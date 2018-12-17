Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|
|170,13
|İş Bankası (B)
|3.100,00
|-1,46
|147,93
|İş Bankası (C)
|4,13
|0,49
|-38,17
|İş Bankası (Kur.)
|53.323,00
|
|589,31
|İş Fin.Kir.
|4,30
|-14,34
|208,56
|İş Girişim
|2,00
|2,04
|14,94
|İş GMYO
|1,00
|-0,99
|-18,28
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|0,00
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|16,60
|İşbir Holding
|159,00
|-0,31
|-13,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,54
|10,20
|35,00
|İttifak Holding
|3,06
|-11,30
|31,33
|İz Hayvancılık Tarım
|6,25
|4,34
|228,95
|İzmir Demir Çelik
|1,64
|-1,20
|-49,38
|İzmir Fırça
|2,16
|2,86
|-76,65
|İzocam
|22,14
|-0,36
|-16,26
|Jantsa Jant Sanayi
|25,00
|1,21
|-18,70
|Kafein Yazılım
|6,11
|0,16
|
|Kapital Yat. Holding
|3,04
|-0,33
|145,16
|Kaplamin
|3,11
|-0,64
|-20,66
|Kardemir (A)
|1,76
|-1,12
|-40,34
|Kardemir (B)
|1,75
|-1,69
|-40,27
|Kardemir (D)
|2,13
|-0,93
|-33,64
|Karel Elektronik
|3,71
|-1,33
|-36,14
|Karsan Otomotiv
|1,27
|0,00
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,18
|-0,84
|-40,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,45
|19,79
|-30,30
|Kartonsan
|335,50
|-1,38
|20,57
|Katmerciler Ekipman
|5,77
|-1,87
|-51,76
|Kent Gıda
|116,10
|-0,17
|-14,95
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|-0,57
|-59,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|1,75
|-3,31
|-52,19
|Klimasan Klima
|3,84
|0,52
|-20,83
|Koç Holding
|14,38
|0,35
|-20,51
|Konfrut Gıda
|22,96
|-0,17
|60,56
|Konya Çimento
|174,80
|0,40
|-31,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,83
|0,20
|33,89
|Koza Altın
|52,50
|-0,10
|37,43
|Koza Madencilik
|7,69
|1,32
|19,41
|Körfez GMYO
|1,28
|-0,78
|-22,89
|Kristal Kola
|1,04
|0,00
|-42,22
|Kron Telekomünikasyon
|8,83
|1,61
|-52,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,09
|-1,80
|-69,73
|Kütahya Porselen
|4,48
|0,22
|-37,52
|Lider Faktoring
|2,34
|0,86
|-13,84
|Link Bilgisayar
|8,08
|-0,37
|-43,34
|Logo Yazılım
|26,14
|-6,71
|-55,51
|Lokman Hekim Sağlık
|4,05
|-2,41
|-32,82
|Lüks Kadife
|4,17
|0,48
|-11,46
|Makina Takım
|1,28
|0,00
|-36,00
|Mardin Çimento
|2,75
|-0,36
|-28,57
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|-1,33
|-56,21
|Marmaris Altınyunus
|17,25
|-0,86
|-9,21
|Marshall
|24,98
|-2,04
|-51,78
|Martı GMYO
|0,70
|0,00
|-66,98
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,60
|-3,72
|-43,17
|Mazhar Zorlu Holding
|3,56
|1,14
|-10,78
|Mega Polietilen
|2,26
|8,13
|98,25
|Menderes Tekstil
|0,74
|-7,50
|-10,84
|Merit Turizm
|6,00
|-4,76
|1,87
|Merko Gıda
|1,01
|-0,98
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|8,33
|-40,00
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,00
|-29,73
|Metro Holding
|0,79
|-2,47
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|-3,03
|-53,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|-3,08
|-39,22
|Migros Ticaret
|14,55
|0,76
|-49,00
|Milpa
|1,50
|-1,32
|-30,56
|Mistral GMYO
|1,39
|3,73
|-32,44
|MLP Sağlık
|11,69
|1,30
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|-7,27
|-26,62
|Mondi Tire Kutsan
|1,89
|-0,53
|4,42
|Net Holding
|1,95
|-1,02
|-11,76
|Netaş Telekom.
|6,48
|-1,07
|-59,09
|Niğbaş Niğde Beton
|2,15
|-12,24
|128,72
|Nuh Çimento
|7,82
|1,03
|-14,13
|Nurol GMYO
|2,16
|-3,57
|-54,53
|Odaş Elektrik
|1,88
|-8,74
|-68,67
|Olmuksan-IP
|3,21
|-2,13
|-29,82
|Orge Enerji Elektrik
|2,70
|2,66
|-33,23
|Orma Orman Mahsulleri
|0,90
|-4,26
|-20,35
|Osmanlı Menkul
|1,64
|0,00
|-47,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|-2,78
|-35,58
|Otokar
|82,00
|-0,43
|-32,07
|Oyak Yat. Ort.
|1,49
|0,00
|50,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|3,06
|-40,59
|Özak GMYO
|2,10
|-0,47
|-10,26
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|0,00
|-47,98
|Özderici GMYO
|2,34
|-19,86
|221,22
|Özerden Plastik
|2,70
|0,37
|-0,74
|Panora GMYO
|4,15
|0,00
|-6,03
|Park Elek.Madencilik
|2,39
|0,84
|-42,69
|Parsan
|10,21
|1,90
|-12,74
|Pegasus
|21,42
|-1,29
|-36,63
|Peker GMYO
|19,08
|-0,83
|
|Penguen Gıda
|1,21
|-0,82
|-45,74
|Pera GMYO
|0,74
|5,71
|-15,91
|Pergamon Dış Ticaret
|8,68
|-1,03
|126,64
|Petkim
|5,08
|-1,36
|-24,31
|Petrokent Turizm
|65,50
|0,77
|37,95
|Pınar Et ve Un
|5,11
|0,79
|-44,49
|Pınar Su
|1,23
|0,82
|-31,67
|Pınar Süt
|6,99
|4,95
|-42,30
|Plastikkart
|2,23
|-0,89
|-22,84
|Polisan Holding
|5,54
|5,32
|-35,88
|Politeknik Metal
|33,60
|-1,75
|0,90
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|-0,60
|1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,35
|-16,18
|11,54
|QNB Finansbank
|8,72
|19,94
|59,63
|Ral Yatırım Holding
|1,52
|-0,65
|-24,07
|Ray Sigorta
|1,46
|0,69
|-19,34
|Reysaş GMYO
|0,83
|-5,68
|-34,65
|Reysaş Lojistik
|0,73
|1,39
|-42,97
|Rhea Girişim
|0,69
|-2,82
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,92
|-2,04
|-35,79
|Royal Halı
|0,89
|0,00
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,22
|0,45
|-19,57
|Sabancı Holding
|7,36
|0,14
|-31,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,78
|-1,11
|
|Salix Yatırım Holding
|3,71
|3,92
|-52,44
|Sanel Mühendislik
|2,19
|-0,45
|28,07
|Sanifoam Sünger
|1,27
|-0,78
|-24,40
|Sanko Pazarlama
|2,37
|1,28
|-15,96
|Saray Matbaacılık
|0,96
|0,00
|-10,28
|Sarkuysan
|3,41
|-1,45
|8,79
|Sasa Polyester
|8,03
|-1,71
|2,50
|Say Reklamcılık
|0,90
|4,65
|-46,11
|Sekuro Plastik
|3,43
|19,93
|-60,12
|Selçuk Ecza Deposu
|2,73
|-1,80
|-22,05
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,85
|56,34
|Senkron Güvenlik
|1,23
|-1,60
|-33,87
|Serve Film Prodüksiyon
|1,85
|-7,50
|198,39
|Servet GMYO
|3,89
|-3,23
|27,96
|Seyitler Kimya
|3,88
|1,04
|-24,78
|Silverline Endüstri
|1,40
|-4,11
|-19,44
|Sinpaş GMYO
|0,32
|0,00
|-53,36
|Soda Sanayii
|7,61
|2,01
|75,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|0,00
|80,42
|Söktaş
|1,23
|-2,38
|-25,90
|Sönmez Filament
|3,07
|1,32
|-26,02
|Sönmez Pamuklu
|3,13
|1,29
|-20,96
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|-2,78
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,62
|2,34
|8,18
|Şekerbank
|1,13
|4,63
|-38,25
|Şişe Cam
|5,31
|-0,93
|16,72
|Şok Marketler
|11,37
|3,65
|
|T. Halk Bankası
|6,58
|-1,20
|-37,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,30
|-10,32
|320,72
|T.S.K.B.
|0,71
|0,00
|-40,99
|T.Tuborg
|9,63
|-1,23
|-2,83
|Taç Tarım Ürünleri
|3,87
|16,22
|59,26
|Tat Gıda
|3,77
|-0,79
|-26,59
|TAV Havalimanları
|22,00
|0,36
|2,52
|Taze Kuru Gıda
|6,99
|4,17
|-14,23
|Tek-Art Turizm
|0,96
|6,67
|27,56
|Tekfen Holding
|22,00
|2,04
|34,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,91
|0,00
|-43,50
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|0,71
|-40,46
|TGS Dış Ticaret
|4,69
|-0,64
|29,85
|Tofaş Oto. Fab.
|16,14
|-2,18
|-48,18
|Torunlar GMYO
|1,51
|-1,31
|-53,83
|Trabzon Liman
|8,30
|0,24
|
|Trabzonspor Sportif
|1,45
|4,32
|-34,09
|Trakya Cam
|2,98
|-0,67
|-25,98
|Trend GMYO
|1,27
|0,00
|
|TSKB GMYO
|0,75
|0,00
|2,74
|Tuğçelik
|2,09
|1,46
|-34,28
|Tukaş
|1,53
|1,32
|-31,39
|Turcas Petrol
|1,44
|-0,69
|-42,72
|Turkcell
|12,00
|-0,43
|-16,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,42
|-0,90
|-41,77
|Tüpraş
|124,80
|0,89
|15,71
|Türk Hava Yolları
|14,69
|-1,80
|-6,37
|Türk Prysmian Kablo
|1,73
|1,76
|-30,89
|Türk Telekom
|3,66
|-1,35
|-43,17
|Türk Traktör
|33,56
|-1,18
|-52,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,26
|2,76
|-24,76
|Ufuk Yatırım
|1,15
|0,88
|-62,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,14
|0,88
|-33,33
|Ulusoy Elektrik
|15,35
|-1,29
|69,40
|Ulusoy Un Sanayi
|2,17
|-1,81
|-21,94
|Umpaş Holding
|0,55
|0,00
|-12,70
|Uşak Seramik
|1,50
|-1,32
|-38,78
|Utopya Turizm
|4,09
|4,87
|-8,91
|Uzertaş Boya
|0,60
|-4,76
|-47,37
|Ülker Bisküvi
|15,17
|-0,85
|-22,88
|Ünye Çimento
|3,44
|-0,86
|-6,61
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|1,84
|2,51
|Vakıf GMYO
|1,97
|-1,99
|-21,62
|Vakıf Yat. Ort.
|2,62
|-3,68
|84,51
|Vakıflar Bankası
|3,69
|-3,15
|-44,71
|Vakko Tekstil
|2,89
|-0,69
|-1,87
|Vanet Gıda
|3,47
|-0,86
|8,44
|Verusa Holding
|15,90
|2,98
|-30,59
|Verusaturk Girisim
|3,45
|6,15
|46,19
|Vestel
|5,73
|4,18
|-24,31
|Vestel Beyaz Eşya
|12,23
|4,00
|44,22
|Viking Kağıt
|1,12
|0,90
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,78
|-3,78
|-23,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,56
|-1,27
|-44,22
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,63
|5,20
|7,51
|Yataş
|4,06
|-2,87
|-49,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,20
|0,84
|14,88
|Yeni Gimat GMYO
|8,04
|-1,11
|-3,54
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|-57,14
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|-73,53
|Yeşil Yatırım Holding
|10,08
|-0,10
|-37,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-4,34
|21,93
|Yonga Mobilya
|6,99
|-2,92
|134,07
|Yünsa
|4,30
|2,38
|-4,44
|Zorlu Enerji
|1,23
|-0,81
|-22,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
İş Bankası,Borsa İstanbul
Kaynak: AA