Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|
|123,63
|İş Bankası (B)
|2.940,00
|-0,17
|135,13
|İş Bankası (C)
|4,09
|0,49
|-38,77
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|0,00
|546,35
|İş Fin.Kir.
|3,21
|1,58
|130,34
|İş Girişim
|1,75
|-0,57
|0,57
|İş GMYO
|0,88
|2,33
|-28,08
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|-0,49
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|5,19
|İşbir Holding
|170,00
|-1,16
|-7,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-25,00
|İttifak Holding
|3,84
|-5,65
|64,81
|İz Hayvancılık Tarım
|7,89
|19,91
|315,26
|İzmir Demir Çelik
|1,72
|1,18
|-46,91
|İzmir Fırça
|1,48
|0,00
|-84,00
|İzocam
|21,96
|0,73
|-16,94
|Jantsa Jant Sanayi
|25,30
|0,56
|-17,72
|Kafein Yazılım
|6,38
|0,79
|
|Kapital Yat. Holding
|2,20
|-1,35
|77,42
|Kaplamin
|3,04
|0,66
|-22,45
|Kardemir (A)
|2,12
|-0,47
|-28,14
|Kardemir (B)
|2,12
|-0,47
|-27,65
|Kardemir (D)
|2,79
|0,72
|-13,08
|Karel Elektronik
|4,39
|0,92
|-24,44
|Karsan Otomotiv
|1,33
|3,10
|-14,74
|Karsu Tekstil
|1,02
|6,25
|-48,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,03
|2,03
|-18,59
|Kartonsan
|331,40
|0,09
|19,10
|Katmerciler Ekipman
|5,82
|0,69
|-51,34
|Kent Gıda
|119,30
|3,02
|-12,60
|Kerevitaş Gıda
|2,03
|2,01
|-52,47
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|2,04
|0,00
|-44,26
|Klimasan Klima
|4,32
|0,23
|-10,93
|Koç Holding
|15,00
|-0,27
|-17,08
|Konfrut Gıda
|23,10
|-0,69
|61,54
|Konya Çimento
|183,50
|-0,27
|-28,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,08
|-0,59
|37,29
|Koza Altın
|52,65
|3,44
|37,83
|Koza Madencilik
|7,05
|5,38
|9,47
|Körfez GMYO
|1,39
|16,81
|-16,27
|Kristal Kola
|1,12
|3,70
|-37,78
|Kron Telekomünikasyon
|9,56
|0,63
|-48,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,50
|0,00
|52,48
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,25
|3,31
|-69,88
|Kütahya Porselen
|4,86
|-0,21
|-32,22
|Lider Faktoring
|4,45
|7,49
|9,23
|Link Bilgisayar
|8,39
|1,45
|-41,16
|Logo Yazılım
|30,22
|1,00
|-48,56
|Lokman Hekim Sağlık
|4,34
|-0,69
|-28,01
|Lüks Kadife
|4,22
|-0,47
|-10,40
|Makina Takım
|1,19
|4,39
|-40,50
|Mardin Çimento
|2,95
|-0,34
|-23,37
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|1,72
|-65,09
|Marmaris Altınyunus
|18,37
|-2,24
|-3,32
|Marshall
|25,30
|0,64
|-51,16
|Martı GMYO
|0,54
|1,89
|-74,53
|Martı Otel
|0,52
|1,96
|-43,48
|Mavi Giyim
|35,20
|0,51
|-38,64
|Mazhar Zorlu Holding
|3,89
|2,37
|-2,51
|Mega Polietilen
|2,90
|0,00
|154,39
|Menderes Tekstil
|0,59
|3,51
|-28,92
|Merit Turizm
|5,70
|-5,00
|-3,23
|Merko Gıda
|0,79
|1,28
|-40,60
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|1,32
|-40,77
|Metemtur Otelcilik
|0,97
|2,11
|-34,46
|Metro Holding
|0,85
|2,41
|-14,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,52
|4,11
|-44,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|5,69
|-37,30
|Migros Ticaret
|14,85
|0,81
|-47,95
|Milpa
|1,56
|-1,27
|-27,78
|Mistral GMYO
|2,21
|2,79
|-40,19
|MLP Sağlık
|11,57
|-2,12
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|5,43
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|1,99
|-1,00
|9,94
|Net Holding
|2,08
|0,00
|-5,88
|Netaş Telekom.
|7,02
|0,14
|-55,68
|Niğbaş Niğde Beton
|0,75
|17,19
|-20,21
|Nuh Çimento
|8,24
|-0,72
|-9,52
|Nurol GMYO
|2,23
|3,72
|-53,05
|Odaş Elektrik
|2,98
|4,20
|-50,33
|Olmuksan-IP
|3,64
|0,00
|-20,42
|Orge Enerji Elektrik
|2,92
|-1,35
|-27,79
|Orma Orman Mahsulleri
|0,94
|4,44
|-16,81
|Osmanlı Menkul
|1,67
|15,17
|-46,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,83
|-1,19
|-49,08
|Otokar
|83,25
|4,13
|-31,04
|Oyak Yat. Ort.
|0,98
|1,03
|-1,02
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,93
|-1,06
|-45,29
|Özak GMYO
|2,36
|-2,07
|0,85
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|0,00
|-45,75
|Özderici GMYO
|6,08
|2,36
|734,62
|Özerden Plastik
|2,84
|0,00
|4,41
|Panora GMYO
|4,08
|4,35
|-7,62
|Park Elek.Madencilik
|2,54
|2,83
|-39,09
|Parsan
|23,62
|-19,99
|101,88
|Pegasus
|23,54
|1,12
|-30,36
|Peker GMYO
|16,24
|0,31
|
|Penguen Gıda
|1,37
|13,22
|-38,57
|Pera GMYO
|0,47
|0,00
|-46,59
|Pergamon Dış Ticaret
|8,90
|2,42
|132,38
|Petkim
|5,15
|1,38
|-23,27
|Petrokent Turizm
|62,05
|1,55
|30,69
|Pınar Et ve Un
|5,27
|1,93
|-42,75
|Pınar Su
|1,25
|0,00
|-30,56
|Pınar Süt
|6,77
|-0,59
|-44,12
|Plastikkart
|2,22
|0,45
|-23,18
|Polisan Holding
|6,37
|2,74
|-26,27
|Politeknik Metal
|37,18
|-0,91
|11,65
|Prizma Press Matbaacılık
|1,84
|0,55
|13,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,75
|-3,35
|-3,85
|QNB Finansbank
|4,98
|0,20
|-8,84
|Ral Yatırım Holding
|1,43
|-3,38
|-28,57
|Ray Sigorta
|1,61
|-1,83
|-11,05
|Reysaş GMYO
|0,50
|-3,85
|-60,63
|Reysaş Lojistik
|0,69
|0,00
|-46,09
|Rhea Girişim
|0,55
|-1,79
|-50,89
|Rodrigo Tekstil
|2,72
|-0,37
|-9,03
|Royal Halı
|0,95
|3,26
|4,40
|RTA Laboratuvarları
|2,23
|1,83
|-19,20
|Sabancı Holding
|7,82
|2,62
|-27,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|0,00
|
|Salix Yatırım Holding
|3,95
|-0,25
|-49,36
|Sanel Mühendislik
|2,33
|4,02
|36,26
|Sanifoam Sünger
|1,34
|5,51
|-20,24
|Sanko Pazarlama
|2,56
|8,02
|-9,23
|Saray Matbaacılık
|0,89
|-1,11
|-16,82
|Sarkuysan
|3,29
|-0,90
|4,96
|Sasa Polyester
|8,82
|0,00
|12,58
|Say Reklamcılık
|0,77
|0,00
|-53,89
|Sekuro Plastik
|3,33
|2,46
|-61,28
|Selçuk Ecza Deposu
|3,03
|0,66
|-13,48
|Selçuk Gıda
|1,19
|5,31
|57,67
|Senkron Güvenlik
|1,29
|-0,77
|-30,65
|Serve Film Prodüksiyon
|2,08
|-1,89
|235,48
|Servet GMYO
|3,42
|20,00
|12,50
|Seyitler Kimya
|3,90
|0,00
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,31
|3,97
|-24,62
|Sinpaş GMYO
|0,33
|0,00
|-51,90
|Soda Sanayii
|6,89
|0,73
|59,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,58
|11,71
|93,04
|Söktaş
|1,07
|0,00
|-35,54
|Sönmez Filament
|3,20
|-0,31
|-22,89
|Sönmez Pamuklu
|3,36
|0,30
|-15,15
|Sumaş Suni Tahta
|7,38
|0,14
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,51
|12,05
|3,64
|Şekerbank
|1,16
|19,59
|-36,61
|Şişe Cam
|5,18
|1,37
|13,86
|Şok Marketler
|9,92
|0,71
|
|T. Halk Bankası
|7,15
|0,00
|-32,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,68
|-3,41
|472,03
|T.S.K.B.
|0,78
|4,00
|-35,17
|T.Tuborg
|9,85
|-0,40
|-0,61
|Taç Tarım Ürünleri
|2,76
|1,10
|13,58
|Tat Gıda
|3,87
|0,78
|-24,64
|TAV Havalimanları
|26,06
|5,08
|21,44
|Taze Kuru Gıda
|7,87
|2,08
|-3,44
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-1,32
|-0,35
|Tekfen Holding
|22,60
|-0,26
|37,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,31
|-1,49
|-35,73
|Temapol Polimer Plastik
|3,35
|1,52
|-29,77
|TGS Dış Ticaret
|4,90
|1,03
|35,66
|Tofaş Oto. Fab.
|16,97
|-0,47
|-45,52
|Torunlar GMYO
|1,61
|0,63
|-50,77
|Trabzon Liman
|9,22
|0,77
|
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|-0,79
|-42,73
|Trakya Cam
|3,10
|0,00
|-23,00
|Trend GMYO
|1,39
|-2,80
|
|TSKB GMYO
|0,57
|3,64
|-21,92
|Tuğçelik
|2,45
|1,66
|-22,96
|Tukaş
|1,47
|-0,68
|-34,08
|Turcas Petrol
|1,54
|-4,35
|-38,75
|Turkcell
|12,09
|2,11
|-17,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,65
|1,75
|-38,74
|Tüpraş
|125,10
|1,79
|15,99
|Türk Hava Yolları
|16,35
|2,38
|4,21
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|-0,56
|-29,69
|Türk Telekom
|3,82
|1,60
|-40,68
|Türk Traktör
|35,06
|0,57
|-50,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,54
|2,84
|-26,68
|Ufuk Yatırım
|1,16
|2,65
|-62,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,10
|6,80
|-35,67
|Ulusoy Elektrik
|13,21
|2,17
|45,78
|Ulusoy Un Sanayi
|2,33
|-0,85
|-16,19
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|20,63
|Uşak Seramik
|1,59
|1,92
|-35,10
|Utopya Turizm
|3,91
|-1,76
|-12,92
|Uzertaş Boya
|0,69
|-5,48
|-39,47
|Ülker Bisküvi
|15,37
|2,67
|-21,86
|Ünye Çimento
|3,60
|-0,55
|-2,27
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|1,50
|-16,64
|Vakıf GMYO
|1,96
|-2,49
|-22,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,15
|-0,86
|-19,01
|Vakıflar Bankası
|3,67
|0,55
|-45,01
|Vakko Tekstil
|3,10
|-0,96
|5,26
|Vanet Gıda
|3,85
|3,49
|20,31
|Verusa Holding
|14,55
|5,13
|-36,48
|Verusaturk Girisim
|3,10
|0,32
|31,36
|Vestel
|6,34
|-0,16
|-16,25
|Vestel Beyaz Eşya
|12,96
|0,70
|52,83
|Viking Kağıt
|1,16
|-4,13
|-3,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,48
|-1,33
|-36,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|1,23
|-41,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,32
|-0,85
|-5,17
|Yataş
|3,96
|0,76
|-51,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|2,22
|-12,36
|Yeni Gimat GMYO
|7,86
|-0,51
|-5,70
|Yeşil GMYO
|0,30
|3,45
|-52,38
|Yeşil Yapı
|0,30
|11,11
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|11,32
|6,39
|-29,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.100,00
|-3,49
|16,39
|Yonga Mobilya
|8,00
|-2,44
|167,89
|Yünsa
|5,25
|4,17
|16,67
|Zorlu Enerji
|1,26
|5,00
|-20,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:36