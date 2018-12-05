Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.170,00
|-4,89
|153,52
|İş Bankası (C)
|4,12
|-1,44
|-38,32
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|
|610,67
|İş Fin.Kir.
|4,80
|-4,38
|244,44
|İş Girişim
|2,41
|11,06
|38,51
|İş GMYO
|1,01
|0,00
|-17,46
|İş Y. Men. Değ.
|2,07
|0,49
|-2,92
|İş Yat. Ort.
|0,87
|-1,14
|10,26
|İşbir Holding
|164,50
|-1,02
|-10,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|7,89
|2,50
|İttifak Holding
|4,63
|-2,94
|98,71
|İz Hayvancılık Tarım
|7,17
|-12,67
|277,37
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|0,00
|-45,06
|İzmir Fırça
|1,98
|15,12
|-78,59
|İzocam
|23,48
|0,26
|-11,20
|Jantsa Jant Sanayi
|25,50
|0,31
|-17,07
|Kafein Yazılım
|6,77
|1,04
|
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|0,00
|109,68
|Kaplamin
|3,14
|-0,95
|-19,90
|Kardemir (A)
|1,99
|0,00
|-32,54
|Kardemir (B)
|2,00
|1,01
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,45
|0,41
|-23,68
|Karel Elektronik
|4,13
|-0,48
|-28,92
|Karsan Otomotiv
|1,28
|0,79
|-17,95
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,00
|-37,88
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,05
|-1,22
|-18,18
|Kartonsan
|368,70
|1,88
|32,51
|Katmerciler Ekipman
|6,29
|3,62
|-47,41
|Kent Gıda
|121,50
|-1,46
|-10,99
|Kerevitaş Gıda
|1,96
|3,16
|-54,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,07
|0,98
|-43,44
|Klimasan Klima
|4,29
|-1,15
|-11,55
|Koç Holding
|15,13
|-0,72
|-16,36
|Konfrut Gıda
|25,00
|10,52
|74,83
|Konya Çimento
|196,50
|4,24
|-22,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,85
|0,00
|34,16
|Koza Altın
|54,20
|2,26
|41,88
|Koza Madencilik
|7,94
|-0,87
|23,29
|Körfez GMYO
|1,38
|-1,43
|-16,87
|Kristal Kola
|1,13
|-3,42
|-37,22
|Kron Telekomünikasyon
|9,36
|0,43
|-49,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,25
|-0,31
|70,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,73
|1,76
|-58,31
|Kütahya Porselen
|4,75
|-0,42
|-33,75
|Lider Faktoring
|2,69
|-2,54
|-0,96
|Link Bilgisayar
|8,54
|0,23
|-40,11
|Logo Yazılım
|31,66
|0,25
|-46,11
|Lokman Hekim Sağlık
|4,45
|-1,11
|-26,19
|Lüks Kadife
|4,29
|0,70
|-8,92
|Makina Takım
|1,23
|0,82
|-38,50
|Mardin Çimento
|2,97
|0,00
|-22,86
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|8,82
|-56,21
|Marmaris Altınyunus
|18,86
|-1,05
|-0,74
|Marshall
|26,82
|-3,73
|-48,22
|Martı GMYO
|0,64
|1,59
|-69,81
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|-34,78
|Mavi Giyim
|37,80
|-0,53
|-34,10
|Mazhar Zorlu Holding
|3,65
|-0,27
|-8,52
|Mega Polietilen
|2,53
|-0,78
|121,93
|Menderes Tekstil
|0,65
|1,56
|-21,69
|Merit Turizm
|6,02
|-0,66
|2,21
|Merko Gıda
|1,04
|2,97
|-21,80
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-46,15
|Metemtur Otelcilik
|1,08
|0,00
|-27,03
|Metro Holding
|0,77
|-1,28
|-22,22
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,33
|-0,75
|-51,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|-0,78
|-38,26
|Migros Ticaret
|15,30
|1,32
|-46,37
|Milpa
|1,68
|0,00
|-22,22
|Mistral GMYO
|2,28
|2,24
|-35,60
|MLP Sağlık
|12,55
|0,48
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-25,90
|Mondi Tire Kutsan
|2,09
|0,00
|15,47
|Net Holding
|2,07
|-0,48
|-6,33
|Netaş Telekom.
|7,26
|-0,41
|-54,17
|Niğbaş Niğde Beton
|1,60
|0,00
|70,21
|Nuh Çimento
|8,04
|-0,62
|-11,72
|Nurol GMYO
|2,24
|-0,44
|-52,84
|Odaş Elektrik
|2,48
|0,00
|-58,67
|Olmuksan-IP
|3,49
|-0,85
|-23,70
|Orge Enerji Elektrik
|2,84
|0,35
|-29,77
|Orma Orman Mahsulleri
|1,04
|-0,95
|-7,96
|Osmanlı Menkul
|1,72
|5,52
|-44,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|2,94
|-35,58
|Otokar
|82,55
|-0,42
|-31,62
|Oyak Yat. Ort.
|1,18
|-1,67
|19,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|0,98
|-39,41
|Özak GMYO
|2,17
|-1,81
|-7,26
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|4,29
|-45,75
|Özderici GMYO
|10,43
|1,26
|1331,75
|Özerden Plastik
|2,74
|0,37
|0,73
|Panora GMYO
|4,18
|0,48
|-5,36
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|0,00
|-38,85
|Parsan
|15,33
|0,86
|31,03
|Pegasus
|24,48
|2,94
|-27,57
|Peker GMYO
|18,15
|1,68
|
|Penguen Gıda
|1,37
|-0,72
|-38,57
|Pera GMYO
|0,66
|4,76
|-25,00
|Pergamon Dış Ticaret
|9,03
|-1,85
|135,78
|Petkim
|5,17
|-0,19
|-22,97
|Petrokent Turizm
|67,00
|7,03
|41,11
|Pınar Et ve Un
|5,40
|-1,64
|-41,34
|Pınar Su
|1,29
|-0,77
|-28,33
|Pınar Süt
|7,12
|0,85
|-41,23
|Plastikkart
|2,35
|1,73
|-18,69
|Polisan Holding
|6,39
|0,63
|-26,04
|Politeknik Metal
|36,88
|-0,86
|10,75
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|-0,58
|6,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,75
|-1,32
|-3,85
|QNB Finansbank
|6,01
|4,70
|10,02
|Ral Yatırım Holding
|1,45
|-6,45
|-27,57
|Ray Sigorta
|1,53
|0,66
|-15,47
|Reysaş GMYO
|0,64
|1,59
|-49,61
|Reysaş Lojistik
|0,70
|1,45
|-45,31
|Rhea Girişim
|0,67
|1,52
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|-4,33
|-33,44
|Royal Halı
|0,89
|-1,11
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,17
|-0,46
|-21,38
|Sabancı Holding
|7,48
|-5,08
|-30,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,88
|-2,59
|
|Salix Yatırım Holding
|3,99
|1,53
|-48,85
|Sanel Mühendislik
|2,23
|-7,85
|30,41
|Sanifoam Sünger
|1,38
|0,73
|-17,86
|Sanko Pazarlama
|2,35
|-2,08
|-16,67
|Saray Matbaacılık
|0,99
|-1,00
|-7,48
|Sarkuysan
|3,30
|0,00
|5,28
|Sasa Polyester
|8,86
|0,34
|13,10
|Say Reklamcılık
|0,93
|3,33
|-44,31
|Sekuro Plastik
|3,30
|0,00
|-61,63
|Selçuk Ecza Deposu
|3,03
|1,00
|-13,48
|Selçuk Gıda
|1,17
|-3,31
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,30
|-2,99
|-30,11
|Serve Film Prodüksiyon
|2,08
|-0,95
|235,48
|Servet GMYO
|3,70
|2,21
|21,71
|Seyitler Kimya
|4,00
|3,63
|-22,45
|Silverline Endüstri
|1,53
|-2,55
|-11,96
|Sinpaş GMYO
|0,30
|0,00
|-56,27
|Soda Sanayii
|7,13
|-0,97
|64,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,09
|5,00
|78,66
|Söktaş
|1,24
|5,08
|-25,30
|Sönmez Filament
|3,17
|0,00
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,25
|0,00
|-17,93
|Sumaş Suni Tahta
|7,14
|0,85
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,40
|-0,83
|-0,90
|Şekerbank
|1,17
|-0,85
|-36,07
|Şişe Cam
|5,25
|1,94
|15,40
|Şok Marketler
|11,13
|4,51
|
|T. Halk Bankası
|7,05
|-1,54
|-32,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,86
|-1,97
|475,28
|T.S.K.B.
|0,79
|2,60
|-34,34
|T.Tuborg
|9,92
|1,22
|0,09
|Taç Tarım Ürünleri
|7,14
|-8,23
|193,83
|Tat Gıda
|4,18
|6,63
|-18,60
|TAV Havalimanları
|23,60
|3,24
|9,97
|Taze Kuru Gıda
|7,41
|-1,72
|-9,08
|Tek-Art Turizm
|0,89
|8,54
|18,25
|Tekfen Holding
|20,32
|0,99
|24,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,29
|-0,60
|-36,12
|Temapol Polimer Plastik
|3,09
|-3,13
|-35,22
|TGS Dış Ticaret
|4,95
|0,61
|37,05
|Tofaş Oto. Fab.
|18,17
|-0,71
|-41,67
|Torunlar GMYO
|1,57
|-0,63
|-51,99
|Trabzon Liman
|8,92
|-0,34
|
|Trabzonspor Sportif
|1,25
|-0,79
|-43,18
|Trakya Cam
|3,01
|-1,31
|-25,23
|Trend GMYO
|1,33
|-0,75
|
|TSKB GMYO
|0,69
|-4,17
|-5,48
|Tuğçelik
|2,18
|0,00
|-31,45
|Tukaş
|1,56
|6,12
|-30,04
|Turcas Petrol
|1,58
|0,64
|-37,15
|Turkcell
|12,59
|1,37
|-14,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|0,42
|-37,55
|Tüpraş
|126,50
|1,44
|17,29
|Türk Hava Yolları
|16,33
|2,32
|4,08
|Türk Prysmian Kablo
|1,75
|-0,57
|-30,09
|Türk Telekom
|3,87
|1,57
|-39,91
|Türk Traktör
|35,40
|-1,01
|-49,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,76
|-0,89
|-28,75
|Ufuk Yatırım
|1,22
|2,52
|-60,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|0,00
|-30,41
|Ulusoy Elektrik
|15,97
|-0,44
|76,24
|Ulusoy Un Sanayi
|2,47
|-1,20
|-11,15
|Umpaş Holding
|0,62
|-4,62
|-1,59
|Uşak Seramik
|1,75
|3,55
|-28,57
|Utopya Turizm
|3,78
|1,34
|-15,81
|Uzertaş Boya
|0,69
|1,47
|-39,47
|Ülker Bisküvi
|15,88
|0,83
|-19,27
|Ünye Çimento
|3,66
|-0,81
|-0,64
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|0,71
|-12,31
|Vakıf GMYO
|2,17
|5,34
|-13,66
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|-3,85
|5,63
|Vakıflar Bankası
|3,86
|-0,52
|-42,17
|Vakko Tekstil
|3,05
|0,99
|3,57
|Vanet Gıda
|3,05
|1,67
|-4,69
|Verusa Holding
|14,60
|0,69
|-36,26
|Verusaturk Girisim
|3,55
|2,90
|50,42
|Vestel
|6,20
|0,98
|-18,10
|Vestel Beyaz Eşya
|12,30
|0,16
|45,05
|Viking Kağıt
|1,19
|0,85
|-0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,99
|19,88
|-14,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,63
|-1,81
|-41,72
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,50
|-12,50
|43,07
|Yataş
|4,48
|2,75
|-44,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,03
|3,00
|-1,88
|Yeni Gimat GMYO
|8,00
|-0,62
|-4,02
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,82
|1,12
|-32,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,10
|0,05
|21,94
|Yonga Mobilya
|7,58
|5,28
|153,83
|Yünsa
|4,79
|-0,62
|6,44
|Zorlu Enerji
|1,33
|4,72
|-15,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
İş Bankası,Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:35