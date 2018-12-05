05 Aralık 2018, 18:35
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.170,00 -4,89 153,52
İş Bankası (C) 4,12 -1,44 -38,32
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67
İş Fin.Kir. 4,80 -4,38 244,44
İş Girişim 2,41 11,06 38,51
İş GMYO 1,01 0,00 -17,46
İş Y. Men. Değ. 2,07 0,49 -2,92
İş Yat. Ort. 0,87 -1,14 10,26
İşbir Holding 164,50 -1,02 -10,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 7,89 2,50
İttifak Holding 4,63 -2,94 98,71
İz Hayvancılık Tarım 7,17 -12,67 277,37
İzmir Demir Çelik 1,78 0,00 -45,06
İzmir Fırça 1,98 15,12 -78,59
İzocam 23,48 0,26 -11,20
Jantsa Jant Sanayi 25,50 0,31 -17,07
Kafein Yazılım 6,77 1,04
Kapital Yat. Holding 2,60 0,00 109,68
Kaplamin 3,14 -0,95 -19,90
Kardemir (A) 1,99 0,00 -32,54
Kardemir (B) 2,00 1,01 -31,74
Kardemir (D) 2,45 0,41 -23,68
Karel Elektronik 4,13 -0,48 -28,92
Karsan Otomotiv 1,28 0,79 -17,95
Karsu Tekstil 1,23 0,00 -37,88
Karsusan Su Ürünleri San. 4,05 -1,22 -18,18
Kartonsan 368,70 1,88 32,51
Katmerciler Ekipman 6,29 3,62 -47,41
Kent Gıda 121,50 -1,46 -10,99
Kerevitaş Gıda 1,96 3,16 -54,11
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86
Kiler GMYO 2,07 0,98 -43,44
Klimasan Klima 4,29 -1,15 -11,55
Koç Holding 15,13 -0,72 -16,36
Konfrut Gıda 25,00 10,52 74,83
Konya Çimento 196,50 4,24 -22,94
Kordsa Teknik Tekstil 9,85 0,00 34,16
Koza Altın 54,20 2,26 41,88
Koza Madencilik 7,94 -0,87 23,29
Körfez GMYO 1,38 -1,43 -16,87
Kristal Kola 1,13 -3,42 -37,22
Kron Telekomünikasyon 9,36 0,43 -49,41
Kuştur Kuşadası Turizm 16,25 -0,31 70,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,73 1,76 -58,31
Kütahya Porselen 4,75 -0,42 -33,75
Lider Faktoring 2,69 -2,54 -0,96
Link Bilgisayar 8,54 0,23 -40,11
Logo Yazılım 31,66 0,25 -46,11
Lokman Hekim Sağlık 4,45 -1,11 -26,19
Lüks Kadife 4,29 0,70 -8,92
Makina Takım 1,23 0,82 -38,50
Mardin Çimento 2,97 0,00 -22,86
Marka Yatırım Holding 0,74 8,82 -56,21
Marmaris Altınyunus 18,86 -1,05 -0,74
Marshall 26,82 -3,73 -48,22
Martı GMYO 0,64 1,59 -69,81
Martı Otel 0,60 0,00 -34,78
Mavi Giyim 37,80 -0,53 -34,10
Mazhar Zorlu Holding 3,65 -0,27 -8,52
Mega Polietilen 2,53 -0,78 121,93
Menderes Tekstil 0,65 1,56 -21,69
Merit Turizm 6,02 -0,66 2,21
Merko Gıda 1,04 2,97 -21,80
Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -46,15
Metemtur Otelcilik 1,08 0,00 -27,03
Metro Holding 0,77 -1,28 -22,22
Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 -0,75 -51,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 -0,78 -38,26
Migros Ticaret 15,30 1,32 -46,37
Milpa 1,68 0,00 -22,22
Mistral GMYO 2,28 2,24 -35,60
MLP Sağlık 12,55 0,48
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -25,90
Mondi Tire Kutsan 2,09 0,00 15,47
Net Holding 2,07 -0,48 -6,33
Netaş Telekom. 7,26 -0,41 -54,17
Niğbaş Niğde Beton 1,60 0,00 70,21
Nuh Çimento 8,04 -0,62 -11,72
Nurol GMYO 2,24 -0,44 -52,84
Odaş Elektrik 2,48 0,00 -58,67
Olmuksan-IP 3,49 -0,85 -23,70
Orge Enerji Elektrik 2,84 0,35 -29,77
Orma Orman Mahsulleri 1,04 -0,95 -7,96
Osmanlı Menkul 1,72 5,52 -44,81
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 2,94 -35,58
Otokar 82,55 -0,42 -31,62
Oyak Yat. Ort. 1,18 -1,67 19,17
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,98 -39,41
Özak GMYO 2,17 -1,81 -7,26
Özbal Çelik Boru 1,46 4,29 -45,75
Özderici GMYO 10,43 1,26 1331,75
Özerden Plastik 2,74 0,37 0,73
Panora GMYO 4,18 0,48 -5,36
Park Elek.Madencilik 2,55 0,00 -38,85
Parsan 15,33 0,86 31,03
Pegasus 24,48 2,94 -27,57
Peker GMYO 18,15 1,68
Penguen Gıda 1,37 -0,72 -38,57
Pera GMYO 0,66 4,76 -25,00
Pergamon Dış Ticaret 9,03 -1,85 135,78
Petkim 5,17 -0,19 -22,97
Petrokent Turizm 67,00 7,03 41,11
Pınar Et ve Un 5,40 -1,64 -41,34
Pınar Su 1,29 -0,77 -28,33
Pınar Süt 7,12 0,85 -41,23
Plastikkart 2,35 1,73 -18,69
Polisan Holding 6,39 0,63 -26,04
Politeknik Metal 36,88 -0,86 10,75
Prizma Press Matbaacılık 1,72 -0,58 6,17
QNB Finans Fin. Kir. 3,75 -1,32 -3,85
QNB Finansbank 6,01 4,70 10,02
Ral Yatırım Holding 1,45 -6,45 -27,57
Ray Sigorta 1,53 0,66 -15,47
Reysaş GMYO 0,64 1,59 -49,61
Reysaş Lojistik 0,70 1,45 -45,31
Rhea Girişim 0,67 1,52 -40,18
Rodrigo Tekstil 1,99 -4,33 -33,44
Royal Halı 0,89 -1,11 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,17 -0,46 -21,38
Sabancı Holding 7,48 -5,08 -30,75
Safkar Ege Soğutmacılık 1,88 -2,59
Salix Yatırım Holding 3,99 1,53 -48,85
Sanel Mühendislik 2,23 -7,85 30,41
Sanifoam Sünger 1,38 0,73 -17,86
Sanko Pazarlama 2,35 -2,08 -16,67
Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -7,48
Sarkuysan 3,30 0,00 5,28
Sasa Polyester 8,86 0,34 13,10
Say Reklamcılık 0,93 3,33 -44,31
Sekuro Plastik 3,30 0,00 -61,63
Selçuk Ecza Deposu 3,03 1,00 -13,48
Selçuk Gıda 1,17 -3,31 55,02
Senkron Güvenlik 1,30 -2,99 -30,11
Serve Film Prodüksiyon 2,08 -0,95 235,48
Servet GMYO 3,70 2,21 21,71
Seyitler Kimya 4,00 3,63 -22,45
Silverline Endüstri 1,53 -2,55 -11,96
Sinpaş GMYO 0,30 0,00 -56,27
Soda Sanayii 7,13 -0,97 64,80
Sodaş Sodyum Sanayii 6,09 5,00 78,66
Söktaş 1,24 5,08 -25,30
Sönmez Filament 3,17 0,00 -23,61
Sönmez Pamuklu 3,25 0,00 -17,93
Sumaş Suni Tahta 7,14 0,85
Şeker Fin. Kir. 2,40 -0,83 -0,90
Şekerbank 1,17 -0,85 -36,07
Şişe Cam 5,25 1,94 15,40
Şok Marketler 11,13 4,51
T. Halk Bankası 7,05 -1,54 -32,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,86 -1,97 475,28
T.S.K.B. 0,79 2,60 -34,34
T.Tuborg 9,92 1,22 0,09
Taç Tarım Ürünleri 7,14 -8,23 193,83
Tat Gıda 4,18 6,63 -18,60
TAV Havalimanları 23,60 3,24 9,97
Taze Kuru Gıda 7,41 -1,72 -9,08
Tek-Art Turizm 0,89 8,54 18,25
Tekfen Holding 20,32 0,99 24,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,29 -0,60 -36,12
Temapol Polimer Plastik 3,09 -3,13 -35,22
TGS Dış Ticaret 4,95 0,61 37,05
Tofaş Oto. Fab. 18,17 -0,71 -41,67
Torunlar GMYO 1,57 -0,63 -51,99
Trabzon Liman 8,92 -0,34
Trabzonspor Sportif 1,25 -0,79 -43,18
Trakya Cam 3,01 -1,31 -25,23
Trend GMYO 1,33 -0,75
TSKB GMYO 0,69 -4,17 -5,48
Tuğçelik 2,18 0,00 -31,45
Tukaş 1,56 6,12 -30,04
Turcas Petrol 1,58 0,64 -37,15
Turkcell 12,59 1,37 -14,40
Tümosan Motor ve Traktör 4,74 0,42 -37,55
Tüpraş 126,50 1,44 17,29
Türk Hava Yolları 16,33 2,32 4,08
Türk Prysmian Kablo 1,75 -0,57 -30,09
Türk Telekom 3,87 1,57 -39,91
Türk Traktör 35,40 -1,01 -49,78
Türker Proje Gayrimenkul 26,76 -0,89 -28,75
Ufuk Yatırım 1,22 2,52 -60,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 0,00 -30,41
Ulusoy Elektrik 15,97 -0,44 76,24
Ulusoy Un Sanayi 2,47 -1,20 -11,15
Umpaş Holding 0,62 -4,62 -1,59
Uşak Seramik 1,75 3,55 -28,57
Utopya Turizm 3,78 1,34 -15,81
Uzertaş Boya 0,69 1,47 -39,47
Ülker Bisküvi 15,88 0,83 -19,27
Ünye Çimento 3,66 -0,81 -0,64
Vakıf Fin. Kir. 1,42 0,71 -12,31
Vakıf GMYO 2,17 5,34 -13,66
Vakıf Yat. Ort. 1,50 -3,85 5,63
Vakıflar Bankası 3,86 -0,52 -42,17
Vakko Tekstil 3,05 0,99 3,57
Vanet Gıda 3,05 1,67 -4,69
Verusa Holding 14,60 0,69 -36,26
Verusaturk Girisim 3,55 2,90 50,42
Vestel 6,20 0,98 -18,10
Vestel Beyaz Eşya 12,30 0,16 45,05
Viking Kağıt 1,19 0,85 -0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,99 19,88 -14,22
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -1,81 -41,72
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,50 -12,50 43,07
Yataş 4,48 2,75 -44,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,03 3,00 -1,88
Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,62 -4,02
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,82 1,12 -32,38
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,10 0,05 21,94
Yonga Mobilya 7,58 5,28 153,83
Yünsa 4,79 -0,62 6,44
Zorlu Enerji 1,33 4,72 -15,82


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) İş Bankası,Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:35