30 Kasım 2018, 18:52
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 88,92 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 32.100,00 88,92
İş Bankası (B) 3.135,00 3,88 150,73
İş Bankası (C) 4,26 0,95 -36,22
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 9,73 610,67
İş Fin.Kir. 4,40 16,40 215,74
İş Girişim 2,15 4,37 23,56
İş GMYO 1,00 3,09 -18,28
İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86
İş Yat. Ort. 0,88 1,15 11,53
İşbir Holding 160,00 0,00 -12,83
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -15,00
İttifak Holding 4,28 5,16 83,69
İz Hayvancılık Tarım 8,76 6,31 361,05
İzmir Demir Çelik 1,79 0,00 -44,75
İzmir Fırça 1,58 0,00 -82,92
İzocam 23,82 2,32 -9,91
Jantsa Jant Sanayi 25,58 0,31 -16,81
Kafein Yazılım 6,73 1,20
Kapital Yat. Holding 2,59 0,00 108,87
Kaplamin 3,14 0,96 -19,90
Kardemir (A) 2,04 2,00 -30,85
Kardemir (B) 2,00 0,00 -31,74
Kardemir (D) 2,53 0,80 -21,18
Karel Elektronik 4,35 -0,23 -25,13
Karsan Otomotiv 1,32 0,76 -15,38
Karsu Tekstil 1,24 5,98 -37,37
Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 4,01 -16,16
Kartonsan 362,10 -1,31 30,13
Katmerciler Ekipman 6,25 1,96 -47,74
Kent Gıda 125,20 0,89 -8,28
Kerevitaş Gıda 1,93 1,58 -54,81
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71
Kiler GMYO 2,06 1,48 -43,72
Klimasan Klima 4,41 -0,90 -9,08
Koç Holding 15,38 0,52 -14,98
Konfrut Gıda 22,46 -0,27 57,06
Konya Çimento 188,50 -0,26 -26,08
Kordsa Teknik Tekstil 10,13 0,50 37,97
Koza Altın 52,55 -0,57 37,57
Koza Madencilik 7,77 -0,13 20,65
Körfez GMYO 1,47 4,26 -11,45
Kristal Kola 1,13 -1,74 -37,22
Kron Telekomünikasyon 9,30 0,00 -49,73
Kuştur Kuşadası Turizm 16,80 -20,00 76,67
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 5,23 -61,20
Kütahya Porselen 4,87 0,62 -32,08
Lider Faktoring 4,27 2,64 4,81
Link Bilgisayar 9,11 1,22 -36,12
Logo Yazılım 32,52 4,30 -44,65
Lokman Hekim Sağlık 4,50 -0,22 -25,36
Lüks Kadife 4,35 1,40 -7,64
Makina Takım 1,30 4,84 -35,00
Mardin Çimento 2,99 0,34 -22,34
Marka Yatırım Holding 0,68 0,00 -59,76
Marmaris Altınyunus 19,19 0,79 1,00
Marshall 25,90 -0,99 -50,00
Martı GMYO 0,64 -1,54 -69,81
Martı Otel 0,60 0,00 -34,78
Mavi Giyim 37,70 2,00 -34,28
Mazhar Zorlu Holding 3,78 -2,58 -5,26
Mega Polietilen 2,63 -0,75 130,70
Menderes Tekstil 0,66 -2,94 -20,48
Merit Turizm 6,10 1,67 3,57
Merko Gıda 0,96 17,07 -27,82
Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -43,85
Metemtur Otelcilik 1,07 0,94 -27,70
Metro Holding 0,78 0,00 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,35 0,00 -50,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 0,83 -41,15
Migros Ticaret 15,66 -1,63 -45,11
Milpa 1,67 0,00 -22,69
Mistral GMYO 2,39 6,22 -35,32
MLP Sağlık 13,50 3,85
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 1,04 -30,22
Mondi Tire Kutsan 2,07 2,99 14,36
Net Holding 2,18 5,31 -1,36
Netaş Telekom. 7,46 2,05 -52,90
Niğbaş Niğde Beton 1,51 -2,58 60,64
Nuh Çimento 8,16 0,00 -10,40
Nurol GMYO 2,33 -2,10 -50,95
Odaş Elektrik 2,54 0,00 -57,67
Olmuksan-IP 3,64 2,54 -20,42
Orge Enerji Elektrik 2,90 0,35 -28,29
Orma Orman Mahsulleri 1,00 -16,67 -11,50
Osmanlı Menkul 1,66 -1,19 -46,73
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 1,94 -35,58
Otokar 85,30 -1,04 -29,34
Oyak Yat. Ort. 1,16 6,42 17,15
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 8,42 -39,41
Özak GMYO 2,22 -0,45 -5,13
Özbal Çelik Boru 1,42 -0,70 -47,24
Özderici GMYO 9,00 20,00 1135,45
Özerden Plastik 2,71 -1,45 -0,37
Panora GMYO 4,14 1,97 -6,26
Park Elek.Madencilik 2,56 -0,78 -38,61
Parsan 14,88 -1,98 27,18
Pegasus 25,30 0,96 -25,15
Peker GMYO 17,71 2,19
Penguen Gıda 1,37 1,48 -38,57
Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77
Pergamon Dış Ticaret 9,01 0,11 135,25
Petkim 5,30 -0,75 -21,03
Petrokent Turizm 62,50 -3,92 31,63
Pınar Et ve Un 5,53 2,41 -39,93
Pınar Su 1,32 0,00 -26,67
Pınar Süt 7,37 3,95 -39,17
Plastikkart 2,23 -0,89 -22,84
Polisan Holding 6,23 0,81 -27,89
Politeknik Metal 37,74 -0,68 13,33
Prizma Press Matbaacılık 1,72 -1,15 6,17
QNB Finans Fin. Kir. 3,94 -1,50 1,03
QNB Finansbank 5,84 2,46 6,91
Ral Yatırım Holding 1,41 12,80 -29,56
Ray Sigorta 1,55 2,65 -14,36
Reysaş GMYO 0,65 4,84 -48,82
Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -44,53
Rhea Girişim 0,69 6,15 -38,39
Rodrigo Tekstil 2,50 0,81 -16,39
Royal Halı 0,91 -1,09 0,00
RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65
Sabancı Holding 8,23 -0,24 -23,81
Safkar Ege Soğutmacılık 1,99 1,02
Salix Yatırım Holding 3,93 1,03 -49,62
Sanel Mühendislik 2,20 -2,22 28,65
Sanifoam Sünger 1,39 0,00 -17,26
Sanko Pazarlama 2,42 -1,63 -14,19
Saray Matbaacılık 1,02 0,00 -4,67
Sarkuysan 3,47 -2,53 10,70
Sasa Polyester 9,59 1,37 22,41
Say Reklamcılık 0,92 6,98 -44,91
Sekuro Plastik 3,36 -2,89 -60,93
Selçuk Ecza Deposu 2,91 0,00 -16,91
Selçuk Gıda 1,18 1,72 56,34
Senkron Güvenlik 1,35 0,75 -27,42
Serve Film Prodüksiyon 1,99 1,02 220,97
Servet GMYO 3,88 1,04 27,63
Seyitler Kimya 3,86 0,00 -25,16
Silverline Endüstri 1,48 -5,13 -14,84
Sinpaş GMYO 0,31 6,90 -54,81
Soda Sanayii 7,15 3,17 65,26
Sodaş Sodyum Sanayii 5,76 2,49 68,98
Söktaş 1,12 -0,88 -32,53
Sönmez Filament 3,18 0,00 -23,37
Sönmez Pamuklu 3,28 0,61 -17,17
Sumaş Suni Tahta 7,20 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,40 0,84 -0,90
Şekerbank 1,21 -2,42 -33,88
Şişe Cam 5,03 1,62 10,57
Şok Marketler 11,49 2,04
T. Halk Bankası 7,21 0,56 -31,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,04 -3,44 478,53
T.S.K.B. 0,79 -1,25 -34,34
T.Tuborg 9,75 -1,22 -1,62
Taç Tarım Ürünleri 5,41 3,24 122,63
Tat Gıda 4,00 1,78 -22,11
TAV Havalimanları 23,44 1,03 9,23
Taze Kuru Gıda 7,54 0,27 -7,48
Tek-Art Turizm 0,88 1,15 16,93
Tekfen Holding 20,04 -0,60 22,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,35 -1,47 -34,95
Temapol Polimer Plastik 3,25 1,25 -31,87
TGS Dış Ticaret 4,92 -0,20 36,22
Tofaş Oto. Fab. 19,40 6,07 -37,72
Torunlar GMYO 1,61 -0,62 -50,77
Trabzon Liman 9,07 -0,22
Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36
Trakya Cam 3,12 0,32 -22,50
Trend GMYO 1,35 -2,88
TSKB GMYO 0,60 1,69 -17,81
Tuğçelik 2,23 0,45 -29,87
Tukaş 1,50 2,74 -32,74
Turcas Petrol 1,57 0,00 -37,55
Turkcell 12,69 -1,63 -13,72
Tümosan Motor ve Traktör 4,74 -1,86 -37,55
Tüpraş 124,90 -0,72 15,81
Türk Hava Yolları 17,00 0,29 8,35
Türk Prysmian Kablo 1,78 0,00 -28,89
Türk Telekom 3,91 -0,51 -39,29
Türk Traktör 35,88 -2,18 -49,10
Türker Proje Gayrimenkul 26,80 -0,22 -28,65
Ufuk Yatırım 1,19 0,00 -61,24
Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -1,74 -33,92
Ulusoy Elektrik 15,89 3,65 75,35
Ulusoy Un Sanayi 2,45 2,08 -11,87
Umpaş Holding 0,64 -1,54 1,59
Uşak Seramik 1,69 3,05 -31,02
Utopya Turizm 3,66 -1,88 -18,49
Uzertaş Boya 0,65 0,00 -42,98
Ülker Bisküvi 15,60 1,96 -20,69
Ünye Çimento 3,66 0,00 -0,64
Vakıf Fin. Kir. 1,40 0,00 -13,55
Vakıf GMYO 2,00 0,50 -20,42
Vakıf Yat. Ort. 1,48 2,07 4,23
Vakıflar Bankası 4,01 0,50 -39,92
Vakko Tekstil 3,07 -1,92 4,25
Vanet Gıda 2,58 -0,77 -19,38
Verusa Holding 15,13 0,40 -33,95
Verusaturk Girisim 3,40 -0,29 44,07
Vestel 6,33 1,12 -16,38
Vestel Beyaz Eşya 12,38 1,48 45,99
Viking Kağıt 1,20 1,69 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,66 5,73 -28,45
Yapı ve Kredi Bank. 1,73 2,37 -38,14
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,79 3,33 14,05
Yataş 4,38 1,86 -45,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 -3,81 -3,79
Yeni Gimat GMYO 8,08 1,25 -3,06
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,95 -0,54 -31,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.125,00 -6,63 17,77
Yonga Mobilya 7,99 0,76 167,56
Yünsa 4,89 -0,41 8,67
Zorlu Enerji 1,35 1,50 -14,56


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) İş Bankası,Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 18:52