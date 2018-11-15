Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 3.199,90 -2,44 155,92 İş Bankası (C) 4,05 0,00 -39,37 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35 İş Fin.Kir. 3,31 13,75 137,52 İş Girişim 1,79 -0,56 2,87 İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72 İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,49 -4,33 İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93 İşbir Holding 172,00 4,24 -6,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00 İttifak Holding 3,94 0,77 69,10 İz Hayvancılık Tarım 8,22 -19,96 332,63 İzmir Demir Çelik 1,70 1,80 -47,53 İzmir Fırça 1,48 -1,33 -84,00 İzocam 22,18 0,00 -16,11 Jantsa Jant Sanayi 25,20 0,08 -18,04 Kafein Yazılım 6,30 -2,63 Kapital Yat. Holding 2,23 -8,61 79,84 Kaplamin 3,01 -0,66 -23,21 Kardemir (A) 2,17 -0,46 -26,44 Kardemir (B) 2,16 -0,46 -26,28 Kardemir (D) 2,79 1,09 -13,08 Karel Elektronik 4,13 -1,90 -28,92 Karsan Otomotiv 1,28 -1,54 -17,95 Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52 Karsusan Su Ürünleri San. 4,05 0,00 -18,18 Kartonsan 331,30 -0,66 19,07 Katmerciler Ekipman 5,75 -0,35 -51,92 Kent Gıda 115,70 0,35 -15,24 Kerevitaş Gıda 1,92 3,23 -55,05 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71 Kiler GMYO 2,05 4,59 -43,99 Klimasan Klima 4,29 -2,28 -11,55 Koç Holding 15,02 -0,79 -16,97 Konfrut Gıda 24,16 -0,98 68,95 Konya Çimento 182,80 -0,11 -28,31 Kordsa Teknik Tekstil 10,18 1,80 38,65 Koza Altın 51,10 2,86 33,77 Koza Madencilik 6,66 4,06 3,42 Körfez GMYO 1,22 6,09 -26,51 Kristal Kola 1,07 0,94 -40,56 Kron Telekomünikasyon 9,29 -3,63 -49,78 Kuştur Kuşadası Turizm 14,20 5,19 49,33 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -1,64 -71,08 Kütahya Porselen 4,86 0,21 -32,22 Lider Faktoring 3,77 1,34 -7,46 Link Bilgisayar 8,28 0,24 -41,94 Logo Yazılım 29,18 -1,02 -50,33 Lokman Hekim Sağlık 4,38 -2,67 -27,35 Lüks Kadife 4,22 -0,71 -10,40 Makina Takım 1,10 0,00 -45,00 Mardin Çimento 2,94 -0,68 -23,63 Marka Yatırım Holding 0,59 0,00 -65,09 Marmaris Altınyunus 18,82 -0,63 -0,95 Marshall 25,16 -0,16 -51,43 Martı GMYO 0,53 1,92 -75,00 Martı Otel 0,52 1,96 -43,48 Mavi Giyim 35,14 2,15 -38,74 Mazhar Zorlu Holding 3,88 -0,51 -2,76 Mega Polietilen 3,06 0,99 168,42 Menderes Tekstil 0,56 0,00 -32,53 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,80 0,00 -39,85 Metal Gayrimenkul 0,77 -3,75 -40,77 Metemtur Otelcilik 0,94 -1,05 -36,49 Metro Holding 0,82 1,23 -17,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 0,71 -48,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -2,99 -37,30 Migros Ticaret 14,53 -0,34 -49,07 Milpa 1,64 3,80 -24,07 Mistral GMYO 2,11 -2,31 -42,90 MLP Sağlık 11,82 1,63 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 3,19 -30,22 Mondi Tire Kutsan 2,04 2,00 12,71 Net Holding 2,13 1,91 -3,62 Netaş Telekom. 6,90 0,58 -56,44 Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91 Nuh Çimento 8,31 0,24 -8,75 Nurol GMYO 2,13 1,43 -55,16 Odaş Elektrik 2,70 5,88 -55,00 Olmuksan-IP 3,62 0,28 -20,86 Orge Enerji Elektrik 2,92 -3,63 -27,79 Orma Orman Mahsulleri 0,89 4,71 -21,24 Osmanlı Menkul 1,44 0,00 -54,14 Ostim Endüstriyel Yat 0,86 6,17 -47,24 Otokar 78,30 0,32 -35,14 Oyak Yat. Ort. 0,94 0,00 -5,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 -1,10 -47,06 Özak GMYO 2,40 -0,83 2,56 Özbal Çelik Boru 1,44 -0,69 -46,49 Özderici GMYO 5,81 -1,53 697,55 Özerden Plastik 2,85 -1,72 4,77 Panora GMYO 3,90 -2,99 -11,69 Park Elek.Madencilik 2,49 4,62 -40,29 Parsan 29,02 1,40 148,03 Pegasus 23,12 -0,86 -31,60 Peker GMYO 16,15 0,62 Penguen Gıda 1,21 1,68 -45,74 Pera GMYO 0,48 0,00 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 8,63 -1,15 125,33 Petkim 5,06 -0,39 -24,61 Petrokent Turizm 59,95 -3,07 26,26 Pınar Et ve Un 5,14 0,39 -44,16 Pınar Su 1,23 0,82 -31,67 Pınar Süt 6,74 0,90 -44,37 Plastikkart 2,20 0,92 -23,88 Polisan Holding 6,11 -2,08 -29,28 Politeknik Metal 37,10 0,54 11,41 Prizma Press Matbaacılık 1,82 -1,62 12,35 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,00 -0,51 QNB Finansbank 5,00 0,00 -8,47 Ral Yatırım Holding 1,50 -5,06 -25,07 Ray Sigorta 1,58 0,00 -12,71 Reysaş GMYO 0,53 -3,64 -58,27 Reysaş Lojistik 0,69 -4,17 -46,09 Rhea Girişim 0,54 -1,82 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,73 -1,80 -8,70 Royal Halı 0,96 -1,03 5,49 RTA Laboratuvarları 2,19 -0,90 -20,65 Sabancı Holding 7,65 0,39 -29,18 Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -1,15 Salix Yatırım Holding 4,00 0,25 -48,72 Sanel Mühendislik 2,08 5,58 21,64 Sanifoam Sünger 1,26 -1,56 -25,00 Sanko Pazarlama 2,27 -1,73 -19,51 Saray Matbaacılık 0,88 2,33 -17,76 Sarkuysan 3,31 -0,60 5,60 Sasa Polyester 8,80 0,00 12,33 Say Reklamcılık 0,76 2,70 -54,49 Sekuro Plastik 3,29 1,23 -61,74 Selçuk Ecza Deposu 3,03 -0,33 -13,48 Selçuk Gıda 1,14 -2,56 51,04 Senkron Güvenlik 1,29 -1,53 -30,65 Serve Film Prodüksiyon 2,16 -0,46 248,39 Servet GMYO 2,50 -1,19 -17,76 Seyitler Kimya 3,99 2,31 -22,64 Silverline Endüstri 1,26 0,00 -27,50 Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90 Soda Sanayii 7,00 -0,99 61,80 Sodaş Sodyum Sanayii 5,95 -0,83 74,56 Söktaş 1,05 0,96 -36,75 Sönmez Filament 3,21 1,26 -22,65 Sönmez Pamuklu 3,37 -2,60 -14,90 Sumaş Suni Tahta 7,39 1,65 Şeker Fin. Kir. 2,26 0,00 -6,68 Şekerbank 0,96 0,00 -47,54 Şişe Cam 5,11 -0,39 12,32 Şok Marketler 9,83 -1,21 T. Halk Bankası 7,09 -2,21 -32,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,90 15,31 512,12 T.S.K.B. 0,75 -1,32 -37,67 T.Tuborg 9,81 -0,81 -1,02 Taç Tarım Ürünleri 2,70 0,37 11,11 Tat Gıda 3,78 0,80 -26,39 TAV Havalimanları 23,52 -1,34 9,60 Taze Kuru Gıda 7,89 -0,13 -3,19 Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -8,32 Tekfen Holding 22,24 -1,85 35,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,38 -1,74 -34,37 Temapol Polimer Plastik 3,15 2,94 -33,96 TGS Dış Ticaret 4,76 -2,06 31,79 Tofaş Oto. Fab. 17,22 -1,03 -44,72 Torunlar GMYO 1,63 1,24 -50,16 Trabzon Liman 8,90 0,45 Trabzonspor Sportif 1,27 0,00 -42,27 Trakya Cam 3,15 0,00 -21,75 Trend GMYO 1,49 2,76 TSKB GMYO 0,55 0,00 -24,66 Tuğçelik 2,57 -11,38 -19,18 Tukaş 1,41 -0,70 -36,77 Turcas Petrol 1,42 -1,39 -43,52 Turkcell 11,78 0,68 -19,91 Tümosan Motor ve Traktör 4,56 0,66 -39,92 Tüpraş 121,80 0,25 12,93 Türk Hava Yolları 16,18 -0,12 3,12 Türk Prysmian Kablo 1,71 -1,16 -31,69 Türk Telekom 3,85 0,52 -40,22 Türk Traktör 34,76 -0,69 -50,69 Türker Proje Gayrimenkul 27,00 0,00 -28,12 Ufuk Yatırım 1,17 3,54 -61,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,02 3,03 -40,35 Ulusoy Elektrik 12,86 0,70 41,92 Ulusoy Un Sanayi 2,28 6,05 -17,99 Umpaş Holding 0,76 0,00 20,63 Uşak Seramik 1,56 1,96 -36,33 Utopya Turizm 3,96 4,49 -11,80 Uzertaş Boya 0,73 -1,35 -35,96 Ülker Bisküvi 14,92 2,19 -24,15 Ünye Çimento 3,64 0,00 -1,18 Vakıf Fin. Kir. 1,42 8,40 -12,31 Vakıf GMYO 2,17 19,89 -13,66 Vakıf Yat. Ort. 1,28 16,36 -9,86 Vakıflar Bankası 3,63 -0,55 -45,61 Vakko Tekstil 3,09 1,31 4,92 Vanet Gıda 3,72 0,00 16,25 Verusa Holding 13,83 -1,14 -39,62 Verusaturk Girisim 3,06 0,33 29,66 Vestel 6,38 -0,31 -15,72 Vestel Beyaz Eşya 13,11 -2,82 54,60 Viking Kağıt 1,51 19,84 25,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 1,42 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -1,21 -41,72 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,25 -2,60 -8,03 Yataş 4,00 2,83 -50,53 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 0,00 -14,27 Yeni Gimat GMYO 7,86 0,77 -5,70 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,63 -1,02 -33,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -2,22 21,93 Yonga Mobilya 8,45 2,92 182,96 Yünsa 4,84 1,89 7,56 Zorlu Enerji 1,19 -4,03 -24,68

15 Kasım 2018 Perşembe 18:40



15 Kasım 2018 Perşembe 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)