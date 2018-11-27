27 Kasım 2018, 18:35
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 32.100,00 -2,73 88,92
İş Bankası (B) 3.139,00 0,00 151,05
İş Bankası (C) 4,11 -0,96 -38,47
İş Bankası (Kur.) 55.000,10 -5,17 610,99
İş Fin.Kir. 3,36 5,00 141,11
İş Girişim 2,29 19,90 31,61
İş GMYO 0,95 3,26 -22,36
İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92
İş Yat. Ort. 0,87 2,35 10,26
İşbir Holding 170,00 0,00 -7,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50
İttifak Holding 3,82 0,53 63,95
İz Hayvancılık Tarım 8,97 12,97 372,11
İzmir Demir Çelik 1,79 1,70 -44,75
İzmir Fırça 1,61 5,92 -82,59
İzocam 23,30 0,09 -11,88
Jantsa Jant Sanayi 25,12 0,80 -18,30
Kafein Yazılım 6,87 -1,15
Kapital Yat. Holding 2,40 11,11 93,55
Kaplamin 3,12 1,63 -20,41
Kardemir (A) 1,98 -0,50 -32,88
Kardemir (B) 1,96 -2,00 -33,11
Kardemir (D) 2,46 -3,91 -23,36
Karel Elektronik 4,20 -1,64 -27,71
Karsan Otomotiv 1,33 1,53 -14,74
Karsu Tekstil 1,11 0,91 -43,94
Karsusan Su Ürünleri San. 4,25 1,19 -14,14
Kartonsan 357,40 2,41 28,45
Katmerciler Ekipman 6,30 8,81 -47,32
Kent Gıda 117,60 0,26 -13,85
Kerevitaş Gıda 1,91 1,60 -55,28
Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43
Kiler GMYO 2,18 -0,91 -40,44
Klimasan Klima 4,42 0,00 -8,87
Koç Holding 14,07 -3,03 -22,22
Konfrut Gıda 22,80 1,88 59,44
Konya Çimento 188,40 2,11 -26,12
Kordsa Teknik Tekstil 10,10 2,85 37,56
Koza Altın 51,00 -0,97 33,51
Koza Madencilik 7,50 -0,79 16,46
Körfez GMYO 1,50 7,14 -9,64
Kristal Kola 1,12 -1,75 -37,78
Kron Telekomünikasyon 9,40 3,30 -49,19
Kuştur Kuşadası Turizm 15,00 4,02 57,74
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,65 19,57 -60,24
Kütahya Porselen 4,84 0,00 -32,50
Lider Faktoring 4,10 -0,24 0,64
Link Bilgisayar 8,59 3,87 -39,76
Logo Yazılım 29,98 3,45 -48,97
Lokman Hekim Sağlık 4,35 -0,46 -27,85
Lüks Kadife 4,25 -2,30 -9,77
Makina Takım 1,25 0,81 -37,50
Mardin Çimento 2,97 0,00 -22,86
Marka Yatırım Holding 0,68 -2,86 -59,76
Marmaris Altınyunus 19,45 0,99 2,37
Marshall 25,22 1,78 -51,31
Martı GMYO 0,68 4,62 -67,92
Martı Otel 0,61 8,93 -33,70
Mavi Giyim 35,48 2,48 -38,15
Mazhar Zorlu Holding 3,99 4,72 0,00
Mega Polietilen 2,81 -2,09 146,49
Menderes Tekstil 0,63 0,00 -24,10
Merit Turizm 5,90 0,17
Merko Gıda 0,79 -3,66 -40,60
Metal Gayrimenkul 0,74 0,00 -43,08
Metemtur Otelcilik 1,06 -2,75 -28,38
Metro Holding 0,76 0,00 -23,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 -0,75 -52,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -1,64 -42,12
Migros Ticaret 15,53 2,37 -45,56
Milpa 1,61 0,00 -25,46
Mistral GMYO 2,25 0,00 -39,11
MLP Sağlık 12,34 1,98
MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 -3,06 -31,65
Mondi Tire Kutsan 2,03 1,00 12,15
Net Holding 2,15 0,47 -2,71
Netaş Telekom. 7,41 4,37 -53,22
Niğbaş Niğde Beton 1,61 15,00 71,28
Nuh Çimento 8,17 0,37 -10,29
Nurol GMYO 2,31 1,32 -51,37
Odaş Elektrik 2,57 1,58 -57,17
Olmuksan-IP 3,61 0,28 -21,08
Orge Enerji Elektrik 2,85 -1,72 -29,53
Orma Orman Mahsulleri 1,44 2,86 27,43
Osmanlı Menkul 1,76 1,15 -43,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -3,48 -31,90
Otokar 86,45 1,83 -28,38
Oyak Yat. Ort. 1,07 4,90 8,07
Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 -2,06 -44,12
Özak GMYO 2,27 -0,44 -2,99
Özbal Çelik Boru 1,45 -2,03 -46,12
Özderici GMYO 6,25 5,75 757,95
Özerden Plastik 2,75 2,23 1,10
Panora GMYO 4,12 1,23 -6,71
Park Elek.Madencilik 2,60 -1,52 -37,65
Parsan 14,37 -4,77 22,82
Pegasus 24,72 1,90 -26,86
Peker GMYO 17,78 -0,78
Penguen Gıda 1,37 2,24 -38,57
Pera GMYO 0,49 0,00 -44,32
Pergamon Dış Ticaret 9,20 2,91 140,22
Petkim 5,31 -2,03 -20,88
Petrokent Turizm 70,20 -2,57 47,85
Pınar Et ve Un 5,27 0,96 -42,75
Pınar Su 1,30 -0,76 -27,78
Pınar Süt 6,98 1,16 -42,39
Plastikkart 2,24 -1,75 -22,49
Polisan Holding 6,14 0,16 -28,93
Politeknik Metal 36,80 -0,81 10,51
Prizma Press Matbaacılık 1,71 0,59 5,56
QNB Finans Fin. Kir. 3,84 0,26 -1,54
QNB Finansbank 5,64 -5,69 3,25
Ral Yatırım Holding 1,15 0,00 -42,55
Ray Sigorta 1,48 -3,27 -18,23
Reysaş GMYO 0,61 -4,69 -51,97
Reysaş Lojistik 0,70 1,45 -45,31
Rhea Girişim 0,67 3,08 -40,18
Rodrigo Tekstil 2,17 4,33 -27,42
Royal Halı 0,89 -2,20 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65
Sabancı Holding 7,92 1,41 -26,68
Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 4,32
Salix Yatırım Holding 3,90 0,26 -50,00
Sanel Mühendislik 2,53 0,80 47,95
Sanifoam Sünger 1,41 1,44 -16,07
Sanko Pazarlama 2,68 1,13 -4,97
Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35
Sarkuysan 3,34 0,30 6,56
Sasa Polyester 9,28 3,23 18,46
Say Reklamcılık 0,90 -4,26 -46,11
Sekuro Plastik 3,38 1,20 -60,70
Selçuk Ecza Deposu 2,83 -1,05 -19,19
Selçuk Gıda 1,15 -0,86 52,37
Senkron Güvenlik 1,36 -1,45 -26,88
Serve Film Prodüksiyon 1,98 -1,00 219,35
Servet GMYO 3,98 1,79 30,92
Seyitler Kimya 3,70 -2,37 -28,27
Silverline Endüstri 1,46 8,15 -15,99
Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81
Soda Sanayii 7,01 1,15 62,03
Sodaş Sodyum Sanayii 5,62 -5,23 64,88
Söktaş 1,17 -7,87 -29,52
Sönmez Filament 3,22 -0,31 -22,41
Sönmez Pamuklu 3,33 1,22 -15,91
Sumaş Suni Tahta 7,30 1,39
Şeker Fin. Kir. 2,35 -0,42 -2,97
Şekerbank 1,23 -2,38 -32,79
Şişe Cam 4,96 0,40 9,03
Şok Marketler 10,75 5,70
T. Halk Bankası 7,13 -1,93 -32,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,28 -2,25 464,81
T.S.K.B. 0,78 1,30 -35,17
T.Tuborg 9,90 0,51 -0,11
Taç Tarım Ürünleri 4,75 15,57 95,47
Tat Gıda 3,92 2,89 -23,67
TAV Havalimanları 23,56 -1,34 9,79
Taze Kuru Gıda 7,50 -5,06 -7,98
Tek-Art Turizm 0,94 18,99 24,90
Tekfen Holding 20,90 3,16 27,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,34 -2,62 -35,15
Temapol Polimer Plastik 3,43 -2,00 -28,09
TGS Dış Ticaret 5,00 1,01 38,43
Tofaş Oto. Fab. 17,75 -1,39 -43,01
Torunlar GMYO 1,59 0,63 -51,38
Trabzon Liman 9,05 0,67
Trabzonspor Sportif 1,36 5,43 -38,18
Trakya Cam 3,09 1,64 -23,25
Trend GMYO 1,49 3,47
TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55
Tuğçelik 2,19 -2,67 -31,13
Tukaş 1,43 0,00 -35,87
Turcas Petrol 1,57 1,95 -37,55
Turkcell 12,75 1,11 -13,31
Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,22 -34,91
Tüpraş 122,00 -0,16 13,12
Türk Hava Yolları 17,08 -0,18 8,86
Türk Prysmian Kablo 1,77 0,00 -29,29
Türk Telekom 3,89 1,83 -39,60
Türk Traktör 36,90 3,42 -47,65
Türker Proje Gayrimenkul 27,02 0,37 -28,06
Ufuk Yatırım 1,20 -0,83 -60,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 -2,48 -30,99
Ulusoy Elektrik 13,28 0,30 46,55
Ulusoy Un Sanayi 2,34 1,74 -15,83
Umpaş Holding 0,72 -2,70 14,29
Uşak Seramik 1,54 1,32 -37,14
Utopya Turizm 3,80 1,60 -15,37
Uzertaş Boya 0,63 -4,55 -44,74
Ülker Bisküvi 14,30 -4,09 -27,30
Ünye Çimento 3,75 8,70 1,80
Vakıf Fin. Kir. 1,42 1,43 -12,31
Vakıf GMYO 2,09 4,50 -16,84
Vakıf Yat. Ort. 1,49 7,19 4,93
Vakıflar Bankası 3,82 1,33 -42,77
Vakko Tekstil 3,12 2,30 5,94
Vanet Gıda 2,57 -6,20 -19,69
Verusa Holding 15,64 0,64 -31,72
Verusaturk Girisim 3,49 -1,97 47,88
Vestel 6,38 1,75 -15,72
Vestel Beyaz Eşya 12,91 2,79 52,24
Viking Kağıt 1,17 4,46 -2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -2,01 -37,07
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -1,19 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,97 6,83 21,40
Yataş 3,82 -0,52 -52,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 -1,94 -3,79
Yeni Gimat GMYO 8,00 0,63 -4,02
Yeşil GMYO 0,29 3,57 -53,97
Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 10,96 -0,18 -31,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.396,00 0,23 32,79
Yonga Mobilya 8,01 -3,49 168,23
Yünsa 4,92 -0,61 9,33
Zorlu Enerji 1,30 1,56 -17,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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27 Kasım 2018 Salı 18:35