17 Aralık 2018, 18:41
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 170,13
İş Bankası (B) 3.100,00 -1,46 147,93
İş Bankası (C) 4,13 0,49 -38,17
İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31
İş Fin.Kir. 4,30 -14,34 208,56
İş Girişim 2,00 2,04 14,94
İş GMYO 1,00 -0,99 -18,28
İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33
İş Yat. Ort. 0,92 0,00 16,60
İşbir Holding 159,00 -0,31 -13,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,54 10,20 35,00
İttifak Holding 3,06 -11,30 31,33
İz Hayvancılık Tarım 6,25 4,34 228,95
İzmir Demir Çelik 1,64 -1,20 -49,38
İzmir Fırça 2,16 2,86 -76,65
İzocam 22,14 -0,36 -16,26
Jantsa Jant Sanayi 25,00 1,21 -18,70
Kafein Yazılım 6,11 0,16
Kapital Yat. Holding 3,04 -0,33 145,16
Kaplamin 3,11 -0,64 -20,66
Kardemir (A) 1,76 -1,12 -40,34
Kardemir (B) 1,75 -1,69 -40,27
Kardemir (D) 2,13 -0,93 -33,64
Karel Elektronik 3,71 -1,33 -36,14
Karsan Otomotiv 1,27 0,00 -18,59
Karsu Tekstil 1,18 -0,84 -40,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,45 19,79 -30,30
Kartonsan 335,50 -1,38 20,57
Katmerciler Ekipman 5,77 -1,87 -51,76
Kent Gıda 116,10 -0,17 -14,95
Kerevitaş Gıda 1,75 -0,57 -59,03
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00
Kiler GMYO 1,75 -3,31 -52,19
Klimasan Klima 3,84 0,52 -20,83
Koç Holding 14,38 0,35 -20,51
Konfrut Gıda 22,96 -0,17 60,56
Konya Çimento 174,80 0,40 -31,45
Kordsa Teknik Tekstil 9,83 0,20 33,89
Koza Altın 52,50 -0,10 37,43
Koza Madencilik 7,69 1,32 19,41
Körfez GMYO 1,28 -0,78 -22,89
Kristal Kola 1,04 0,00 -42,22
Kron Telekomünikasyon 8,83 1,61 -52,27
Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 68,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 -1,80 -69,73
Kütahya Porselen 4,48 0,22 -37,52
Lider Faktoring 2,34 0,86 -13,84
Link Bilgisayar 8,08 -0,37 -43,34
Logo Yazılım 26,14 -6,71 -55,51
Lokman Hekim Sağlık 4,05 -2,41 -32,82
Lüks Kadife 4,17 0,48 -11,46
Makina Takım 1,28 0,00 -36,00
Mardin Çimento 2,75 -0,36 -28,57
Marka Yatırım Holding 0,74 -1,33 -56,21
Marmaris Altınyunus 17,25 -0,86 -9,21
Marshall 24,98 -2,04 -51,78
Martı GMYO 0,70 0,00 -66,98
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 32,60 -3,72 -43,17
Mazhar Zorlu Holding 3,56 1,14 -10,78
Mega Polietilen 2,26 8,13 98,25
Menderes Tekstil 0,74 -7,50 -10,84
Merit Turizm 6,00 -4,76 1,87
Merko Gıda 1,01 -0,98 -24,06
Metal Gayrimenkul 0,78 8,33 -40,00
Metemtur Otelcilik 1,04 0,00 -29,73
Metro Holding 0,79 -2,47 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -3,03 -53,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -3,08 -39,22
Migros Ticaret 14,55 0,76 -49,00
Milpa 1,50 -1,32 -30,56
Mistral GMYO 1,39 3,73 -32,44
MLP Sağlık 11,69 1,30
MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 -7,27 -26,62
Mondi Tire Kutsan 1,89 -0,53 4,42
Net Holding 1,95 -1,02 -11,76
Netaş Telekom. 6,48 -1,07 -59,09
Niğbaş Niğde Beton 2,15 -12,24 128,72
Nuh Çimento 7,82 1,03 -14,13
Nurol GMYO 2,16 -3,57 -54,53
Odaş Elektrik 1,88 -8,74 -68,67
Olmuksan-IP 3,21 -2,13 -29,82
Orge Enerji Elektrik 2,70 2,66 -33,23
Orma Orman Mahsulleri 0,90 -4,26 -20,35
Osmanlı Menkul 1,64 0,00 -47,38
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -2,78 -35,58
Otokar 82,00 -0,43 -32,07
Oyak Yat. Ort. 1,49 0,00 50,48
Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 3,06 -40,59
Özak GMYO 2,10 -0,47 -10,26
Özbal Çelik Boru 1,40 0,00 -47,98
Özderici GMYO 2,34 -19,86 221,22
Özerden Plastik 2,70 0,37 -0,74
Panora GMYO 4,15 0,00 -6,03
Park Elek.Madencilik 2,39 0,84 -42,69
Parsan 10,21 1,90 -12,74
Pegasus 21,42 -1,29 -36,63
Peker GMYO 19,08 -0,83
Penguen Gıda 1,21 -0,82 -45,74
Pera GMYO 0,74 5,71 -15,91
Pergamon Dış Ticaret 8,68 -1,03 126,64
Petkim 5,08 -1,36 -24,31
Petrokent Turizm 65,50 0,77 37,95
Pınar Et ve Un 5,11 0,79 -44,49
Pınar Su 1,23 0,82 -31,67
Pınar Süt 6,99 4,95 -42,30
Plastikkart 2,23 -0,89 -22,84
Polisan Holding 5,54 5,32 -35,88
Politeknik Metal 33,60 -1,75 0,90
Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 1,85
QNB Finans Fin. Kir. 4,35 -16,18 11,54
QNB Finansbank 8,72 19,94 59,63
Ral Yatırım Holding 1,52 -0,65 -24,07
Ray Sigorta 1,46 0,69 -19,34
Reysaş GMYO 0,83 -5,68 -34,65
Reysaş Lojistik 0,73 1,39 -42,97
Rhea Girişim 0,69 -2,82 -38,39
Rodrigo Tekstil 1,92 -2,04 -35,79
Royal Halı 0,89 0,00 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,22 0,45 -19,57
Sabancı Holding 7,36 0,14 -31,86
Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 -1,11
Salix Yatırım Holding 3,71 3,92 -52,44
Sanel Mühendislik 2,19 -0,45 28,07
Sanifoam Sünger 1,27 -0,78 -24,40
Sanko Pazarlama 2,37 1,28 -15,96
Saray Matbaacılık 0,96 0,00 -10,28
Sarkuysan 3,41 -1,45 8,79
Sasa Polyester 8,03 -1,71 2,50
Say Reklamcılık 0,90 4,65 -46,11
Sekuro Plastik 3,43 19,93 -60,12
Selçuk Ecza Deposu 2,73 -1,80 -22,05
Selçuk Gıda 1,18 0,85 56,34
Senkron Güvenlik 1,23 -1,60 -33,87
Serve Film Prodüksiyon 1,85 -7,50 198,39
Servet GMYO 3,89 -3,23 27,96
Seyitler Kimya 3,88 1,04 -24,78
Silverline Endüstri 1,40 -4,11 -19,44
Sinpaş GMYO 0,32 0,00 -53,36
Soda Sanayii 7,61 2,01 75,90
Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,00 80,42
Söktaş 1,23 -2,38 -25,90
Sönmez Filament 3,07 1,32 -26,02
Sönmez Pamuklu 3,13 1,29 -20,96
Sumaş Suni Tahta 7,00 -2,78
Şeker Fin. Kir. 2,62 2,34 8,18
Şekerbank 1,13 4,63 -38,25
Şişe Cam 5,31 -0,93 16,72
Şok Marketler 11,37 3,65
T. Halk Bankası 6,58 -1,20 -37,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,30 -10,32 320,72
T.S.K.B. 0,71 0,00 -40,99
T.Tuborg 9,63 -1,23 -2,83
Taç Tarım Ürünleri 3,87 16,22 59,26
Tat Gıda 3,77 -0,79 -26,59
TAV Havalimanları 22,00 0,36 2,52
Taze Kuru Gıda 6,99 4,17 -14,23
Tek-Art Turizm 0,96 6,67 27,56
Tekfen Holding 22,00 2,04 34,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 0,00 -43,50
Temapol Polimer Plastik 2,84 0,71 -40,46
TGS Dış Ticaret 4,69 -0,64 29,85
Tofaş Oto. Fab. 16,14 -2,18 -48,18
Torunlar GMYO 1,51 -1,31 -53,83
Trabzon Liman 8,30 0,24
Trabzonspor Sportif 1,45 4,32 -34,09
Trakya Cam 2,98 -0,67 -25,98
Trend GMYO 1,27 0,00
TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74
Tuğçelik 2,09 1,46 -34,28
Tukaş 1,53 1,32 -31,39
Turcas Petrol 1,44 -0,69 -42,72
Turkcell 12,00 -0,43 -16,46
Tümosan Motor ve Traktör 4,42 -0,90 -41,77
Tüpraş 124,80 0,89 15,71
Türk Hava Yolları 14,69 -1,80 -6,37
Türk Prysmian Kablo 1,73 1,76 -30,89
Türk Telekom 3,66 -1,35 -43,17
Türk Traktör 33,56 -1,18 -52,39
Türker Proje Gayrimenkul 28,26 2,76 -24,76
Ufuk Yatırım 1,15 0,88 -62,54
Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 0,88 -33,33
Ulusoy Elektrik 15,35 -1,29 69,40
Ulusoy Un Sanayi 2,17 -1,81 -21,94
Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70
Uşak Seramik 1,50 -1,32 -38,78
Utopya Turizm 4,09 4,87 -8,91
Uzertaş Boya 0,60 -4,76 -47,37
Ülker Bisküvi 15,17 -0,85 -22,88
Ünye Çimento 3,44 -0,86 -6,61
Vakıf Fin. Kir. 1,66 1,84 2,51
Vakıf GMYO 1,97 -1,99 -21,62
Vakıf Yat. Ort. 2,62 -3,68 84,51
Vakıflar Bankası 3,69 -3,15 -44,71
Vakko Tekstil 2,89 -0,69 -1,87
Vanet Gıda 3,47 -0,86 8,44
Verusa Holding 15,90 2,98 -30,59
Verusaturk Girisim 3,45 6,15 46,19
Vestel 5,73 4,18 -24,31
Vestel Beyaz Eşya 12,23 4,00 44,22
Viking Kağıt 1,12 0,90 -6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,78 -3,78 -23,28
Yapı ve Kredi Bank. 1,56 -1,27 -44,22
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,63 5,20 7,51
Yataş 4,06 -2,87 -49,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,20 0,84 14,88
Yeni Gimat GMYO 8,04 -1,11 -3,54
Yeşil GMYO 0,27 3,85 -57,14
Yeşil Yapı 0,27 0,00 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 10,08 -0,10 -37,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -4,34 21,93
Yonga Mobilya 6,99 -2,92 134,07
Yünsa 4,30 2,38 -4,44
Zorlu Enerji 1,23 -0,81 -22,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) İş Bankası,Borsa İstanbul
Kaynak: AA