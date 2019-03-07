Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|
|72,55
|İş Bankası (B)
|3.688,00
|-2,97
|20,51
|İş Bankası (C)
|6,02
|0,00
|32,89
|İş Bankası (Kur.)
|74.999,90
|-3,10
|54,31
|İş Fin.Kir.
|8,12
|0,62
|75,38
|İş Girişim
|2,86
|2,88
|40,20
|İş GMYO
|1,00
|-0,99
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|0,00
|17,48
|İş Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|12,09
|İşbir Holding
|175,00
|0,00
|26,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|-2,38
|-51,19
|İttifak Holding
|3,60
|-2,70
|16,13
|İz Hayvancılık Tarım
|3,76
|0,80
|-42,94
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|-1,66
|7,23
|İzmir Fırça
|1,95
|-1,52
|-5,80
|İzocam
|21,80
|-2,24
|1,77
|Jantsa Jant Sanayi
|28,50
|0,35
|2,52
|Kafein Yazılım
|7,21
|1,26
|3,59
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|1,24
|-14,63
|Kaplamin
|3,46
|-1,42
|-3,89
|Kardemir (A)
|2,32
|-0,43
|27,47
|Kardemir (B)
|2,26
|-2,59
|23,50
|Kardemir (D)
|2,35
|-4,47
|7,80
|Karel Elektronik
|6,09
|-5,29
|46,04
|Karsan Otomotiv
|1,43
|-8,92
|11,72
|Karsu Tekstil
|1,28
|-1,54
|2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|1,45
|-5,41
|Kartonsan
|363,40
|-1,25
|11,37
|Katmerciler Ekipman
|6,15
|-4,35
|4,77
|Kent Gıda
|126,80
|-0,70
|6,55
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|0,00
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|3,70
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,19
|1,86
|25,14
|Klimasan Klima
|5,80
|-1,36
|46,46
|Koç Holding
|18,24
|-0,92
|28,45
|Konfrut Gıda
|25,00
|-1,96
|4,69
|Konya Çimento
|217,70
|-7,36
|22,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,69
|-1,47
|9,30
|Koza Altın
|44,64
|-5,66
|-12,98
|Koza Madencilik
|5,67
|-5,66
|-21,47
|Körfez GMYO
|1,22
|-0,81
|0,00
|Kristal Kola
|1,00
|-0,99
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|10,15
|-2,40
|16,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,00
|0,00
|6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,52
|-5,00
|34,51
|Kütahya Porselen
|4,56
|-0,44
|0,22
|Lider Faktoring
|2,37
|-1,25
|5,33
|Link Bilgisayar
|10,85
|-1,18
|30,41
|Logo Yazılım
|40,00
|-1,23
|47,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,05
|-5,78
|12,22
|Lüks Kadife
|4,99
|1,22
|2,89
|Makina Takım
|1,42
|-1,39
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,49
|0,87
|7,06
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-2,99
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,16
|-0,17
|-2,28
|Marshall
|24,84
|-1,82
|-1,51
|Martı GMYO
|0,69
|0,00
|6,15
|Martı Otel
|0,60
|-3,23
|3,45
|Mavi Giyim
|41,50
|-2,12
|28,80
|Mazhar Zorlu Holding
|3,60
|0,56
|-5,51
|Mega Polietilen
|2,69
|-3,24
|31,86
|Menderes Tekstil
|0,78
|-1,27
|8,33
|Mensa
|0,26
|-3,70
|85,71
|Merit Turizm
|7,40
|-1,33
|23,54
|Merko Gıda
|0,66
|-1,49
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,08
|-2,70
|2,86
|Metro Holding
|0,84
|7,69
|10,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|-0,76
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,44
|-2,04
|22,03
|Migros Ticaret
|16,67
|0,91
|11,88
|Milpa
|1,45
|0,69
|1,45
|Mistral GMYO
|1,34
|-2,90
|-12,42
|MLP Sağlık
|13,66
|-0,51
|27,66
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,05
|-5,09
|10,22
|Net Holding
|1,93
|1,58
|-1,53
|Netaş Telekom.
|7,92
|-2,70
|22,60
|Niğbaş Niğde Beton
|4,68
|0,21
|17,00
|Nuh Çimento
|7,28
|-0,27
|-5,94
|Nurol GMYO
|2,17
|-1,36
|3,33
|Odaş Elektrik
|1,67
|-5,65
|18,60
|Olmuksan-IP
|4,05
|-3,34
|20,18
|Orge Enerji Elektrik
|3,79
|-5,01
|21,47
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|-3,85
|-16,67
|Osmanlı Menkul
|1,60
|-3,03
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,25
|7,76
|15,74
|Otokar
|118,60
|-0,92
|34,39
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|-0,97
|0,00
|Özak GMYO
|2,25
|-0,44
|6,64
|Özbal Çelik Boru
|1,19
|-3,25
|-13,77
|Özderici GMYO
|0,92
|-2,13
|-60,85
|Özerden Plastik
|2,82
|-1,40
|12,80
|Panora GMYO
|4,60
|0,00
|9,79
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|1,51
|11,62
|Parsan
|10,42
|-1,70
|18,95
|Pegasus
|30,98
|2,45
|35,17
|Peker GMYO
|4,72
|-2,48
|-42,61
|Penguen Gıda
|2,19
|-2,67
|102,78
|Pera GMYO
|0,55
|0,00
|-28,57
|Pergamon Dış Ticaret
|10,46
|-2,70
|16,87
|Petkim
|4,85
|-2,02
|-3,77
|Petrokent Turizm
|67,25
|3,22
|-2,11
|Pınar Et ve Un
|6,30
|-2,02
|23,05
|Pınar Su
|1,32
|-1,49
|5,60
|Pınar Süt
|7,17
|-3,50
|8,31
|Plastikkart
|2,88
|-3,36
|6,67
|Polisan Holding
|7,07
|1,00
|13,12
|Politeknik Metal
|35,18
|-0,62
|-2,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,58
|-1,25
|1,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,40
|-0,18
|-20,59
|QNB Finansbank
|7,47
|-2,48
|-17,09
|Ral Yatırım Holding
|3,30
|-2,94
|79,35
|Ray Sigorta
|2,23
|-7,08
|60,43
|Reysaş GMYO
|0,96
|4,35
|39,13
|Reysaş Lojistik
|0,78
|-1,27
|5,41
|Rhea Girişim
|0,65
|1,56
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,04
|-3,77
|7,37
|Royal Halı
|1,52
|4,83
|53,54
|RTA Laboratuvarları
|1,56
|0,00
|-10,34
|Sabancı Holding
|8,75
|0,46
|16,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,30
|-0,86
|17,35
|Salix Yatırım Holding
|2,40
|-6,98
|-37,66
|Sanel Mühendislik
|2,22
|-0,89
|1,83
|Sanifoam Sünger
|1,76
|10,00
|40,80
|Sanko Pazarlama
|2,23
|-1,33
|-3,46
|Saray Matbaacılık
|0,99
|-3,88
|-1,00
|Sarkuysan
|3,84
|-0,26
|12,61
|Sasa Polyester
|8,44
|-2,76
|3,05
|Say Reklamcılık
|0,90
|1,12
|-4,26
|Sekuro Plastik
|3,10
|-3,43
|4,73
|Selçuk Ecza Deposu
|3,98
|-0,25
|42,65
|Selçuk Gıda
|1,22
|0,83
|-8,27
|Senkron Güvenlik
|3,14
|1,62
|214,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,59
|2,78
|32,82
|Servet GMYO
|5,03
|-2,90
|7,02
|Seyitler Kimya
|3,67
|0,82
|-4,68
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,00
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,40
|-9,09
|8,11
|Soda Sanayii
|7,71
|-2,28
|8,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,75
|-2,03
|7,14
|Söktaş
|1,70
|19,72
|33,86
|Sönmez Filament
|3,28
|-1,20
|5,13
|Sönmez Pamuklu
|3,31
|-0,30
|6,09
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|-1,70
|7,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,10
|-3,13
|9,93
|Şekerbank
|1,20
|-0,83
|9,09
|Şişe Cam
|6,44
|-3,16
|13,58
|Şok Marketler
|9,81
|-8,06
|-8,74
|T. Halk Bankası
|7,22
|-1,77
|2,85
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,46
|-1,75
|-19,79
|T.S.K.B.
|0,90
|0,00
|11,11
|T.Tuborg
|10,23
|-1,16
|8,48
|Taç Tarım Ürünleri
|3,84
|-0,26
|-24,11
|Tat Gıda
|4,29
|-0,69
|12,30
|TAV Havalimanları
|24,98
|-6,09
|4,43
|Taze Kuru Gıda
|6,20
|-0,96
|-8,82
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-1,28
|-9,41
|Tekfen Holding
|25,76
|3,29
|24,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,02
|-2,89
|1,68
|Temapol Polimer Plastik
|3,05
|1,33
|-0,33
|TGS Dış Ticaret
|2,60
|-4,06
|10,64
|Tofaş Oto. Fab.
|21,14
|-2,67
|25,09
|Torunlar GMYO
|1,91
|-0,52
|26,49
|Trabzon Liman
|9,61
|-1,94
|14,54
|Trabzonspor Sportif
|0,97
|-2,02
|-29,51
|Trakya Cam
|3,84
|-3,03
|26,73
|Trend GMYO
|1,39
|-0,71
|9,45
|TSKB GMYO
|0,78
|-2,50
|-4,88
|Tuğçelik
|2,39
|-1,65
|12,21
|Tukaş
|3,80
|-2,06
|128,92
|Turcas Petrol
|1,51
|-2,58
|7,09
|Turkcell
|13,93
|0,51
|14,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,82
|-3,21
|7,11
|Tüpraş
|145,80
|-0,34
|24,94
|Türk Hava Yolları
|13,70
|-2,91
|-14,96
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|-0,48
|18,18
|Türk Telekom
|5,04
|-1,95
|29,23
|Türk Traktör
|37,16
|3,22
|6,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,06
|-1,42
|-9,58
|Ufuk Yatırım
|1,09
|-0,91
|-4,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|-2,84
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|17,06
|-0,64
|6,89
|Ulusoy Un Sanayi
|3,03
|-3,81
|45,67
|Umpaş Holding
|0,43
|7,50
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,05
|-4,55
|-5,41
|Utopya Turizm
|5,92
|0,34
|44,39
|Uzertaş Boya
|1,02
|-0,97
|70,00
|Ülker Bisküvi
|21,24
|7,82
|44,79
|Ünye Çimento
|3,41
|-1,45
|-1,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|-2,44
|-10,11
|Vakıf GMYO
|2,08
|-1,42
|4,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-1,75
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|5,12
|-1,35
|31,28
|Vakko Tekstil
|3,06
|-4,97
|11,68
|Vanet Gıda
|1,53
|0,00
|17,69
|Verusa Holding
|19,18
|0,63
|15,54
|Verusaturk Girisim
|3,17
|-2,16
|-4,23
|Vestel
|9,95
|-6,75
|79,28
|Vestel Beyaz Eşya
|19,87
|0,71
|65,31
|Viking Kağıt
|1,08
|-2,70
|-1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,75
|10,06
|1,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-0,46
|35,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,59
|0,00
|-7,17
|Yataş
|5,51
|-3,33
|23,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-1,09
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,94
|1,36
|11,33
|Yeşil GMYO
|0,30
|3,45
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|9,96
|-0,70
|3,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|0,00
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,50
|-2,99
|-1,52
|Yünsa
|5,27
|-5,22
|20,87
|Zorlu Enerji
|1,43
|-6,54
|16,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA