Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|32.100,00
|0,00
|88,92
|İş Bankası (B)
|3.251,30
|3,71
|160,03
|İş Bankası (C)
|4,24
|-0,47
|-36,52
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|
|610,67
|İş Fin.Kir.
|4,82
|9,55
|245,87
|İş Girişim
|2,14
|-0,47
|22,99
|İş GMYO
|1,03
|3,00
|-15,82
|İş Y. Men. Değ.
|2,07
|0,98
|-2,92
|İş Yat. Ort.
|0,89
|1,14
|12,80
|İşbir Holding
|160,00
|0,00
|-12,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|2,94
|-12,50
|İttifak Holding
|3,98
|-7,01
|70,82
|İz Hayvancılık Tarım
|8,88
|1,37
|367,37
|İzmir Demir Çelik
|1,80
|0,56
|-44,44
|İzmir Fırça
|1,63
|3,16
|-82,38
|İzocam
|24,24
|1,76
|-8,32
|Jantsa Jant Sanayi
|25,60
|0,08
|-16,74
|Kafein Yazılım
|6,85
|1,78
|
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|-1,54
|105,65
|Kaplamin
|3,23
|2,87
|-17,60
|Kardemir (A)
|2,06
|0,98
|-30,17
|Kardemir (B)
|2,05
|2,50
|-30,03
|Kardemir (D)
|2,62
|3,56
|-18,38
|Karel Elektronik
|4,32
|-0,69
|-25,65
|Karsan Otomotiv
|1,30
|-1,52
|-16,67
|Karsu Tekstil
|1,21
|-2,42
|-38,89
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,16
|0,24
|-15,96
|Kartonsan
|362,40
|0,08
|30,24
|Katmerciler Ekipman
|6,28
|0,48
|-47,49
|Kent Gıda
|124,00
|-0,96
|-9,16
|Kerevitaş Gıda
|1,91
|-1,04
|-55,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|5,71
|Kiler GMYO
|2,06
|0,00
|-43,72
|Klimasan Klima
|4,41
|0,00
|-9,08
|Koç Holding
|15,20
|-1,17
|-15,97
|Konfrut Gıda
|22,64
|0,80
|58,32
|Konya Çimento
|192,00
|1,86
|-24,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,06
|-0,69
|37,02
|Koza Altın
|52,90
|0,67
|38,48
|Koza Madencilik
|7,88
|1,42
|22,36
|Körfez GMYO
|1,45
|-1,36
|-12,65
|Kristal Kola
|1,15
|1,77
|-36,11
|Kron Telekomünikasyon
|9,33
|0,32
|-49,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,50
|10,12
|94,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|0,00
|-61,20
|Kütahya Porselen
|4,83
|-0,82
|-32,64
|Lider Faktoring
|4,27
|0,00
|4,81
|Link Bilgisayar
|8,71
|-4,39
|-38,92
|Logo Yazılım
|32,30
|-0,68
|-45,02
|Lokman Hekim Sağlık
|4,48
|-0,44
|-25,69
|Lüks Kadife
|4,31
|-0,92
|-8,49
|Makina Takım
|1,24
|-4,62
|-38,00
|Mardin Çimento
|3,00
|0,33
|-22,08
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-2,94
|-60,95
|Marmaris Altınyunus
|19,06
|-0,68
|0,32
|Marshall
|29,10
|12,36
|-43,82
|Martı GMYO
|0,63
|-1,56
|-70,28
|Martı Otel
|0,59
|-1,67
|-35,87
|Mavi Giyim
|37,90
|0,53
|-33,93
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|-2,12
|-7,27
|Mega Polietilen
|2,53
|-3,80
|121,93
|Menderes Tekstil
|0,66
|0,00
|-20,48
|Merit Turizm
|5,64
|-7,54
|-4,24
|Merko Gıda
|1,01
|5,21
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-43,85
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|0,00
|-27,70
|Metro Holding
|0,77
|-1,28
|-22,22
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,33
|-1,48
|-51,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|8,20
|-36,33
|Migros Ticaret
|15,40
|-1,66
|-46,02
|Milpa
|1,64
|-1,80
|-24,07
|Mistral GMYO
|2,25
|-1,75
|-36,45
|MLP Sağlık
|12,85
|-4,81
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-3,09
|-32,37
|Mondi Tire Kutsan
|2,12
|2,42
|17,13
|Net Holding
|2,14
|-1,83
|-3,17
|Netaş Telekom.
|7,50
|0,54
|-52,65
|Niğbaş Niğde Beton
|1,60
|5,96
|70,21
|Nuh Çimento
|8,12
|-0,49
|-10,84
|Nurol GMYO
|2,30
|-1,29
|-51,58
|Odaş Elektrik
|2,50
|-1,57
|-58,33
|Olmuksan-IP
|3,58
|-1,65
|-21,73
|Orge Enerji Elektrik
|2,89
|-0,34
|-28,54
|Orma Orman Mahsulleri
|1,08
|8,00
|-4,42
|Osmanlı Menkul
|1,63
|-1,81
|-47,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|0,00
|-35,58
|Otokar
|82,30
|-3,52
|-31,82
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|3,45
|21,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,98
|-4,85
|-42,35
|Özak GMYO
|2,22
|0,00
|-5,13
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|0,00
|-47,24
|Özderici GMYO
|9,49
|5,44
|1202,72
|Özerden Plastik
|2,79
|2,95
|2,57
|Panora GMYO
|4,20
|1,45
|-4,90
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|1,95
|-37,41
|Parsan
|14,97
|0,60
|27,95
|Pegasus
|24,50
|-3,16
|-27,51
|Peker GMYO
|17,80
|0,51
|
|Penguen Gıda
|1,39
|1,46
|-37,67
|Pera GMYO
|0,60
|13,21
|-31,82
|Pergamon Dış Ticaret
|8,80
|-2,33
|129,77
|Petkim
|5,26
|-0,75
|-21,63
|Petrokent Turizm
|63,25
|1,20
|33,21
|Pınar Et ve Un
|5,55
|0,36
|-39,71
|Pınar Su
|1,33
|0,76
|-26,11
|Pınar Süt
|7,48
|1,49
|-38,26
|Plastikkart
|2,28
|2,24
|-21,11
|Polisan Holding
|6,28
|0,80
|-27,31
|Politeknik Metal
|37,76
|0,05
|13,39
|Prizma Press Matbaacılık
|1,73
|0,58
|6,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,83
|-2,79
|-1,79
|QNB Finansbank
|5,85
|0,17
|7,09
|Ral Yatırım Holding
|1,46
|3,55
|-27,07
|Ray Sigorta
|1,55
|0,00
|-14,36
|Reysaş GMYO
|0,65
|0,00
|-48,82
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-44,53
|Rhea Girişim
|0,67
|-2,90
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|2,46
|-1,60
|-17,73
|Royal Halı
|0,90
|-1,10
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,17
|-0,91
|-21,38
|Sabancı Holding
|8,12
|-1,34
|-24,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,99
|0,00
|
|Salix Yatırım Holding
|3,86
|-1,78
|-50,51
|Sanel Mühendislik
|2,23
|1,36
|30,41
|Sanifoam Sünger
|1,38
|-0,72
|-17,86
|Sanko Pazarlama
|2,41
|-0,41
|-14,54
|Saray Matbaacılık
|0,99
|-2,94
|-7,48
|Sarkuysan
|3,37
|-2,88
|7,51
|Sasa Polyester
|9,05
|-5,63
|15,52
|Say Reklamcılık
|0,88
|-4,35
|-47,31
|Sekuro Plastik
|3,35
|-0,30
|-61,05
|Selçuk Ecza Deposu
|2,90
|-0,34
|-17,19
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|56,34
|Senkron Güvenlik
|1,35
|0,00
|-27,42
|Serve Film Prodüksiyon
|2,12
|6,53
|241,94
|Servet GMYO
|3,70
|-4,64
|21,71
|Seyitler Kimya
|3,88
|0,52
|-24,78
|Silverline Endüstri
|1,51
|2,03
|-13,11
|Sinpaş GMYO
|0,31
|0,00
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,07
|-1,12
|63,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,80
|0,69
|70,16
|Söktaş
|1,13
|0,89
|-31,93
|Sönmez Filament
|3,17
|-0,31
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,27
|-0,30
|-17,42
|Sumaş Suni Tahta
|7,09
|-1,53
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,42
|0,83
|-0,08
|Şekerbank
|1,19
|-1,65
|-34,97
|Şişe Cam
|4,99
|-0,80
|9,69
|Şok Marketler
|11,17
|-2,79
|
|T. Halk Bankası
|7,28
|0,97
|-30,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,64
|-1,25
|471,31
|T.S.K.B.
|0,79
|0,00
|-34,34
|T.Tuborg
|9,75
|0,00
|-1,62
|Taç Tarım Ürünleri
|6,49
|19,96
|167,08
|Tat Gıda
|4,00
|0,00
|-22,11
|TAV Havalimanları
|22,38
|-4,52
|4,29
|Taze Kuru Gıda
|7,60
|0,80
|-6,75
|Tek-Art Turizm
|0,85
|-3,41
|12,94
|Tekfen Holding
|19,79
|-1,25
|20,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,38
|0,90
|-34,37
|Temapol Polimer Plastik
|3,30
|1,54
|-30,82
|TGS Dış Ticaret
|4,95
|0,61
|37,05
|Tofaş Oto. Fab.
|18,23
|-6,03
|-41,47
|Torunlar GMYO
|1,60
|-0,62
|-51,08
|Trabzon Liman
|9,01
|-0,66
|
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|0,00
|-41,36
|Trakya Cam
|3,09
|-0,96
|-23,25
|Trend GMYO
|1,33
|-1,48
|
|TSKB GMYO
|0,72
|20,00
|-1,37
|Tuğçelik
|2,25
|0,90
|-29,25
|Tukaş
|1,53
|2,00
|-31,39
|Turcas Petrol
|1,56
|-0,64
|-37,95
|Turkcell
|12,79
|0,79
|-13,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,77
|0,63
|-37,15
|Tüpraş
|127,00
|1,68
|17,75
|Türk Hava Yolları
|16,30
|-4,12
|3,89
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|-1,12
|-29,69
|Türk Telekom
|4,03
|3,07
|-37,42
|Türk Traktör
|37,00
|3,12
|-47,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,94
|0,52
|-28,27
|Ufuk Yatırım
|1,19
|0,00
|-61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,15
|1,77
|-32,75
|Ulusoy Elektrik
|15,55
|-2,14
|71,60
|Ulusoy Un Sanayi
|2,56
|4,49
|-7,91
|Umpaş Holding
|0,64
|0,00
|1,59
|Uşak Seramik
|1,74
|2,96
|-28,98
|Utopya Turizm
|3,69
|0,82
|-17,82
|Uzertaş Boya
|0,64
|-1,54
|-43,86
|Ülker Bisküvi
|16,05
|2,88
|-18,40
|Ünye Çimento
|3,68
|0,55
|-0,10
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|1,43
|-12,31
|Vakıf GMYO
|2,09
|4,50
|-16,84
|Vakıf Yat. Ort.
|1,60
|8,11
|12,68
|Vakıflar Bankası
|4,03
|0,50
|-39,62
|Vakko Tekstil
|3,07
|0,00
|4,25
|Vanet Gıda
|2,85
|10,47
|-10,94
|Verusa Holding
|14,97
|-1,06
|-34,65
|Verusaturk Girisim
|3,63
|6,76
|53,81
|Vestel
|6,26
|-1,11
|-17,31
|Vestel Beyaz Eşya
|12,14
|-1,94
|43,16
|Viking Kağıt
|1,18
|-1,67
|-1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,83
|10,24
|-21,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|-2,89
|-39,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,34
|19,71
|36,53
|Yataş
|4,58
|4,57
|-43,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|0,00
|-3,79
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|0,62
|-2,46
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,85
|-0,91
|-32,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.170,10
|2,12
|20,27
|Yonga Mobilya
|7,13
|-10,76
|138,76
|Yünsa
|4,89
|0,00
|8,67
|Zorlu Enerji
|1,30
|-3,70
|-17,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
İş Bankası,Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:48