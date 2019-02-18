Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|56.394,00
|
|22,86
|İş Bankası (B)
|3.999,00
|-0,99
|30,68
|İş Bankası (C)
|5,64
|-2,59
|24,50
|İş Bankası (Kur.)
|88.999,90
|-0,56
|83,12
|İş Fin.Kir.
|6,78
|1,80
|46,44
|İş Girişim
|2,11
|-0,47
|3,43
|İş GMYO
|1,07
|-0,93
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|2,55
|0,39
|23,79
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|13,19
|İşbir Holding
|171,00
|-0,06
|23,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|18,97
|-17,86
|İttifak Holding
|3,10
|0,65
|0,00
|İz Hayvancılık Tarım
|3,83
|4,36
|-41,88
|İzmir Demir Çelik
|1,77
|-0,56
|6,63
|İzmir Fırça
|2,02
|-1,94
|-2,42
|İzocam
|28,80
|20,00
|34,45
|Jantsa Jant Sanayi
|26,64
|0,60
|-4,17
|Kafein Yazılım
|7,40
|3,21
|6,32
|Kapital Yat. Holding
|2,62
|4,38
|-8,71
|Kaplamin
|3,58
|3,77
|-0,56
|Kardemir (A)
|2,14
|0,00
|17,58
|Kardemir (B)
|2,15
|0,47
|17,49
|Kardemir (D)
|2,36
|0,85
|8,26
|Karel Elektronik
|6,05
|4,31
|45,08
|Karsan Otomotiv
|1,44
|2,86
|12,50
|Karsu Tekstil
|1,49
|2,05
|19,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,45
|-1,43
|-6,76
|Kartonsan
|377,00
|-1,23
|15,54
|Katmerciler Ekipman
|6,65
|8,66
|13,29
|Kent Gıda
|121,10
|0,08
|1,76
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|-1,16
|-5,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-3,33
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,90
|-1,04
|8,57
|Klimasan Klima
|5,70
|1,79
|43,94
|Koç Holding
|17,32
|-1,87
|21,97
|Konfrut Gıda
|25,38
|1,12
|6,28
|Konya Çimento
|193,00
|3,49
|8,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,73
|1,67
|-0,51
|Koza Altın
|48,14
|-5,52
|-6,16
|Koza Madencilik
|5,39
|-7,71
|-25,35
|Körfez GMYO
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Kristal Kola
|1,00
|-0,99
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|9,75
|8,33
|12,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,11
|
|0,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,34
|0,00
|18,58
|Kütahya Porselen
|4,40
|0,92
|-3,30
|Lider Faktoring
|2,27
|0,00
|0,89
|Link Bilgisayar
|10,68
|-0,28
|28,37
|Logo Yazılım
|37,00
|8,31
|36,33
|Lokman Hekim Sağlık
|4,96
|0,61
|10,22
|Lüks Kadife
|5,35
|-0,93
|10,31
|Makina Takım
|1,43
|0,70
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,48
|-1,42
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,01
|-0,41
|-3,13
|Marshall
|24,62
|1,15
|-2,38
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|-1,67
|1,72
|Mavi Giyim
|40,06
|1,16
|24,33
|Mazhar Zorlu Holding
|3,68
|2,51
|-3,41
|Mega Polietilen
|2,56
|-1,92
|25,49
|Menderes Tekstil
|0,85
|-1,16
|18,06
|Mensa
|0,30
|0,00
|114,29
|Merit Turizm
|7,00
|4,63
|16,86
|Merko Gıda
|0,79
|5,33
|-21,78
|Metal Gayrimenkul
|1,11
|-7,50
|27,59
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|-5,22
|20,95
|Metro Holding
|0,78
|2,63
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|0,78
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,46
|0,00
|23,73
|Migros Ticaret
|15,16
|-3,32
|1,74
|Milpa
|1,36
|-1,45
|-4,85
|Mistral GMYO
|1,42
|-1,39
|-7,19
|MLP Sağlık
|12,70
|0,79
|18,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,35
|9,81
|26,34
|Net Holding
|1,78
|0,00
|-9,18
|Netaş Telekom.
|7,35
|1,52
|13,78
|Niğbaş Niğde Beton
|5,11
|8,03
|27,75
|Nuh Çimento
|7,22
|1,40
|-6,72
|Nurol GMYO
|2,24
|-2,61
|6,67
|Odaş Elektrik
|1,84
|0,00
|30,68
|Olmuksan-IP
|4,54
|-2,37
|34,72
|Orge Enerji Elektrik
|3,85
|1,85
|23,40
|Orma Orman Mahsulleri
|1,08
|1,89
|-10,00
|Osmanlı Menkul
|1,55
|-1,27
|-9,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|1,69
|11,11
|Otokar
|114,00
|1,79
|29,18
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|-1,64
|-26,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|0,95
|3,92
|Özak GMYO
|2,28
|0,44
|8,06
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|-0,79
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,16
|12,62
|-50,64
|Özerden Plastik
|2,97
|-2,30
|18,80
|Panora GMYO
|4,37
|-0,23
|4,30
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|0,00
|4,98
|Parsan
|10,71
|-3,34
|22,26
|Pegasus
|28,00
|-2,51
|22,16
|Peker GMYO
|3,53
|0,28
|-57,08
|Penguen Gıda
|1,68
|-2,89
|55,56
|Pera GMYO
|0,58
|-3,33
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|10,32
|-1,90
|15,31
|Petkim
|5,46
|-1,27
|8,33
|Petrokent Turizm
|66,25
|-0,60
|-3,57
|Pınar Et ve Un
|5,79
|-0,69
|13,09
|Pınar Su
|1,33
|0,76
|6,40
|Pınar Süt
|6,80
|0,44
|2,72
|Plastikkart
|2,79
|-3,46
|3,33
|Polisan Holding
|6,46
|2,38
|3,36
|Politeknik Metal
|34,80
|-1,14
|-3,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|-1,22
|4,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,00
|-9,09
|-26,47
|QNB Finansbank
|7,42
|-2,88
|-17,65
|Ral Yatırım Holding
|3,22
|-0,62
|75,00
|Ray Sigorta
|1,74
|1,16
|25,18
|Reysaş GMYO
|0,87
|2,35
|26,09
|Reysaş Lojistik
|0,80
|1,27
|8,11
|Rhea Girişim
|0,64
|0,00
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,62
|-4,73
|37,89
|Royal Halı
|1,29
|-1,53
|30,30
|RTA Laboratuvarları
|1,58
|-0,63
|-9,20
|Sabancı Holding
|9,10
|-0,98
|21,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,24
|-1,32
|14,29
|Salix Yatırım Holding
|2,79
|-0,36
|-27,53
|Sanel Mühendislik
|2,27
|-4,22
|4,13
|Sanifoam Sünger
|1,54
|-1,91
|23,20
|Sanko Pazarlama
|2,26
|0,00
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|1,06
|0,00
|6,00
|Sarkuysan
|3,39
|-0,59
|-0,59
|Sasa Polyester
|8,26
|-0,84
|0,85
|Say Reklamcılık
|0,94
|0,00
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,12
|-0,95
|5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|3,56
|4,09
|27,60
|Selçuk Gıda
|1,19
|0,85
|-10,53
|Senkron Güvenlik
|3,61
|-9,30
|261,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|-0,56
|-8,72
|Servet GMYO
|4,51
|7,64
|-4,04
|Seyitler Kimya
|3,54
|-1,67
|-8,05
|Silverline Endüstri
|1,29
|-3,01
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,06
|2,02
|-0,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,95
|2,21
|10,32
|Söktaş
|1,18
|0,00
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,30
|2,17
|5,77
|Sönmez Pamuklu
|3,30
|0,92
|5,77
|Sumaş Suni Tahta
|7,12
|1,71
|1,71
|Şeker Fin. Kir.
|2,77
|-0,36
|-1,77
|Şekerbank
|1,19
|-1,65
|8,18
|Şişe Cam
|6,43
|-3,89
|13,40
|Şok Marketler
|10,20
|-3,50
|-5,12
|T. Halk Bankası
|7,04
|-2,36
|0,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,06
|-0,52
|-17,64
|T.S.K.B.
|0,82
|-2,38
|1,23
|T.Tuborg
|9,55
|1,06
|1,27
|Taç Tarım Ürünleri
|4,01
|2,82
|-20,75
|Tat Gıda
|3,90
|-2,01
|2,09
|TAV Havalimanları
|27,12
|-0,66
|13,38
|Taze Kuru Gıda
|6,12
|-0,16
|-10,00
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-2,53
|-9,41
|Tekfen Holding
|23,52
|-0,76
|13,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,03
|-0,98
|2,02
|Temapol Polimer Plastik
|2,86
|-1,72
|-6,54
|TGS Dış Ticaret
|2,67
|0,75
|13,62
|Tofaş Oto. Fab.
|19,90
|4,63
|17,75
|Torunlar GMYO
|1,80
|1,69
|19,21
|Trabzon Liman
|9,52
|3,14
|13,47
|Trabzonspor Sportif
|1,04
|-2,19
|-24,42
|Trakya Cam
|3,71
|0,00
|22,44
|Trend GMYO
|1,37
|-2,14
|7,87
|TSKB GMYO
|0,79
|-1,25
|-3,66
|Tuğçelik
|2,23
|-3,04
|4,69
|Tukaş
|3,67
|0,55
|121,08
|Turcas Petrol
|1,47
|-0,68
|4,26
|Turkcell
|14,88
|-0,27
|22,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,52
|-0,66
|0,44
|Tüpraş
|144,00
|-1,37
|23,39
|Türk Hava Yolları
|13,34
|-2,56
|-17,19
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|0,52
|9,09
|Türk Telekom
|5,28
|0,00
|35,38
|Türk Traktör
|33,52
|-0,89
|-3,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,72
|-0,84
|-4,42
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,00
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,21
|-1,63
|6,14
|Ulusoy Elektrik
|15,88
|-0,75
|-0,50
|Ulusoy Un Sanayi
|2,39
|2,14
|14,90
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,11
|0,00
|0,00
|Utopya Turizm
|4,75
|-1,45
|15,85
|Uzertaş Boya
|1,15
|4,55
|91,67
|Ülker Bisküvi
|18,78
|0,16
|28,02
|Ünye Çimento
|3,49
|-1,13
|0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|0,00
|-6,74
|Vakıf GMYO
|2,13
|1,43
|7,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,17
|-1,68
|-23,03
|Vakıflar Bankası
|4,73
|-2,67
|21,28
|Vakko Tekstil
|3,04
|3,75
|10,95
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|21,54
|Verusa Holding
|18,35
|3,85
|10,54
|Verusaturk Girisim
|3,21
|1,90
|-3,02
|Vestel
|6,47
|1,89
|16,58
|Vestel Beyaz Eşya
|15,30
|-1,54
|27,29
|Viking Kağıt
|1,12
|-0,88
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,54
|0,00
|-10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|0,50
|26,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|-0,77
|-7,53
|Yataş
|5,26
|-0,57
|17,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|-2,13
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,72
|2,35
|8,59
|Yeşil GMYO
|0,27
|-6,90
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,96
|0,10
|3,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.160,00
|0,47
|-1,77
|Yonga Mobilya
|6,40
|-0,78
|-3,03
|Yünsa
|5,05
|2,23
|15,83
|Zorlu Enerji
|1,43
|-2,72
|16,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
Kaynak: AA