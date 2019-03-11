Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|63.360,00
|-20,00
|38,04
|İş Bankası (B)
|3.900,30
|4,01
|27,45
|İş Bankası (C)
|6,03
|1,17
|33,11
|İş Bankası (Kur.)
|68.000,10
|0,74
|39,91
|İş Fin.Kir.
|8,29
|0,97
|79,05
|İş Girişim
|3,44
|19,86
|68,63
|İş GMYO
|0,97
|-2,02
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,45
|1,24
|18,93
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|12,09
|İşbir Holding
|180,00
|0,84
|30,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,00
|-53,57
|İttifak Holding
|3,66
|1,10
|18,06
|İz Hayvancılık Tarım
|3,72
|1,09
|-43,55
|İzmir Demir Çelik
|1,73
|-1,70
|4,22
|İzmir Fırça
|1,92
|0,52
|-7,25
|İzocam
|21,30
|-0,75
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|27,94
|-1,96
|0,50
|Kafein Yazılım
|7,10
|-1,25
|2,01
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|0,00
|-14,63
|Kaplamin
|3,38
|-0,88
|-6,11
|Kardemir (A)
|2,31
|0,43
|26,92
|Kardemir (B)
|2,27
|0,44
|24,04
|Kardemir (D)
|2,35
|0,86
|7,80
|Karel Elektronik
|6,51
|3,99
|56,12
|Karsan Otomotiv
|1,43
|0,00
|11,72
|Karsu Tekstil
|1,24
|-3,13
|-0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,52
|4,14
|-4,86
|Kartonsan
|356,60
|-2,59
|9,29
|Katmerciler Ekipman
|5,98
|-1,81
|1,87
|Kent Gıda
|124,30
|-1,35
|4,45
|Kerevitaş Gıda
|1,68
|-2,33
|-6,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,31
|5,96
|32,00
|Klimasan Klima
|5,95
|-0,50
|50,25
|Koç Holding
|17,77
|-1,55
|25,14
|Konfrut Gıda
|23,62
|-3,36
|-1,09
|Konya Çimento
|210,00
|-3,09
|17,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,61
|-0,38
|8,49
|Koza Altın
|43,16
|-3,40
|-15,87
|Koza Madencilik
|5,46
|-2,33
|-24,38
|Körfez GMYO
|1,21
|0,83
|-0,82
|Kristal Kola
|0,99
|-1,00
|-5,71
|Kron Telekomünikasyon
|8,86
|-10,14
|1,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,00
|0,00
|6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,54
|-0,65
|36,28
|Kütahya Porselen
|4,50
|-1,10
|-1,10
|Lider Faktoring
|2,31
|-0,86
|2,67
|Link Bilgisayar
|10,83
|-0,82
|30,17
|Logo Yazılım
|41,80
|3,98
|54,02
|Lokman Hekim Sağlık
|4,82
|-3,60
|7,11
|Lüks Kadife
|5,00
|-1,57
|3,09
|Makina Takım
|1,48
|4,96
|-3,90
|Mardin Çimento
|3,45
|1,17
|5,83
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|0,00
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|16,91
|-0,53
|-3,70
|Marshall
|24,10
|-2,27
|-4,44
|Martı GMYO
|0,73
|4,29
|12,31
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|40,00
|-1,23
|24,15
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|-2,37
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,44
|-7,22
|19,61
|Menderes Tekstil
|0,77
|0,00
|6,94
|Mensa
|0,26
|-3,70
|85,71
|Merit Turizm
|7,20
|1,41
|20,20
|Merko Gıda
|0,68
|0,00
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|-2,08
|8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|0,94
|1,90
|Metro Holding
|0,90
|2,27
|18,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|-2,33
|14,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,43
|0,70
|21,19
|Migros Ticaret
|15,25
|-3,60
|2,35
|Milpa
|1,38
|-3,50
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,24
|-3,13
|-18,95
|MLP Sağlık
|13,10
|-4,73
|22,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,14
|0,94
|15,05
|Net Holding
|2,02
|1,00
|3,06
|Netaş Telekom.
|7,26
|-5,35
|12,38
|Niğbaş Niğde Beton
|5,21
|5,47
|30,25
|Nuh Çimento
|7,20
|-0,41
|-6,98
|Nurol GMYO
|2,11
|-1,40
|0,48
|Odaş Elektrik
|1,63
|0,00
|15,76
|Olmuksan-IP
|4,05
|-0,49
|20,18
|Orge Enerji Elektrik
|3,64
|-2,15
|16,67
|Orma Orman Mahsulleri
|0,94
|-5,05
|-21,67
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,00
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,19
|-7,03
|10,19
|Otokar
|117,10
|-0,93
|32,69
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|-0,82
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|-1,94
|-0,98
|Özak GMYO
|2,23
|-1,33
|5,69
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|0,00
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,89
|-3,26
|-62,13
|Özerden Plastik
|2,88
|0,70
|15,20
|Panora GMYO
|4,63
|1,09
|10,50
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|-4,85
|5,81
|Parsan
|10,30
|-0,77
|17,58
|Pegasus
|29,04
|-3,33
|26,70
|Peker GMYO
|4,93
|-1,40
|-40,06
|Penguen Gıda
|2,21
|-5,96
|104,63
|Pera GMYO
|0,52
|-1,89
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,15
|-2,40
|13,41
|Petkim
|4,88
|-0,41
|-3,17
|Petrokent Turizm
|68,00
|0,00
|-1,02
|Pınar Et ve Un
|6,21
|-0,80
|21,29
|Pınar Su
|1,32
|0,00
|5,60
|Pınar Süt
|7,08
|-1,39
|6,95
|Plastikkart
|3,00
|2,74
|11,11
|Polisan Holding
|7,07
|0,00
|13,12
|Politeknik Metal
|37,02
|4,99
|2,83
|Prizma Press Matbaacılık
|1,58
|0,64
|1,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,09
|-3,05
|-25,15
|QNB Finansbank
|7,30
|-0,68
|-18,98
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|0,00
|82,07
|Ray Sigorta
|2,16
|2,37
|55,40
|Reysaş GMYO
|0,93
|-3,12
|34,78
|Reysaş Lojistik
|0,76
|0,00
|2,70
|Rhea Girişim
|0,64
|-1,54
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,02
|3,59
|6,32
|Royal Halı
|1,43
|-4,03
|44,44
|RTA Laboratuvarları
|1,53
|0,00
|-12,07
|Sabancı Holding
|8,51
|-2,96
|13,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|-0,87
|16,33
|Salix Yatırım Holding
|2,22
|-1,33
|-42,34
|Sanel Mühendislik
|2,21
|-0,90
|1,38
|Sanifoam Sünger
|1,84
|9,52
|47,20
|Sanko Pazarlama
|2,21
|0,45
|-4,33
|Saray Matbaacılık
|0,99
|1,02
|-1,00
|Sarkuysan
|3,60
|-7,22
|5,57
|Sasa Polyester
|8,43
|0,84
|2,93
|Say Reklamcılık
|0,90
|1,12
|-4,26
|Sekuro Plastik
|3,07
|0,00
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|4,01
|1,78
|43,73
|Selçuk Gıda
|1,22
|0,00
|-8,27
|Senkron Güvenlik
|3,06
|-2,24
|206,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,42
|-6,56
|24,10
|Servet GMYO
|5,17
|1,77
|10,00
|Seyitler Kimya
|3,62
|-1,36
|-5,97
|Silverline Endüstri
|1,33
|0,76
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,63
|-0,39
|7,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,70
|0,00
|6,35
|Söktaş
|1,64
|-10,38
|29,13
|Sönmez Filament
|3,26
|0,31
|4,49
|Sönmez Pamuklu
|3,25
|-0,31
|4,17
|Sumaş Suni Tahta
|7,45
|1,36
|6,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,00
|-3,54
|6,38
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|7,27
|Şişe Cam
|6,56
|3,31
|15,70
|Şok Marketler
|9,18
|-2,96
|-14,60
|T. Halk Bankası
|7,05
|-1,26
|0,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,18
|-1,60
|-20,79
|T.S.K.B.
|0,87
|0,00
|7,41
|T.Tuborg
|10,00
|-0,60
|6,04
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|-0,27
|-25,69
|Tat Gıda
|4,36
|0,46
|14,14
|TAV Havalimanları
|24,88
|1,80
|4,01
|Taze Kuru Gıda
|6,15
|-0,49
|-9,56
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-1,32
|-11,76
|Tekfen Holding
|25,84
|-1,22
|24,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,93
|-1,35
|-1,35
|Temapol Polimer Plastik
|3,03
|2,36
|-0,98
|TGS Dış Ticaret
|2,70
|3,05
|14,89
|Tofaş Oto. Fab.
|19,94
|-3,95
|17,99
|Torunlar GMYO
|1,87
|0,00
|23,84
|Trabzon Liman
|9,34
|-1,68
|11,32
|Trabzonspor Sportif
|0,94
|-1,05
|-31,69
|Trakya Cam
|3,83
|0,00
|26,40
|Trend GMYO
|1,37
|-0,72
|7,87
|TSKB GMYO
|0,79
|1,28
|-3,66
|Tuğçelik
|2,53
|3,27
|18,78
|Tukaş
|3,83
|-0,52
|130,72
|Turcas Petrol
|1,46
|-1,35
|3,55
|Turkcell
|14,39
|1,84
|18,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,64
|-1,28
|3,11
|Tüpraş
|145,00
|1,47
|24,25
|Türk Hava Yolları
|12,96
|-1,89
|-19,55
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|4,43
|20,45
|Türk Telekom
|5,13
|-1,54
|31,54
|Türk Traktör
|33,50
|-4,72
|-4,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,52
|-0,65
|-14,37
|Ufuk Yatırım
|1,08
|0,93
|-5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,50
|14,50
|31,58
|Ulusoy Elektrik
|17,20
|1,12
|7,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,16
|4,64
|51,92
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,05
|-2,78
|-5,41
|Utopya Turizm
|5,97
|0,17
|45,61
|Uzertaş Boya
|1,10
|2,80
|83,33
|Ülker Bisküvi
|20,20
|-0,39
|37,70
|Ünye Çimento
|3,27
|-2,39
|-5,76
|Vakıf Fin. Kir.
|1,54
|-1,28
|-13,48
|Vakıf GMYO
|2,02
|0,50
|1,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,11
|-1,77
|-26,97
|Vakıflar Bankası
|5,09
|-1,74
|30,51
|Vakko Tekstil
|2,90
|-3,97
|5,84
|Vanet Gıda
|1,50
|-0,66
|15,38
|Verusa Holding
|19,49
|0,78
|17,41
|Verusaturk Girisim
|3,14
|-1,57
|-5,14
|Vestel
|11,57
|2,12
|108,47
|Vestel Beyaz Eşya
|19,60
|-4,39
|63,06
|Viking Kağıt
|1,07
|0,00
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,66
|-2,92
|-3,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|0,00
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,65
|1,92
|-5,02
|Yataş
|5,50
|-0,18
|23,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|2,25
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,90
|0,56
|10,83
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|0,71
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|3,22
|2,32
|Yonga Mobilya
|6,50
|0,00
|-1,52
|Yünsa
|4,98
|-2,16
|14,22
|Zorlu Enerji
|1,41
|-2,76
|14,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Ekonomi
Kaynak: AA