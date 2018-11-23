23 Kasım 2018, 18:42
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 3.491,50 -3,01 179,24
İş Bankası (C) 4,08 0,74 -38,92
İş Bankası (Kur.) 59.996,00 675,57
İş Fin.Kir. 3,24 -0,61 132,50
İş Girişim 1,92 6,67 10,34
İş GMYO 0,91 2,25 -25,63
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39
İş Yat. Ort. 0,85 0,00 7,73
İşbir Holding 163,00 0,00 -11,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -10,00
İttifak Holding 3,72 1,09 59,66
İz Hayvancılık Tarım 6,62 -11,85 248,42
İzmir Demir Çelik 1,71 1,79 -47,22
İzmir Fırça 1,52 -1,30 -83,57
İzocam 22,80 0,09 -13,77
Jantsa Jant Sanayi 24,80 0,57 -19,35
Kafein Yazılım 6,77 0,45
Kapital Yat. Holding 2,06 -0,96 66,13
Kaplamin 3,09 1,31 -21,17
Kardemir (A) 2,02 0,50 -31,53
Kardemir (B) 2,00 0,00 -31,74
Kardemir (D) 2,54 -0,39 -20,87
Karel Elektronik 4,19 -1,87 -27,88
Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31
Karsu Tekstil 1,04 1,96 -47,47
Karsusan Su Ürünleri San. 4,22 0,96 -14,75
Kartonsan 347,00 7,33 24,71
Katmerciler Ekipman 5,61 -0,18 -53,09
Kent Gıda 117,00 -1,02 -14,29
Kerevitaş Gıda 1,87 -1,06 -56,22
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57
Kiler GMYO 2,11 0,00 -42,35
Klimasan Klima 4,40 1,38 -9,28
Koç Holding 14,10 -0,14 -22,05
Konfrut Gıda 21,96 -1,44 53,57
Konya Çimento 189,00 4,42 -25,88
Kordsa Teknik Tekstil 9,75 -0,91 32,80
Koza Altın 52,45 2,84 37,30
Koza Madencilik 7,60 9,51 18,01
Körfez GMYO 1,41 -2,76 -15,06
Kristal Kola 1,11 -0,89 -38,33
Kron Telekomünikasyon 9,19 -0,22 -50,32
Kuştur Kuşadası Turizm 14,40 5,88 51,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 -5,48 -66,75
Kütahya Porselen 4,75 0,00 -33,75
Lider Faktoring 4,25 0,00 4,32
Link Bilgisayar 8,22 -0,48 -42,36
Logo Yazılım 28,36 0,07 -51,73
Lokman Hekim Sağlık 4,40 -0,68 -27,02
Lüks Kadife 4,20 -0,47 -10,83
Makina Takım 1,30 -1,52 -35,00
Mardin Çimento 2,93 -0,34 -23,89
Marka Yatırım Holding 0,68 4,62 -59,76
Marmaris Altınyunus 18,90 2,61 -0,53
Marshall 24,58 -0,08 -52,55
Martı GMYO 0,61 -1,61 -71,23
Martı Otel 0,54 -3,57 -41,30
Mavi Giyim 34,12 -1,10 -40,52
Mazhar Zorlu Holding 3,70 0,00 -7,27
Mega Polietilen 2,78 1,09 143,86
Menderes Tekstil 0,60 1,69 -27,71
Merit Turizm 6,00 0,00 1,87
Merko Gıda 0,86 -1,15 -35,34
Metal Gayrimenkul 0,71 1,43 -45,38
Metemtur Otelcilik 0,98 0,00 -33,78
Metro Holding 0,79 -1,25 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 0,00 -49,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 0,72 -32,47
Migros Ticaret 14,90 1,92 -47,77
Milpa 1,60 2,56 -25,93
Mistral GMYO 2,19 0,46 -40,73
MLP Sağlık 11,59 -1,61
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 5,26 -28,06
Mondi Tire Kutsan 2,00 3,09 10,50
Net Holding 2,10 2,44 -4,98
Netaş Telekom. 6,96 0,58 -56,06
Niğbaş Niğde Beton 1,23 0,82 30,85
Nuh Çimento 8,11 0,25 -10,95
Nurol GMYO 2,27 1,79 -52,21
Odaş Elektrik 2,54 -2,31 -57,67
Olmuksan-IP 3,57 0,00 -21,95
Orge Enerji Elektrik 2,88 -0,69 -28,78
Orma Orman Mahsulleri 1,17 13,59 3,54
Osmanlı Menkul 1,64 -1,80 -47,77
Ostim Endüstriyel Yat 1,14 4,59 -30,06
Otokar 83,65 2,95 -30,70
Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 4,40 -44,12
Özak GMYO 2,28 -0,87 -2,56
Özbal Çelik Boru 1,45 -5,84 -46,12
Özderici GMYO 5,87 0,17 705,79
Özerden Plastik 2,66 -2,21 -2,21
Panora GMYO 4,22 0,00 -4,45
Park Elek.Madencilik 2,62 -2,24 -37,17
Parsan 15,74 -2,66 34,53
Pegasus 23,70 4,96 -29,88
Peker GMYO 17,60 2,68
Penguen Gıda 1,28 -1,54 -42,60
Pera GMYO 0,48 0,00 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,85 0,00 131,08
Petkim 5,22 0,58 -22,22
Petrokent Turizm 65,00 2,36 36,90
Pınar Et ve Un 5,17 -0,19 -43,84
Pınar Su 1,28 0,00 -28,89
Pınar Süt 6,75 -0,44 -44,29
Plastikkart 2,25 -2,17 -22,15
Polisan Holding 6,09 0,16 -29,51
Politeknik Metal 37,10 0,27 11,41
Prizma Press Matbaacılık 1,70 -2,86 4,94
QNB Finans Fin. Kir. 3,70 0,00 -5,13
QNB Finansbank 4,99 -0,40 -8,65
Ral Yatırım Holding 1,15 -7,26 -42,55
Ray Sigorta 1,54 -1,91 -14,92
Reysaş GMYO 0,61 -1,61 -51,97
Reysaş Lojistik 0,68 -2,86 -46,88
Rhea Girişim 0,66 6,45 -41,07
Rodrigo Tekstil 2,04 4,08 -31,77
Royal Halı 0,95 1,06 4,40
RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65
Sabancı Holding 7,57 0,00 -29,92
Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 5,85
Salix Yatırım Holding 3,86 -1,28 -50,51
Sanel Mühendislik 2,60 0,00 52,05
Sanifoam Sünger 1,36 1,49 -19,05
Sanko Pazarlama 2,66 1,53 -5,68
Saray Matbaacılık 0,92 -2,13 -14,02
Sarkuysan 3,26 3,16 4,00
Sasa Polyester 9,00 -0,11 14,88
Say Reklamcılık 0,96 20,00 -42,51
Sekuro Plastik 3,31 0,30 -61,51
Selçuk Ecza Deposu 2,88 0,70 -17,77
Selçuk Gıda 1,17 0,00 55,02
Senkron Güvenlik 1,35 0,75 -27,42
Serve Film Prodüksiyon 1,95 -2,50 214,52
Servet GMYO 3,48 3,26 14,47
Seyitler Kimya 3,90 1,30 -24,39
Silverline Endüstri 1,31 3,97 -24,62
Sinpaş GMYO 0,31 -3,13 -54,81
Soda Sanayii 7,06 -0,28 63,18
Sodaş Sodyum Sanayii 5,93 -4,97 73,97
Söktaş 1,06 0,00 -36,14
Sönmez Filament 3,23 0,00 -22,17
Sönmez Pamuklu 3,33 0,60 -15,91
Sumaş Suni Tahta 7,10 -2,74
Şeker Fin. Kir. 2,32 0,00 -4,21
Şekerbank 1,16 -1,69 -36,61
Şişe Cam 4,92 -3,34 8,15
Şok Marketler 10,59 1,92
T. Halk Bankası 7,06 1,00 -32,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,38 -1,88 466,61
T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01
T.Tuborg 9,87 0,20 -0,41
Taç Tarım Ürünleri 3,43 19,93 41,15
Tat Gıda 3,75 2,18 -26,98
TAV Havalimanları 23,70 -2,07 10,44
Taze Kuru Gıda 7,80 0,00 -4,29
Tek-Art Turizm 0,75 4,17 -0,35
Tekfen Holding 20,36 -1,07 24,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,34 2,77 -35,15
Temapol Polimer Plastik 3,52 -0,56 -26,21
TGS Dış Ticaret 4,97 -0,20 37,60
Tofaş Oto. Fab. 17,31 0,76 -44,43
Torunlar GMYO 1,57 0,00 -51,99
Trabzon Liman 8,93 -0,45
Trabzonspor Sportif 1,21 0,00 -45,00
Trakya Cam 3,01 -0,99 -25,23
Trend GMYO 1,43 0,00
TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92
Tuğçelik 2,26 -0,88 -28,93
Tukaş 1,43 0,00 -35,87
Turcas Petrol 1,50 -2,60 -40,34
Turkcell 12,29 1,99 -16,44
Tümosan Motor ve Traktör 4,55 -0,44 -40,05
Tüpraş 122,00 -1,45 13,12
Türk Hava Yolları 16,89 3,68 7,65
Türk Prysmian Kablo 1,79 1,13 -28,49
Türk Telekom 3,73 0,00 -42,08
Türk Traktör 34,98 -0,23 -50,37
Türker Proje Gayrimenkul 27,04 0,37 -28,01
Ufuk Yatırım 1,19 2,59 -61,24
Ulaşlar Turizm Yat. 1,17 2,63 -31,58
Ulusoy Elektrik 13,29 -0,45 46,66
Ulusoy Un Sanayi 2,25 -3,02 -19,06
Umpaş Holding 0,74 0,00 17,46
Uşak Seramik 1,52 -1,30 -37,96
Utopya Turizm 3,77 1,89 -16,04
Uzertaş Boya 0,65 -2,99 -42,98
Ülker Bisküvi 14,50 -3,01 -26,28
Ünye Çimento 3,44 0,29 -6,61
Vakıf Fin. Kir. 1,38 2,22 -14,78
Vakıf GMYO 1,99 4,19 -20,82
Vakıf Yat. Ort. 1,21 6,14 -14,79
Vakıflar Bankası 3,69 1,37 -44,71
Vakko Tekstil 3,01 0,00 2,21
Vanet Gıda 2,77 -1,77 -13,44
Verusa Holding 15,15 1,68 -33,86
Verusaturk Girisim 3,46 2,06 46,61
Vestel 6,20 0,32 -18,10
Vestel Beyaz Eşya 12,28 -2,38 44,81
Viking Kağıt 1,12 -0,88 -6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 -2,56 -34,48
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 0,00 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,32 5,45 -5,17
Yataş 3,78 0,27 -53,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 4,12 -3,79
Yeni Gimat GMYO 7,94 -0,13 -4,74
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 11,03 0,55 -31,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.277,70 17,95 26,24
Yonga Mobilya 8,31 -8,68 178,28
Yünsa 4,94 -2,37 9,78
Zorlu Enerji 1,28 -1,54 -18,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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23 Kasım 2018 Cuma 18:42