Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|
|123,63
|İş Bankası (B)
|3.350,00
|13,56
|167,92
|İş Bankası (C)
|4,05
|1,25
|-39,37
|İş Bankası (Kur.)
|59.996,00
|19,99
|675,57
|İş Fin.Kir.
|3,40
|5,59
|143,98
|İş Girişim
|1,74
|3,57
|0,00
|İş GMYO
|0,88
|0,00
|-28,08
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|0,49
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,85
|1,19
|7,73
|İşbir Holding
|164,90
|-0,06
|-10,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|6,67
|-20,00
|İttifak Holding
|3,58
|-0,56
|53,65
|İz Hayvancılık Tarım
|7,71
|-8,65
|305,79
|İzmir Demir Çelik
|1,68
|-0,59
|-48,15
|İzmir Fırça
|1,46
|0,00
|-84,22
|İzocam
|23,06
|5,88
|-12,78
|Jantsa Jant Sanayi
|24,88
|0,08
|-19,09
|Kafein Yazılım
|6,79
|4,78
|
|Kapital Yat. Holding
|2,08
|-3,70
|67,74
|Kaplamin
|3,03
|0,66
|-22,70
|Kardemir (A)
|2,03
|0,50
|-31,19
|Kardemir (B)
|2,03
|0,50
|-30,72
|Kardemir (D)
|2,61
|1,16
|-18,69
|Karel Elektronik
|4,34
|3,09
|-25,30
|Karsan Otomotiv
|1,29
|-0,77
|-17,31
|Karsu Tekstil
|1,01
|1,00
|-48,99
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,20
|1,20
|-15,15
|Kartonsan
|327,60
|-0,43
|17,74
|Katmerciler Ekipman
|5,66
|-0,53
|-52,68
|Kent Gıda
|117,00
|0,69
|-14,29
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|0,00
|-56,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|5,56
|8,57
|Kiler GMYO
|2,04
|4,62
|-44,26
|Klimasan Klima
|4,26
|0,47
|-12,17
|Koç Holding
|14,35
|-0,69
|-20,67
|Konfrut Gıda
|22,48
|-2,68
|57,20
|Konya Çimento
|178,00
|-0,61
|-30,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,85
|2,71
|34,16
|Koza Altın
|53,60
|2,58
|40,31
|Koza Madencilik
|7,54
|4,43
|17,08
|Körfez GMYO
|1,34
|-2,90
|-19,28
|Kristal Kola
|1,11
|-1,77
|-38,33
|Kron Telekomünikasyon
|9,25
|-1,39
|-50,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,60
|0,67
|43,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,49
|14,62
|-64,10
|Kütahya Porselen
|4,75
|-0,42
|-33,75
|Lider Faktoring
|4,40
|-4,56
|8,00
|Link Bilgisayar
|8,16
|-0,24
|-42,78
|Logo Yazılım
|28,82
|-0,76
|-50,94
|Lokman Hekim Sağlık
|4,25
|-0,93
|-29,51
|Lüks Kadife
|4,21
|0,00
|-10,62
|Makina Takım
|1,42
|0,00
|-29,00
|Mardin Çimento
|2,91
|0,69
|-24,41
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|2,94
|-58,58
|Marmaris Altınyunus
|18,13
|0,11
|-4,58
|Marshall
|24,56
|-0,16
|-52,59
|Martı GMYO
|0,56
|3,70
|-73,58
|Martı Otel
|0,52
|4,00
|-43,48
|Mavi Giyim
|34,42
|1,24
|-40,00
|Mazhar Zorlu Holding
|3,76
|-1,83
|-5,76
|Mega Polietilen
|2,73
|-1,44
|139,47
|Menderes Tekstil
|0,57
|1,79
|-31,33
|Merit Turizm
|5,80
|
|-1,53
|Merko Gıda
|0,80
|2,56
|-39,85
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-43,08
|Metemtur Otelcilik
|0,96
|1,05
|-35,14
|Metro Holding
|0,80
|1,27
|-19,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,40
|0,72
|-49,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,51
|18,90
|-27,17
|Migros Ticaret
|14,30
|0,70
|-49,87
|Milpa
|1,59
|-1,85
|-26,39
|Mistral GMYO
|2,13
|-2,29
|-42,35
|MLP Sağlık
|11,50
|2,31
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|13,41
|-33,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|1,04
|7,73
|Net Holding
|2,06
|0,49
|-6,79
|Netaş Telekom.
|6,83
|0,15
|-56,88
|Niğbaş Niğde Beton
|1,02
|20,00
|8,51
|Nuh Çimento
|8,13
|0,12
|-10,73
|Nurol GMYO
|2,20
|0,00
|-53,68
|Odaş Elektrik
|2,61
|1,16
|-56,50
|Olmuksan-IP
|3,56
|1,14
|-22,17
|Orge Enerji Elektrik
|2,79
|-2,11
|-31,01
|Orma Orman Mahsulleri
|0,96
|11,63
|-15,04
|Osmanlı Menkul
|1,75
|8,70
|-44,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,91
|4,60
|-44,17
|Otokar
|83,00
|1,78
|-31,24
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|-2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,90
|1,12
|-47,06
|Özak GMYO
|2,29
|-1,72
|-2,14
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|0,00
|-46,12
|Özderici GMYO
|5,95
|0,00
|716,77
|Özerden Plastik
|2,76
|-0,36
|1,47
|Panora GMYO
|4,09
|0,25
|-7,39
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|4,37
|-36,93
|Parsan
|15,25
|-19,31
|30,34
|Pegasus
|22,88
|1,24
|-32,31
|Peker GMYO
|17,00
|2,72
|
|Penguen Gıda
|1,24
|-3,13
|-44,39
|Pera GMYO
|0,46
|0,00
|-47,73
|Pergamon Dış Ticaret
|8,68
|-0,23
|126,64
|Petkim
|5,23
|3,56
|-22,07
|Petrokent Turizm
|62,00
|0,90
|30,58
|Pınar Et ve Un
|5,14
|0,00
|-44,16
|Pınar Su
|1,26
|0,80
|-30,00
|Pınar Süt
|6,70
|0,30
|-44,70
|Plastikkart
|2,24
|0,45
|-22,49
|Polisan Holding
|6,06
|-6,63
|-29,86
|Politeknik Metal
|37,18
|1,36
|11,65
|Prizma Press Matbaacılık
|1,77
|-2,21
|9,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,80
|
|-2,56
|QNB Finansbank
|5,03
|0,20
|-7,92
|Ral Yatırım Holding
|1,31
|3,15
|-34,56
|Ray Sigorta
|1,58
|1,28
|-12,71
|Reysaş GMYO
|0,52
|4,00
|-59,06
|Reysaş Lojistik
|0,67
|0,00
|-47,66
|Rhea Girişim
|0,68
|19,30
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|2,16
|-20,00
|-27,76
|Royal Halı
|0,96
|2,13
|5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|-9,47
|-20,29
|Sabancı Holding
|7,55
|0,80
|-30,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|-0,58
|
|Salix Yatırım Holding
|3,94
|-0,25
|-49,49
|Sanel Mühendislik
|2,51
|2,87
|46,78
|Sanifoam Sünger
|1,32
|0,76
|-21,43
|Sanko Pazarlama
|2,58
|0,00
|-8,52
|Saray Matbaacılık
|0,91
|1,11
|-14,95
|Sarkuysan
|3,23
|-2,42
|3,05
|Sasa Polyester
|9,05
|5,72
|15,52
|Say Reklamcılık
|0,78
|-2,50
|-53,29
|Sekuro Plastik
|3,29
|0,61
|-61,74
|Selçuk Ecza Deposu
|2,86
|-2,72
|-18,34
|Selçuk Gıda
|1,19
|-0,83
|57,67
|Senkron Güvenlik
|1,35
|2,27
|-27,42
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|-1,48
|222,58
|Servet GMYO
|3,23
|-12,94
|6,25
|Seyitler Kimya
|3,86
|-0,52
|-25,16
|Silverline Endüstri
|1,27
|0,79
|-26,92
|Sinpaş GMYO
|0,30
|-9,09
|-56,27
|Soda Sanayii
|7,18
|3,31
|65,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,26
|3,13
|83,65
|Söktaş
|1,06
|-0,93
|-36,14
|Sönmez Filament
|3,23
|2,22
|-22,17
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|1,52
|-15,91
|Sumaş Suni Tahta
|7,07
|-1,81
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,30
|0,88
|-5,03
|Şekerbank
|1,23
|0,00
|-32,79
|Şişe Cam
|4,89
|-2,59
|7,49
|Şok Marketler
|10,05
|0,20
|
|T. Halk Bankası
|7,06
|2,17
|-32,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,70
|6,86
|490,45
|T.S.K.B.
|0,77
|1,32
|-36,01
|T.Tuborg
|9,85
|0,20
|-0,61
|Taç Tarım Ürünleri
|2,82
|1,08
|16,05
|Tat Gıda
|3,72
|1,09
|-27,56
|TAV Havalimanları
|23,92
|-2,45
|11,46
|Taze Kuru Gıda
|7,70
|1,32
|-5,52
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-2,74
|-5,66
|Tekfen Holding
|21,02
|-0,66
|28,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,23
|-0,31
|-37,28
|Temapol Polimer Plastik
|3,50
|2,94
|-26,62
|TGS Dış Ticaret
|4,99
|3,96
|38,15
|Tofaş Oto. Fab.
|16,75
|2,76
|-46,22
|Torunlar GMYO
|1,58
|-1,25
|-51,69
|Trabzon Liman
|8,99
|-0,88
|
|Trabzonspor Sportif
|1,24
|0,00
|-43,64
|Trakya Cam
|2,97
|-0,34
|-26,23
|Trend GMYO
|1,39
|0,72
|
|TSKB GMYO
|0,57
|1,79
|-21,92
|Tuğçelik
|2,25
|-2,17
|-29,25
|Tukaş
|1,44
|2,13
|-35,43
|Turcas Petrol
|1,52
|0,66
|-39,54
|Turkcell
|11,79
|2,08
|-19,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,57
|1,11
|-39,79
|Tüpraş
|121,10
|0,25
|12,28
|Türk Hava Yolları
|16,40
|3,47
|4,53
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|1,72
|-29,29
|Türk Telekom
|3,73
|1,36
|-42,08
|Türk Traktör
|33,88
|0,59
|-51,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,90
|0,22
|-28,38
|Ufuk Yatırım
|1,16
|1,75
|-62,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,10
|4,76
|-35,67
|Ulusoy Elektrik
|13,32
|0,08
|46,99
|Ulusoy Un Sanayi
|2,27
|-0,87
|-18,35
|Umpaş Holding
|0,75
|-3,85
|19,05
|Uşak Seramik
|1,52
|-0,65
|-37,96
|Utopya Turizm
|3,72
|-4,12
|-17,15
|Uzertaş Boya
|0,68
|0,00
|-40,35
|Ülker Bisküvi
|15,10
|0,00
|-23,23
|Ünye Çimento
|3,42
|-2,01
|-7,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|1,50
|-16,64
|Vakıf GMYO
|1,90
|3,26
|-24,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-20,42
|Vakıflar Bankası
|3,67
|3,38
|-45,01
|Vakko Tekstil
|3,01
|0,33
|2,21
|Vanet Gıda
|3,00
|-2,60
|-6,25
|Verusa Holding
|15,08
|-5,45
|-34,17
|Verusaturk Girisim
|3,22
|-3,01
|36,44
|Vestel
|6,06
|0,17
|-19,95
|Vestel Beyaz Eşya
|12,75
|-0,78
|50,35
|Viking Kağıt
|1,11
|-0,89
|-7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,51
|3,42
|-34,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|0,61
|-41,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,14
|-3,17
|-12,52
|Yataş
|3,78
|0,00
|-53,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,96
|5,49
|-8,55
|Yeni Gimat GMYO
|7,94
|0,89
|-4,74
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|11,01
|0,36
|-31,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.880,10
|-6,00
|4,20
|Yonga Mobilya
|8,85
|9,26
|196,36
|Yünsa
|5,18
|2,78
|15,11
|Zorlu Enerji
|1,27
|3,25
|-19,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:31