03 Aralık 2018, 18:48
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 0,00 88,92 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 32.100,00 0,00 88,92
İş Bankası (B) 3.251,30 3,71 160,03
İş Bankası (C) 4,24 -0,47 -36,52
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67
İş Fin.Kir. 4,82 9,55 245,87
İş Girişim 2,14 -0,47 22,99
İş GMYO 1,03 3,00 -15,82
İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92
İş Yat. Ort. 0,89 1,14 12,80
İşbir Holding 160,00 0,00 -12,83
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 2,94 -12,50
İttifak Holding 3,98 -7,01 70,82
İz Hayvancılık Tarım 8,88 1,37 367,37
İzmir Demir Çelik 1,80 0,56 -44,44
İzmir Fırça 1,63 3,16 -82,38
İzocam 24,24 1,76 -8,32
Jantsa Jant Sanayi 25,60 0,08 -16,74
Kafein Yazılım 6,85 1,78
Kapital Yat. Holding 2,55 -1,54 105,65
Kaplamin 3,23 2,87 -17,60
Kardemir (A) 2,06 0,98 -30,17
Kardemir (B) 2,05 2,50 -30,03
Kardemir (D) 2,62 3,56 -18,38
Karel Elektronik 4,32 -0,69 -25,65
Karsan Otomotiv 1,30 -1,52 -16,67
Karsu Tekstil 1,21 -2,42 -38,89
Karsusan Su Ürünleri San. 4,16 0,24 -15,96
Kartonsan 362,40 0,08 30,24
Katmerciler Ekipman 6,28 0,48 -47,49
Kent Gıda 124,00 -0,96 -9,16
Kerevitaş Gıda 1,91 -1,04 -55,28
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 5,71
Kiler GMYO 2,06 0,00 -43,72
Klimasan Klima 4,41 0,00 -9,08
Koç Holding 15,20 -1,17 -15,97
Konfrut Gıda 22,64 0,80 58,32
Konya Çimento 192,00 1,86 -24,71
Kordsa Teknik Tekstil 10,06 -0,69 37,02
Koza Altın 52,90 0,67 38,48
Koza Madencilik 7,88 1,42 22,36
Körfez GMYO 1,45 -1,36 -12,65
Kristal Kola 1,15 1,77 -36,11
Kron Telekomünikasyon 9,33 0,32 -49,57
Kuştur Kuşadası Turizm 18,50 10,12 94,55
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 0,00 -61,20
Kütahya Porselen 4,83 -0,82 -32,64
Lider Faktoring 4,27 0,00 4,81
Link Bilgisayar 8,71 -4,39 -38,92
Logo Yazılım 32,30 -0,68 -45,02
Lokman Hekim Sağlık 4,48 -0,44 -25,69
Lüks Kadife 4,31 -0,92 -8,49
Makina Takım 1,24 -4,62 -38,00
Mardin Çimento 3,00 0,33 -22,08
Marka Yatırım Holding 0,66 -2,94 -60,95
Marmaris Altınyunus 19,06 -0,68 0,32
Marshall 29,10 12,36 -43,82
Martı GMYO 0,63 -1,56 -70,28
Martı Otel 0,59 -1,67 -35,87
Mavi Giyim 37,90 0,53 -33,93
Mazhar Zorlu Holding 3,70 -2,12 -7,27
Mega Polietilen 2,53 -3,80 121,93
Menderes Tekstil 0,66 0,00 -20,48
Merit Turizm 5,64 -7,54 -4,24
Merko Gıda 1,01 5,21 -24,06
Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -43,85
Metemtur Otelcilik 1,07 0,00 -27,70
Metro Holding 0,77 -1,28 -22,22
Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 -1,48 -51,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 8,20 -36,33
Migros Ticaret 15,40 -1,66 -46,02
Milpa 1,64 -1,80 -24,07
Mistral GMYO 2,25 -1,75 -36,45
MLP Sağlık 12,85 -4,81
MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -3,09 -32,37
Mondi Tire Kutsan 2,12 2,42 17,13
Net Holding 2,14 -1,83 -3,17
Netaş Telekom. 7,50 0,54 -52,65
Niğbaş Niğde Beton 1,60 5,96 70,21
Nuh Çimento 8,12 -0,49 -10,84
Nurol GMYO 2,30 -1,29 -51,58
Odaş Elektrik 2,50 -1,57 -58,33
Olmuksan-IP 3,58 -1,65 -21,73
Orge Enerji Elektrik 2,89 -0,34 -28,54
Orma Orman Mahsulleri 1,08 8,00 -4,42
Osmanlı Menkul 1,63 -1,81 -47,70
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 0,00 -35,58
Otokar 82,30 -3,52 -31,82
Oyak Yat. Ort. 1,20 3,45 21,19
Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -4,85 -42,35
Özak GMYO 2,22 0,00 -5,13
Özbal Çelik Boru 1,42 0,00 -47,24
Özderici GMYO 9,49 5,44 1202,72
Özerden Plastik 2,79 2,95 2,57
Panora GMYO 4,20 1,45 -4,90
Park Elek.Madencilik 2,61 1,95 -37,41
Parsan 14,97 0,60 27,95
Pegasus 24,50 -3,16 -27,51
Peker GMYO 17,80 0,51
Penguen Gıda 1,39 1,46 -37,67
Pera GMYO 0,60 13,21 -31,82
Pergamon Dış Ticaret 8,80 -2,33 129,77
Petkim 5,26 -0,75 -21,63
Petrokent Turizm 63,25 1,20 33,21
Pınar Et ve Un 5,55 0,36 -39,71
Pınar Su 1,33 0,76 -26,11
Pınar Süt 7,48 1,49 -38,26
Plastikkart 2,28 2,24 -21,11
Polisan Holding 6,28 0,80 -27,31
Politeknik Metal 37,76 0,05 13,39
Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,58 6,79
QNB Finans Fin. Kir. 3,83 -2,79 -1,79
QNB Finansbank 5,85 0,17 7,09
Ral Yatırım Holding 1,46 3,55 -27,07
Ray Sigorta 1,55 0,00 -14,36
Reysaş GMYO 0,65 0,00 -48,82
Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -44,53
Rhea Girişim 0,67 -2,90 -40,18
Rodrigo Tekstil 2,46 -1,60 -17,73
Royal Halı 0,90 -1,10 -1,10
RTA Laboratuvarları 2,17 -0,91 -21,38
Sabancı Holding 8,12 -1,34 -24,82
Safkar Ege Soğutmacılık 1,99 0,00
Salix Yatırım Holding 3,86 -1,78 -50,51
Sanel Mühendislik 2,23 1,36 30,41
Sanifoam Sünger 1,38 -0,72 -17,86
Sanko Pazarlama 2,41 -0,41 -14,54
Saray Matbaacılık 0,99 -2,94 -7,48
Sarkuysan 3,37 -2,88 7,51
Sasa Polyester 9,05 -5,63 15,52
Say Reklamcılık 0,88 -4,35 -47,31
Sekuro Plastik 3,35 -0,30 -61,05
Selçuk Ecza Deposu 2,90 -0,34 -17,19
Selçuk Gıda 1,18 0,00 56,34
Senkron Güvenlik 1,35 0,00 -27,42
Serve Film Prodüksiyon 2,12 6,53 241,94
Servet GMYO 3,70 -4,64 21,71
Seyitler Kimya 3,88 0,52 -24,78
Silverline Endüstri 1,51 2,03 -13,11
Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81
Soda Sanayii 7,07 -1,12 63,42
Sodaş Sodyum Sanayii 5,80 0,69 70,16
Söktaş 1,13 0,89 -31,93
Sönmez Filament 3,17 -0,31 -23,61
Sönmez Pamuklu 3,27 -0,30 -17,42
Sumaş Suni Tahta 7,09 -1,53
Şeker Fin. Kir. 2,42 0,83 -0,08
Şekerbank 1,19 -1,65 -34,97
Şişe Cam 4,99 -0,80 9,69
Şok Marketler 11,17 -2,79
T. Halk Bankası 7,28 0,97 -30,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,64 -1,25 471,31
T.S.K.B. 0,79 0,00 -34,34
T.Tuborg 9,75 0,00 -1,62
Taç Tarım Ürünleri 6,49 19,96 167,08
Tat Gıda 4,00 0,00 -22,11
TAV Havalimanları 22,38 -4,52 4,29
Taze Kuru Gıda 7,60 0,80 -6,75
Tek-Art Turizm 0,85 -3,41 12,94
Tekfen Holding 19,79 -1,25 20,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,38 0,90 -34,37
Temapol Polimer Plastik 3,30 1,54 -30,82
TGS Dış Ticaret 4,95 0,61 37,05
Tofaş Oto. Fab. 18,23 -6,03 -41,47
Torunlar GMYO 1,60 -0,62 -51,08
Trabzon Liman 9,01 -0,66
Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36
Trakya Cam 3,09 -0,96 -23,25
Trend GMYO 1,33 -1,48
TSKB GMYO 0,72 20,00 -1,37
Tuğçelik 2,25 0,90 -29,25
Tukaş 1,53 2,00 -31,39
Turcas Petrol 1,56 -0,64 -37,95
Turkcell 12,79 0,79 -13,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,77 0,63 -37,15
Tüpraş 127,00 1,68 17,75
Türk Hava Yolları 16,30 -4,12 3,89
Türk Prysmian Kablo 1,76 -1,12 -29,69
Türk Telekom 4,03 3,07 -37,42
Türk Traktör 37,00 3,12 -47,51
Türker Proje Gayrimenkul 26,94 0,52 -28,27
Ufuk Yatırım 1,19 0,00 -61,24
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 1,77 -32,75
Ulusoy Elektrik 15,55 -2,14 71,60
Ulusoy Un Sanayi 2,56 4,49 -7,91
Umpaş Holding 0,64 0,00 1,59
Uşak Seramik 1,74 2,96 -28,98
Utopya Turizm 3,69 0,82 -17,82
Uzertaş Boya 0,64 -1,54 -43,86
Ülker Bisküvi 16,05 2,88 -18,40
Ünye Çimento 3,68 0,55 -0,10
Vakıf Fin. Kir. 1,42 1,43 -12,31
Vakıf GMYO 2,09 4,50 -16,84
Vakıf Yat. Ort. 1,60 8,11 12,68
Vakıflar Bankası 4,03 0,50 -39,62
Vakko Tekstil 3,07 0,00 4,25
Vanet Gıda 2,85 10,47 -10,94
Verusa Holding 14,97 -1,06 -34,65
Verusaturk Girisim 3,63 6,76 53,81
Vestel 6,26 -1,11 -17,31
Vestel Beyaz Eşya 12,14 -1,94 43,16
Viking Kağıt 1,18 -1,67 -1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,83 10,24 -21,12
Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -2,89 -39,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,34 19,71 36,53
Yataş 4,58 4,57 -43,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 0,00 -3,79
Yeni Gimat GMYO 8,13 0,62 -2,46
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,85 -0,91 -32,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.170,10 2,12 20,27
Yonga Mobilya 7,13 -10,76 138,76
Yünsa 4,89 0,00 8,67
Zorlu Enerji 1,30 -3,70 -17,72


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) İş Bankası,Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:48