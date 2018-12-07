Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.150,10
|1,62
|151,93
|İş Bankası (C)
|4,11
|0,74
|-38,47
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|
|610,67
|İş Fin.Kir.
|5,10
|6,03
|265,97
|İş Girişim
|2,39
|-0,42
|37,36
|İş GMYO
|1,06
|2,91
|-13,37
|İş Y. Men. Değ.
|2,07
|0,98
|-2,92
|İş Yat. Ort.
|0,88
|-1,12
|11,53
|İşbir Holding
|159,80
|-0,06
|-12,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|4,69
|-0,42
|101,29
|İz Hayvancılık Tarım
|7,73
|0,13
|306,84
|İzmir Demir Çelik
|1,79
|1,70
|-44,75
|İzmir Fırça
|2,84
|19,83
|-69,30
|İzocam
|23,12
|-0,09
|-12,56
|Jantsa Jant Sanayi
|25,66
|0,63
|-16,55
|Kafein Yazılım
|6,91
|3,29
|
|Kapital Yat. Holding
|3,01
|4,51
|142,74
|Kaplamin
|3,16
|2,27
|-19,39
|Kardemir (A)
|2,00
|1,01
|-32,20
|Kardemir (B)
|1,99
|0,51
|-32,08
|Kardemir (D)
|2,42
|-0,41
|-24,61
|Karel Elektronik
|4,13
|1,47
|-28,92
|Karsan Otomotiv
|1,27
|0,79
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,21
|0,83
|-38,89
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,83
|-1,03
|-22,63
|Kartonsan
|358,00
|-0,31
|28,66
|Katmerciler Ekipman
|6,59
|-3,09
|-44,90
|Kent Gıda
|122,50
|1,66
|-10,26
|Kerevitaş Gıda
|1,94
|1,04
|-54,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|2,03
|0,00
|-44,54
|Klimasan Klima
|4,22
|2,18
|-13,00
|Koç Holding
|15,10
|0,27
|-16,53
|Konfrut Gıda
|24,58
|0,00
|71,89
|Konya Çimento
|195,00
|-1,07
|-23,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,94
|3,01
|35,39
|Koza Altın
|54,50
|2,93
|42,67
|Koza Madencilik
|8,08
|5,76
|25,47
|Körfez GMYO
|1,35
|-1,46
|-18,67
|Kristal Kola
|1,07
|-3,60
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|9,35
|1,19
|-49,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,50
|0,00
|84,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,45
|-13,17
|-65,06
|Kütahya Porselen
|4,77
|0,85
|-33,47
|Lider Faktoring
|2,64
|1,54
|-2,80
|Link Bilgisayar
|8,55
|0,59
|-40,04
|Logo Yazılım
|30,84
|-1,47
|-47,51
|Lokman Hekim Sağlık
|4,42
|1,61
|-26,69
|Lüks Kadife
|4,21
|-0,71
|-10,62
|Makina Takım
|1,23
|0,82
|-38,50
|Mardin Çimento
|2,94
|0,00
|-23,63
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|-2,78
|-58,58
|Marmaris Altınyunus
|18,90
|1,02
|-0,53
|Marshall
|26,08
|0,62
|-49,65
|Martı GMYO
|0,66
|0,00
|-68,87
|Martı Otel
|0,59
|-1,67
|-35,87
|Mavi Giyim
|37,28
|-1,84
|-35,01
|Mazhar Zorlu Holding
|3,73
|2,47
|-6,52
|Mega Polietilen
|2,51
|-1,18
|120,18
|Menderes Tekstil
|0,67
|3,08
|-19,28
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|0,17
|Merko Gıda
|1,00
|-0,99
|-24,81
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-44,62
|Metemtur Otelcilik
|1,10
|3,77
|-25,68
|Metro Holding
|0,79
|0,00
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|0,00
|-51,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|3,94
|-36,33
|Migros Ticaret
|15,27
|0,99
|-46,47
|Milpa
|1,69
|1,20
|-21,76
|Mistral GMYO
|2,26
|0,89
|-36,17
|MLP Sağlık
|12,21
|0,49
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|3,00
|-25,90
|Mondi Tire Kutsan
|2,14
|-0,93
|18,23
|Net Holding
|2,04
|0,99
|-7,69
|Netaş Telekom.
|7,21
|2,12
|-54,48
|Niğbaş Niğde Beton
|1,59
|-0,63
|69,15
|Nuh Çimento
|8,00
|0,00
|-12,16
|Nurol GMYO
|2,21
|-0,45
|-53,47
|Odaş Elektrik
|2,45
|1,24
|-59,17
|Olmuksan-IP
|3,49
|0,58
|-23,70
|Orge Enerji Elektrik
|2,79
|0,36
|-31,01
|Orma Orman Mahsulleri
|1,19
|8,18
|5,31
|Osmanlı Menkul
|1,69
|-0,59
|-45,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|7,77
|-31,90
|Otokar
|85,50
|3,45
|-29,17
|Oyak Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|20,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|-2,75
|-37,65
|Özak GMYO
|2,14
|1,42
|-8,55
|Özbal Çelik Boru
|1,47
|-3,29
|-45,38
|Özderici GMYO
|8,60
|-19,93
|1080,54
|Özerden Plastik
|2,70
|-0,37
|-0,74
|Panora GMYO
|4,17
|1,71
|-5,58
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|6,35
|-35,73
|Parsan
|12,16
|-17,95
|3,93
|Pegasus
|24,36
|-0,98
|-27,93
|Peker GMYO
|18,27
|0,11
|
|Penguen Gıda
|1,34
|-0,74
|-39,91
|Pera GMYO
|0,69
|0,00
|-21,59
|Pergamon Dış Ticaret
|9,08
|-0,66
|137,08
|Petkim
|5,19
|0,97
|-22,67
|Petrokent Turizm
|69,00
|6,15
|45,32
|Pınar Et ve Un
|5,33
|0,19
|-42,10
|Pınar Su
|1,30
|0,78
|-27,78
|Pınar Süt
|7,15
|0,70
|-40,98
|Plastikkart
|2,32
|-1,69
|-19,72
|Polisan Holding
|6,50
|0,93
|-24,77
|Politeknik Metal
|36,56
|-0,76
|9,79
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|0,60
|4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,27
|3,89
|9,49
|QNB Finansbank
|7,40
|2,64
|35,46
|Ral Yatırım Holding
|1,50
|-1,32
|-25,07
|Ray Sigorta
|1,51
|-0,66
|-16,57
|Reysaş GMYO
|0,65
|1,56
|-48,82
|Reysaş Lojistik
|0,73
|4,29
|-42,97
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|2,07
|8,95
|-30,77
|Royal Halı
|0,92
|2,22
|1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,18
|-0,46
|-21,01
|Sabancı Holding
|7,57
|2,85
|-29,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,98
|6,45
|
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-2,44
|-48,72
|Sanel Mühendislik
|2,30
|0,44
|34,50
|Sanifoam Sünger
|1,36
|-0,73
|-19,05
|Sanko Pazarlama
|2,29
|-0,87
|-18,80
|Saray Matbaacılık
|0,97
|1,04
|-9,35
|Sarkuysan
|3,24
|-0,31
|3,37
|Sasa Polyester
|8,88
|0,57
|13,35
|Say Reklamcılık
|0,91
|0,00
|-45,51
|Sekuro Plastik
|3,30
|0,92
|-61,63
|Selçuk Ecza Deposu
|3,05
|0,66
|-12,91
|Selçuk Gıda
|1,19
|-0,83
|57,67
|Senkron Güvenlik
|1,30
|0,78
|-30,11
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|0,00
|222,58
|Servet GMYO
|3,79
|1,07
|24,67
|Seyitler Kimya
|3,90
|-1,76
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,65
|9,27
|-5,06
|Sinpaş GMYO
|0,31
|3,33
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,30
|2,38
|68,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,10
|0,49
|78,96
|Söktaş
|1,24
|2,48
|-25,30
|Sönmez Filament
|3,17
|0,63
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,25
|0,62
|-17,93
|Sumaş Suni Tahta
|7,06
|-0,56
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,45
|1,66
|1,16
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|-35,52
|Şişe Cam
|5,33
|-0,19
|17,16
|Şok Marketler
|11,46
|2,60
|
|T. Halk Bankası
|7,34
|4,26
|-30,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,54
|-0,57
|469,50
|T.S.K.B.
|0,77
|-1,28
|-36,01
|T.Tuborg
|9,83
|0,10
|-0,81
|Taç Tarım Ürünleri
|7,13
|-6,18
|193,42
|Tat Gıda
|4,11
|1,23
|-19,97
|TAV Havalimanları
|22,64
|-3,33
|5,50
|Taze Kuru Gıda
|7,40
|-0,94
|-9,20
|Tek-Art Turizm
|0,87
|-3,33
|15,60
|Tekfen Holding
|20,58
|-1,34
|25,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,24
|0,31
|-37,09
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|0,34
|-37,95
|TGS Dış Ticaret
|4,83
|0,42
|33,72
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|-1,57
|-43,50
|Torunlar GMYO
|1,60
|0,63
|-51,08
|Trabzon Liman
|8,83
|0,46
|
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|0,00
|-45,00
|Trakya Cam
|3,08
|2,67
|-23,49
|Trend GMYO
|1,34
|0,75
|
|TSKB GMYO
|0,70
|1,45
|-4,11
|Tuğçelik
|2,18
|2,35
|-31,45
|Tukaş
|1,57
|-3,09
|-29,60
|Turcas Petrol
|1,59
|3,25
|-36,76
|Turkcell
|12,34
|0,73
|-16,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,88
|3,61
|-35,70
|Tüpraş
|128,50
|2,80
|19,14
|Türk Hava Yolları
|16,19
|-1,22
|3,19
|Türk Prysmian Kablo
|1,75
|0,57
|-30,09
|Türk Telekom
|3,86
|1,58
|-40,06
|Türk Traktör
|37,12
|4,56
|-47,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,58
|0,00
|-29,23
|Ufuk Yatırım
|1,21
|0,00
|-60,59
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,16
|0,00
|-32,16
|Ulusoy Elektrik
|15,82
|0,64
|74,58
|Ulusoy Un Sanayi
|2,47
|0,00
|-11,15
|Umpaş Holding
|0,58
|0,00
|-7,94
|Uşak Seramik
|1,64
|-0,61
|-33,06
|Utopya Turizm
|3,95
|5,05
|-12,03
|Uzertaş Boya
|0,65
|-5,80
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|15,83
|-1,37
|-19,52
|Ünye Çimento
|3,67
|0,27
|-0,37
|Vakıf Fin. Kir.
|1,52
|0,00
|-6,14
|Vakıf GMYO
|2,13
|0,95
|-15,25
|Vakıf Yat. Ort.
|1,72
|17,01
|21,13
|Vakıflar Bankası
|3,92
|3,43
|-41,27
|Vakko Tekstil
|3,10
|0,32
|5,26
|Vanet Gıda
|3,26
|8,67
|1,87
|Verusa Holding
|14,54
|0,00
|-36,53
|Verusaturk Girisim
|3,47
|-0,29
|47,03
|Vestel
|6,15
|0,49
|-18,76
|Vestel Beyaz Eşya
|12,49
|1,79
|47,29
|Viking Kağıt
|1,19
|-0,83
|-0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,05
|-10,87
|-11,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|0,61
|-41,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,47
|-3,61
|41,84
|Yataş
|4,38
|1,86
|-45,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|0,00
|-2,84
|Yeni Gimat GMYO
|8,23
|2,88
|-1,26
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|-73,53
|Yeşil Yatırım Holding
|10,75
|0,94
|-32,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.274,00
|2,66
|26,03
|Yonga Mobilya
|7,41
|-0,80
|148,14
|Yünsa
|4,75
|0,00
|5,56
|Zorlu Enerji
|1,29
|-0,77
|-18,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
İş Bankası,Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 18:55