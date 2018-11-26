Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|33.000,00
|-13,15
|94,21
|İş Bankası (B)
|3.139,00
|-10,10
|151,05
|İş Bankası (C)
|4,15
|1,72
|-37,87
|İş Bankası (Kur.)
|57.999,90
|-3,33
|649,77
|İş Fin.Kir.
|3,20
|-1,23
|129,63
|İş Girişim
|1,91
|-0,52
|9,77
|İş GMYO
|0,92
|1,10
|-24,81
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|7,73
|İşbir Holding
|170,00
|4,29
|-7,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-12,50
|İttifak Holding
|3,80
|2,15
|63,09
|İz Hayvancılık Tarım
|7,94
|19,94
|317,89
|İzmir Demir Çelik
|1,76
|2,92
|-45,68
|İzmir Fırça
|1,52
|0,00
|-83,57
|İzocam
|23,28
|2,11
|-11,95
|Jantsa Jant Sanayi
|24,92
|0,48
|-18,96
|Kafein Yazılım
|6,95
|2,66
|
|Kapital Yat. Holding
|2,16
|4,85
|74,19
|Kaplamin
|3,07
|-0,65
|-21,68
|Kardemir (A)
|1,99
|-1,49
|-32,54
|Kardemir (B)
|2,00
|0,00
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,56
|0,79
|-20,25
|Karel Elektronik
|4,27
|1,91
|-26,51
|Karsan Otomotiv
|1,31
|1,55
|-16,03
|Karsu Tekstil
|1,10
|5,77
|-44,44
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,20
|-0,47
|-15,15
|Kartonsan
|349,00
|0,58
|25,43
|Katmerciler Ekipman
|5,79
|3,21
|-51,59
|Kent Gıda
|117,30
|0,26
|-14,07
|Kerevitaş Gıda
|1,88
|0,53
|-55,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,20
|4,27
|-39,89
|Klimasan Klima
|4,42
|0,45
|-8,87
|Koç Holding
|14,51
|2,91
|-19,79
|Konfrut Gıda
|22,38
|1,91
|56,50
|Konya Çimento
|184,50
|-2,38
|-27,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,82
|0,72
|33,75
|Koza Altın
|51,50
|-1,81
|34,82
|Koza Madencilik
|7,56
|-0,53
|17,39
|Körfez GMYO
|1,40
|-0,71
|-15,66
|Kristal Kola
|1,14
|2,70
|-36,67
|Kron Telekomünikasyon
|9,10
|-0,98
|-50,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,42
|0,14
|51,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,38
|0,00
|-66,75
|Kütahya Porselen
|4,84
|1,89
|-32,50
|Lider Faktoring
|4,11
|-3,29
|0,88
|Link Bilgisayar
|8,27
|0,61
|-42,01
|Logo Yazılım
|28,98
|2,19
|-50,67
|Lokman Hekim Sağlık
|4,37
|-0,68
|-27,52
|Lüks Kadife
|4,35
|3,57
|-7,64
|Makina Takım
|1,24
|-4,62
|-38,00
|Mardin Çimento
|2,97
|1,37
|-22,86
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|2,94
|-58,58
|Marmaris Altınyunus
|19,26
|1,90
|1,37
|Marshall
|24,78
|0,81
|-52,16
|Martı GMYO
|0,65
|6,56
|-69,34
|Martı Otel
|0,56
|3,70
|-39,13
|Mavi Giyim
|34,62
|1,47
|-39,65
|Mazhar Zorlu Holding
|3,81
|2,97
|-4,51
|Mega Polietilen
|2,87
|3,24
|151,75
|Menderes Tekstil
|0,63
|5,00
|-24,10
|Merit Turizm
|5,90
|-1,67
|0,17
|Merko Gıda
|0,82
|-4,65
|-38,35
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|4,23
|-43,08
|Metemtur Otelcilik
|1,09
|11,22
|-26,35
|Metro Holding
|0,76
|-3,80
|-23,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,33
|-5,00
|-51,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-12,86
|-41,15
|Migros Ticaret
|15,17
|1,81
|-46,82
|Milpa
|1,61
|0,63
|-25,46
|Mistral GMYO
|2,25
|2,74
|-39,11
|MLP Sağlık
|12,10
|4,40
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-2,00
|-29,50
|Mondi Tire Kutsan
|2,01
|0,50
|11,05
|Net Holding
|2,14
|1,90
|-3,17
|Netaş Telekom.
|7,10
|2,01
|-55,18
|Niğbaş Niğde Beton
|1,40
|13,82
|48,94
|Nuh Çimento
|8,14
|0,37
|-10,62
|Nurol GMYO
|2,28
|0,44
|-52,00
|Odaş Elektrik
|2,53
|-0,39
|-57,83
|Olmuksan-IP
|3,60
|0,84
|-21,29
|Orge Enerji Elektrik
|2,90
|0,69
|-28,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,40
|19,66
|23,89
|Osmanlı Menkul
|1,74
|6,10
|-44,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,88
|-29,45
|Otokar
|84,90
|1,49
|-29,67
|Oyak Yat. Ort.
|1,02
|5,15
|3,02
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,97
|2,11
|-42,94
|Özak GMYO
|2,28
|0,00
|-2,56
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|2,07
|-45,01
|Özderici GMYO
|5,91
|0,68
|711,28
|Özerden Plastik
|2,69
|1,13
|-1,11
|Panora GMYO
|4,07
|-3,55
|-7,85
|Park Elek.Madencilik
|2,64
|0,76
|-36,69
|Parsan
|15,09
|-4,13
|28,97
|Pegasus
|24,26
|2,36
|-28,22
|Peker GMYO
|17,92
|1,82
|
|Penguen Gıda
|1,34
|4,69
|-39,91
|Pera GMYO
|0,49
|2,08
|-44,32
|Pergamon Dış Ticaret
|8,94
|1,02
|133,43
|Petkim
|5,42
|3,83
|-19,24
|Petrokent Turizm
|72,05
|10,85
|51,75
|Pınar Et ve Un
|5,22
|0,97
|-43,29
|Pınar Su
|1,31
|2,34
|-27,22
|Pınar Süt
|6,90
|2,22
|-43,05
|Plastikkart
|2,28
|1,33
|-21,11
|Polisan Holding
|6,13
|0,66
|-29,05
|Politeknik Metal
|37,10
|0,00
|11,41
|Prizma Press Matbaacılık
|1,70
|0,00
|4,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,83
|3,51
|-1,79
|QNB Finansbank
|5,98
|19,84
|9,47
|Ral Yatırım Holding
|1,15
|0,00
|-42,55
|Ray Sigorta
|1,53
|-0,65
|-15,47
|Reysaş GMYO
|0,64
|4,92
|-49,61
|Reysaş Lojistik
|0,69
|1,47
|-46,09
|Rhea Girişim
|0,65
|-1,52
|-41,96
|Rodrigo Tekstil
|2,08
|1,96
|-30,43
|Royal Halı
|0,91
|-4,21
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,81
|3,17
|-27,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,85
|2,21
|
|Salix Yatırım Holding
|3,89
|0,78
|-50,13
|Sanel Mühendislik
|2,51
|-3,46
|46,78
|Sanifoam Sünger
|1,39
|2,21
|-17,26
|Sanko Pazarlama
|2,65
|-0,38
|-6,03
|Saray Matbaacılık
|0,96
|4,35
|-10,28
|Sarkuysan
|3,33
|2,15
|6,24
|Sasa Polyester
|8,99
|-0,11
|14,75
|Say Reklamcılık
|0,94
|-2,08
|-43,71
|Sekuro Plastik
|3,34
|0,91
|-61,16
|Selçuk Ecza Deposu
|2,86
|-0,69
|-18,34
|Selçuk Gıda
|1,16
|-0,85
|53,69
|Senkron Güvenlik
|1,38
|2,22
|-25,81
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|2,56
|222,58
|Servet GMYO
|3,91
|12,36
|28,62
|Seyitler Kimya
|3,79
|-2,82
|-26,52
|Silverline Endüstri
|1,35
|3,05
|-22,32
|Sinpaş GMYO
|0,31
|0,00
|-54,81
|Soda Sanayii
|6,93
|-1,84
|60,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,93
|0,00
|73,97
|Söktaş
|1,27
|19,81
|-23,49
|Sönmez Filament
|3,23
|0,00
|-22,17
|Sönmez Pamuklu
|3,29
|-1,20
|-16,92
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|1,41
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,36
|1,72
|-2,56
|Şekerbank
|1,26
|8,62
|-31,15
|Şişe Cam
|4,94
|0,41
|8,59
|Şok Marketler
|10,17
|-3,97
|
|T. Halk Bankası
|7,27
|2,97
|-30,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,00
|1,98
|477,81
|T.S.K.B.
|0,77
|0,00
|-36,01
|T.Tuborg
|9,85
|-0,20
|-0,61
|Taç Tarım Ürünleri
|4,11
|19,83
|69,14
|Tat Gıda
|3,81
|1,60
|-25,81
|TAV Havalimanları
|23,88
|0,76
|11,28
|Taze Kuru Gıda
|7,90
|1,28
|-3,07
|Tek-Art Turizm
|0,79
|5,33
|4,97
|Tekfen Holding
|20,26
|-0,49
|23,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,43
|2,69
|-33,40
|Temapol Polimer Plastik
|3,50
|-0,57
|-26,62
|TGS Dış Ticaret
|4,95
|-0,40
|37,05
|Tofaş Oto. Fab.
|18,00
|3,99
|-42,21
|Torunlar GMYO
|1,58
|0,64
|-51,69
|Trabzon Liman
|8,99
|0,67
|
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|6,61
|-41,36
|Trakya Cam
|3,04
|1,00
|-24,49
|Trend GMYO
|1,44
|0,70
|
|TSKB GMYO
|0,58
|1,75
|-20,55
|Tuğçelik
|2,25
|-0,44
|-29,25
|Tukaş
|1,43
|0,00
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,54
|2,67
|-38,75
|Turkcell
|12,61
|2,60
|-14,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|4,18
|-37,55
|Tüpraş
|122,20
|0,16
|13,30
|Türk Hava Yolları
|17,11
|1,30
|9,05
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|-1,12
|-29,29
|Türk Telekom
|3,82
|2,41
|-40,68
|Türk Traktör
|35,68
|2,00
|-49,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,92
|-0,44
|-28,33
|Ufuk Yatırım
|1,21
|1,68
|-60,59
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,21
|3,42
|-29,24
|Ulusoy Elektrik
|13,24
|-0,38
|46,11
|Ulusoy Un Sanayi
|2,30
|2,22
|-17,27
|Umpaş Holding
|0,74
|0,00
|17,46
|Uşak Seramik
|1,52
|0,00
|-37,96
|Utopya Turizm
|3,74
|-0,80
|-16,70
|Uzertaş Boya
|0,66
|1,54
|-42,11
|Ülker Bisküvi
|14,91
|2,83
|-24,20
|Ünye Çimento
|3,45
|0,29
|-6,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|1,45
|-13,55
|Vakıf GMYO
|2,00
|0,50
|-20,42
|Vakıf Yat. Ort.
|1,39
|14,88
|-2,11
|Vakıflar Bankası
|3,77
|2,17
|-43,52
|Vakko Tekstil
|3,05
|1,33
|3,57
|Vanet Gıda
|2,74
|-1,08
|-14,38
|Verusa Holding
|15,54
|2,57
|-32,16
|Verusaturk Girisim
|3,56
|2,89
|50,85
|Vestel
|6,27
|1,13
|-17,17
|Vestel Beyaz Eşya
|12,56
|2,28
|48,11
|Viking Kağıt
|1,12
|0,00
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,49
|-1,97
|-35,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|1,20
|-39,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|19,83
|13,64
|Yataş
|3,84
|1,59
|-52,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,03
|1,98
|-1,88
|Yeni Gimat GMYO
|7,95
|0,13
|-4,62
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|-55,56
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,98
|-0,45
|-31,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.390,60
|4,96
|32,49
|Yonga Mobilya
|8,30
|-0,12
|177,94
|Yünsa
|4,95
|0,20
|10,00
|Zorlu Enerji
|1,28
|0,00
|-18,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37