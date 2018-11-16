Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|
|123,63
|İş Bankası (B)
|2.944,90
|-7,97
|135,52
|İş Bankası (C)
|4,07
|0,49
|-39,07
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|
|546,35
|İş Fin.Kir.
|3,16
|-4,53
|126,76
|İş Girişim
|1,76
|-1,68
|1,15
|İş GMYO
|0,86
|0,00
|-29,72
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|172,00
|0,00
|-6,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-25,00
|İttifak Holding
|4,07
|3,30
|74,68
|İz Hayvancılık Tarım
|6,58
|-19,95
|246,32
|İzmir Demir Çelik
|1,70
|0,00
|-47,53
|İzmir Fırça
|1,48
|0,00
|-84,00
|İzocam
|21,80
|-1,71
|-17,55
|Jantsa Jant Sanayi
|25,16
|-0,16
|-18,17
|Kafein Yazılım
|6,33
|0,48
|
|Kapital Yat. Holding
|2,23
|0,00
|79,84
|Kaplamin
|3,02
|0,33
|-22,96
|Kardemir (A)
|2,13
|-1,84
|-27,80
|Kardemir (B)
|2,13
|-1,39
|-27,30
|Kardemir (D)
|2,77
|-0,72
|-13,71
|Karel Elektronik
|4,35
|5,33
|-25,13
|Karsan Otomotiv
|1,29
|0,78
|-17,31
|Karsu Tekstil
|0,96
|0,00
|-51,52
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,95
|-2,47
|-20,20
|Kartonsan
|331,10
|-0,06
|18,99
|Katmerciler Ekipman
|5,78
|0,52
|-51,67
|Kent Gıda
|115,80
|0,09
|-15,16
|Kerevitaş Gıda
|1,99
|3,65
|-53,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|5,71
|Kiler GMYO
|2,04
|-0,49
|-44,26
|Klimasan Klima
|4,31
|0,47
|-11,14
|Koç Holding
|15,04
|0,13
|-16,86
|Konfrut Gıda
|23,26
|-3,73
|62,66
|Konya Çimento
|184,00
|0,66
|-27,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,14
|-0,39
|38,11
|Koza Altın
|50,90
|-0,39
|33,25
|Koza Madencilik
|6,69
|0,45
|3,88
|Körfez GMYO
|1,19
|-2,46
|-28,31
|Kristal Kola
|1,08
|0,93
|-40,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,50
|2,26
|-48,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,50
|2,11
|52,48
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-70,84
|Kütahya Porselen
|4,87
|0,21
|-32,08
|Lider Faktoring
|4,14
|9,81
|1,62
|Link Bilgisayar
|8,27
|-0,12
|-42,01
|Logo Yazılım
|29,92
|2,54
|-49,07
|Lokman Hekim Sağlık
|4,37
|-0,23
|-27,52
|Lüks Kadife
|4,24
|0,47
|-9,98
|Makina Takım
|1,14
|3,64
|-43,00
|Mardin Çimento
|2,96
|0,68
|-23,12
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|-1,69
|-65,68
|Marmaris Altınyunus
|18,79
|-0,16
|-1,11
|Marshall
|25,14
|-0,08
|-51,47
|Martı GMYO
|0,53
|0,00
|-75,00
|Martı Otel
|0,51
|-1,92
|-44,57
|Mavi Giyim
|35,02
|-0,34
|-38,95
|Mazhar Zorlu Holding
|3,80
|-2,06
|-4,76
|Mega Polietilen
|2,90
|-5,23
|154,39
|Menderes Tekstil
|0,57
|1,79
|-31,33
|Merit Turizm
|6,00
|0,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,78
|-2,50
|-41,35
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|-1,30
|-41,54
|Metemtur Otelcilik
|0,95
|1,06
|-35,81
|Metro Holding
|0,83
|1,22
|-16,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,46
|2,82
|-46,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|-5,38
|-40,67
|Migros Ticaret
|14,73
|1,38
|-48,37
|Milpa
|1,58
|-3,66
|-26,85
|Mistral GMYO
|2,15
|1,90
|-41,81
|MLP Sağlık
|11,82
|0,00
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-5,15
|-33,81
|Mondi Tire Kutsan
|2,01
|-1,47
|11,05
|Net Holding
|2,08
|-2,35
|-5,88
|Netaş Telekom.
|7,01
|1,59
|-55,74
|Niğbaş Niğde Beton
|0,64
|0,00
|-31,91
|Nuh Çimento
|8,30
|-0,12
|-8,86
|Nurol GMYO
|2,15
|0,94
|-54,74
|Odaş Elektrik
|2,86
|5,93
|-52,33
|Olmuksan-IP
|3,64
|0,55
|-20,42
|Orge Enerji Elektrik
|2,96
|1,37
|-26,81
|Orma Orman Mahsulleri
|0,90
|1,12
|-20,35
|Osmanlı Menkul
|1,45
|0,69
|-53,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,84
|-2,33
|-48,47
|Otokar
|79,95
|2,11
|-33,77
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|3,19
|-2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,94
|4,44
|-44,71
|Özak GMYO
|2,41
|0,42
|2,99
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|1,39
|-45,75
|Özderici GMYO
|5,94
|2,24
|715,40
|Özerden Plastik
|2,84
|-0,35
|4,41
|Panora GMYO
|3,91
|0,26
|-11,47
|Park Elek.Madencilik
|2,47
|-0,80
|-40,77
|Parsan
|29,52
|1,72
|152,31
|Pegasus
|23,28
|0,69
|-31,12
|Peker GMYO
|16,19
|0,25
|
|Penguen Gıda
|1,21
|0,00
|-45,74
|Pera GMYO
|0,47
|-2,08
|-46,59
|Pergamon Dış Ticaret
|8,69
|0,70
|126,90
|Petkim
|5,08
|0,40
|-24,31
|Petrokent Turizm
|61,10
|1,92
|28,69
|Pınar Et ve Un
|5,17
|0,58
|-43,84
|Pınar Su
|1,25
|1,63
|-30,56
|Pınar Süt
|6,81
|1,04
|-43,79
|Plastikkart
|2,21
|0,45
|-23,53
|Polisan Holding
|6,20
|1,47
|-28,24
|Politeknik Metal
|37,52
|1,13
|12,67
|Prizma Press Matbaacılık
|1,83
|0,55
|12,96
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,88
|0,00
|-0,51
|QNB Finansbank
|4,97
|-0,60
|-9,02
|Ral Yatırım Holding
|1,48
|-1,33
|-26,07
|Ray Sigorta
|1,64
|3,80
|-9,39
|Reysaş GMYO
|0,52
|-1,89
|-59,06
|Reysaş Lojistik
|0,69
|0,00
|-46,09
|Rhea Girişim
|0,56
|3,70
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|2,73
|0,00
|-8,70
|Royal Halı
|0,92
|-4,17
|1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,62
|-0,39
|-29,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|0,58
|
|Salix Yatırım Holding
|3,96
|-1,00
|-49,23
|Sanel Mühendislik
|2,24
|7,69
|30,99
|Sanifoam Sünger
|1,27
|0,79
|-24,40
|Sanko Pazarlama
|2,37
|4,41
|-15,96
|Saray Matbaacılık
|0,90
|2,27
|-15,89
|Sarkuysan
|3,32
|0,30
|5,92
|Sasa Polyester
|8,82
|0,23
|12,58
|Say Reklamcılık
|0,77
|1,32
|-53,89
|Sekuro Plastik
|3,25
|-1,22
|-62,21
|Selçuk Ecza Deposu
|3,01
|-0,66
|-14,05
|Selçuk Gıda
|1,13
|-0,88
|49,72
|Senkron Güvenlik
|1,30
|0,78
|-30,11
|Serve Film Prodüksiyon
|2,12
|-1,85
|241,94
|Servet GMYO
|2,85
|14,00
|-6,25
|Seyitler Kimya
|3,90
|-2,26
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,26
|0,00
|-27,50
|Sinpaş GMYO
|0,33
|0,00
|-51,90
|Soda Sanayii
|6,84
|-2,29
|58,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,89
|-1,01
|72,80
|Söktaş
|1,07
|1,90
|-35,54
|Sönmez Filament
|3,21
|0,00
|-22,65
|Sönmez Pamuklu
|3,35
|-0,59
|-15,40
|Sumaş Suni Tahta
|7,37
|-0,27
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,24
|-0,88
|-7,51
|Şekerbank
|0,97
|1,04
|-46,99
|Şişe Cam
|5,11
|0,00
|12,32
|Şok Marketler
|9,85
|0,20
|
|T. Halk Bankası
|7,15
|0,85
|-32,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,80
|-3,24
|492,25
|T.S.K.B.
|0,75
|0,00
|-37,67
|T.Tuborg
|9,89
|0,82
|-0,21
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|1,11
|12,35
|Tat Gıda
|3,84
|1,59
|-25,22
|TAV Havalimanları
|24,80
|5,44
|15,56
|Taze Kuru Gıda
|7,71
|-2,28
|-5,40
|Tek-Art Turizm
|0,76
|10,14
|0,98
|Tekfen Holding
|22,66
|1,89
|38,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,36
|-0,59
|-34,76
|Temapol Polimer Plastik
|3,30
|4,76
|-30,82
|TGS Dış Ticaret
|4,85
|1,89
|34,28
|Tofaş Oto. Fab.
|17,05
|-0,99
|-45,26
|Torunlar GMYO
|1,60
|-1,84
|-51,08
|Trabzon Liman
|9,15
|2,81
|
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|0,00
|-42,27
|Trakya Cam
|3,10
|-1,59
|-23,00
|Trend GMYO
|1,43
|-4,03
|
|TSKB GMYO
|0,55
|0,00
|-24,66
|Tuğçelik
|2,41
|-6,23
|-24,21
|Tukaş
|1,48
|4,96
|-33,63
|Turcas Petrol
|1,61
|13,38
|-35,96
|Turkcell
|11,84
|0,51
|-19,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,57
|0,22
|-39,79
|Tüpraş
|122,90
|0,90
|13,95
|Türk Hava Yolları
|15,97
|-1,30
|1,78
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|3,51
|-29,29
|Türk Telekom
|3,76
|-2,34
|-41,61
|Türk Traktör
|34,86
|0,29
|-50,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,78
|-0,81
|-28,70
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-3,42
|-63,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,03
|0,98
|-39,77
|Ulusoy Elektrik
|12,93
|0,54
|42,69
|Ulusoy Un Sanayi
|2,35
|3,07
|-15,47
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|20,63
|Uşak Seramik
|1,56
|0,00
|-36,33
|Utopya Turizm
|3,98
|0,51
|-11,36
|Uzertaş Boya
|0,73
|0,00
|-35,96
|Ülker Bisküvi
|14,97
|0,34
|-23,89
|Ünye Çimento
|3,62
|-0,55
|-1,72
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|-6,34
|-17,87
|Vakıf GMYO
|2,01
|-7,37
|-20,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|-9,38
|-18,31
|Vakıflar Bankası
|3,65
|0,55
|-45,31
|Vakko Tekstil
|3,13
|1,29
|6,28
|Vanet Gıda
|3,72
|0,00
|16,25
|Verusa Holding
|13,84
|0,07
|-39,58
|Verusaturk Girisim
|3,09
|0,98
|30,93
|Vestel
|6,35
|-0,47
|-16,12
|Vestel Beyaz Eşya
|12,87
|-1,83
|51,77
|Viking Kağıt
|1,21
|-19,87
|0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|4,90
|-35,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,63
|0,00
|-41,72
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,34
|4,00
|-4,35
|Yataş
|3,93
|-1,75
|-51,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|0,00
|-14,27
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|0,51
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|-73,53
|Yeşil Yatırım Holding
|10,64
|0,09
|-33,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.175,90
|-1,10
|20,59
|Yonga Mobilya
|8,20
|-2,96
|174,59
|Yünsa
|5,04
|4,13
|12,00
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,84
|-24,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul