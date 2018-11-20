Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|
|123,63
|İş Bankası (B)
|2.950,00
|0,34
|135,93
|İş Bankası (C)
|4,00
|-2,20
|-40,12
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|
|546,35
|İş Fin.Kir.
|3,22
|0,31
|131,06
|İş Girişim
|1,68
|-4,00
|-3,45
|İş GMYO
|0,88
|0,00
|-28,08
|İş Y. Men. Değ.
|2,03
|-0,49
|-4,80
|İş Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|6,46
|İşbir Holding
|165,00
|-2,94
|-10,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-25,00
|İttifak Holding
|3,60
|-6,25
|54,51
|İz Hayvancılık Tarım
|8,44
|6,97
|344,21
|İzmir Demir Çelik
|1,69
|-1,74
|-47,84
|İzmir Fırça
|1,46
|-1,35
|-84,22
|İzocam
|21,78
|-0,82
|-17,62
|Jantsa Jant Sanayi
|24,86
|-1,74
|-19,15
|Kafein Yazılım
|6,48
|1,57
|
|Kapital Yat. Holding
|2,16
|-1,82
|74,19
|Kaplamin
|3,01
|-0,99
|-23,21
|Kardemir (A)
|2,02
|-4,72
|-31,53
|Kardemir (B)
|2,02
|-4,72
|-31,06
|Kardemir (D)
|2,58
|-7,53
|-19,63
|Karel Elektronik
|4,21
|-4,10
|-27,54
|Karsan Otomotiv
|1,30
|-2,26
|-16,67
|Karsu Tekstil
|1,00
|-1,96
|-49,49
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,15
|2,98
|-16,16
|Kartonsan
|329,00
|-0,72
|18,24
|Katmerciler Ekipman
|5,69
|-2,23
|-52,42
|Kent Gıda
|116,20
|-2,60
|-14,87
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|-7,88
|-56,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,95
|-4,41
|-46,72
|Klimasan Klima
|4,24
|-1,85
|-12,58
|Koç Holding
|14,45
|-3,67
|-20,12
|Konfrut Gıda
|23,10
|0,00
|61,54
|Konya Çimento
|179,10
|-2,40
|-29,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,59
|-4,86
|30,62
|Koza Altın
|52,25
|-0,76
|36,78
|Koza Madencilik
|7,22
|2,41
|12,11
|Körfez GMYO
|1,38
|-0,72
|-16,87
|Kristal Kola
|1,13
|0,89
|-37,22
|Kron Telekomünikasyon
|9,38
|-1,88
|-49,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,51
|-6,83
|42,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,30
|4,00
|-68,67
|Kütahya Porselen
|4,77
|-1,85
|-33,47
|Lider Faktoring
|4,61
|3,60
|13,16
|Link Bilgisayar
|8,18
|-2,50
|-42,64
|Logo Yazılım
|29,04
|-3,90
|-50,57
|Lokman Hekim Sağlık
|4,29
|-1,15
|-28,84
|Lüks Kadife
|4,21
|-0,24
|-10,62
|Makina Takım
|1,42
|19,33
|-29,00
|Mardin Çimento
|2,89
|-2,03
|-24,93
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|15,25
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|18,11
|-1,42
|-4,68
|Marshall
|24,60
|-2,77
|-52,51
|Martı GMYO
|0,54
|0,00
|-74,53
|Martı Otel
|0,50
|-3,85
|-45,65
|Mavi Giyim
|34,00
|-3,41
|-40,73
|Mazhar Zorlu Holding
|3,83
|-1,54
|-4,01
|Mega Polietilen
|2,77
|-4,48
|142,98
|Menderes Tekstil
|0,56
|-5,08
|-32,53
|Merit Turizm
|5,80
|1,75
|-1,53
|Merko Gıda
|0,78
|-1,27
|-41,35
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-2,60
|-42,31
|Metemtur Otelcilik
|0,95
|-2,06
|-35,81
|Metro Holding
|0,79
|-7,06
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,39
|-8,55
|-49,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|-2,31
|-38,74
|Migros Ticaret
|14,20
|-4,38
|-50,22
|Milpa
|1,62
|3,85
|-25,00
|Mistral GMYO
|2,18
|-1,36
|-41,00
|MLP Sağlık
|11,24
|-2,85
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-15,46
|-41,01
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|-3,02
|6,63
|Net Holding
|2,05
|-1,44
|-7,24
|Netaş Telekom.
|6,82
|-2,85
|-56,94
|Niğbaş Niğde Beton
|0,85
|13,33
|-9,57
|Nuh Çimento
|8,12
|-1,46
|-10,84
|Nurol GMYO
|2,20
|-1,35
|-53,68
|Odaş Elektrik
|2,58
|-13,42
|-57,00
|Olmuksan-IP
|3,52
|-3,30
|-23,04
|Orge Enerji Elektrik
|2,85
|-2,40
|-29,53
|Orma Orman Mahsulleri
|0,86
|-8,51
|-23,89
|Osmanlı Menkul
|1,61
|-3,59
|-48,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,87
|4,82
|-46,63
|Otokar
|81,55
|-2,04
|-32,44
|Oyak Yat. Ort.
|0,96
|-2,04
|-3,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,89
|-4,30
|-47,65
|Özak GMYO
|2,33
|-1,27
|-0,43
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|-0,68
|-46,12
|Özderici GMYO
|5,95
|-2,14
|716,77
|Özerden Plastik
|2,77
|-2,46
|1,83
|Panora GMYO
|4,08
|0,00
|-7,62
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|-0,79
|-39,57
|Parsan
|18,90
|-19,98
|61,54
|Pegasus
|22,60
|-3,99
|-33,14
|Peker GMYO
|16,55
|1,91
|
|Penguen Gıda
|1,28
|-6,57
|-42,60
|Pera GMYO
|0,46
|-2,13
|-47,73
|Pergamon Dış Ticaret
|8,70
|-2,25
|127,16
|Petkim
|5,05
|-1,94
|-24,76
|Petrokent Turizm
|61,45
|-0,97
|29,42
|Pınar Et ve Un
|5,14
|-2,47
|-44,16
|Pınar Su
|1,25
|0,00
|-30,56
|Pınar Süt
|6,68
|-1,33
|-44,86
|Plastikkart
|2,23
|0,45
|-22,84
|Polisan Holding
|6,49
|1,88
|-24,88
|Politeknik Metal
|36,68
|-1,34
|10,15
|Prizma Press Matbaacılık
|1,81
|-1,63
|11,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,80
|1,33
|-2,56
|QNB Finansbank
|5,02
|0,80
|-8,10
|Ral Yatırım Holding
|1,27
|-11,19
|-36,56
|Ray Sigorta
|1,56
|-3,11
|-13,81
|Reysaş GMYO
|0,50
|0,00
|-60,63
|Reysaş Lojistik
|0,67
|-2,90
|-47,66
|Rhea Girişim
|0,57
|3,64
|-49,11
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|-0,74
|-9,70
|Royal Halı
|0,94
|-1,05
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,43
|8,97
|-11,96
|Sabancı Holding
|7,49
|-4,22
|-30,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,71
|-1,16
|
|Salix Yatırım Holding
|3,95
|0,00
|-49,36
|Sanel Mühendislik
|2,44
|4,72
|42,69
|Sanifoam Sünger
|1,31
|-2,24
|-22,02
|Sanko Pazarlama
|2,58
|0,78
|-8,52
|Saray Matbaacılık
|0,90
|1,12
|-15,89
|Sarkuysan
|3,31
|0,61
|5,60
|Sasa Polyester
|8,56
|-2,95
|9,27
|Say Reklamcılık
|0,80
|3,90
|-52,10
|Sekuro Plastik
|3,27
|-1,80
|-61,98
|Selçuk Ecza Deposu
|2,94
|-2,97
|-16,05
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,84
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,32
|2,33
|-29,03
|Serve Film Prodüksiyon
|2,03
|-2,40
|227,42
|Servet GMYO
|3,71
|8,48
|22,04
|Seyitler Kimya
|3,88
|-0,51
|-24,78
|Silverline Endüstri
|1,26
|-3,82
|-27,50
|Sinpaş GMYO
|0,33
|0,00
|-51,90
|Soda Sanayii
|6,95
|0,87
|60,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,07
|-7,75
|78,08
|Söktaş
|1,07
|0,00
|-35,54
|Sönmez Filament
|3,16
|-1,25
|-23,86
|Sönmez Pamuklu
|3,28
|-2,38
|-17,17
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|-2,44
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,28
|-9,16
|-5,86
|Şekerbank
|1,23
|6,03
|-32,79
|Şişe Cam
|5,02
|-3,09
|10,35
|Şok Marketler
|10,03
|1,11
|
|T. Halk Bankası
|6,91
|-3,36
|-34,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,60
|-3,41
|452,53
|T.S.K.B.
|0,76
|-2,56
|-36,84
|T.Tuborg
|9,83
|-0,20
|-0,81
|Taç Tarım Ürünleri
|2,79
|1,09
|14,81
|Tat Gıda
|3,68
|-4,91
|-28,34
|TAV Havalimanları
|24,52
|-5,91
|14,26
|Taze Kuru Gıda
|7,60
|-3,43
|-6,75
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-2,67
|-3,00
|Tekfen Holding
|21,16
|-6,37
|29,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,24
|-2,11
|-37,09
|Temapol Polimer Plastik
|3,40
|1,49
|-28,72
|TGS Dış Ticaret
|4,80
|-2,04
|32,89
|Tofaş Oto. Fab.
|16,30
|-3,95
|-47,67
|Torunlar GMYO
|1,60
|-0,62
|-51,08
|Trabzon Liman
|9,07
|-1,63
|
|Trabzonspor Sportif
|1,24
|-1,59
|-43,64
|Trakya Cam
|2,98
|-3,87
|-25,98
|Trend GMYO
|1,38
|-0,72
|
|TSKB GMYO
|0,56
|-1,75
|-23,29
|Tuğçelik
|2,30
|-6,12
|-27,67
|Tukaş
|1,41
|-4,08
|-36,77
|Turcas Petrol
|1,51
|-1,95
|-39,94
|Turkcell
|11,55
|-4,47
|-21,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,52
|-2,80
|-40,45
|Tüpraş
|120,80
|-3,44
|12,01
|Türk Hava Yolları
|15,85
|-3,06
|1,02
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|-1,14
|-30,49
|Türk Telekom
|3,68
|-3,66
|-42,86
|Türk Traktör
|33,68
|-3,94
|-52,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,84
|-2,54
|-28,54
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-1,72
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,05
|-4,55
|-38,60
|Ulusoy Elektrik
|13,31
|0,76
|46,88
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|-1,72
|-17,63
|Umpaş Holding
|0,78
|2,63
|23,81
|Uşak Seramik
|1,53
|-3,77
|-37,55
|Utopya Turizm
|3,88
|-0,77
|-13,59
|Uzertaş Boya
|0,68
|-1,45
|-40,35
|Ülker Bisküvi
|15,10
|-1,76
|-23,23
|Ünye Çimento
|3,49
|-3,06
|-5,25
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|-1,48
|-17,87
|Vakıf GMYO
|1,84
|-6,12
|-26,79
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-2,61
|-21,13
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-3,27
|-46,81
|Vakko Tekstil
|3,00
|-3,23
|1,87
|Vanet Gıda
|3,08
|-20,00
|-3,75
|Verusa Holding
|15,95
|9,62
|-30,37
|Verusaturk Girisim
|3,32
|7,10
|40,68
|Vestel
|6,05
|-4,57
|-20,08
|Vestel Beyaz Eşya
|12,85
|-0,85
|51,53
|Viking Kağıt
|1,12
|-3,45
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|-1,35
|-37,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,64
|-0,61
|-41,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,21
|-4,74
|-9,66
|Yataş
|3,78
|-4,55
|-53,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-1,09
|-13,32
|Yeni Gimat GMYO
|7,87
|0,13
|-5,58
|Yeşil GMYO
|0,29
|-3,33
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|-3,33
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,97
|-3,09
|-31,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.000,00
|-4,76
|10,85
|Yonga Mobilya
|8,10
|1,25
|171,24
|Yünsa
|5,04
|-4,00
|12,00
|Zorlu Enerji
|1,23
|-2,38
|-22,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul