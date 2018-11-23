Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|
|123,63
|İş Bankası (B)
|3.491,50
|-3,01
|179,24
|İş Bankası (C)
|4,08
|0,74
|-38,92
|İş Bankası (Kur.)
|59.996,00
|
|675,57
|İş Fin.Kir.
|3,24
|-0,61
|132,50
|İş Girişim
|1,92
|6,67
|10,34
|İş GMYO
|0,91
|2,25
|-25,63
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,98
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|7,73
|İşbir Holding
|163,00
|0,00
|-11,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-10,00
|İttifak Holding
|3,72
|1,09
|59,66
|İz Hayvancılık Tarım
|6,62
|-11,85
|248,42
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|1,79
|-47,22
|İzmir Fırça
|1,52
|-1,30
|-83,57
|İzocam
|22,80
|0,09
|-13,77
|Jantsa Jant Sanayi
|24,80
|0,57
|-19,35
|Kafein Yazılım
|6,77
|0,45
|
|Kapital Yat. Holding
|2,06
|-0,96
|66,13
|Kaplamin
|3,09
|1,31
|-21,17
|Kardemir (A)
|2,02
|0,50
|-31,53
|Kardemir (B)
|2,00
|0,00
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,54
|-0,39
|-20,87
|Karel Elektronik
|4,19
|-1,87
|-27,88
|Karsan Otomotiv
|1,29
|0,00
|-17,31
|Karsu Tekstil
|1,04
|1,96
|-47,47
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,22
|0,96
|-14,75
|Kartonsan
|347,00
|7,33
|24,71
|Katmerciler Ekipman
|5,61
|-0,18
|-53,09
|Kent Gıda
|117,00
|-1,02
|-14,29
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|-1,06
|-56,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,11
|0,00
|-42,35
|Klimasan Klima
|4,40
|1,38
|-9,28
|Koç Holding
|14,10
|-0,14
|-22,05
|Konfrut Gıda
|21,96
|-1,44
|53,57
|Konya Çimento
|189,00
|4,42
|-25,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,75
|-0,91
|32,80
|Koza Altın
|52,45
|2,84
|37,30
|Koza Madencilik
|7,60
|9,51
|18,01
|Körfez GMYO
|1,41
|-2,76
|-15,06
|Kristal Kola
|1,11
|-0,89
|-38,33
|Kron Telekomünikasyon
|9,19
|-0,22
|-50,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,40
|5,88
|51,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,38
|-5,48
|-66,75
|Kütahya Porselen
|4,75
|0,00
|-33,75
|Lider Faktoring
|4,25
|0,00
|4,32
|Link Bilgisayar
|8,22
|-0,48
|-42,36
|Logo Yazılım
|28,36
|0,07
|-51,73
|Lokman Hekim Sağlık
|4,40
|-0,68
|-27,02
|Lüks Kadife
|4,20
|-0,47
|-10,83
|Makina Takım
|1,30
|-1,52
|-35,00
|Mardin Çimento
|2,93
|-0,34
|-23,89
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|4,62
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|18,90
|2,61
|-0,53
|Marshall
|24,58
|-0,08
|-52,55
|Martı GMYO
|0,61
|-1,61
|-71,23
|Martı Otel
|0,54
|-3,57
|-41,30
|Mavi Giyim
|34,12
|-1,10
|-40,52
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|0,00
|-7,27
|Mega Polietilen
|2,78
|1,09
|143,86
|Menderes Tekstil
|0,60
|1,69
|-27,71
|Merit Turizm
|6,00
|0,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,86
|-1,15
|-35,34
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-45,38
|Metemtur Otelcilik
|0,98
|0,00
|-33,78
|Metro Holding
|0,79
|-1,25
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,40
|0,00
|-49,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|0,72
|-32,47
|Migros Ticaret
|14,90
|1,92
|-47,77
|Milpa
|1,60
|2,56
|-25,93
|Mistral GMYO
|2,19
|0,46
|-40,73
|MLP Sağlık
|11,59
|-1,61
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|5,26
|-28,06
|Mondi Tire Kutsan
|2,00
|3,09
|10,50
|Net Holding
|2,10
|2,44
|-4,98
|Netaş Telekom.
|6,96
|0,58
|-56,06
|Niğbaş Niğde Beton
|1,23
|0,82
|30,85
|Nuh Çimento
|8,11
|0,25
|-10,95
|Nurol GMYO
|2,27
|1,79
|-52,21
|Odaş Elektrik
|2,54
|-2,31
|-57,67
|Olmuksan-IP
|3,57
|0,00
|-21,95
|Orge Enerji Elektrik
|2,88
|-0,69
|-28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|13,59
|3,54
|Osmanlı Menkul
|1,64
|-1,80
|-47,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|4,59
|-30,06
|Otokar
|83,65
|2,95
|-30,70
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|0,00
|-2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,95
|4,40
|-44,12
|Özak GMYO
|2,28
|-0,87
|-2,56
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|-5,84
|-46,12
|Özderici GMYO
|5,87
|0,17
|705,79
|Özerden Plastik
|2,66
|-2,21
|-2,21
|Panora GMYO
|4,22
|0,00
|-4,45
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|-2,24
|-37,17
|Parsan
|15,74
|-2,66
|34,53
|Pegasus
|23,70
|4,96
|-29,88
|Peker GMYO
|17,60
|2,68
|
|Penguen Gıda
|1,28
|-1,54
|-42,60
|Pera GMYO
|0,48
|0,00
|-45,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,85
|0,00
|131,08
|Petkim
|5,22
|0,58
|-22,22
|Petrokent Turizm
|65,00
|2,36
|36,90
|Pınar Et ve Un
|5,17
|-0,19
|-43,84
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|-28,89
|Pınar Süt
|6,75
|-0,44
|-44,29
|Plastikkart
|2,25
|-2,17
|-22,15
|Polisan Holding
|6,09
|0,16
|-29,51
|Politeknik Metal
|37,10
|0,27
|11,41
|Prizma Press Matbaacılık
|1,70
|-2,86
|4,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,70
|0,00
|-5,13
|QNB Finansbank
|4,99
|-0,40
|-8,65
|Ral Yatırım Holding
|1,15
|-7,26
|-42,55
|Ray Sigorta
|1,54
|-1,91
|-14,92
|Reysaş GMYO
|0,61
|-1,61
|-51,97
|Reysaş Lojistik
|0,68
|-2,86
|-46,88
|Rhea Girişim
|0,66
|6,45
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|2,04
|4,08
|-31,77
|Royal Halı
|0,95
|1,06
|4,40
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,57
|0,00
|-29,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,81
|5,85
|
|Salix Yatırım Holding
|3,86
|-1,28
|-50,51
|Sanel Mühendislik
|2,60
|0,00
|52,05
|Sanifoam Sünger
|1,36
|1,49
|-19,05
|Sanko Pazarlama
|2,66
|1,53
|-5,68
|Saray Matbaacılık
|0,92
|-2,13
|-14,02
|Sarkuysan
|3,26
|3,16
|4,00
|Sasa Polyester
|9,00
|-0,11
|14,88
|Say Reklamcılık
|0,96
|20,00
|-42,51
|Sekuro Plastik
|3,31
|0,30
|-61,51
|Selçuk Ecza Deposu
|2,88
|0,70
|-17,77
|Selçuk Gıda
|1,17
|0,00
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,35
|0,75
|-27,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|-2,50
|214,52
|Servet GMYO
|3,48
|3,26
|14,47
|Seyitler Kimya
|3,90
|1,30
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,31
|3,97
|-24,62
|Sinpaş GMYO
|0,31
|-3,13
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,06
|-0,28
|63,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,93
|-4,97
|73,97
|Söktaş
|1,06
|0,00
|-36,14
|Sönmez Filament
|3,23
|0,00
|-22,17
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|0,60
|-15,91
|Sumaş Suni Tahta
|7,10
|-2,74
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,32
|0,00
|-4,21
|Şekerbank
|1,16
|-1,69
|-36,61
|Şişe Cam
|4,92
|-3,34
|8,15
|Şok Marketler
|10,59
|1,92
|
|T. Halk Bankası
|7,06
|1,00
|-32,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,38
|-1,88
|466,61
|T.S.K.B.
|0,77
|0,00
|-36,01
|T.Tuborg
|9,87
|0,20
|-0,41
|Taç Tarım Ürünleri
|3,43
|19,93
|41,15
|Tat Gıda
|3,75
|2,18
|-26,98
|TAV Havalimanları
|23,70
|-2,07
|10,44
|Taze Kuru Gıda
|7,80
|0,00
|-4,29
|Tek-Art Turizm
|0,75
|4,17
|-0,35
|Tekfen Holding
|20,36
|-1,07
|24,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,34
|2,77
|-35,15
|Temapol Polimer Plastik
|3,52
|-0,56
|-26,21
|TGS Dış Ticaret
|4,97
|-0,20
|37,60
|Tofaş Oto. Fab.
|17,31
|0,76
|-44,43
|Torunlar GMYO
|1,57
|0,00
|-51,99
|Trabzon Liman
|8,93
|-0,45
|
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|0,00
|-45,00
|Trakya Cam
|3,01
|-0,99
|-25,23
|Trend GMYO
|1,43
|0,00
|
|TSKB GMYO
|0,57
|0,00
|-21,92
|Tuğçelik
|2,26
|-0,88
|-28,93
|Tukaş
|1,43
|0,00
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,50
|-2,60
|-40,34
|Turkcell
|12,29
|1,99
|-16,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,55
|-0,44
|-40,05
|Tüpraş
|122,00
|-1,45
|13,12
|Türk Hava Yolları
|16,89
|3,68
|7,65
|Türk Prysmian Kablo
|1,79
|1,13
|-28,49
|Türk Telekom
|3,73
|0,00
|-42,08
|Türk Traktör
|34,98
|-0,23
|-50,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,04
|0,37
|-28,01
|Ufuk Yatırım
|1,19
|2,59
|-61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|2,63
|-31,58
|Ulusoy Elektrik
|13,29
|-0,45
|46,66
|Ulusoy Un Sanayi
|2,25
|-3,02
|-19,06
|Umpaş Holding
|0,74
|0,00
|17,46
|Uşak Seramik
|1,52
|-1,30
|-37,96
|Utopya Turizm
|3,77
|1,89
|-16,04
|Uzertaş Boya
|0,65
|-2,99
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|14,50
|-3,01
|-26,28
|Ünye Çimento
|3,44
|0,29
|-6,61
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|2,22
|-14,78
|Vakıf GMYO
|1,99
|4,19
|-20,82
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|6,14
|-14,79
|Vakıflar Bankası
|3,69
|1,37
|-44,71
|Vakko Tekstil
|3,01
|0,00
|2,21
|Vanet Gıda
|2,77
|-1,77
|-13,44
|Verusa Holding
|15,15
|1,68
|-33,86
|Verusaturk Girisim
|3,46
|2,06
|46,61
|Vestel
|6,20
|0,32
|-18,10
|Vestel Beyaz Eşya
|12,28
|-2,38
|44,81
|Viking Kağıt
|1,12
|-0,88
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|-2,56
|-34,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,66
|0,00
|-40,64
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,32
|5,45
|-5,17
|Yataş
|3,78
|0,27
|-53,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|4,12
|-3,79
|Yeni Gimat GMYO
|7,94
|-0,13
|-4,74
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|11,03
|0,55
|-31,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.277,70
|17,95
|26,24
|Yonga Mobilya
|8,31
|-8,68
|178,28
|Yünsa
|4,94
|-2,37
|9,78
|Zorlu Enerji
|1,28
|-1,54
|-18,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul