Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29
Kiler GMYO 1,75 0,57 -52,19
Klimasan Klima 4,08 0,49 -15,88
Koç Holding 15,46 -0,45 -14,53
Konfrut Gıda 24,38 -0,89 70,49
Konya Çimento 183,30 -0,49 -28,12
Kordsa Teknik Tekstil 10,75 -1,29 46,42
Koza Altın 47,04 -3,69 23,14
Koza Madencilik 5,63 -0,53 -12,58
Körfez GMYO 1,01 -2,88 -39,16
Kristal Kola 1,06 -1,85 -41,11
Kron Telekomünikasyon 9,95 -2,45 -46,22
Kuştur Kuşadası Turizm 13,07 -4,60 37,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -4,96 -72,29
Kütahya Porselen 5,70 -0,87 -20,50
Lider Faktoring 4,17 -1,88 2,36
Link Bilgisayar 8,49 -0,82 -40,46
Logo Yazılım 32,16 -1,05 -45,26
Lokman Hekim Sağlık 4,38 -1,57 -27,35
Lüks Kadife 4,23 -1,86 -10,19
Makina Takım 1,03 -1,90 -48,50
Mardin Çimento 3,06 -1,29 -20,52
Marka Yatırım Holding 0,58 0,00 -65,68
Marmaris Altınyunus 17,47 0,11 -8,05
Marshall 26,28 -1,87 -49,27
Martı GMYO 0,54 -1,82 -74,53
Martı Otel 0,52 0,00 -43,48
Mavi Giyim 36,04 -3,12 -37,17
Mazhar Zorlu Holding 4,20 -6,25 5,26
MCT Danışmanlık 10,46 -5,34 74,33
Mega Polietilen 3,25 0,00 185,09
Menderes Tekstil 0,59 -6,35 -28,92
Merit Turizm 6,03 2,38
Merko Gıda 0,80 -1,23 -39,85
Metal Gayrimenkul 0,77 -2,53 -40,77
Metemtur Otelcilik 1,00 0,00 -32,43
Metro Holding 0,82 -1,20 -17,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 -2,11 -49,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -0,76 -37,30
Migros Ticaret 16,13 0,12 -43,46
Milpa 1,54 -11,49 -28,70
Mistral GMYO 2,08 -3,26 -43,71
MLP Sağlık 13,13 0,61
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 1,12 -35,25
Mondi Tire Kutsan 1,97 -1,50 8,84
Net Holding 2,10 0,48 -4,98
Netaş Telekom. 7,07 -5,73 -55,37
Niğbaş Niğde Beton 0,58 -3,33 -38,30
Nuh Çimento 8,42 -0,59 -7,55
Nurol GMYO 2,18 -2,24 -54,11
Odaş Elektrik 2,74 -3,18 -54,33
Olmuksan-IP 3,66 -0,27 -19,98
Orge Enerji Elektrik 3,52 -0,28 -12,96
Orma Orman Mahsulleri 0,78 -1,27 -30,97
Osmanlı Menkul 1,55 -2,52 -50,64
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -2,94 -39,26
Otokar 79,50 -1,79 -34,14
Oyak Yat. Ort. 0,94 -3,09 -5,06
Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 -1,10 -47,06
Özak GMYO 2,46 1,23 5,13
Özbal Çelik Boru 1,36 -3,55 -49,47
Özderici GMYO 5,90 -0,67 709,91
Özerden Plastik 2,83 0,35 4,04
Panora GMYO 4,04 -0,74 -8,53
Park Elek.Madencilik 2,42 -1,63 -41,97
Parsan 26,96 1,28 130,43
Pegasus 22,22 -3,73 -34,26
Peker GMYO 15,15 0,66
Penguen Gıda 1,18 0,00 -47,09
Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73
Pergamon Dış Ticaret 9,22 -0,65 140,74
Petkim 4,98 -3,30 -25,80
Petrokent Turizm 58,10 -9,92 22,37
Pınar Et ve Un 5,27 -2,77 -42,75
Pınar Su 1,23 -0,81 -31,67
Pınar Süt 6,85 -0,15 -43,46
Plastikkart 2,17 0,00 -24,91
Polisan Holding 6,33 -0,31 -26,74
Politeknik Metal 37,78 -1,36 13,45
Prizma Press Matbaacılık 1,88 -0,53 16,05
QNB Finans Fin. Kir. 3,70 0,82 -5,13
QNB Finansbank 5,01 -1,76 -8,29
Ral Yatırım Holding 1,63 -2,40 0,00
Ray Sigorta 1,66 -0,60 -8,29
Reysaş GMYO 0,63 0,00 -50,39
Reysaş Lojistik 0,71 -1,39 -44,53
Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,58 0,78 -13,71
Royal Halı 0,97 4,30 6,59
RTA Laboratuvarları 2,01 -0,50 -27,17
Sabancı Holding 7,73 -0,51 -28,44
Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -0,56
Salix Yatırım Holding 4,10 2,76 -47,44
Sanel Mühendislik 1,96 2,08 14,62
Sanifoam Sünger 1,21 1,68 -27,98
Sanko Pazarlama 2,17 -0,46 -23,05
Saray Matbaacılık 0,88 0,00 -17,76
Sarkuysan 3,44 0,00 9,75
Sasa Polyester 8,49 -3,30 8,37
Say Reklamcılık 0,75 -3,85 -55,09
Sekuro Plastik 3,52 -3,56 -59,07
Selçuk Ecza Deposu 3,09 -2,22 -11,77
Selçuk Gıda 1,23 -1,60 62,97
Senkron Güvenlik 1,30 -0,76 -30,11
Serve Kırtasiye 2,18 -2,68 251,61
Servet GMYO 2,53 -0,78 -16,78
Seyitler Kimya 3,96 -1,00 -23,22
Silverline Endüstri 1,29 0,00 -25,77
Sinpaş GMYO 0,35 0,00 -48,98
Soda Sanayii 7,30 2,96 68,73
Sodaş Sodyum Sanayii 6,67 10,43 95,68
Söktaş 1,11 0,00 -33,13
Sönmez Filament 3,05 -3,17 -26,51
Sönmez Pamuklu 3,26 -1,21 -17,68
Sumaş Suni Tahta 7,57 2,16
Şeker Fin. Kir. 2,19 -2,67 -9,58
Şekerbank 0,97 -1,02 -46,99
Şişe Cam 5,06 -1,56 11,22
Şok Marketler 10,74 0,28
T. Halk Bankası 7,35 1,66 -30,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,30 -0,16 573,51
T.S.K.B. 0,75 -2,60 -37,67
T.Tuborg 10,05 0,40 1,40
Taç Tarım Ürünleri 2,65 1,92 9,05
Tat Gıda 3,79 -1,30 -26,20
TAV Havalimanları 23,22 -3,33 8,20
Taze Kuru Gıda 8,07 -0,86 -0,98
Tek-Art Turizm 0,68 -1,45 -9,65
Tekfen Holding 22,76 0,62 38,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,58 -2,98 -30,49
Temapol Polimer Plastik 2,80 2,94 -41,30
TGS Dış Ticaret 5,28 -0,38 46,18
Tofaş Oto. Fab. 19,47 -1,47 -37,49
Torunlar GMYO 1,63 -1,21 -50,16
Trabzon Liman 8,93 -0,33
Trabzonspor Sportif 1,31 0,00 -40,45
Trakya Cam 3,23 -1,52 -19,77
Trend GMYO 1,29 -2,27
TSKB GMYO 0,57 -1,72 -21,92
Tuğçelik 2,10 -2,33 -33,96
Tukaş 1,36 -2,16 -39,01
Turcas Petrol 1,42 -0,70 -43,52
Turkcell 11,65 -0,60 -20,79
Tümosan Motor ve Traktör 4,63 -2,53 -39,00
Tüpraş 125,60 -8,65 16,46
Türk Hava Yolları 14,65 -6,03 -6,63
Türk Prysmian Kablo 1,65 0,00 -34,08
Türk Telekom 3,85 0,52 -40,22
Türk Traktör 36,10 -1,10 -48,79
Türker Proje Gayrimenkul 26,78 -0,52 -28,70
Ufuk Yatırım 1,18 3,51 -61,56
Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 0,00 -43,27
Ulusoy Elektrik 11,74 -2,09 29,56
Ulusoy Un Sanayi 1,88 -1,05 -32,37
Umpaş Holding 0,72 9,09 14,29
Uşak Seramik 1,56 -4,88 -36,33
Utopya Turizm 3,57 4,39 -20,49
Uzertaş Boya 0,69 -1,43 -39,47
Ülker Bisküvi 15,35 1,32 -21,96
Ünye Çimento 3,79 -1,04 2,89
Vakıf Fin. Kir. 1,27 -3,05 -21,58
Vakıf GMYO 1,72 2,38 -31,56
Vakıf Yat. Ort. 1,09 -0,91 -23,24
Vakıflar Bankası 3,69 -2,64 -44,71
Vakko Tekstil 3,14 0,64 6,62
Vanet Gıda 3,76 6,21 17,50
Verusa Holding 14,99 -0,73 -34,56
Verusaturk Girisim 2,91 -3,96 23,31
Vestel 6,78 -3,42 -10,44
Vestel Beyaz Eşya 12,92 -0,15 52,36
Viking Kağıt 1,09 0,00 -9,17
Yapı Kredi Koray GMYO 1,32 -2,94 -43,10
Yapı ve Kredi Bank. 1,70 -3,41 -39,21
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 4,60 2,19
Yataş 3,97 -3,41 -50,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,98 -3,92 -6,65
Yeni Gimat GMYO 7,90 -0,63 -5,22
Yeşil GMYO 0,30 -3,23 -52,38
Yeşil Yapı 0,30 -3,23 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 11,30 -3,00 -29,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.295,00 -4,17 27,20
Yonga Mobilya 9,19 -1,18 207,74
Yünsa 5,05 -2,32 12,22
Zorlu Enerji 1,14 -1,72 -27,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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08 Kasım 2018 Perşembe 18:41