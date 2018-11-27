Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|32.100,00
|-2,73
|88,92
|İş Bankası (B)
|3.139,00
|0,00
|151,05
|İş Bankası (C)
|4,11
|-0,96
|-38,47
|İş Bankası (Kur.)
|55.000,10
|-5,17
|610,99
|İş Fin.Kir.
|3,36
|5,00
|141,11
|İş Girişim
|2,29
|19,90
|31,61
|İş GMYO
|0,95
|3,26
|-22,36
|İş Y. Men. Değ.
|2,07
|0,98
|-2,92
|İş Yat. Ort.
|0,87
|2,35
|10,26
|İşbir Holding
|170,00
|0,00
|-7,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-12,50
|İttifak Holding
|3,82
|0,53
|63,95
|İz Hayvancılık Tarım
|8,97
|12,97
|372,11
|İzmir Demir Çelik
|1,79
|1,70
|-44,75
|İzmir Fırça
|1,61
|5,92
|-82,59
|İzocam
|23,30
|0,09
|-11,88
|Jantsa Jant Sanayi
|25,12
|0,80
|-18,30
|Kafein Yazılım
|6,87
|-1,15
|
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|11,11
|93,55
|Kaplamin
|3,12
|1,63
|-20,41
|Kardemir (A)
|1,98
|-0,50
|-32,88
|Kardemir (B)
|1,96
|-2,00
|-33,11
|Kardemir (D)
|2,46
|-3,91
|-23,36
|Karel Elektronik
|4,20
|-1,64
|-27,71
|Karsan Otomotiv
|1,33
|1,53
|-14,74
|Karsu Tekstil
|1,11
|0,91
|-43,94
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,25
|1,19
|-14,14
|Kartonsan
|357,40
|2,41
|28,45
|Katmerciler Ekipman
|6,30
|8,81
|-47,32
|Kent Gıda
|117,60
|0,26
|-13,85
|Kerevitaş Gıda
|1,91
|1,60
|-55,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|11,43
|Kiler GMYO
|2,18
|-0,91
|-40,44
|Klimasan Klima
|4,42
|0,00
|-8,87
|Koç Holding
|14,07
|-3,03
|-22,22
|Konfrut Gıda
|22,80
|1,88
|59,44
|Konya Çimento
|188,40
|2,11
|-26,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,10
|2,85
|37,56
|Koza Altın
|51,00
|-0,97
|33,51
|Koza Madencilik
|7,50
|-0,79
|16,46
|Körfez GMYO
|1,50
|7,14
|-9,64
|Kristal Kola
|1,12
|-1,75
|-37,78
|Kron Telekomünikasyon
|9,40
|3,30
|-49,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,00
|4,02
|57,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|19,57
|-60,24
|Kütahya Porselen
|4,84
|0,00
|-32,50
|Lider Faktoring
|4,10
|-0,24
|0,64
|Link Bilgisayar
|8,59
|3,87
|-39,76
|Logo Yazılım
|29,98
|3,45
|-48,97
|Lokman Hekim Sağlık
|4,35
|-0,46
|-27,85
|Lüks Kadife
|4,25
|-2,30
|-9,77
|Makina Takım
|1,25
|0,81
|-37,50
|Mardin Çimento
|2,97
|0,00
|-22,86
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|-2,86
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|19,45
|0,99
|2,37
|Marshall
|25,22
|1,78
|-51,31
|Martı GMYO
|0,68
|4,62
|-67,92
|Martı Otel
|0,61
|8,93
|-33,70
|Mavi Giyim
|35,48
|2,48
|-38,15
|Mazhar Zorlu Holding
|3,99
|4,72
|0,00
|Mega Polietilen
|2,81
|-2,09
|146,49
|Menderes Tekstil
|0,63
|0,00
|-24,10
|Merit Turizm
|5,90
|
|0,17
|Merko Gıda
|0,79
|-3,66
|-40,60
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-43,08
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-2,75
|-28,38
|Metro Holding
|0,76
|0,00
|-23,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|-0,75
|-52,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|-1,64
|-42,12
|Migros Ticaret
|15,53
|2,37
|-45,56
|Milpa
|1,61
|0,00
|-25,46
|Mistral GMYO
|2,25
|0,00
|-39,11
|MLP Sağlık
|12,34
|1,98
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|-3,06
|-31,65
|Mondi Tire Kutsan
|2,03
|1,00
|12,15
|Net Holding
|2,15
|0,47
|-2,71
|Netaş Telekom.
|7,41
|4,37
|-53,22
|Niğbaş Niğde Beton
|1,61
|15,00
|71,28
|Nuh Çimento
|8,17
|0,37
|-10,29
|Nurol GMYO
|2,31
|1,32
|-51,37
|Odaş Elektrik
|2,57
|1,58
|-57,17
|Olmuksan-IP
|3,61
|0,28
|-21,08
|Orge Enerji Elektrik
|2,85
|-1,72
|-29,53
|Orma Orman Mahsulleri
|1,44
|2,86
|27,43
|Osmanlı Menkul
|1,76
|1,15
|-43,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|-3,48
|-31,90
|Otokar
|86,45
|1,83
|-28,38
|Oyak Yat. Ort.
|1,07
|4,90
|8,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,95
|-2,06
|-44,12
|Özak GMYO
|2,27
|-0,44
|-2,99
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|-2,03
|-46,12
|Özderici GMYO
|6,25
|5,75
|757,95
|Özerden Plastik
|2,75
|2,23
|1,10
|Panora GMYO
|4,12
|1,23
|-6,71
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|-1,52
|-37,65
|Parsan
|14,37
|-4,77
|22,82
|Pegasus
|24,72
|1,90
|-26,86
|Peker GMYO
|17,78
|-0,78
|
|Penguen Gıda
|1,37
|2,24
|-38,57
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-44,32
|Pergamon Dış Ticaret
|9,20
|2,91
|140,22
|Petkim
|5,31
|-2,03
|-20,88
|Petrokent Turizm
|70,20
|-2,57
|47,85
|Pınar Et ve Un
|5,27
|0,96
|-42,75
|Pınar Su
|1,30
|-0,76
|-27,78
|Pınar Süt
|6,98
|1,16
|-42,39
|Plastikkart
|2,24
|-1,75
|-22,49
|Polisan Holding
|6,14
|0,16
|-28,93
|Politeknik Metal
|36,80
|-0,81
|10,51
|Prizma Press Matbaacılık
|1,71
|0,59
|5,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,84
|0,26
|-1,54
|QNB Finansbank
|5,64
|-5,69
|3,25
|Ral Yatırım Holding
|1,15
|0,00
|-42,55
|Ray Sigorta
|1,48
|-3,27
|-18,23
|Reysaş GMYO
|0,61
|-4,69
|-51,97
|Reysaş Lojistik
|0,70
|1,45
|-45,31
|Rhea Girişim
|0,67
|3,08
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|2,17
|4,33
|-27,42
|Royal Halı
|0,89
|-2,20
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,92
|1,41
|-26,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,93
|4,32
|
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|0,26
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|2,53
|0,80
|47,95
|Sanifoam Sünger
|1,41
|1,44
|-16,07
|Sanko Pazarlama
|2,68
|1,13
|-4,97
|Saray Matbaacılık
|0,97
|1,04
|-9,35
|Sarkuysan
|3,34
|0,30
|6,56
|Sasa Polyester
|9,28
|3,23
|18,46
|Say Reklamcılık
|0,90
|-4,26
|-46,11
|Sekuro Plastik
|3,38
|1,20
|-60,70
|Selçuk Ecza Deposu
|2,83
|-1,05
|-19,19
|Selçuk Gıda
|1,15
|-0,86
|52,37
|Senkron Güvenlik
|1,36
|-1,45
|-26,88
|Serve Film Prodüksiyon
|1,98
|-1,00
|219,35
|Servet GMYO
|3,98
|1,79
|30,92
|Seyitler Kimya
|3,70
|-2,37
|-28,27
|Silverline Endüstri
|1,46
|8,15
|-15,99
|Sinpaş GMYO
|0,31
|0,00
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,01
|1,15
|62,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,62
|-5,23
|64,88
|Söktaş
|1,17
|-7,87
|-29,52
|Sönmez Filament
|3,22
|-0,31
|-22,41
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|1,22
|-15,91
|Sumaş Suni Tahta
|7,30
|1,39
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,35
|-0,42
|-2,97
|Şekerbank
|1,23
|-2,38
|-32,79
|Şişe Cam
|4,96
|0,40
|9,03
|Şok Marketler
|10,75
|5,70
|
|T. Halk Bankası
|7,13
|-1,93
|-32,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,28
|-2,25
|464,81
|T.S.K.B.
|0,78
|1,30
|-35,17
|T.Tuborg
|9,90
|0,51
|-0,11
|Taç Tarım Ürünleri
|4,75
|15,57
|95,47
|Tat Gıda
|3,92
|2,89
|-23,67
|TAV Havalimanları
|23,56
|-1,34
|9,79
|Taze Kuru Gıda
|7,50
|-5,06
|-7,98
|Tek-Art Turizm
|0,94
|18,99
|24,90
|Tekfen Holding
|20,90
|3,16
|27,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,34
|-2,62
|-35,15
|Temapol Polimer Plastik
|3,43
|-2,00
|-28,09
|TGS Dış Ticaret
|5,00
|1,01
|38,43
|Tofaş Oto. Fab.
|17,75
|-1,39
|-43,01
|Torunlar GMYO
|1,59
|0,63
|-51,38
|Trabzon Liman
|9,05
|0,67
|
|Trabzonspor Sportif
|1,36
|5,43
|-38,18
|Trakya Cam
|3,09
|1,64
|-23,25
|Trend GMYO
|1,49
|3,47
|
|TSKB GMYO
|0,58
|0,00
|-20,55
|Tuğçelik
|2,19
|-2,67
|-31,13
|Tukaş
|1,43
|0,00
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,57
|1,95
|-37,55
|Turkcell
|12,75
|1,11
|-13,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,94
|4,22
|-34,91
|Tüpraş
|122,00
|-0,16
|13,12
|Türk Hava Yolları
|17,08
|-0,18
|8,86
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|0,00
|-29,29
|Türk Telekom
|3,89
|1,83
|-39,60
|Türk Traktör
|36,90
|3,42
|-47,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,02
|0,37
|-28,06
|Ufuk Yatırım
|1,20
|-0,83
|-60,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|-2,48
|-30,99
|Ulusoy Elektrik
|13,28
|0,30
|46,55
|Ulusoy Un Sanayi
|2,34
|1,74
|-15,83
|Umpaş Holding
|0,72
|-2,70
|14,29
|Uşak Seramik
|1,54
|1,32
|-37,14
|Utopya Turizm
|3,80
|1,60
|-15,37
|Uzertaş Boya
|0,63
|-4,55
|-44,74
|Ülker Bisküvi
|14,30
|-4,09
|-27,30
|Ünye Çimento
|3,75
|8,70
|1,80
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|1,43
|-12,31
|Vakıf GMYO
|2,09
|4,50
|-16,84
|Vakıf Yat. Ort.
|1,49
|7,19
|4,93
|Vakıflar Bankası
|3,82
|1,33
|-42,77
|Vakko Tekstil
|3,12
|2,30
|5,94
|Vanet Gıda
|2,57
|-6,20
|-19,69
|Verusa Holding
|15,64
|0,64
|-31,72
|Verusaturk Girisim
|3,49
|-1,97
|47,88
|Vestel
|6,38
|1,75
|-15,72
|Vestel Beyaz Eşya
|12,91
|2,79
|52,24
|Viking Kağıt
|1,17
|4,46
|-2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|-2,01
|-37,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,66
|-1,19
|-40,64
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,97
|6,83
|21,40
|Yataş
|3,82
|-0,52
|-52,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|-1,94
|-3,79
|Yeni Gimat GMYO
|8,00
|0,63
|-4,02
|Yeşil GMYO
|0,29
|3,57
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,30
|3,45
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|10,96
|-0,18
|-31,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.396,00
|0,23
|32,79
|Yonga Mobilya
|8,01
|-3,49
|168,23
|Yünsa
|4,92
|-0,61
|9,33
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,56
|-17,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul