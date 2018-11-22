Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|
|123,63
|İş Bankası (B)
|3.600,00
|7,46
|187,91
|İş Bankası (C)
|4,05
|0,00
|-39,37
|İş Bankası (Kur.)
|59.996,00
|
|675,57
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-4,12
|133,93
|İş Girişim
|1,80
|3,45
|3,45
|İş GMYO
|0,89
|1,14
|-27,27
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|0,00
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|7,73
|İşbir Holding
|163,00
|-1,15
|-11,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|12,50
|-10,00
|İttifak Holding
|3,68
|2,79
|57,94
|İz Hayvancılık Tarım
|7,51
|-2,59
|295,26
|İzmir Demir Çelik
|1,68
|0,00
|-48,15
|İzmir Fırça
|1,54
|5,48
|-83,35
|İzocam
|22,78
|-1,21
|-13,84
|Jantsa Jant Sanayi
|24,66
|-0,88
|-19,80
|Kafein Yazılım
|6,74
|-0,74
|
|Kapital Yat. Holding
|2,08
|0,00
|67,74
|Kaplamin
|3,05
|0,66
|-22,19
|Kardemir (A)
|2,01
|-0,99
|-31,86
|Kardemir (B)
|2,00
|-1,48
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,55
|-2,30
|-20,56
|Karel Elektronik
|4,27
|-1,61
|-26,51
|Karsan Otomotiv
|1,29
|0,00
|-17,31
|Karsu Tekstil
|1,02
|0,99
|-48,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,18
|-0,48
|-15,56
|Kartonsan
|323,30
|-1,31
|16,19
|Katmerciler Ekipman
|5,62
|-0,71
|-53,01
|Kent Gıda
|118,20
|1,03
|-13,41
|Kerevitaş Gıda
|1,89
|1,07
|-55,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,11
|3,43
|-42,35
|Klimasan Klima
|4,34
|1,88
|-10,52
|Koç Holding
|14,12
|-1,60
|-21,94
|Konfrut Gıda
|22,28
|-0,89
|55,80
|Konya Çimento
|181,00
|1,69
|-29,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,84
|-0,10
|34,02
|Koza Altın
|51,00
|-4,85
|33,51
|Koza Madencilik
|6,94
|-7,96
|7,76
|Körfez GMYO
|1,45
|8,21
|-12,65
|Kristal Kola
|1,12
|0,90
|-37,78
|Kron Telekomünikasyon
|9,21
|-0,43
|-50,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,60
|0,00
|43,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,46
|-2,01
|-64,82
|Kütahya Porselen
|4,75
|0,00
|-33,75
|Lider Faktoring
|4,25
|-3,41
|4,32
|Link Bilgisayar
|8,26
|1,23
|-42,08
|Logo Yazılım
|28,34
|-1,67
|-51,76
|Lokman Hekim Sağlık
|4,43
|4,24
|-26,52
|Lüks Kadife
|4,22
|0,24
|-10,40
|Makina Takım
|1,32
|-7,04
|-34,00
|Mardin Çimento
|2,94
|1,03
|-23,63
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-7,14
|-61,54
|Marmaris Altınyunus
|18,42
|1,60
|-3,05
|Marshall
|24,60
|0,16
|-52,51
|Martı GMYO
|0,62
|10,71
|-70,75
|Martı Otel
|0,56
|7,69
|-39,13
|Mavi Giyim
|34,50
|0,23
|-39,86
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|-1,60
|-7,27
|Mega Polietilen
|2,75
|0,73
|141,23
|Menderes Tekstil
|0,59
|3,51
|-28,92
|Merit Turizm
|6,00
|3,45
|1,87
|Merko Gıda
|0,87
|8,75
|-34,59
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-5,41
|-46,15
|Metemtur Otelcilik
|0,98
|2,08
|-33,78
|Metro Holding
|0,80
|0,00
|-19,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,40
|0,00
|-49,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,39
|-7,95
|-32,95
|Migros Ticaret
|14,62
|2,24
|-48,75
|Milpa
|1,56
|-1,89
|-27,78
|Mistral GMYO
|2,18
|2,35
|-41,00
|MLP Sağlık
|11,78
|2,43
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|2,15
|-31,65
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|-0,51
|7,18
|Net Holding
|2,05
|-0,49
|-7,24
|Netaş Telekom.
|6,92
|1,32
|-56,31
|Niğbaş Niğde Beton
|1,22
|19,61
|29,79
|Nuh Çimento
|8,09
|-0,49
|-11,17
|Nurol GMYO
|2,23
|1,36
|-53,05
|Odaş Elektrik
|2,60
|-0,38
|-56,67
|Olmuksan-IP
|3,57
|0,28
|-21,95
|Orge Enerji Elektrik
|2,90
|3,94
|-28,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|7,29
|-8,85
|Osmanlı Menkul
|1,67
|-4,57
|-46,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|19,78
|-33,13
|Otokar
|81,25
|-2,11
|-32,69
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|0,00
|-2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,91
|1,11
|-46,47
|Özak GMYO
|2,30
|0,44
|-1,71
|Özbal Çelik Boru
|1,54
|6,21
|-42,78
|Özderici GMYO
|5,86
|-1,51
|704,42
|Özerden Plastik
|2,72
|-1,45
|0,00
|Panora GMYO
|4,22
|3,18
|-4,45
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|1,90
|-35,73
|Parsan
|16,17
|6,03
|38,21
|Pegasus
|22,58
|-1,31
|-33,20
|Peker GMYO
|17,14
|0,82
|
|Penguen Gıda
|1,30
|4,84
|-41,70
|Pera GMYO
|0,48
|4,35
|-45,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,85
|1,96
|131,08
|Petkim
|5,19
|-0,76
|-22,67
|Petrokent Turizm
|63,50
|2,42
|33,74
|Pınar Et ve Un
|5,18
|0,78
|-43,73
|Pınar Su
|1,28
|1,59
|-28,89
|Pınar Süt
|6,78
|1,19
|-44,04
|Plastikkart
|2,30
|2,68
|-20,42
|Polisan Holding
|6,08
|0,33
|-29,63
|Politeknik Metal
|37,00
|-0,48
|11,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,75
|-1,13
|8,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,70
|-2,63
|-5,13
|QNB Finansbank
|5,01
|-0,40
|-8,29
|Ral Yatırım Holding
|1,24
|-5,34
|-38,06
|Ray Sigorta
|1,57
|-0,63
|-13,26
|Reysaş GMYO
|0,62
|19,23
|-51,18
|Reysaş Lojistik
|0,70
|4,48
|-45,31
|Rhea Girişim
|0,62
|-8,82
|-44,64
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|-9,26
|-34,45
|Royal Halı
|0,94
|-2,08
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|-0,45
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,57
|0,26
|-29,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,71
|0,59
|
|Salix Yatırım Holding
|3,91
|-0,76
|-49,87
|Sanel Mühendislik
|2,60
|3,59
|52,05
|Sanifoam Sünger
|1,34
|1,52
|-20,24
|Sanko Pazarlama
|2,62
|1,55
|-7,10
|Saray Matbaacılık
|0,94
|3,30
|-12,15
|Sarkuysan
|3,16
|-2,17
|0,81
|Sasa Polyester
|9,01
|-0,44
|15,01
|Say Reklamcılık
|0,80
|2,56
|-52,10
|Sekuro Plastik
|3,30
|0,30
|-61,63
|Selçuk Ecza Deposu
|2,86
|0,00
|-18,34
|Selçuk Gıda
|1,17
|-1,68
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,34
|-0,74
|-27,96
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|0,00
|222,58
|Servet GMYO
|3,37
|4,33
|10,86
|Seyitler Kimya
|3,85
|-0,26
|-25,36
|Silverline Endüstri
|1,26
|-0,79
|-27,50
|Sinpaş GMYO
|0,32
|6,67
|-53,36
|Soda Sanayii
|7,08
|-1,39
|63,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,24
|-0,32
|83,06
|Söktaş
|1,06
|0,00
|-36,14
|Sönmez Filament
|3,23
|0,00
|-22,17
|Sönmez Pamuklu
|3,31
|-0,60
|-16,41
|Sumaş Suni Tahta
|7,30
|3,25
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,32
|0,87
|-4,21
|Şekerbank
|1,18
|-4,07
|-35,52
|Şişe Cam
|5,09
|4,09
|11,88
|Şok Marketler
|10,39
|3,38
|
|T. Halk Bankası
|6,99
|-0,99
|-33,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,98
|-2,20
|477,45
|T.S.K.B.
|0,77
|0,00
|-36,01
|T.Tuborg
|9,85
|0,00
|-0,61
|Taç Tarım Ürünleri
|2,86
|1,42
|17,70
|Tat Gıda
|3,67
|-1,34
|-28,53
|TAV Havalimanları
|24,20
|1,17
|12,77
|Taze Kuru Gıda
|7,80
|1,30
|-4,29
|Tek-Art Turizm
|0,72
|1,41
|-4,33
|Tekfen Holding
|20,58
|-2,09
|25,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,25
|0,62
|-36,89
|Temapol Polimer Plastik
|3,54
|1,14
|-25,79
|TGS Dış Ticaret
|4,98
|-0,20
|37,88
|Tofaş Oto. Fab.
|17,18
|2,57
|-44,84
|Torunlar GMYO
|1,57
|-0,63
|-51,99
|Trabzon Liman
|8,97
|-0,22
|
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|-2,42
|-45,00
|Trakya Cam
|3,04
|2,36
|-24,49
|Trend GMYO
|1,43
|2,88
|
|TSKB GMYO
|0,57
|0,00
|-21,92
|Tuğçelik
|2,28
|1,33
|-28,30
|Tukaş
|1,43
|-0,69
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,54
|1,32
|-38,75
|Turkcell
|12,05
|2,21
|-18,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,57
|0,00
|-39,79
|Tüpraş
|123,80
|2,23
|14,79
|Türk Hava Yolları
|16,29
|-0,67
|3,82
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|0,00
|-29,29
|Türk Telekom
|3,73
|0,00
|-42,08
|Türk Traktör
|35,06
|3,48
|-50,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,94
|0,15
|-28,27
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,00
|-62,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,14
|3,64
|-33,33
|Ulusoy Elektrik
|13,35
|0,23
|47,32
|Ulusoy Un Sanayi
|2,32
|2,20
|-16,55
|Umpaş Holding
|0,74
|-1,33
|17,46
|Uşak Seramik
|1,54
|1,32
|-37,14
|Utopya Turizm
|3,70
|-0,54
|-17,59
|Uzertaş Boya
|0,67
|-1,47
|-41,23
|Ülker Bisküvi
|14,95
|-0,99
|-24,00
|Ünye Çimento
|3,43
|0,29
|-6,88
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|0,00
|-16,64
|Vakıf GMYO
|1,91
|0,53
|-24,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,14
|0,88
|-19,72
|Vakıflar Bankası
|3,64
|-0,82
|-45,46
|Vakko Tekstil
|3,01
|0,00
|2,21
|Vanet Gıda
|2,82
|-6,00
|-11,88
|Verusa Holding
|14,90
|-1,19
|-34,95
|Verusaturk Girisim
|3,39
|5,28
|43,64
|Vestel
|6,18
|1,98
|-18,36
|Vestel Beyaz Eşya
|12,58
|-1,33
|48,35
|Viking Kağıt
|1,13
|1,80
|-5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,56
|3,31
|-32,76
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,66
|0,61
|-40,64
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,20
|2,80
|-10,07
|Yataş
|3,77
|-0,26
|-53,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,97
|1,04
|-7,60
|Yeni Gimat GMYO
|7,95
|0,13
|-4,62
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,97
|-0,36
|-31,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.931,00
|2,71
|7,02
|Yonga Mobilya
|9,10
|2,82
|204,73
|Yünsa
|5,06
|-2,32
|12,44
|Zorlu Enerji
|1,30
|2,36
|-17,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 18:35