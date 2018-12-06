06 Aralık 2018, 18:40
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.100,00 -2,21 147,93
İş Bankası (C) 4,08 -0,97 -38,92
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67
İş Fin.Kir. 4,81 0,21 245,16
İş Girişim 2,40 -0,41 37,93
İş GMYO 1,03 1,98 -15,82
İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,97 -3,86
İş Yat. Ort. 0,89 2,30 12,80
İşbir Holding 159,90 -2,80 -12,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -2,44 0,00
İttifak Holding 4,71 1,73 102,15
İz Hayvancılık Tarım 7,72 7,67 306,32
İzmir Demir Çelik 1,76 -1,12 -45,68
İzmir Fırça 2,37 19,70 -74,38
İzocam 23,14 -1,45 -12,48
Jantsa Jant Sanayi 25,50 0,00 -17,07
Kafein Yazılım 6,69 -1,18
Kapital Yat. Holding 2,88 10,77 132,26
Kaplamin 3,09 -1,59 -21,17
Kardemir (A) 1,98 -0,50 -32,88
Kardemir (B) 1,98 -1,00 -32,42
Kardemir (D) 2,43 -0,82 -24,30
Karel Elektronik 4,07 -1,45 -29,95
Karsan Otomotiv 1,26 -1,56 -19,23
Karsu Tekstil 1,20 -2,44 -39,39
Karsusan Su Ürünleri San. 3,87 -4,44 -21,82
Kartonsan 359,10 -2,60 29,06
Katmerciler Ekipman 6,80 8,11 -43,14
Kent Gıda 120,50 -0,82 -11,72
Kerevitaş Gıda 1,92 -2,04 -55,05
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86
Kiler GMYO 2,03 -1,93 -44,54
Klimasan Klima 4,13 -3,73 -14,85
Koç Holding 15,06 -0,46 -16,75
Konfrut Gıda 24,58 -1,68 71,89
Konya Çimento 197,10 0,31 -22,71
Kordsa Teknik Tekstil 9,65 -2,03 31,44
Koza Altın 52,95 -2,31 38,61
Koza Madencilik 7,64 -3,78 18,63
Körfez GMYO 1,37 -0,72 -17,47
Kristal Kola 1,11 -1,77 -38,33
Kron Telekomünikasyon 9,24 -1,28 -50,05
Kuştur Kuşadası Turizm 17,50 7,69 84,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 -3,47 -59,76
Kütahya Porselen 4,73 -0,42 -34,03
Lider Faktoring 2,60 -3,35 -4,27
Link Bilgisayar 8,50 -0,47 -40,39
Logo Yazılım 31,30 -1,14 -46,72
Lokman Hekim Sağlık 4,35 -2,25 -27,85
Lüks Kadife 4,24 -1,17 -9,98
Makina Takım 1,22 -0,81 -39,00
Mardin Çimento 2,94 -1,01 -23,63
Marka Yatırım Holding 0,72 -2,70 -57,40
Marmaris Altınyunus 18,71 -0,80 -1,53
Marshall 25,92 -3,36 -49,96
Martı GMYO 0,66 3,13 -68,87
Martı Otel 0,60 0,00 -34,78
Mavi Giyim 37,98 0,48 -33,79
Mazhar Zorlu Holding 3,64 -0,27 -8,77
Mega Polietilen 2,54 0,40 122,81
Menderes Tekstil 0,65 0,00 -21,69
Merit Turizm 5,90 -1,99 0,17
Merko Gıda 1,01 -2,88 -24,06
Metal Gayrimenkul 0,72 2,86 -44,62
Metemtur Otelcilik 1,06 -1,85 -28,38
Metro Holding 0,79 2,60 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 0,75 -51,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -0,78 -38,74
Migros Ticaret 15,12 -1,18 -47,00
Milpa 1,67 -0,60 -22,69
Mistral GMYO 2,24 -1,75 -36,73
MLP Sağlık 12,15 -3,19
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -28,06
Mondi Tire Kutsan 2,16 3,35 19,34
Net Holding 2,02 -2,42 -8,60
Netaş Telekom. 7,06 -2,75 -55,43
Niğbaş Niğde Beton 1,60 0,00 70,21
Nuh Çimento 8,00 -0,50 -12,16
Nurol GMYO 2,22 -0,89 -53,26
Odaş Elektrik 2,42 -2,42 -59,67
Olmuksan-IP 3,47 -0,57 -24,14
Orge Enerji Elektrik 2,78 -2,11 -31,26
Orma Orman Mahsulleri 1,10 5,77 -2,65
Osmanlı Menkul 1,70 -1,16 -45,45
Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -1,90 -36,81
Otokar 82,65 0,12 -31,53
Oyak Yat. Ort. 1,20 1,69 21,19
Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 5,83 -35,88
Özak GMYO 2,11 -2,76 -9,83
Özbal Çelik Boru 1,52 4,11 -43,52
Özderici GMYO 10,74 2,97 1374,31
Özerden Plastik 2,71 -1,09 -0,37
Panora GMYO 4,10 -1,91 -7,17
Park Elek.Madencilik 2,52 -1,18 -39,57
Parsan 14,82 -3,33 26,67
Pegasus 24,60 0,49 -27,22
Peker GMYO 18,25 0,55
Penguen Gıda 1,35 -1,46 -39,46
Pera GMYO 0,69 4,55 -21,59
Pergamon Dış Ticaret 9,14 1,22 138,65
Petkim 5,14 -0,58 -23,41
Petrokent Turizm 65,00 -2,99 36,90
Pınar Et ve Un 5,32 -1,48 -42,21
Pınar Su 1,29 0,00 -28,33
Pınar Süt 7,10 -0,28 -41,40
Plastikkart 2,36 0,43 -18,34
Polisan Holding 6,44 0,78 -25,46
Politeknik Metal 36,84 -0,11 10,63
Prizma Press Matbaacılık 1,68 -2,33 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 4,11 9,60 5,38
QNB Finansbank 7,21 19,97 31,99
Ral Yatırım Holding 1,52 4,83 -24,07
Ray Sigorta 1,52 -0,65 -16,02
Reysaş GMYO 0,64 0,00 -49,61
Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -45,31
Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07
Rodrigo Tekstil 1,90 -4,52 -36,45
Royal Halı 0,90 1,12 -1,10
RTA Laboratuvarları 2,19 0,92 -20,65
Sabancı Holding 7,36 -1,60 -31,86
Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -1,06
Salix Yatırım Holding 4,10 2,76 -47,44
Sanel Mühendislik 2,29 2,69 33,92
Sanifoam Sünger 1,37 -0,72 -18,45
Sanko Pazarlama 2,31 -1,70 -18,09
Saray Matbaacılık 0,96 -3,03 -10,28
Sarkuysan 3,25 -1,52 3,68
Sasa Polyester 8,83 -0,34 12,71
Say Reklamcılık 0,91 -2,15 -45,51
Sekuro Plastik 3,27 -0,91 -61,98
Selçuk Ecza Deposu 3,03 0,00 -13,48
Selçuk Gıda 1,20 2,56 58,99
Senkron Güvenlik 1,29 -0,77 -30,65
Serve Film Prodüksiyon 2,00 -3,85 222,58
Servet GMYO 3,75 1,35 23,36
Seyitler Kimya 3,97 -0,75 -23,03
Silverline Endüstri 1,51 -1,31 -13,11
Sinpaş GMYO 0,30 0,00 -56,27
Soda Sanayii 7,13 0,00 64,80
Sodaş Sodyum Sanayii 6,07 -0,33 78,08
Söktaş 1,21 -2,42 -27,11
Sönmez Filament 3,15 -0,63 -24,10
Sönmez Pamuklu 3,23 -0,62 -18,43
Sumaş Suni Tahta 7,10 -0,56
Şeker Fin. Kir. 2,41 0,42 -0,49
Şekerbank 1,18 0,85 -35,52
Şişe Cam 5,34 1,71 17,38
Şok Marketler 11,17 0,36
T. Halk Bankası 7,04 -0,14 -33,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,72 -0,44 472,75
T.S.K.B. 0,78 -1,27 -35,17
T.Tuborg 9,82 -1,01 -0,92
Taç Tarım Ürünleri 7,60 6,44 212,76
Tat Gıda 4,06 -2,87 -20,94
TAV Havalimanları 23,42 -0,76 9,13
Taze Kuru Gıda 7,47 0,81 -8,34
Tek-Art Turizm 0,90 1,12 19,58
Tekfen Holding 20,86 2,66 27,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,23 -1,82 -37,28
Temapol Polimer Plastik 2,95 -4,53 -38,16
TGS Dış Ticaret 4,81 -2,83 33,17
Tofaş Oto. Fab. 17,88 -1,60 -42,60
Torunlar GMYO 1,59 1,27 -51,38
Trabzon Liman 8,79 -1,46
Trabzonspor Sportif 1,21 -3,20 -45,00
Trakya Cam 3,00 -0,33 -25,48
Trend GMYO 1,33 0,00
TSKB GMYO 0,69 0,00 -5,48
Tuğçelik 2,13 -2,29 -33,02
Tukaş 1,62 3,85 -27,35
Turcas Petrol 1,54 -2,53 -38,75
Turkcell 12,25 -2,70 -16,71
Tümosan Motor ve Traktör 4,71 -0,63 -37,94
Tüpraş 125,00 -1,19 15,90
Türk Hava Yolları 16,39 0,37 4,46
Türk Prysmian Kablo 1,74 -0,57 -30,49
Türk Telekom 3,80 -1,81 -40,99
Türk Traktör 35,50 0,28 -49,64
Türker Proje Gayrimenkul 26,58 -0,67 -29,23
Ufuk Yatırım 1,21 -0,82 -60,59
Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 -2,52 -32,16
Ulusoy Elektrik 15,72 -1,57 73,48
Ulusoy Un Sanayi 2,47 0,00 -11,15
Umpaş Holding 0,58 -6,45 -7,94
Uşak Seramik 1,65 -5,71 -32,65
Utopya Turizm 3,76 -0,53 -16,26
Uzertaş Boya 0,69 0,00 -39,47
Ülker Bisküvi 16,05 1,07 -18,40
Ünye Çimento 3,66 0,00 -0,64
Vakıf Fin. Kir. 1,52 7,04 -6,14
Vakıf GMYO 2,11 -2,76 -16,05
Vakıf Yat. Ort. 1,47 -2,00 3,52
Vakıflar Bankası 3,79 -1,81 -43,22
Vakko Tekstil 3,09 1,31 4,92
Vanet Gıda 3,00 -1,64 -6,25
Verusa Holding 14,54 -0,41 -36,53
Verusaturk Girisim 3,48 -1,97 47,46
Vestel 6,12 -1,29 -19,15
Vestel Beyaz Eşya 12,27 -0,24 44,69
Viking Kağıt 1,20 0,84 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 2,30 15,58 -0,86
Yapı ve Kredi Bank. 1,64 0,61 -41,36
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,60 2,86 47,16
Yataş 4,30 -4,02 -46,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,02 -0,97 -2,84
Yeni Gimat GMYO 8,00 0,00 -4,02
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 10,65 -1,57 -33,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.215,00 0,68 22,76
Yonga Mobilya 7,47 -1,45 150,15
Yünsa 4,75 -0,84 5,56
Zorlu Enerji 1,30 -2,26 -17,72


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)
06 Aralık 2018 Perşembe 18:40