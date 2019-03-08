Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|
|72,55
|İş Bankası (B)
|3.750,00
|1,68
|22,54
|İş Bankası (C)
|5,96
|-1,00
|31,57
|İş Bankası (Kur.)
|67.500,00
|-10,00
|38,88
|İş Fin.Kir.
|8,21
|1,11
|77,32
|İş Girişim
|2,87
|0,35
|40,69
|İş GMYO
|0,99
|-1,00
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|0,00
|17,48
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|12,09
|İşbir Holding
|178,50
|2,00
|29,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-4,88
|-53,57
|İttifak Holding
|3,62
|0,56
|16,77
|İz Hayvancılık Tarım
|3,68
|-2,13
|-44,16
|İzmir Demir Çelik
|1,76
|-1,12
|6,02
|İzmir Fırça
|1,91
|-2,05
|-7,73
|İzocam
|21,46
|-1,56
|0,19
|Jantsa Jant Sanayi
|28,50
|0,00
|2,52
|Kafein Yazılım
|7,19
|-0,28
|3,30
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|0,00
|-14,63
|Kaplamin
|3,41
|-1,45
|-5,28
|Kardemir (A)
|2,30
|-0,86
|26,37
|Kardemir (B)
|2,26
|0,00
|23,50
|Kardemir (D)
|2,33
|-0,85
|6,88
|Karel Elektronik
|6,26
|2,79
|50,12
|Karsan Otomotiv
|1,43
|0,00
|11,72
|Karsu Tekstil
|1,28
|0,00
|2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,38
|-3,43
|-8,65
|Kartonsan
|366,10
|0,74
|12,20
|Katmerciler Ekipman
|6,09
|-0,98
|3,75
|Kent Gıda
|126,00
|-0,63
|5,88
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|0,00
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,18
|-0,46
|24,57
|Klimasan Klima
|5,98
|3,10
|51,01
|Koç Holding
|18,05
|-1,04
|27,11
|Konfrut Gıda
|24,44
|-2,24
|2,35
|Konya Çimento
|216,70
|-0,46
|21,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|-0,37
|8,90
|Koza Altın
|44,68
|0,09
|-12,90
|Koza Madencilik
|5,59
|-1,41
|-22,58
|Körfez GMYO
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Kristal Kola
|1,00
|0,00
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|9,86
|-2,86
|13,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,00
|0,00
|6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,55
|1,97
|37,17
|Kütahya Porselen
|4,55
|-0,22
|0,00
|Lider Faktoring
|2,33
|-1,69
|3,56
|Link Bilgisayar
|10,92
|0,65
|31,25
|Logo Yazılım
|40,20
|0,50
|48,12
|Lokman Hekim Sağlık
|5,00
|-0,99
|11,11
|Lüks Kadife
|5,08
|1,80
|4,74
|Makina Takım
|1,41
|-0,70
|-8,44
|Mardin Çimento
|3,41
|-2,29
|4,60
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,00
|-0,93
|-3,19
|Marshall
|24,66
|-0,72
|-2,22
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|7,69
|Martı Otel
|0,61
|1,67
|5,17
|Mavi Giyim
|40,50
|-2,41
|25,70
|Mazhar Zorlu Holding
|3,79
|5,28
|-0,52
|Mega Polietilen
|2,63
|-2,23
|28,92
|Menderes Tekstil
|0,77
|-1,28
|6,94
|Mensa
|0,27
|3,85
|92,86
|Merit Turizm
|7,10
|-4,05
|18,53
|Merko Gıda
|0,68
|3,03
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|-4,00
|10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-1,85
|0,95
|Metro Holding
|0,88
|4,76
|15,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|-1,53
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,42
|-1,39
|20,34
|Migros Ticaret
|15,82
|-5,10
|6,17
|Milpa
|1,43
|-1,38
|0,05
|Mistral GMYO
|1,28
|-4,48
|-16,34
|MLP Sağlık
|13,75
|0,66
|28,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,12
|3,41
|13,98
|Net Holding
|2,00
|3,63
|2,04
|Netaş Telekom.
|7,67
|-3,16
|18,73
|Niğbaş Niğde Beton
|4,94
|5,56
|23,50
|Nuh Çimento
|7,23
|-0,69
|-6,59
|Nurol GMYO
|2,14
|-1,38
|1,90
|Odaş Elektrik
|1,63
|-2,40
|15,76
|Olmuksan-IP
|4,07
|0,49
|20,77
|Orge Enerji Elektrik
|3,72
|-1,85
|19,23
|Orma Orman Mahsulleri
|0,99
|-1,00
|-17,50
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,00
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,28
|2,40
|18,52
|Otokar
|118,20
|-0,34
|33,94
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|0,98
|0,98
|Özak GMYO
|2,26
|0,44
|7,11
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|0,84
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,92
|0,00
|-60,85
|Özerden Plastik
|2,86
|1,42
|14,40
|Panora GMYO
|4,58
|-0,43
|9,31
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|-0,37
|11,20
|Parsan
|10,38
|-0,38
|18,49
|Pegasus
|30,04
|-3,03
|31,06
|Peker GMYO
|5,00
|5,93
|-39,20
|Penguen Gıda
|2,35
|7,31
|117,59
|Pera GMYO
|0,53
|-3,64
|-31,17
|Pergamon Dış Ticaret
|10,40
|-0,57
|16,20
|Petkim
|4,90
|1,03
|-2,78
|Petrokent Turizm
|68,00
|1,12
|-1,02
|Pınar Et ve Un
|6,26
|-0,63
|22,27
|Pınar Su
|1,32
|0,00
|5,60
|Pınar Süt
|7,18
|0,14
|8,46
|Plastikkart
|2,92
|1,39
|8,15
|Polisan Holding
|7,07
|0,00
|13,12
|Politeknik Metal
|35,26
|0,23
|-2,06
|Prizma Press Matbaacılık
|1,57
|-0,63
|1,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,25
|-2,78
|-22,79
|QNB Finansbank
|7,35
|-1,61
|-18,42
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|1,52
|82,07
|Ray Sigorta
|2,11
|-5,38
|51,80
|Reysaş GMYO
|0,96
|0,00
|39,13
|Reysaş Lojistik
|0,76
|-2,56
|2,70
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-4,41
|2,63
|Royal Halı
|1,49
|-1,97
|50,51
|RTA Laboratuvarları
|1,53
|-1,92
|-12,07
|Sabancı Holding
|8,77
|0,23
|16,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,30
|0,00
|17,35
|Salix Yatırım Holding
|2,25
|-6,25
|-41,56
|Sanel Mühendislik
|2,23
|0,45
|2,29
|Sanifoam Sünger
|1,68
|-4,55
|34,40
|Sanko Pazarlama
|2,20
|-1,35
|-4,76
|Saray Matbaacılık
|0,98
|-1,01
|-2,00
|Sarkuysan
|3,88
|1,04
|13,78
|Sasa Polyester
|8,36
|-0,95
|2,08
|Say Reklamcılık
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Sekuro Plastik
|3,07
|-0,97
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|3,94
|-1,01
|41,22
|Selçuk Gıda
|1,22
|0,00
|-8,27
|Senkron Güvenlik
|3,13
|-0,32
|213,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,59
|0,00
|32,82
|Servet GMYO
|5,08
|0,99
|8,09
|Seyitler Kimya
|3,67
|0,00
|-4,68
|Silverline Endüstri
|1,32
|2,33
|-1,49
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,66
|-0,65
|7,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,70
|-0,74
|6,35
|Söktaş
|1,83
|7,65
|44,09
|Sönmez Filament
|3,25
|-0,91
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,26
|-1,51
|4,49
|Sumaş Suni Tahta
|7,35
|-2,00
|5,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,11
|0,32
|10,28
|Şekerbank
|1,18
|-1,67
|7,27
|Şişe Cam
|6,35
|-1,40
|11,99
|Şok Marketler
|9,46
|-3,57
|-12,00
|T. Halk Bankası
|7,14
|-1,11
|1,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,54
|0,36
|-19,50
|T.S.K.B.
|0,87
|-3,33
|7,41
|T.Tuborg
|10,06
|-1,66
|6,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,77
|-1,82
|-25,49
|Tat Gıda
|4,34
|1,17
|13,61
|TAV Havalimanları
|24,44
|-2,16
|2,17
|Taze Kuru Gıda
|6,18
|-0,32
|-9,12
|Tek-Art Turizm
|0,76
|-1,30
|-10,59
|Tekfen Holding
|26,16
|1,55
|26,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,97
|-1,66
|0,00
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|-2,95
|-3,27
|TGS Dış Ticaret
|2,62
|0,77
|11,49
|Tofaş Oto. Fab.
|20,76
|-1,80
|22,84
|Torunlar GMYO
|1,87
|-2,09
|23,84
|Trabzon Liman
|9,50
|-1,14
|13,23
|Trabzonspor Sportif
|0,95
|-2,06
|-30,96
|Trakya Cam
|3,83
|-0,26
|26,40
|Trend GMYO
|1,38
|-0,72
|8,66
|TSKB GMYO
|0,78
|0,00
|-4,88
|Tuğçelik
|2,45
|2,51
|15,02
|Tukaş
|3,85
|1,32
|131,93
|Turcas Petrol
|1,48
|-1,99
|4,96
|Turkcell
|14,13
|1,44
|16,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|-2,49
|4,44
|Tüpraş
|142,90
|-1,99
|22,45
|Türk Hava Yolları
|13,21
|-3,58
|-18,00
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|-2,40
|15,34
|Türk Telekom
|5,21
|3,37
|33,59
|Türk Traktör
|35,16
|-5,38
|0,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,70
|-4,68
|-13,81
|Ufuk Yatırım
|1,07
|-1,83
|-6,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|-4,38
|14,91
|Ulusoy Elektrik
|17,01
|-0,29
|6,58
|Ulusoy Un Sanayi
|3,02
|-0,33
|45,19
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,08
|2,86
|-2,70
|Utopya Turizm
|5,96
|0,68
|45,37
|Uzertaş Boya
|1,07
|4,90
|78,33
|Ülker Bisküvi
|20,28
|-4,52
|38,24
|Ünye Çimento
|3,35
|-1,76
|-3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|-2,50
|-12,36
|Vakıf GMYO
|2,01
|-3,37
|1,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|5,18
|1,17
|32,82
|Vakko Tekstil
|3,02
|-1,31
|10,22
|Vanet Gıda
|1,51
|-1,31
|16,15
|Verusa Holding
|19,34
|0,83
|16,51
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,63
|-3,63
|Vestel
|11,33
|13,87
|104,14
|Vestel Beyaz Eşya
|20,50
|3,17
|70,55
|Viking Kağıt
|1,07
|-0,93
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,71
|-2,29
|-0,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-1,39
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|0,39
|-6,81
|Yataş
|5,51
|0,00
|23,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,85
|-1,01
|10,21
|Yeşil GMYO
|0,29
|-3,33
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,27
|-6,90
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,88
|-0,80
|2,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.179,90
|-0,91
|-0,87
|Yonga Mobilya
|6,50
|0,00
|-1,52
|Yünsa
|5,09
|-3,42
|16,74
|Zorlu Enerji
|1,45
|1,40
|17,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA