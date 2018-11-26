26 Kasım 2018, 18:37
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 33.000,00 -13,15 94,21
İş Bankası (B) 3.139,00 -10,10 151,05
İş Bankası (C) 4,15 1,72 -37,87
İş Bankası (Kur.) 57.999,90 -3,33 649,77
İş Fin.Kir. 3,20 -1,23 129,63
İş Girişim 1,91 -0,52 9,77
İş GMYO 0,92 1,10 -24,81
İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86
İş Yat. Ort. 0,85 0,00 7,73
İşbir Holding 170,00 4,29 -7,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50
İttifak Holding 3,80 2,15 63,09
İz Hayvancılık Tarım 7,94 19,94 317,89
İzmir Demir Çelik 1,76 2,92 -45,68
İzmir Fırça 1,52 0,00 -83,57
İzocam 23,28 2,11 -11,95
Jantsa Jant Sanayi 24,92 0,48 -18,96
Kafein Yazılım 6,95 2,66
Kapital Yat. Holding 2,16 4,85 74,19
Kaplamin 3,07 -0,65 -21,68
Kardemir (A) 1,99 -1,49 -32,54
Kardemir (B) 2,00 0,00 -31,74
Kardemir (D) 2,56 0,79 -20,25
Karel Elektronik 4,27 1,91 -26,51
Karsan Otomotiv 1,31 1,55 -16,03
Karsu Tekstil 1,10 5,77 -44,44
Karsusan Su Ürünleri San. 4,20 -0,47 -15,15
Kartonsan 349,00 0,58 25,43
Katmerciler Ekipman 5,79 3,21 -51,59
Kent Gıda 117,30 0,26 -14,07
Kerevitaş Gıda 1,88 0,53 -55,98
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57
Kiler GMYO 2,20 4,27 -39,89
Klimasan Klima 4,42 0,45 -8,87
Koç Holding 14,51 2,91 -19,79
Konfrut Gıda 22,38 1,91 56,50
Konya Çimento 184,50 -2,38 -27,65
Kordsa Teknik Tekstil 9,82 0,72 33,75
Koza Altın 51,50 -1,81 34,82
Koza Madencilik 7,56 -0,53 17,39
Körfez GMYO 1,40 -0,71 -15,66
Kristal Kola 1,14 2,70 -36,67
Kron Telekomünikasyon 9,10 -0,98 -50,81
Kuştur Kuşadası Turizm 14,42 0,14 51,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 0,00 -66,75
Kütahya Porselen 4,84 1,89 -32,50
Lider Faktoring 4,11 -3,29 0,88
Link Bilgisayar 8,27 0,61 -42,01
Logo Yazılım 28,98 2,19 -50,67
Lokman Hekim Sağlık 4,37 -0,68 -27,52
Lüks Kadife 4,35 3,57 -7,64
Makina Takım 1,24 -4,62 -38,00
Mardin Çimento 2,97 1,37 -22,86
Marka Yatırım Holding 0,70 2,94 -58,58
Marmaris Altınyunus 19,26 1,90 1,37
Marshall 24,78 0,81 -52,16
Martı GMYO 0,65 6,56 -69,34
Martı Otel 0,56 3,70 -39,13
Mavi Giyim 34,62 1,47 -39,65
Mazhar Zorlu Holding 3,81 2,97 -4,51
Mega Polietilen 2,87 3,24 151,75
Menderes Tekstil 0,63 5,00 -24,10
Merit Turizm 5,90 -1,67 0,17
Merko Gıda 0,82 -4,65 -38,35
Metal Gayrimenkul 0,74 4,23 -43,08
Metemtur Otelcilik 1,09 11,22 -26,35
Metro Holding 0,76 -3,80 -23,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 -5,00 -51,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -12,86 -41,15
Migros Ticaret 15,17 1,81 -46,82
Milpa 1,61 0,63 -25,46
Mistral GMYO 2,25 2,74 -39,11
MLP Sağlık 12,10 4,40
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -29,50
Mondi Tire Kutsan 2,01 0,50 11,05
Net Holding 2,14 1,90 -3,17
Netaş Telekom. 7,10 2,01 -55,18
Niğbaş Niğde Beton 1,40 13,82 48,94
Nuh Çimento 8,14 0,37 -10,62
Nurol GMYO 2,28 0,44 -52,00
Odaş Elektrik 2,53 -0,39 -57,83
Olmuksan-IP 3,60 0,84 -21,29
Orge Enerji Elektrik 2,90 0,69 -28,29
Orma Orman Mahsulleri 1,40 19,66 23,89
Osmanlı Menkul 1,74 6,10 -44,59
Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,88 -29,45
Otokar 84,90 1,49 -29,67
Oyak Yat. Ort. 1,02 5,15 3,02
Oylum Sınai Yatırımlar 0,97 2,11 -42,94
Özak GMYO 2,28 0,00 -2,56
Özbal Çelik Boru 1,48 2,07 -45,01
Özderici GMYO 5,91 0,68 711,28
Özerden Plastik 2,69 1,13 -1,11
Panora GMYO 4,07 -3,55 -7,85
Park Elek.Madencilik 2,64 0,76 -36,69
Parsan 15,09 -4,13 28,97
Pegasus 24,26 2,36 -28,22
Peker GMYO 17,92 1,82
Penguen Gıda 1,34 4,69 -39,91
Pera GMYO 0,49 2,08 -44,32
Pergamon Dış Ticaret 8,94 1,02 133,43
Petkim 5,42 3,83 -19,24
Petrokent Turizm 72,05 10,85 51,75
Pınar Et ve Un 5,22 0,97 -43,29
Pınar Su 1,31 2,34 -27,22
Pınar Süt 6,90 2,22 -43,05
Plastikkart 2,28 1,33 -21,11
Polisan Holding 6,13 0,66 -29,05
Politeknik Metal 37,10 0,00 11,41
Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,00 4,94
QNB Finans Fin. Kir. 3,83 3,51 -1,79
QNB Finansbank 5,98 19,84 9,47
Ral Yatırım Holding 1,15 0,00 -42,55
Ray Sigorta 1,53 -0,65 -15,47
Reysaş GMYO 0,64 4,92 -49,61
Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -46,09
Rhea Girişim 0,65 -1,52 -41,96
Rodrigo Tekstil 2,08 1,96 -30,43
Royal Halı 0,91 -4,21 0,00
RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65
Sabancı Holding 7,81 3,17 -27,69
Safkar Ege Soğutmacılık 1,85 2,21
Salix Yatırım Holding 3,89 0,78 -50,13
Sanel Mühendislik 2,51 -3,46 46,78
Sanifoam Sünger 1,39 2,21 -17,26
Sanko Pazarlama 2,65 -0,38 -6,03
Saray Matbaacılık 0,96 4,35 -10,28
Sarkuysan 3,33 2,15 6,24
Sasa Polyester 8,99 -0,11 14,75
Say Reklamcılık 0,94 -2,08 -43,71
Sekuro Plastik 3,34 0,91 -61,16
Selçuk Ecza Deposu 2,86 -0,69 -18,34
Selçuk Gıda 1,16 -0,85 53,69
Senkron Güvenlik 1,38 2,22 -25,81
Serve Film Prodüksiyon 2,00 2,56 222,58
Servet GMYO 3,91 12,36 28,62
Seyitler Kimya 3,79 -2,82 -26,52
Silverline Endüstri 1,35 3,05 -22,32
Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81
Soda Sanayii 6,93 -1,84 60,18
Sodaş Sodyum Sanayii 5,93 0,00 73,97
Söktaş 1,27 19,81 -23,49
Sönmez Filament 3,23 0,00 -22,17
Sönmez Pamuklu 3,29 -1,20 -16,92
Sumaş Suni Tahta 7,20 1,41
Şeker Fin. Kir. 2,36 1,72 -2,56
Şekerbank 1,26 8,62 -31,15
Şişe Cam 4,94 0,41 8,59
Şok Marketler 10,17 -3,97
T. Halk Bankası 7,27 2,97 -30,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,00 1,98 477,81
T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01
T.Tuborg 9,85 -0,20 -0,61
Taç Tarım Ürünleri 4,11 19,83 69,14
Tat Gıda 3,81 1,60 -25,81
TAV Havalimanları 23,88 0,76 11,28
Taze Kuru Gıda 7,90 1,28 -3,07
Tek-Art Turizm 0,79 5,33 4,97
Tekfen Holding 20,26 -0,49 23,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 2,69 -33,40
Temapol Polimer Plastik 3,50 -0,57 -26,62
TGS Dış Ticaret 4,95 -0,40 37,05
Tofaş Oto. Fab. 18,00 3,99 -42,21
Torunlar GMYO 1,58 0,64 -51,69
Trabzon Liman 8,99 0,67
Trabzonspor Sportif 1,29 6,61 -41,36
Trakya Cam 3,04 1,00 -24,49
Trend GMYO 1,44 0,70
TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55
Tuğçelik 2,25 -0,44 -29,25
Tukaş 1,43 0,00 -35,87
Turcas Petrol 1,54 2,67 -38,75
Turkcell 12,61 2,60 -14,27
Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,18 -37,55
Tüpraş 122,20 0,16 13,30
Türk Hava Yolları 17,11 1,30 9,05
Türk Prysmian Kablo 1,77 -1,12 -29,29
Türk Telekom 3,82 2,41 -40,68
Türk Traktör 35,68 2,00 -49,38
Türker Proje Gayrimenkul 26,92 -0,44 -28,33
Ufuk Yatırım 1,21 1,68 -60,59
Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 3,42 -29,24
Ulusoy Elektrik 13,24 -0,38 46,11
Ulusoy Un Sanayi 2,30 2,22 -17,27
Umpaş Holding 0,74 0,00 17,46
Uşak Seramik 1,52 0,00 -37,96
Utopya Turizm 3,74 -0,80 -16,70
Uzertaş Boya 0,66 1,54 -42,11
Ülker Bisküvi 14,91 2,83 -24,20
Ünye Çimento 3,45 0,29 -6,34
Vakıf Fin. Kir. 1,40 1,45 -13,55
Vakıf GMYO 2,00 0,50 -20,42
Vakıf Yat. Ort. 1,39 14,88 -2,11
Vakıflar Bankası 3,77 2,17 -43,52
Vakko Tekstil 3,05 1,33 3,57
Vanet Gıda 2,74 -1,08 -14,38
Verusa Holding 15,54 2,57 -32,16
Verusaturk Girisim 3,56 2,89 50,85
Vestel 6,27 1,13 -17,17
Vestel Beyaz Eşya 12,56 2,28 48,11
Viking Kağıt 1,12 0,00 -6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 -1,97 -35,78
Yapı ve Kredi Bank. 1,68 1,20 -39,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,78 19,83 13,64
Yataş 3,84 1,59 -52,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,03 1,98 -1,88
Yeni Gimat GMYO 7,95 0,13 -4,62
Yeşil GMYO 0,28 -3,45 -55,56
Yeşil Yapı 0,29 3,57 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,98 -0,45 -31,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.390,60 4,96 32,49
Yonga Mobilya 8,30 -0,12 177,94
Yünsa 4,95 0,20 10,00
Zorlu Enerji 1,28 0,00 -18,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37