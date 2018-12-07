Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.150,00
|1,61
|151,92
|İş Bankası (C)
|4,08
|0,00
|-38,92
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|
|610,67
|İş Fin.Kir.
|4,86
|1,04
|248,75
|İş Girişim
|2,40
|0,00
|37,93
|İş GMYO
|1,08
|4,85
|-11,74
|İş Y. Men. Değ.
|2,08
|1,46
|-2,46
|İş Yat. Ort.
|0,89
|0,00
|12,80
|İşbir Holding
|159,20
|-0,44
|-13,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-2,50
|-2,50
|İttifak Holding
|4,61
|-2,12
|97,85
|İz Hayvancılık Tarım
|7,93
|2,72
|317,37
|İzmir Demir Çelik
|1,77
|0,57
|-45,37
|İzmir Fırça
|2,73
|15,19
|-70,49
|İzocam
|23,18
|0,17
|-12,33
|Jantsa Jant Sanayi
|25,70
|0,78
|-16,42
|Kafein Yazılım
|6,75
|0,90
|
|Kapital Yat. Holding
|3,01
|4,51
|142,74
|Kaplamin
|3,16
|2,27
|-19,39
|Kardemir (A)
|1,99
|0,51
|-32,54
|Kardemir (B)
|1,98
|0,00
|-32,42
|Kardemir (D)
|2,43
|0,00
|-24,30
|Karel Elektronik
|4,12
|1,23
|-29,09
|Karsan Otomotiv
|1,27
|0,79
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,21
|0,83
|-38,89
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,68
|-4,91
|-25,66
|Kartonsan
|357,80
|-0,36
|28,59
|Katmerciler Ekipman
|6,64
|-2,35
|-44,48
|Kent Gıda
|120,70
|0,17
|-11,58
|Kerevitaş Gıda
|1,94
|1,04
|-54,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,05
|0,99
|-43,99
|Klimasan Klima
|4,19
|1,45
|-13,61
|Koç Holding
|15,16
|0,66
|-16,19
|Konfrut Gıda
|24,52
|-0,24
|71,47
|Konya Çimento
|196,60
|-0,25
|-22,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,89
|2,49
|34,70
|Koza Altın
|53,15
|0,38
|39,14
|Koza Madencilik
|7,88
|3,14
|22,36
|Körfez GMYO
|1,36
|-0,73
|-18,07
|Kristal Kola
|1,09
|-1,80
|-39,44
|Kron Telekomünikasyon
|9,22
|-0,22
|-50,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,50
|
|84,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|-6,59
|-62,41
|Kütahya Porselen
|4,76
|0,63
|-33,61
|Lider Faktoring
|2,70
|3,85
|-0,59
|Link Bilgisayar
|8,55
|0,59
|-40,04
|Logo Yazılım
|31,78
|1,53
|-45,91
|Lokman Hekim Sağlık
|4,40
|1,15
|-27,02
|Lüks Kadife
|4,26
|0,47
|-9,55
|Makina Takım
|1,23
|0,82
|-38,50
|Mardin Çimento
|2,93
|-0,34
|-23,89
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|-2,78
|-58,58
|Marmaris Altınyunus
|19,19
|2,57
|1,00
|Marshall
|26,20
|1,08
|-49,42
|Martı GMYO
|0,67
|1,52
|-68,40
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|-34,78
|Mavi Giyim
|37,64
|-0,90
|-34,38
|Mazhar Zorlu Holding
|3,64
|0,00
|-8,77
|Mega Polietilen
|2,51
|-1,18
|120,18
|Menderes Tekstil
|0,65
|0,00
|-21,69
|Merit Turizm
|5,90
|
|0,17
|Merko Gıda
|1,00
|-0,99
|-24,81
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-1,39
|-45,38
|Metemtur Otelcilik
|1,13
|6,60
|-23,65
|Metro Holding
|0,79
|0,00
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|0,00
|-51,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|0,79
|-38,26
|Migros Ticaret
|15,36
|1,59
|-46,16
|Milpa
|1,70
|1,80
|-21,30
|Mistral GMYO
|2,27
|1,34
|-35,88
|MLP Sağlık
|12,36
|1,73
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|2,00
|-26,62
|Mondi Tire Kutsan
|2,19
|1,39
|20,99
|Net Holding
|2,04
|0,99
|-7,69
|Netaş Telekom.
|7,15
|1,27
|-54,86
|Niğbaş Niğde Beton
|1,58
|-1,25
|68,09
|Nuh Çimento
|8,00
|0,00
|-12,16
|Nurol GMYO
|2,22
|0,00
|-53,26
|Odaş Elektrik
|2,45
|1,24
|-59,17
|Olmuksan-IP
|3,47
|0,00
|-24,14
|Orge Enerji Elektrik
|2,82
|1,44
|-30,27
|Orma Orman Mahsulleri
|1,19
|8,18
|5,31
|Osmanlı Menkul
|1,68
|-1,18
|-46,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|7,77
|-31,90
|Otokar
|83,40
|0,91
|-30,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|20,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,10
|0,92
|-35,29
|Özak GMYO
|2,15
|1,90
|-8,12
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|-2,63
|-45,01
|Özderici GMYO
|11,12
|3,54
|1426,47
|Özerden Plastik
|2,71
|0,00
|-0,37
|Panora GMYO
|4,13
|0,73
|-6,49
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|2,78
|-37,89
|Parsan
|12,70
|-14,30
|8,55
|Pegasus
|24,78
|0,73
|-26,69
|Peker GMYO
|18,30
|0,27
|
|Penguen Gıda
|1,34
|-0,74
|-39,91
|Pera GMYO
|0,69
|0,00
|-21,59
|Pergamon Dış Ticaret
|9,03
|-1,20
|135,78
|Petkim
|5,19
|0,97
|-22,67
|Petrokent Turizm
|65,05
|0,08
|37,01
|Pınar Et ve Un
|5,35
|0,56
|-41,88
|Pınar Su
|1,30
|0,78
|-27,78
|Pınar Süt
|7,12
|0,28
|-41,23
|Plastikkart
|2,39
|1,27
|-17,30
|Polisan Holding
|6,48
|0,62
|-25,00
|Politeknik Metal
|36,90
|0,16
|10,81
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|0,60
|4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,29
|4,38
|10,00
|QNB Finansbank
|8,13
|12,76
|48,83
|Ral Yatırım Holding
|1,50
|-1,32
|-25,07
|Ray Sigorta
|1,52
|0,00
|-16,02
|Reysaş GMYO
|0,65
|1,56
|-48,82
|Reysaş Lojistik
|0,70
|0,00
|-45,31
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|4,74
|-33,44
|Royal Halı
|0,90
|0,00
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,21
|0,91
|-19,93
|Sabancı Holding
|7,45
|1,22
|-31,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,88
|1,08
|
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|2,29
|0,00
|33,92
|Sanifoam Sünger
|1,36
|-0,73
|-19,05
|Sanko Pazarlama
|2,30
|-0,43
|-18,44
|Saray Matbaacılık
|0,97
|1,04
|-9,35
|Sarkuysan
|3,25
|0,00
|3,68
|Sasa Polyester
|8,86
|0,34
|13,10
|Say Reklamcılık
|0,91
|0,00
|-45,51
|Sekuro Plastik
|3,29
|0,61
|-61,74
|Selçuk Ecza Deposu
|3,07
|1,32
|-12,34
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,00
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,29
|0,00
|-30,65
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|0,00
|222,58
|Servet GMYO
|3,79
|1,07
|24,67
|Seyitler Kimya
|4,06
|2,27
|-21,29
|Silverline Endüstri
|1,59
|5,30
|-8,51
|Sinpaş GMYO
|0,31
|3,33
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,13
|0,00
|64,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|1,32
|80,42
|Söktaş
|1,25
|3,31
|-24,70
|Sönmez Filament
|3,15
|0,00
|-24,10
|Sönmez Pamuklu
|3,24
|0,31
|-18,18
|Sumaş Suni Tahta
|7,06
|-0,56
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,43
|0,83
|0,33
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|-35,52
|Şişe Cam
|5,38
|0,75
|18,26
|Şok Marketler
|11,37
|1,79
|
|T. Halk Bankası
|7,32
|3,98
|-30,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,42
|-0,95
|467,33
|T.S.K.B.
|0,77
|-1,28
|-36,01
|T.Tuborg
|9,96
|1,43
|0,50
|Taç Tarım Ürünleri
|7,65
|0,66
|214,81
|Tat Gıda
|4,11
|1,23
|-19,97
|TAV Havalimanları
|22,84
|-2,48
|6,43
|Taze Kuru Gıda
|7,47
|
|-8,34
|Tek-Art Turizm
|0,87
|-3,33
|15,60
|Tekfen Holding
|20,84
|-0,10
|27,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,25
|0,62
|-36,89
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|-1,02
|-38,78
|TGS Dış Ticaret
|4,90
|1,87
|35,66
|Tofaş Oto. Fab.
|17,70
|-1,01
|-43,17
|Torunlar GMYO
|1,62
|1,89
|-50,46
|Trabzon Liman
|8,80
|0,11
|
|Trabzonspor Sportif
|1,20
|-0,83
|-45,45
|Trakya Cam
|3,04
|1,33
|-24,49
|Trend GMYO
|1,34
|0,75
|
|TSKB GMYO
|0,70
|1,45
|-4,11
|Tuğçelik
|2,18
|2,35
|-31,45
|Tukaş
|1,58
|-2,47
|-29,15
|Turcas Petrol
|1,59
|3,25
|-36,76
|Turkcell
|12,42
|1,39
|-15,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,75
|0,85
|-37,42
|Tüpraş
|126,10
|0,88
|16,92
|Türk Hava Yolları
|16,50
|0,67
|5,16
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|1,72
|-29,29
|Türk Telekom
|3,84
|1,05
|-40,37
|Türk Traktör
|36,94
|4,06
|-47,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,52
|-0,23
|-29,39
|Ufuk Yatırım
|1,18
|-2,48
|-61,56
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|0,86
|-31,58
|Ulusoy Elektrik
|15,70
|-0,13
|73,26
|Ulusoy Un Sanayi
|2,46
|-0,40
|-11,51
|Umpaş Holding
|0,57
|-1,72
|-9,52
|Uşak Seramik
|1,64
|-0,61
|-33,06
|Utopya Turizm
|3,76
|0,00
|-16,26
|Uzertaş Boya
|0,65
|-5,80
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|16,03
|-0,12
|-18,51
|Ünye Çimento
|3,65
|-0,27
|-0,91
|Vakıf Fin. Kir.
|1,53
|0,66
|-5,52
|Vakıf GMYO
|2,14
|1,42
|-14,85
|Vakıf Yat. Ort.
|1,45
|-1,36
|2,11
|Vakıflar Bankası
|3,88
|2,37
|-41,87
|Vakko Tekstil
|3,09
|0,00
|4,92
|Vanet Gıda
|3,07
|2,33
|-4,06
|Verusa Holding
|14,65
|0,76
|-36,05
|Verusaturk Girisim
|3,48
|0,00
|47,46
|Vestel
|6,17
|0,82
|-18,49
|Vestel Beyaz Eşya
|12,32
|0,41
|45,28
|Viking Kağıt
|1,17
|-2,50
|-2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,04
|-11,30
|-12,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|0,61
|-41,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,50
|-2,78
|43,07
|Yataş
|4,32
|0,47
|-46,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|0,00
|-2,84
|Yeni Gimat GMYO
|8,03
|0,37
|-3,66
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,61
|-0,38
|-33,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.215,00
|
|22,76
|Yonga Mobilya
|7,95
|6,43
|166,22
|Yünsa
|4,78
|0,63
|6,22
|Zorlu Enerji
|1,29
|-0,77
|-18,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
İş Bankası,Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 13:25