05 Mart 2019, 18:56
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 79.198,70 72,55
İş Bankası (B) 3.999,00 -0,02 30,68
İş Bankası (C) 5,89 -0,51 30,02
İş Bankası (Kur.) 79.999,90 0,00 64,60
İş Fin.Kir. 7,97 1,40 72,14
İş Girişim 2,32 0,00 13,73
İş GMYO 1,00 -3,85 -7,41
İş Y. Men. Değ. 2,42 -1,22 17,48
İş Yat. Ort. 1,03 0,00 13,19
İşbir Holding 171,00 0,59 23,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 -12,24 -48,81
İttifak Holding 3,64 -2,15 17,42
İz Hayvancılık Tarım 3,72 -1,33 -43,55
İzmir Demir Çelik 1,81 -2,69 9,04
İzmir Fırça 1,99 -1,49 -3,86
İzocam 22,42 0,72 4,67
Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,14 2,52
Kafein Yazılım 7,40 -6,09 6,32
Kapital Yat. Holding 2,23 -1,76 -22,30
Kaplamin 3,51 -0,85 -2,50
Kardemir (A) 2,35 -2,08 29,12
Kardemir (B) 2,35 -2,08 28,42
Kardemir (D) 2,51 -2,33 15,14
Karel Elektronik 6,80 3,03 63,07
Karsan Otomotiv 1,81 4,02 41,41
Karsu Tekstil 1,31 -1,50 4,80
Karsusan Su Ürünleri San. 3,42 3,01 -7,57
Kartonsan 369,50 -1,47 13,24
Katmerciler Ekipman 6,80 4,45 15,84
Kent Gıda 127,50 -0,62 7,14
Kerevitaş Gıda 1,74 -0,57 -3,33
Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00
Kiler GMYO 2,22 11,56 26,86
Klimasan Klima 6,00 -0,17 51,52
Koç Holding 18,62 0,05 31,13
Konfrut Gıda 25,20 -0,79 5,53
Konya Çimento 260,00 14,29 46,07
Kordsa Teknik Tekstil 10,91 -1,62 11,55
Koza Altın 47,66 -2,10 -7,10
Koza Madencilik 6,00 0,17 -16,90
Körfez GMYO 1,21 0,00 -0,82
Kristal Kola 1,01 1,00 -3,81
Kron Telekomünikasyon 10,35 -3,27 18,97
Kuştur Kuşadası Turizm 18,00 0,00 12,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 -1,91 36,28
Kütahya Porselen 4,62 0,00 1,54
Lider Faktoring 2,34 0,00 4,00
Link Bilgisayar 10,65 -0,75 28,00
Logo Yazılım 41,00 0,74 51,07
Lokman Hekim Sağlık 5,53 -1,25 22,89
Lüks Kadife 5,13 3,64 5,77
Makina Takım 1,42 1,43 -7,79
Mardin Çimento 3,49 0,00 7,06
Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06
Marmaris Altınyunus 17,24 -0,69 -1,82
Marshall 25,44 -0,24 0,87
Martı GMYO 0,73 5,80 12,31
Martı Otel 0,63 1,61 8,62
Mavi Giyim 43,22 2,90 34,14
Mazhar Zorlu Holding 3,63 0,83 -4,72
Mega Polietilen 2,68 1,90 31,37
Menderes Tekstil 0,80 -1,23 11,11
Mensa 0,28 0,00 100,00
Merit Turizm 7,49 2,46 25,04
Merko Gıda 0,67 -1,47 -33,66
Metal Gayrimenkul 0,99 -1,00 13,79
Metemtur Otelcilik 1,10 -1,79 4,76
Metro Holding 0,75 0,00 -1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,30 -0,76 18,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,46 -0,68 23,73
Migros Ticaret 15,83 1,28 6,24
Milpa 1,46 0,69 2,15
Mistral GMYO 1,35 2,27 -11,76
MLP Sağlık 13,90 -0,29 29,91
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18
Mondi Tire Kutsan 2,20 -0,90 18,28
Net Holding 1,94 2,65 -1,02
Netaş Telekom. 8,17 -2,04 26,47
Niğbaş Niğde Beton 4,25 -7,61 6,25
Nuh Çimento 7,38 -0,14 -4,65
Nurol GMYO 2,22 -4,31 5,71
Odaş Elektrik 1,81 -2,69 28,55
Olmuksan-IP 4,36 5,06 29,38
Orge Enerji Elektrik 4,05 -0,74 29,81
Orma Orman Mahsulleri 1,00 -2,91 -16,67
Osmanlı Menkul 1,64 3,14 -4,65
Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,00 7,41
Otokar 118,20 -0,25 33,94
Oyak Yat. Ort. 1,21 0,00 -25,77
Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,00 2,94
Özak GMYO 2,29 0,00 8,53
Özbal Çelik Boru 1,24 0,00 -10,14
Özderici GMYO 0,95 1,06 -59,57
Özerden Plastik 2,86 0,00 14,40
Panora GMYO 4,63 1,09 10,50
Park Elek.Madencilik 2,69 -2,18 11,62
Parsan 10,71 0,28 22,26
Pegasus 29,90 6,63 30,45
Peker GMYO 4,95 19,85 -39,81
Penguen Gıda 2,16 14,29 100,00
Pera GMYO 0,57 1,79 -25,97
Pergamon Dış Ticaret 10,92 11,20 22,01
Petkim 5,04 -2,70 0,00
Petrokent Turizm 65,95 -0,90 -4,00
Pınar Et ve Un 6,58 -0,45 28,52
Pınar Su 1,35 -1,46 8,00
Pınar Süt 7,52 -2,72 13,60
Plastikkart 2,87 -0,69 6,30
Polisan Holding 6,83 1,94 9,28
Politeknik Metal 35,78 0,79 -0,61
Prizma Press Matbaacılık 1,60 -0,62 3,23
QNB Finans Fin. Kir. 5,49 -5,34 -19,26
QNB Finansbank 7,70 -0,39 -14,54
Ral Yatırım Holding 3,42 0,59 85,87
Ray Sigorta 2,33 -14,65 67,63
Reysaş GMYO 0,89 5,95 28,99
Reysaş Lojistik 0,79 0,00 6,76
Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52
Rodrigo Tekstil 2,11 -0,47 11,05
Royal Halı 1,35 1,50 36,36
RTA Laboratuvarları 1,57 0,64 -9,77
Sabancı Holding 9,11 0,00 21,14
Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 0,43 17,86
Salix Yatırım Holding 2,69 -2,18 -30,13
Sanel Mühendislik 2,23 -0,89 2,29
Sanifoam Sünger 1,54 -4,35 23,20
Sanko Pazarlama 2,25 -0,44 -2,60
Saray Matbaacılık 1,02 3,03 2,00
Sarkuysan 3,84 0,52 12,61
Sasa Polyester 8,80 1,03 7,45
Say Reklamcılık 0,88 -1,12 -6,38
Sekuro Plastik 3,33 -2,06 12,50
Selçuk Ecza Deposu 3,94 0,51 41,22
Selçuk Gıda 1,20 0,00 -9,77
Senkron Güvenlik 2,80 8,53 180,00
Serve Film Prodüksiyon 2,30 -4,17 17,95
Servet GMYO 5,18 -0,96 10,21
Seyitler Kimya 3,68 -0,27 -4,42
Silverline Endüstri 1,29 0,00 -3,73
Sinpaş GMYO 0,44 -4,35 18,92
Soda Sanayii 7,76 0,26 9,30
Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 1,47 9,52
Söktaş 1,19 0,85 -6,30
Sönmez Filament 3,33 -0,30 6,73
Sönmez Pamuklu 3,36 0,90 7,69
Sumaş Suni Tahta 7,65 4,08 9,29
Şeker Fin. Kir. 3,20 -1,23 13,48
Şekerbank 1,24 -0,80 12,73
Şişe Cam 6,49 -0,76 14,46
Şok Marketler 10,40 -0,57 -3,26
T. Halk Bankası 7,47 -1,32 6,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 0,35 -18,00
T.S.K.B. 0,89 3,49 9,88
T.Tuborg 10,50 0,57 11,35
Taç Tarım Ürünleri 3,85 0,26 -23,91
Tat Gıda 4,29 -2,05 12,30
TAV Havalimanları 26,40 -1,12 10,37
Taze Kuru Gıda 6,27 -1,42 -7,79
Tek-Art Turizm 0,79 0,00 -7,06
Tekfen Holding 25,16 -4,19 21,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,15 -1,25 6,06
Temapol Polimer Plastik 2,94 -0,68 -3,92
TGS Dış Ticaret 2,77 5,73 17,87
Tofaş Oto. Fab. 21,62 -0,46 27,93
Torunlar GMYO 1,94 0,00 28,48
Trabzon Liman 9,96 -1,09 18,71
Trabzonspor Sportif 0,99 -1,00 -28,06
Trakya Cam 3,86 -2,03 27,39
Trend GMYO 1,41 2,17 11,02
TSKB GMYO 0,80 -1,23 -2,44
Tuğçelik 2,41 -2,03 13,15
Tukaş 3,95 -4,13 137,95
Turcas Petrol 1,53 -1,29 8,51
Turkcell 14,19 1,43 16,60
Tümosan Motor ve Traktör 5,03 -2,14 11,78
Tüpraş 147,10 0,55 26,05
Türk Hava Yolları 14,27 2,59 -11,42
Türk Prysmian Kablo 2,10 -0,94 19,32
Türk Telekom 5,23 -0,95 34,10
Türk Traktör 34,42 -0,06 -1,38
Türker Proje Gayrimenkul 29,58 -0,67 -7,97
Ufuk Yatırım 1,12 -0,88 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,42 -6,58 24,56
Ulusoy Elektrik 17,05 0,06 6,83
Ulusoy Un Sanayi 2,86 -0,35 37,50
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,14 -1,72 2,70
Utopya Turizm 5,93 -0,84 44,63
Uzertaş Boya 1,02 -1,92 70,00
Ülker Bisküvi 19,23 0,31 31,08
Ünye Çimento 3,52 -1,68 1,44
Vakıf Fin. Kir. 1,65 0,00 -7,30
Vakıf GMYO 2,15 1,42 8,04
Vakıf Yat. Ort. 1,15 -0,86 -24,34
Vakıflar Bankası 5,17 -0,96 32,56
Vakko Tekstil 3,32 1,22 21,17
Vanet Gıda 1,54 0,00 18,46
Verusa Holding 18,91 0,96 13,92
Verusaturk Girisim 3,24 -4,14 -2,11
Vestel 10,27 -2,19 85,05
Vestel Beyaz Eşya 19,32 -1,78 60,73
Viking Kağıt 1,11 1,83 0,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 0,64 -8,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -1,85 32,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,78 -6,81
Yataş 5,81 1,04 29,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 1,09 -1,06
Yeni Gimat GMYO 8,90 0,00 10,83
Yeşil GMYO 0,29 0,00 7,41
Yeşil Yapı 0,27 -6,90 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,96 -0,40 3,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -2,22 0,05
Yonga Mobilya 6,70 3,08 1,52
Yünsa 5,70 1,06 30,73
Zorlu Enerji 1,58 3,27 28,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA