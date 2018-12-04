04 Aralık 2018, 18:38
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 20,00 126,70 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 20,00 126,70
İş Bankası (B) 3.333,00 2,51 166,56
İş Bankası (C) 4,18 -1,42 -37,42
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67
İş Fin.Kir. 5,02 4,15 260,23
İş Girişim 2,17 1,40 24,71
İş GMYO 1,01 -1,94 -17,46
İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 -3,39
İş Yat. Ort. 0,88 -1,12 11,53
İşbir Holding 166,20 3,87 -9,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 8,57 -5,00
İttifak Holding 4,77 19,85 104,72
İz Hayvancılık Tarım 8,21 -7,55 332,11
İzmir Demir Çelik 1,78 -1,11 -45,06
İzmir Fırça 1,72 5,52 -81,41
İzocam 23,42 -3,38 -11,42
Jantsa Jant Sanayi 25,42 -0,70 -17,33
Kafein Yazılım 6,70 -2,19
Kapital Yat. Holding 2,60 1,96 109,68
Kaplamin 3,17 -1,86 -19,13
Kardemir (A) 1,99 -3,40 -32,54
Kardemir (B) 1,98 -3,41 -32,42
Kardemir (D) 2,44 -6,87 -23,99
Karel Elektronik 4,15 -3,94 -28,57
Karsan Otomotiv 1,27 -2,31 -18,59
Karsu Tekstil 1,23 1,65 -37,88
Karsusan Su Ürünleri San. 4,10 -1,44 -17,17
Kartonsan 361,90 -0,14 30,06
Katmerciler Ekipman 6,07 -3,34 -49,25
Kent Gıda 123,30 -0,56 -9,67
Kerevitaş Gıda 1,90 -0,52 -55,51
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86
Kiler GMYO 2,05 -0,49 -43,99
Klimasan Klima 4,34 -1,59 -10,52
Koç Holding 15,24 0,26 -15,75
Konfrut Gıda 22,62 -0,09 58,18
Konya Çimento 188,50 -1,82 -26,08
Kordsa Teknik Tekstil 9,85 -2,09 34,16
Koza Altın 53,00 0,19 38,74
Koza Madencilik 8,01 1,65 24,38
Körfez GMYO 1,40 -3,45 -15,66
Kristal Kola 1,17 1,74 -35,00
Kron Telekomünikasyon 9,32 -0,11 -49,62
Kuştur Kuşadası Turizm 16,30 -11,89 71,41
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 5,59 -59,04
Kütahya Porselen 4,77 -1,24 -33,47
Lider Faktoring 2,76 -3,04 1,62
Link Bilgisayar 8,52 -2,18 -40,25
Logo Yazılım 31,58 -2,23 -46,25
Lokman Hekim Sağlık 4,50 0,45 -25,36
Lüks Kadife 4,26 -1,16 -9,55
Makina Takım 1,22 -1,61 -39,00
Mardin Çimento 2,97 -1,00 -22,86
Marka Yatırım Holding 0,68 3,03 -59,76
Marmaris Altınyunus 19,06 0,00 0,32
Marshall 27,86 -4,26 -46,22
Martı GMYO 0,63 0,00 -70,28
Martı Otel 0,60 1,69 -34,78
Mavi Giyim 38,00 0,26 -33,76
Mazhar Zorlu Holding 3,66 -1,08 -8,27
Mega Polietilen 2,55 0,79 123,68
Menderes Tekstil 0,64 -3,03 -22,89
Merit Turizm 6,06 7,45 2,89
Merko Gıda 1,01 0,00 -24,06
Metal Gayrimenkul 0,70 -4,11 -46,15
Metemtur Otelcilik 1,08 0,93 -27,03
Metro Holding 0,78 1,30 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 0,75 -51,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -2,27 -37,78
Migros Ticaret 15,10 -1,95 -47,07
Milpa 1,68 2,44 -22,22
Mistral GMYO 2,23 -0,89 -37,01
MLP Sağlık 12,49 -2,80
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 9,57 -25,90
Mondi Tire Kutsan 2,09 -1,42 15,47
Net Holding 2,08 -2,80 -5,88
Netaş Telekom. 7,29 -2,80 -53,98
Niğbaş Niğde Beton 1,60 0,00 70,21
Nuh Çimento 8,09 -0,37 -11,17
Nurol GMYO 2,25 -2,17 -52,63
Odaş Elektrik 2,48 -0,80 -58,67
Olmuksan-IP 3,52 -1,68 -23,04
Orge Enerji Elektrik 2,83 -2,08 -30,02
Orma Orman Mahsulleri 1,05 -2,78 -7,08
Osmanlı Menkul 1,63 0,00 -47,70
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -2,86 -37,42
Otokar 82,90 0,73 -31,33
Oyak Yat. Ort. 1,20 0,00 21,19
Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 4,08 -40,00
Özak GMYO 2,21 -0,45 -5,56
Özbal Çelik Boru 1,40 -1,41 -47,98
Özderici GMYO 10,30 8,54 1313,91
Özerden Plastik 2,73 -2,15 0,36
Panora GMYO 4,16 -0,95 -5,81
Park Elek.Madencilik 2,55 -2,30 -38,85
Parsan 15,20 1,54 29,91
Pegasus 23,78 -2,94 -29,64
Peker GMYO 17,85 0,28
Penguen Gıda 1,38 -0,72 -38,12
Pera GMYO 0,63 5,00 -28,41
Pergamon Dış Ticaret 9,20 4,55 140,22
Petkim 5,18 -1,52 -22,82
Petrokent Turizm 62,60 -1,03 31,84
Pınar Et ve Un 5,49 -1,08 -40,36
Pınar Su 1,30 -2,26 -27,78
Pınar Süt 7,06 -5,61 -41,73
Plastikkart 2,31 1,32 -20,07
Polisan Holding 6,35 1,11 -26,50
Politeknik Metal 37,20 -1,48 11,71
Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,00 6,79
QNB Finans Fin. Kir. 3,80 -0,78 -2,56
QNB Finansbank 5,74 -1,88 5,08
Ral Yatırım Holding 1,55 6,16 -22,57
Ray Sigorta 1,52 -1,94 -16,02
Reysaş GMYO 0,63 -3,08 -50,39
Reysaş Lojistik 0,69 -2,82 -46,09
Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07
Rodrigo Tekstil 2,08 -15,45 -30,43
Royal Halı 0,90 0,00 -1,10
RTA Laboratuvarları 2,18 0,46 -21,01
Sabancı Holding 7,88 -2,96 -27,05
Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -3,02
Salix Yatırım Holding 3,93 1,81 -49,62
Sanel Mühendislik 2,42 8,52 41,52
Sanifoam Sünger 1,37 -0,72 -18,45
Sanko Pazarlama 2,40 -0,41 -14,90
Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54
Sarkuysan 3,30 -2,08 5,28
Sasa Polyester 8,83 -2,43 12,71
Say Reklamcılık 0,90 2,27 -46,11
Sekuro Plastik 3,30 -1,49 -61,63
Selçuk Ecza Deposu 3,00 3,45 -14,34
Selçuk Gıda 1,21 2,54 60,32
Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96
Serve Film Prodüksiyon 2,10 -0,94 238,71
Servet GMYO 3,62 -2,16 19,08
Seyitler Kimya 3,86 -0,52 -25,16
Silverline Endüstri 1,57 3,97 -9,66
Sinpaş GMYO 0,30 -3,23 -56,27
Soda Sanayii 7,20 1,84 66,42
Sodaş Sodyum Sanayii 5,80 0,00 70,16
Söktaş 1,18 4,42 -28,92
Sönmez Filament 3,17 0,00 -23,61
Sönmez Pamuklu 3,25 -0,61 -17,93
Sumaş Suni Tahta 7,08 -0,14
Şeker Fin. Kir. 2,42 0,00 -0,08
Şekerbank 1,18 -0,84 -35,52
Şişe Cam 5,15 3,21 13,20
Şok Marketler 10,65 -4,66
T. Halk Bankası 7,16 -1,65 -31,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,50 2,72 486,84
T.S.K.B. 0,77 -2,53 -36,01
T.Tuborg 9,80 0,51 -1,12
Taç Tarım Ürünleri 7,78 19,88 220,16
Tat Gıda 3,92 -2,00 -23,67
TAV Havalimanları 22,86 2,14 6,52
Taze Kuru Gıda 7,54 -0,79 -7,48
Tek-Art Turizm 0,82 -3,53 8,95
Tekfen Holding 20,12 1,67 22,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,31 -2,07 -35,73
Temapol Polimer Plastik 3,19 -3,33 -33,12
TGS Dış Ticaret 4,92 -0,61 36,22
Tofaş Oto. Fab. 18,30 0,38 -41,25
Torunlar GMYO 1,58 -1,25 -51,69
Trabzon Liman 8,95 -0,67
Trabzonspor Sportif 1,26 -2,33 -42,73
Trakya Cam 3,05 -1,29 -24,24
Trend GMYO 1,34 0,75
TSKB GMYO 0,72 0,00 -1,37
Tuğçelik 2,18 -3,11 -31,45
Tukaş 1,47 -3,92 -34,08
Turcas Petrol 1,57 0,64 -37,55
Turkcell 12,42 -2,89 -15,56
Tümosan Motor ve Traktör 4,72 -1,05 -37,81
Tüpraş 124,70 -1,81 15,62
Türk Hava Yolları 15,96 -2,09 1,72
Türk Prysmian Kablo 1,76 0,00 -29,69
Türk Telekom 3,81 -5,46 -40,84
Türk Traktör 35,76 -3,35 -49,27
Türker Proje Gayrimenkul 27,00 0,22 -28,12
Ufuk Yatırım 1,19 0,00 -61,24
Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 3,48 -30,41
Ulusoy Elektrik 16,04 3,15 77,01
Ulusoy Un Sanayi 2,50 -2,34 -10,07
Umpaş Holding 0,65 1,56 3,17
Uşak Seramik 1,69 -2,87 -31,02
Utopya Turizm 3,73 1,08 -16,93
Uzertaş Boya 0,68 6,25 -40,35
Ülker Bisküvi 15,75 -1,87 -19,93
Ünye Çimento 3,69 0,27 0,18
Vakıf Fin. Kir. 1,41 -0,70 -12,93
Vakıf GMYO 2,06 -1,44 -18,04
Vakıf Yat. Ort. 1,56 -2,50 9,86
Vakıflar Bankası 3,88 -3,72 -41,87
Vakko Tekstil 3,02 -1,63 2,55
Vanet Gıda 3,00 5,26 -6,25
Verusa Holding 14,50 -3,14 -36,70
Verusaturk Girisim 3,45 -4,96 46,19
Vestel 6,14 -1,92 -18,89
Vestel Beyaz Eşya 12,28 1,15 44,81
Viking Kağıt 1,18 0,00 -1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,66 -9,29 -28,45
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -1,19 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,00 19,76 63,51
Yataş 4,36 -4,80 -46,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,00 -0,99 -4,74
Yeni Gimat GMYO 8,05 -0,98 -3,42
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,70 -1,38 -33,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.199,00 1,33 21,87
Yonga Mobilya 7,20 0,98 141,11
Yünsa 4,82 -1,43 7,11
Zorlu Enerji 1,27 -2,31 -19,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) İş Bankası,Borsa İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 18:38