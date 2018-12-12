12 Aralık 2018, 18:43
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.401,00 0,00 172,00
İş Bankası (C) 4,01 -2,20 -39,97
İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31
İş Fin.Kir. 4,94 -0,20 254,49
İş Girişim 2,07 -11,16 18,97
İş GMYO 1,03 0,00 -15,82
İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,97 -4,33
İş Yat. Ort. 0,89 -1,11 12,80
İşbir Holding 159,00 -0,56 -13,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00
İttifak Holding 3,20 -6,71 37,34
İz Hayvancılık Tarım 7,00 -6,79 268,42
İzmir Demir Çelik 1,69 -5,06 -47,84
İzmir Fırça 1,99 -12,72 -78,49
İzocam 22,58 -2,17 -14,60
Jantsa Jant Sanayi 24,84 -3,65 -19,22
Kafein Yazılım 6,22 -7,30
Kapital Yat. Holding 2,92 -2,67 135,48
Kaplamin 3,13 -2,49 -20,15
Kardemir (A) 1,83 -4,19 -37,97
Kardemir (B) 1,83 -4,69 -37,54
Kardemir (D) 2,19 -4,78 -31,78
Karel Elektronik 3,86 -4,46 -33,56
Karsan Otomotiv 1,28 -0,78 -17,95
Karsu Tekstil 1,16 -5,69 -41,41
Karsusan Su Ürünleri San. 3,11 -19,85 -37,17
Kartonsan 345,00 -3,36 23,99
Katmerciler Ekipman 6,10 -6,15 -49,00
Kent Gıda 117,30 -2,98 -14,07
Kerevitaş Gıda 1,81 -3,72 -57,62
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86
Kiler GMYO 1,93 -6,76 -47,27
Klimasan Klima 3,91 -5,33 -19,39
Koç Holding 13,95 -3,19 -22,88
Konfrut Gıda 23,42 -2,09 63,78
Konya Çimento 177,30 -3,75 -30,47
Kordsa Teknik Tekstil 9,56 -1,85 30,21
Koza Altın 51,85 -3,53 35,73
Koza Madencilik 7,38 -3,40 14,60
Körfez GMYO 1,32 -12,00 -20,48
Kristal Kola 1,02 -4,67 -43,33
Kron Telekomünikasyon 8,88 -3,48 -52,00
Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 68,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 -5,26 -70,01
Kütahya Porselen 4,61 -2,95 -35,70
Lider Faktoring 2,42 -3,97 -10,90
Link Bilgisayar 8,24 -2,60 -42,22
Logo Yazılım 28,84 -8,96 -50,91
Lokman Hekim Sağlık 4,17 -4,36 -30,83
Lüks Kadife 4,04 -4,49 -14,23
Makina Takım 1,41 -6,62 -29,50
Mardin Çimento 2,88 -1,71 -25,19
Marka Yatırım Holding 0,75 4,17 -55,62
Marmaris Altınyunus 17,52 -3,79 -7,79
Marshall 24,74 -4,92 -52,24
Martı GMYO 0,71 -6,58 -66,51
Martı Otel 0,58 -4,92 -36,96
Mavi Giyim 34,00 -3,79 -40,73
Mazhar Zorlu Holding 3,60 -1,64 -9,77
Mega Polietilen 2,24 -8,20 96,49
Menderes Tekstil 0,66 -2,94 -20,48
Merit Turizm 6,44 10,84 9,34
Merko Gıda 1,01 -9,01 -24,06
Metal Gayrimenkul 0,75 4,17 -42,31
Metemtur Otelcilik 1,10 -7,56 -25,68
Metro Holding 0,77 -3,75 -22,22
Metro Petrol ve Tesisleri 1,51 -5,03 -45,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 -0,76 -36,81
Migros Ticaret 14,67 -4,12 -48,58
Milpa 1,59 -5,36 -26,39
Mistral GMYO 1,22 -9,51 -40,70
MLP Sağlık 11,59 -0,94
MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 -0,97 -26,62
Mondi Tire Kutsan 1,95 -6,70 7,73
Net Holding 1,91 -4,02 -13,57
Netaş Telekom. 6,75 -5,33 -57,39
Niğbaş Niğde Beton 2,30 14,43 144,68
Nuh Çimento 7,86 -1,13 -13,69
Nurol GMYO 2,26 -4,24 -52,42
Odaş Elektrik 2,20 -5,58 -63,33
Olmuksan-IP 3,35 -3,74 -26,76
Orge Enerji Elektrik 2,67 -4,30 -33,98
Orma Orman Mahsulleri 1,03 -1,90 -8,85
Osmanlı Menkul 1,62 -1,82 -48,02
Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -6,90 -33,74
Otokar 83,10 -2,41 -31,16
Oyak Yat. Ort. 2,04 20,00 106,03
Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 -4,72 -40,59
Özak GMYO 2,11 -3,65 -9,83
Özbal Çelik Boru 1,46 -1,35 -45,75
Özderici GMYO 4,41 -19,96 505,37
Özerden Plastik 2,69 -0,74 -1,11
Panora GMYO 4,11 -0,48 -6,94
Park Elek.Madencilik 2,42 -5,10 -41,97
Parsan 10,60 -9,09 -9,40
Pegasus 22,58 -6,69 -33,20
Peker GMYO 19,00 4,00
Penguen Gıda 1,27 -4,51 -43,05
Pera GMYO 0,85 -8,60 -3,41
Pergamon Dış Ticaret 8,93 -2,72 133,17
Petkim 4,91 -4,29 -26,84
Petrokent Turizm 65,00 0,78 36,90
Pınar Et ve Un 5,07 -2,87 -44,92
Pınar Su 1,24 -3,13 -31,11
Pınar Süt 6,73 -3,30 -44,45
Plastikkart 2,25 -1,75 -22,15
Polisan Holding 4,62 -12,00 -46,53
Politeknik Metal 33,60 -5,14 0,90
Prizma Press Matbaacılık 1,62 -5,26 0,00
QNB Finans Fin. Kir. 3,67 -4,68 -5,90
QNB Finansbank 7,15 -6,17 30,89
Ral Yatırım Holding 1,50 1,35 -25,07
Ray Sigorta 1,50 -1,96 -17,13
Reysaş GMYO 0,85 19,72 -33,07
Reysaş Lojistik 0,75 1,35 -41,41
Rhea Girişim 0,69 2,99 -38,39
Rodrigo Tekstil 1,95 -5,34 -34,78
Royal Halı 0,90 -1,10 -1,10
RTA Laboratuvarları 2,22 -1,77 -19,57
Sabancı Holding 7,25 -2,03 -32,88
Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -5,26
Salix Yatırım Holding 3,90 0,00 -50,00
Sanel Mühendislik 2,22 -3,90 29,82
Sanifoam Sünger 1,29 -4,44 -23,21
Sanko Pazarlama 2,21 -8,30 -21,64
Saray Matbaacılık 0,93 -3,12 -13,08
Sarkuysan 3,40 0,59 8,47
Sasa Polyester 8,36 -4,02 6,71
Say Reklamcılık 0,88 -4,35 -47,31
Sekuro Plastik 3,03 -6,19 -64,77
Selçuk Ecza Deposu 2,85 -2,40 -18,62
Selçuk Gıda 1,20 0,00 58,99
Senkron Güvenlik 1,27 -2,31 -31,72
Serve Film Prodüksiyon 1,99 0,00 220,97
Servet GMYO 3,54 -1,67 16,45
Seyitler Kimya 3,99 1,01 -22,64
Silverline Endüstri 1,46 -4,58 -15,99
Sinpaş GMYO 0,30 -3,23 -56,27
Soda Sanayii 7,43 0,41 71,74
Sodaş Sodyum Sanayii 6,50 8,33 90,69
Söktaş 1,31 -9,03 -21,08
Sönmez Filament 3,11 -1,27 -25,06
Sönmez Pamuklu 3,11 -4,01 -21,46
Sumaş Suni Tahta 7,20 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,45 -1,21 1,16
Şekerbank 1,11 -5,13 -39,34
Şişe Cam 5,27 1,54 15,84
Şok Marketler 11,25 -1,83
T. Halk Bankası 6,71 -5,63 -36,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,42 -2,75 449,28
T.S.K.B. 0,73 -1,35 -39,33
T.Tuborg 9,75 -0,20 -1,62
Taç Tarım Ürünleri 4,78 4,60 96,71
Tat Gıda 3,86 -5,39 -24,83
TAV Havalimanları 20,86 -1,60 -2,80
Taze Kuru Gıda 6,89 -3,09 -15,46
Tek-Art Turizm 0,86 -2,27 14,27
Tekfen Holding 20,46 0,29 24,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,00 -4,46 -41,75
Temapol Polimer Plastik 2,81 -7,57 -41,09
TGS Dış Ticaret 4,68 -2,50 29,57
Tofaş Oto. Fab. 16,84 -3,22 -45,94
Torunlar GMYO 1,56 -2,50 -52,30
Trabzon Liman 8,39 -4,11
Trabzonspor Sportif 1,40 -8,50 -36,36
Trakya Cam 3,01 -2,27 -25,23
Trend GMYO 1,30 -2,99
TSKB GMYO 0,70 1,45 -4,11
Tuğçelik 2,08 -3,70 -34,59
Tukaş 1,45 -5,84 -34,98
Turcas Petrol 1,50 -4,46 -40,34
Turkcell 12,64 4,20 -14,06
Tümosan Motor ve Traktör 4,62 -4,94 -39,13
Tüpraş 120,00 -1,96 11,26
Türk Hava Yolları 15,25 -4,45 -2,80
Türk Prysmian Kablo 1,69 -3,98 -32,49
Türk Telekom 3,80 -3,55 -40,99
Türk Traktör 35,74 -10,87 -49,30
Türker Proje Gayrimenkul 26,56 -0,97 -29,29
Ufuk Yatırım 1,10 -4,35 -64,17
Ulaşlar Turizm Yat. 1,08 -6,90 -36,84
Ulusoy Elektrik 15,38 -1,91 69,73
Ulusoy Un Sanayi 2,30 -3,77 -17,27
Umpaş Holding 0,61 -1,61 -3,17
Uşak Seramik 1,55 -4,32 -36,73
Utopya Turizm 3,85 -3,99 -14,25
Uzertaş Boya 0,66 1,54 -42,11
Ülker Bisküvi 15,81 0,83 -19,62
Ünye Çimento 3,54 -1,67 -3,90
Vakıf Fin. Kir. 2,00 17,65 23,50
Vakıf GMYO 2,21 -0,45 -12,07
Vakıf Yat. Ort. 2,96 19,84 108,45
Vakıflar Bankası 3,78 -4,06 -43,37
Vakko Tekstil 2,91 -5,52 -1,19
Vanet Gıda 3,66 -8,50 14,38
Verusa Holding 14,35 -1,44 -37,35
Verusaturk Girisim 3,21 -5,03 36,02
Vestel 5,72 -4,83 -24,44
Vestel Beyaz Eşya 11,67 -4,97 37,62
Viking Kağıt 1,13 -3,42 -5,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 -11,82 -22,84
Yapı ve Kredi Bank. 1,59 -2,45 -43,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,84 -1,73 16,09
Yataş 4,19 -4,56 -48,18
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,06 2,91 1,48
Yeni Gimat GMYO 8,18 0,37 -1,86
Yeşil GMYO 0,27 -3,57 -57,14
Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 10,24 -2,85 -36,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.434,70 9,38 34,94
Yonga Mobilya 7,22 0,14 141,77
Yünsa 4,27 -6,36 -5,11
Zorlu Enerji 1,24 -3,88 -21,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son) İş Bankası,Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43