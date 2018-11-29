29 Kasım 2018, 18:58
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 88,92 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 32.100,00 88,92
İş Bankası (B) 3.018,00 -2,68 141,37
İş Bankası (C) 4,22 1,69 -36,82
İş Bankası (Kur.) 50.101,30 0,00 547,66
İş Fin.Kir. 3,78 3,28 171,25
İş Girişim 2,06 -0,96 18,39
İş GMYO 0,97 0,00 -20,73
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39
İş Yat. Ort. 0,87 0,00 10,26
İşbir Holding 160,00 0,00 -12,83
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -2,86 -15,00
İttifak Holding 4,07 5,44 74,68
İz Hayvancılık Tarım 8,24 9,14 333,68
İzmir Demir Çelik 1,79 1,70 -44,75
İzmir Fırça 1,58 -1,25 -82,92
İzocam 23,28 -0,94 -11,95
Jantsa Jant Sanayi 25,50 0,79 -17,07
Kafein Yazılım 6,65 -0,60
Kapital Yat. Holding 2,59 2,37 108,87
Kaplamin 3,11 -0,32 -20,66
Kardemir (A) 2,00 0,00 -32,20
Kardemir (B) 2,00 1,01 -31,74
Kardemir (D) 2,51 0,40 -21,81
Karel Elektronik 4,36 -3,11 -24,96
Karsan Otomotiv 1,31 0,00 -16,03
Karsu Tekstil 1,17 6,36 -40,91
Karsusan Su Ürünleri San. 3,99 -0,75 -19,39
Kartonsan 366,90 3,21 31,86
Katmerciler Ekipman 6,13 -1,13 -48,75
Kent Gıda 124,10 2,90 -9,08
Kerevitaş Gıda 1,90 -1,55 -55,51
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43
Kiler GMYO 2,03 -3,79 -44,54
Klimasan Klima 4,45 -1,77 -8,25
Koç Holding 15,30 3,45 -15,42
Konfrut Gıda 22,52 0,09 57,48
Konya Çimento 189,00 0,96 -25,88
Kordsa Teknik Tekstil 10,08 -0,40 37,29
Koza Altın 52,85 -1,49 38,35
Koza Madencilik 7,78 4,29 20,81
Körfez GMYO 1,41 -4,08 -15,06
Kristal Kola 1,15 -0,86 -36,11
Kron Telekomünikasyon 9,30 -1,06 -49,73
Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 16,67 120,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 -1,92 -63,13
Kütahya Porselen 4,84 -0,82 -32,50
Lider Faktoring 4,16 1,71 2,11
Link Bilgisayar 9,00 6,38 -36,89
Logo Yazılım 31,18 5,55 -46,93
Lokman Hekim Sağlık 4,51 -1,31 -25,19
Lüks Kadife 4,29 0,94 -8,92
Makina Takım 1,24 0,81 -38,00
Mardin Çimento 2,98 0,34 -22,60
Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 -59,76
Marmaris Altınyunus 19,04 -0,68 0,21
Marshall 26,16 1,00 -49,50
Martı GMYO 0,65 0,00 -69,34
Martı Otel 0,60 1,69 -34,78
Mavi Giyim 36,96 0,71 -35,57
Mazhar Zorlu Holding 3,88 2,11 -2,76
Mega Polietilen 2,65 -4,68 132,46
Menderes Tekstil 0,68 4,62 -18,07
Merit Turizm 6,00 2,56 1,87
Merko Gıda 0,82 1,23 -38,35
Metal Gayrimenkul 0,75 1,35 -42,31
Metemtur Otelcilik 1,06 0,00 -28,38
Metro Holding 0,78 5,41 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,35 2,27 -50,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 2,54 -41,64
Migros Ticaret 15,92 3,04 -44,19
Milpa 1,67 -9,73 -22,69
Mistral GMYO 2,25 0,90 -39,11
MLP Sağlık 13,00 1,48
MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 -1,03 -30,94
Mondi Tire Kutsan 2,01 0,50 11,05
Net Holding 2,07 -2,82 -6,33
Netaş Telekom. 7,31 0,55 -53,85
Niğbaş Niğde Beton 1,55 -1,27 64,89
Nuh Çimento 8,16 0,00 -10,40
Nurol GMYO 2,38 -2,06 -49,89
Odaş Elektrik 2,54 0,00 -57,67
Olmuksan-IP 3,55 -3,01 -22,39
Orge Enerji Elektrik 2,89 0,35 -28,54
Orma Orman Mahsulleri 1,20 -6,98 6,19
Osmanlı Menkul 1,68 0,76 -46,09
Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -2,83 -36,81
Otokar 86,20 0,47 -28,59
Oyak Yat. Ort. 1,09 -2,68 10,09
Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 2,15 -44,12
Özak GMYO 2,23 -0,89 -4,70
Özbal Çelik Boru 1,43 0,70 -46,87
Özderici GMYO 7,50 16,82 929,54
Özerden Plastik 2,75 0,36 1,10
Panora GMYO 4,06 -0,25 -8,07
Park Elek.Madencilik 2,58 0,00 -38,13
Parsan 15,18 -3,92 29,74
Pegasus 25,06 -1,49 -25,86
Peker GMYO 17,33 1,94
Penguen Gıda 1,35 -3,57 -39,46
Pera GMYO 0,53 6,00 -39,77
Pergamon Dış Ticaret 9,00 -2,81 134,99
Petkim 5,34 0,56 -20,43
Petrokent Turizm 65,05 1,64 37,01
Pınar Et ve Un 5,40 1,12 -41,34
Pınar Su 1,32 0,76 -26,67
Pınar Süt 7,09 0,71 -41,48
Plastikkart 2,25 0,45 -22,15
Polisan Holding 6,18 0,32 -28,47
Politeknik Metal 38,00 1,33 14,11
Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,00 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 4,00 3,90 2,56
QNB Finansbank 5,70 0,00 4,34
Ral Yatırım Holding 1,25 4,17 -37,56
Ray Sigorta 1,51 -1,95 -16,57
Reysaş GMYO 0,62 0,00 -51,18
Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -44,53
Rhea Girişim 0,65 0,00 -41,96
Rodrigo Tekstil 2,48 5,53 -17,06
Royal Halı 0,92 2,22 1,10
RTA Laboratuvarları 2,19 0,46 -20,65
Sabancı Holding 8,25 3,51 -23,62
Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -3,43
Salix Yatırım Holding 3,89 0,00 -50,13
Sanel Mühendislik 2,25 -2,60 31,58
Sanifoam Sünger 1,39 -1,42 -17,26
Sanko Pazarlama 2,46 -5,38 -12,77
Saray Matbaacılık 1,02 8,51 -4,67
Sarkuysan 3,56 7,55 13,57
Sasa Polyester 9,46 1,50 20,75
Say Reklamcılık 0,86 -2,27 -48,50
Sekuro Plastik 3,46 0,00 -59,77
Selçuk Ecza Deposu 2,91 0,69 -16,91
Selçuk Gıda 1,16 1,75 53,69
Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96
Serve Film Prodüksiyon 1,97 -14,35 217,74
Servet GMYO 3,84 1,05 26,32
Seyitler Kimya 3,86 1,31 -25,16
Silverline Endüstri 1,56 -4,88 -10,23
Sinpaş GMYO 0,29 0,00 -57,73
Soda Sanayii 6,93 0,58 60,18
Sodaş Sodyum Sanayii 5,62 -5,23 64,88
Söktaş 1,13 -0,88 -31,93
Sönmez Filament 3,18 -0,31 -23,37
Sönmez Pamuklu 3,26 -0,91 -17,68
Sumaş Suni Tahta 7,20 1,12
Şeker Fin. Kir. 2,38 1,28 -1,73
Şekerbank 1,24 -1,59 -32,24
Şişe Cam 4,95 0,00 8,81
Şok Marketler 11,26 0,45
T. Halk Bankası 7,17 0,84 -31,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,18 6,69 499,11
T.S.K.B. 0,80 0,00 -33,51
T.Tuborg 9,87 0,71 -0,41
Taç Tarım Ürünleri 5,24 -4,38 115,64
Tat Gıda 3,93 0,77 -23,47
TAV Havalimanları 23,20 -0,43 8,11
Taze Kuru Gıda 7,52 -3,47 -7,73
Tek-Art Turizm 0,87 10,13 15,60
Tekfen Holding 20,16 0,60 23,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,40 0,00 -33,98
Temapol Polimer Plastik 3,21 -1,23 -32,70
TGS Dış Ticaret 4,93 -0,20 36,49
Tofaş Oto. Fab. 18,29 1,22 -41,28
Torunlar GMYO 1,62 0,62 -50,46
Trabzon Liman 9,09 0,11
Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36
Trakya Cam 3,11 0,65 -22,75
Trend GMYO 1,39 -8,55
TSKB GMYO 0,59 1,72 -19,18
Tuğçelik 2,22 0,00 -30,19
Tukaş 1,46 1,39 -34,53
Turcas Petrol 1,57 0,64 -37,55
Turkcell 12,90 0,86 -12,29
Tümosan Motor ve Traktör 4,83 0,21 -36,36
Tüpraş 125,80 3,54 16,64
Türk Hava Yolları 16,95 -1,63 8,03
Türk Prysmian Kablo 1,78 0,56 -28,89
Türk Telekom 3,93 1,81 -38,98
Türk Traktör 36,68 -0,43 -47,96
Türker Proje Gayrimenkul 26,86 -0,67 -28,49
Ufuk Yatırım 1,19 -1,65 -61,24
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,88 -32,75
Ulusoy Elektrik 15,33 0,79 69,18
Ulusoy Un Sanayi 2,40 0,42 -13,67
Umpaş Holding 0,65 -4,41 3,17
Uşak Seramik 1,64 3,80 -33,06
Utopya Turizm 3,73 -0,27 -16,93
Uzertaş Boya 0,65 8,33 -42,98
Ülker Bisküvi 15,30 4,65 -22,22
Ünye Çimento 3,66 -0,54 -0,64
Vakıf Fin. Kir. 1,40 1,45 -13,55
Vakıf GMYO 1,99 -1,97 -20,82
Vakıf Yat. Ort. 1,45 0,00 2,11
Vakıflar Bankası 3,99 3,64 -40,22
Vakko Tekstil 3,13 0,00 6,28
Vanet Gıda 2,60 1,17 -18,75
Verusa Holding 15,07 -1,82 -34,21
Verusaturk Girisim 3,41 -0,87 44,49
Vestel 6,26 -2,49 -17,31
Vestel Beyaz Eşya 12,20 -1,93 43,87
Viking Kağıt 1,18 2,61 -1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 4,67 -32,33
Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,20 -39,57
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 5,06 10,37
Yataş 4,30 8,86 -46,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,05 0,96 0,02
Yeni Gimat GMYO 7,98 0,25 -4,26
Yeşil GMYO 0,30 0,00 -52,38
Yeşil Yapı 0,30 7,14 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 11,01 0,27 -31,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.276,00 -5,01 26,14
Yonga Mobilya 7,93 -7,79 165,55
Yünsa 4,91 -0,81 9,11
Zorlu Enerji 1,33 -0,75 -15,82


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son) İş Bankası,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 18:58