Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|0,00
|123,63
|İş Bankası (B)
|3.279,90
|-3,26
|162,31
|İş Bankası (C)
|4,05
|-1,46
|-39,37
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|0,00
|546,35
|İş Fin.Kir.
|2,91
|18,29
|108,82
|İş Girişim
|1,80
|2,86
|3,45
|İş GMYO
|0,87
|1,16
|-28,90
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|0,00
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|165,00
|0,00
|-10,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-25,00
|İttifak Holding
|3,91
|0,26
|67,81
|İz Hayvancılık Tarım
|10,27
|-19,95
|440,53
|İzmir Demir Çelik
|1,67
|-1,76
|-48,46
|İzmir Fırça
|1,50
|-1,32
|-83,78
|İzocam
|22,18
|3,84
|-16,11
|Jantsa Jant Sanayi
|25,18
|-0,16
|-18,11
|Kafein Yazılım
|6,47
|2,21
|
|Kapital Yat. Holding
|2,44
|-2,01
|96,77
|Kaplamin
|3,03
|-0,33
|-22,70
|Kardemir (A)
|2,18
|0,00
|-26,10
|Kardemir (B)
|2,17
|0,46
|-25,94
|Kardemir (D)
|2,76
|-0,36
|-14,02
|Karel Elektronik
|4,21
|1,45
|-27,54
|Karsan Otomotiv
|1,30
|0,78
|-16,67
|Karsu Tekstil
|0,96
|0,00
|-51,52
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,05
|1,25
|-18,18
|Kartonsan
|333,50
|-0,18
|19,86
|Katmerciler Ekipman
|5,77
|-1,03
|-51,76
|Kent Gıda
|115,30
|-1,20
|-15,53
|Kerevitaş Gıda
|1,86
|-0,53
|-56,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|11,43
|Kiler GMYO
|1,96
|-4,39
|-46,45
|Klimasan Klima
|4,39
|1,86
|-9,49
|Koç Holding
|15,14
|1,14
|-16,30
|Konfrut Gıda
|24,40
|1,58
|70,63
|Konya Çimento
|183,00
|-1,19
|-28,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,00
|-0,40
|36,20
|Koza Altın
|49,68
|-0,74
|30,05
|Koza Madencilik
|6,40
|4,23
|-0,62
|Körfez GMYO
|1,15
|-1,71
|-30,72
|Kristal Kola
|1,06
|-0,93
|-41,11
|Kron Telekomünikasyon
|9,64
|-0,10
|-47,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,50
|-6,25
|41,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|0,83
|-70,60
|Kütahya Porselen
|4,85
|-0,41
|-32,36
|Lider Faktoring
|3,72
|-1,06
|-8,69
|Link Bilgisayar
|8,26
|-0,96
|-42,08
|Logo Yazılım
|29,48
|-0,94
|-49,82
|Lokman Hekim Sağlık
|4,50
|-1,10
|-25,36
|Lüks Kadife
|4,25
|-1,16
|-9,77
|Makina Takım
|1,10
|5,77
|-45,00
|Mardin Çimento
|2,96
|0,00
|-23,12
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|1,72
|-65,09
|Marmaris Altınyunus
|18,94
|-1,15
|-0,32
|Marshall
|25,20
|-1,25
|-51,35
|Martı GMYO
|0,52
|0,00
|-75,47
|Martı Otel
|0,51
|0,00
|-44,57
|Mavi Giyim
|34,40
|-1,38
|-40,03
|Mazhar Zorlu Holding
|3,90
|-2,01
|-2,26
|Mega Polietilen
|3,03
|0,00
|165,79
|Menderes Tekstil
|0,56
|0,00
|-32,53
|Merit Turizm
|6,00
|-0,50
|1,87
|Merko Gıda
|0,80
|2,56
|-39,85
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|2,56
|-38,46
|Metemtur Otelcilik
|0,95
|-1,04
|-35,81
|Metro Holding
|0,81
|-1,22
|-18,18
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,41
|-0,70
|-48,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,34
|7,20
|-35,37
|Migros Ticaret
|14,58
|-1,29
|-48,89
|Milpa
|1,58
|3,95
|-26,85
|Mistral GMYO
|2,16
|2,37
|-41,54
|MLP Sağlık
|11,63
|-2,68
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-32,37
|Mondi Tire Kutsan
|2,00
|3,09
|10,50
|Net Holding
|2,09
|-0,48
|-5,43
|Netaş Telekom.
|6,86
|0,00
|-56,69
|Niğbaş Niğde Beton
|0,64
|0,00
|-31,91
|Nuh Çimento
|8,29
|-0,60
|-8,97
|Nurol GMYO
|2,10
|-0,94
|-55,79
|Odaş Elektrik
|2,55
|0,39
|-57,50
|Olmuksan-IP
|3,61
|0,84
|-21,08
|Orge Enerji Elektrik
|3,03
|-2,26
|-25,07
|Orma Orman Mahsulleri
|0,85
|6,25
|-24,78
|Osmanlı Menkul
|1,44
|-2,70
|-54,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,81
|-11,96
|-50,31
|Otokar
|78,05
|-1,89
|-35,34
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|1,08
|-5,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,91
|0,00
|-46,47
|Özak GMYO
|2,42
|0,83
|3,42
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|2,84
|-46,12
|Özderici GMYO
|5,90
|-0,67
|709,91
|Özerden Plastik
|2,90
|0,35
|6,61
|Panora GMYO
|4,02
|-0,74
|-8,98
|Park Elek.Madencilik
|2,38
|0,42
|-42,93
|Parsan
|28,62
|2,14
|144,62
|Pegasus
|23,32
|1,04
|-31,01
|Peker GMYO
|16,05
|2,62
|
|Penguen Gıda
|1,19
|1,71
|-46,64
|Pera GMYO
|0,48
|0,00
|-45,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,73
|-0,91
|127,94
|Petkim
|5,08
|2,63
|-24,31
|Petrokent Turizm
|61,85
|-4,03
|30,27
|Pınar Et ve Un
|5,12
|-0,58
|-44,38
|Pınar Su
|1,22
|-0,81
|-32,22
|Pınar Süt
|6,68
|0,30
|-44,86
|Plastikkart
|2,18
|0,46
|-24,57
|Polisan Holding
|6,24
|-4,00
|-27,78
|Politeknik Metal
|36,90
|-0,27
|10,81
|Prizma Press Matbaacılık
|1,85
|-1,07
|14,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,88
|0,52
|-0,51
|QNB Finansbank
|5,00
|-0,60
|-8,47
|Ral Yatırım Holding
|1,58
|-3,07
|-21,07
|Ray Sigorta
|1,58
|0,00
|-12,71
|Reysaş GMYO
|0,55
|-1,79
|-56,69
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-7,69
|-43,75
|Rhea Girişim
|0,55
|1,85
|-50,89
|Rodrigo Tekstil
|2,78
|4,91
|-7,02
|Royal Halı
|0,97
|0,00
|6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,21
|1,38
|-19,93
|Sabancı Holding
|7,62
|2,70
|-29,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,74
|1,16
|
|Salix Yatırım Holding
|3,99
|-0,25
|-48,85
|Sanel Mühendislik
|1,97
|-5,29
|15,20
|Sanifoam Sünger
|1,28
|-5,19
|-23,81
|Sanko Pazarlama
|2,31
|4,52
|-18,09
|Saray Matbaacılık
|0,86
|-1,15
|-19,63
|Sarkuysan
|3,33
|-3,20
|6,24
|Sasa Polyester
|8,80
|-0,34
|12,33
|Say Reklamcılık
|0,74
|0,00
|-55,69
|Sekuro Plastik
|3,25
|-2,99
|-62,21
|Selçuk Ecza Deposu
|3,04
|1,00
|-13,20
|Selçuk Gıda
|1,17
|0,86
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,31
|1,55
|-29,57
|Serve Film Prodüksiyon
|2,17
|-1,36
|250,00
|Servet GMYO
|2,53
|2,43
|-16,78
|Seyitler Kimya
|3,90
|-2,01
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,26
|-0,79
|-27,50
|Sinpaş GMYO
|0,33
|0,00
|-51,90
|Soda Sanayii
|7,07
|-3,42
|63,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,00
|-1,64
|76,02
|Söktaş
|1,04
|0,00
|-37,35
|Sönmez Filament
|3,17
|-0,94
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,46
|-0,29
|-12,63
|Sumaş Suni Tahta
|7,27
|-2,15
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,26
|1,35
|-6,68
|Şekerbank
|0,96
|1,05
|-47,54
|Şişe Cam
|5,13
|0,79
|12,76
|Şok Marketler
|9,95
|-3,77
|
|T. Halk Bankası
|7,25
|0,28
|-31,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,40
|-10,80
|430,86
|T.S.K.B.
|0,76
|4,11
|-36,84
|T.Tuborg
|9,89
|1,02
|-0,21
|Taç Tarım Ürünleri
|2,69
|0,00
|10,70
|Tat Gıda
|3,75
|0,54
|-26,98
|TAV Havalimanları
|23,84
|0,93
|11,09
|Taze Kuru Gıda
|7,90
|-1,25
|-3,07
|Tek-Art Turizm
|0,68
|-1,45
|-9,65
|Tekfen Holding
|22,66
|-2,50
|38,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,44
|-1,99
|-33,20
|Temapol Polimer Plastik
|3,06
|2,00
|-35,85
|TGS Dış Ticaret
|4,86
|-2,02
|34,55
|Tofaş Oto. Fab.
|17,40
|-3,33
|-44,14
|Torunlar GMYO
|1,61
|-0,62
|-50,77
|Trabzon Liman
|8,86
|-0,23
|
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|0,00
|-42,27
|Trakya Cam
|3,15
|-2,17
|-21,75
|Trend GMYO
|1,45
|1,40
|
|TSKB GMYO
|0,55
|-3,51
|-24,66
|Tuğçelik
|2,90
|19,83
|-8,81
|Tukaş
|1,42
|2,90
|-36,32
|Turcas Petrol
|1,44
|5,88
|-42,72
|Turkcell
|11,70
|2,27
|-20,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,53
|-0,44
|-40,32
|Tüpraş
|121,50
|-0,41
|12,65
|Türk Hava Yolları
|16,20
|4,58
|3,25
|Türk Prysmian Kablo
|1,73
|-1,70
|-30,89
|Türk Telekom
|3,83
|3,51
|-40,53
|Türk Traktör
|35,00
|2,52
|-50,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,00
|0,52
|-28,12
|Ufuk Yatırım
|1,13
|0,00
|-63,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|0,99
|-1,00
|-42,11
|Ulusoy Elektrik
|12,77
|4,07
|40,92
|Ulusoy Un Sanayi
|2,15
|5,39
|-22,66
|Umpaş Holding
|0,76
|5,56
|20,63
|Uşak Seramik
|1,53
|-0,65
|-37,55
|Utopya Turizm
|3,79
|5,87
|-15,59
|Uzertaş Boya
|0,74
|
|-35,09
|Ülker Bisküvi
|14,60
|-3,95
|-25,78
|Ünye Çimento
|3,64
|0,28
|-1,18
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|2,34
|-19,11
|Vakıf GMYO
|1,81
|4,62
|-27,98
|Vakıf Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|-22,54
|Vakıflar Bankası
|3,65
|-2,67
|-45,31
|Vakko Tekstil
|3,05
|-0,97
|3,57
|Vanet Gıda
|3,72
|1,92
|16,25
|Verusa Holding
|13,99
|-0,78
|-38,93
|Verusaturk Girisim
|3,05
|0,00
|29,24
|Vestel
|6,40
|0,00
|-15,46
|Vestel Beyaz Eşya
|13,49
|-0,07
|59,08
|Viking Kağıt
|1,26
|1,61
|5,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,41
|2,92
|-39,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|-1,79
|-41,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,31
|-5,33
|-5,58
|Yataş
|3,89
|0,52
|-51,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-1,10
|-14,27
|Yeni Gimat GMYO
|7,80
|2,09
|-6,42
|Yeşil GMYO
|0,30
|7,14
|-52,38
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,74
|-3,07
|-32,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|-4,26
|24,70
|Yonga Mobilya
|8,21
|-7,34
|174,93
|Yünsa
|4,75
|-2,26
|5,56
|Zorlu Enerji
|1,24
|5,08
|-21,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:34