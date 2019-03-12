Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|63.360,00
|
|38,04
|İş Bankası (B)
|3.850,00
|-1,29
|25,81
|İş Bankası (C)
|5,96
|-1,16
|31,57
|İş Bankası (Kur.)
|68.000,10
|0,00
|39,91
|İş Fin.Kir.
|8,43
|1,69
|82,07
|İş Girişim
|3,41
|-0,87
|67,16
|İş GMYO
|0,99
|2,06
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,48
|1,22
|20,39
|İş Yat. Ort.
|1,01
|-0,98
|10,99
|İşbir Holding
|179,00
|-0,56
|29,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|-2,56
|-54,76
|İttifak Holding
|3,61
|-1,37
|16,45
|İz Hayvancılık Tarım
|3,90
|4,84
|-40,82
|İzmir Demir Çelik
|1,75
|1,16
|5,42
|İzmir Fırça
|1,89
|-1,56
|-8,70
|İzocam
|21,92
|2,91
|2,33
|Jantsa Jant Sanayi
|27,66
|-1,00
|-0,50
|Kafein Yazılım
|7,19
|1,27
|3,30
|Kapital Yat. Holding
|2,37
|-3,27
|-17,42
|Kaplamin
|3,44
|1,78
|-4,44
|Kardemir (A)
|2,30
|-0,43
|26,37
|Kardemir (B)
|2,27
|0,00
|24,04
|Kardemir (D)
|2,35
|0,00
|7,80
|Karel Elektronik
|7,81
|19,97
|87,29
|Karsan Otomotiv
|1,46
|2,10
|14,06
|Karsu Tekstil
|1,20
|-3,23
|-4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,52
|0,00
|-4,86
|Kartonsan
|358,00
|0,39
|9,71
|Katmerciler Ekipman
|6,06
|1,34
|3,24
|Kent Gıda
|123,70
|-0,48
|3,95
|Kerevitaş Gıda
|1,69
|0,60
|-6,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|3,57
|-17,14
|Kiler GMYO
|2,53
|9,52
|44,57
|Klimasan Klima
|6,82
|14,62
|72,22
|Koç Holding
|18,09
|1,80
|27,39
|Konfrut Gıda
|23,76
|0,59
|-0,50
|Konya Çimento
|204,80
|-2,48
|15,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,77
|1,51
|10,12
|Koza Altın
|44,12
|2,22
|-14,00
|Koza Madencilik
|5,61
|2,75
|-22,30
|Körfez GMYO
|1,23
|1,65
|0,82
|Kristal Kola
|0,97
|-2,02
|-7,62
|Kron Telekomünikasyon
|8,72
|-1,58
|0,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,00
|
|6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|5,19
|43,36
|Kütahya Porselen
|4,38
|-2,67
|-3,74
|Lider Faktoring
|2,36
|2,16
|4,89
|Link Bilgisayar
|11,06
|2,12
|32,93
|Logo Yazılım
|44,60
|6,70
|64,33
|Lokman Hekim Sağlık
|4,78
|-0,83
|6,22
|Lüks Kadife
|5,12
|2,40
|5,57
|Makina Takım
|1,43
|-3,38
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,46
|0,29
|6,13
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-1,52
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,00
|0,53
|-3,19
|Marshall
|24,00
|-0,41
|-4,84
|Martı GMYO
|0,70
|-4,11
|7,69
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|41,50
|3,75
|28,80
|Mazhar Zorlu Holding
|3,60
|-2,70
|-5,51
|Mega Polietilen
|2,45
|0,41
|20,10
|Menderes Tekstil
|0,75
|-2,60
|4,17
|Mensa
|0,26
|0,00
|85,71
|Merit Turizm
|7,40
|2,78
|23,54
|Merko Gıda
|0,68
|0,00
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|2,13
|10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|-1,87
|0,00
|Metro Holding
|0,92
|2,22
|21,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,25
|-0,79
|13,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,43
|0,00
|21,19
|Migros Ticaret
|15,40
|0,98
|3,36
|Milpa
|1,46
|5,80
|2,15
|Mistral GMYO
|1,24
|0,00
|-18,95
|MLP Sağlık
|12,60
|-3,82
|17,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,16
|0,93
|16,13
|Net Holding
|1,95
|-3,47
|-0,51
|Netaş Telekom.
|7,22
|-0,55
|11,76
|Niğbaş Niğde Beton
|5,25
|0,77
|31,25
|Nuh Çimento
|7,24
|0,56
|-6,46
|Nurol GMYO
|2,13
|0,95
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,66
|1,84
|17,89
|Olmuksan-IP
|4,00
|-1,23
|18,69
|Orge Enerji Elektrik
|3,62
|-0,55
|16,03
|Orma Orman Mahsulleri
|0,94
|0,00
|-21,67
|Osmanlı Menkul
|1,59
|-0,63
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|-0,84
|9,26
|Otokar
|116,20
|-0,77
|31,67
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,00
|-0,99
|-1,96
|Özak GMYO
|2,35
|5,38
|11,37
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|1,67
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,92
|3,37
|-60,85
|Özerden Plastik
|2,97
|3,13
|18,80
|Panora GMYO
|4,61
|-0,43
|10,02
|Park Elek.Madencilik
|2,51
|-1,57
|4,15
|Parsan
|10,66
|3,50
|21,69
|Pegasus
|28,96
|-0,28
|26,35
|Peker GMYO
|4,70
|-4,67
|-42,85
|Penguen Gıda
|2,27
|2,71
|110,19
|Pera GMYO
|0,54
|3,85
|-29,87
|Pergamon Dış Ticaret
|10,00
|-1,48
|11,73
|Petkim
|4,90
|0,41
|-2,78
|Petrokent Turizm
|64,00
|-5,88
|-6,84
|Pınar Et ve Un
|6,75
|8,70
|31,84
|Pınar Su
|1,32
|0,00
|5,60
|Pınar Süt
|7,18
|1,41
|8,46
|Plastikkart
|3,06
|2,00
|13,33
|Polisan Holding
|7,08
|0,14
|13,28
|Politeknik Metal
|38,00
|2,65
|5,56
|Prizma Press Matbaacılık
|1,57
|-0,63
|1,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,00
|-1,77
|-26,47
|QNB Finansbank
|7,19
|-1,51
|-20,20
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|0,00
|82,07
|Ray Sigorta
|2,09
|-3,24
|50,36
|Reysaş GMYO
|0,92
|-1,08
|33,33
|Reysaş Lojistik
|0,75
|-1,32
|1,35
|Rhea Girişim
|0,64
|0,00
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,05
|1,49
|7,89
|Royal Halı
|1,43
|0,00
|44,44
|RTA Laboratuvarları
|1,53
|0,00
|-12,07
|Sabancı Holding
|8,55
|0,47
|13,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|1,32
|17,86
|Salix Yatırım Holding
|2,05
|-7,66
|-46,75
|Sanel Mühendislik
|2,38
|7,69
|9,17
|Sanifoam Sünger
|1,80
|-2,17
|44,00
|Sanko Pazarlama
|2,19
|-0,90
|-5,19
|Saray Matbaacılık
|1,00
|1,01
|0,00
|Sarkuysan
|3,60
|0,00
|5,57
|Sasa Polyester
|8,44
|0,12
|3,05
|Say Reklamcılık
|0,85
|-5,56
|-9,57
|Sekuro Plastik
|2,97
|-3,26
|0,34
|Selçuk Ecza Deposu
|3,94
|-1,75
|41,22
|Selçuk Gıda
|1,24
|1,64
|-6,77
|Senkron Güvenlik
|3,01
|-1,63
|201,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,68
|10,74
|37,44
|Servet GMYO
|5,04
|-2,51
|7,23
|Seyitler Kimya
|3,80
|4,97
|-1,30
|Silverline Endüstri
|1,28
|-3,76
|-4,48
|Sinpaş GMYO
|0,41
|2,50
|10,81
|Soda Sanayii
|7,68
|0,66
|8,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,56
|-2,09
|4,13
|Söktaş
|1,56
|-4,88
|22,83
|Sönmez Filament
|3,26
|0,00
|4,49
|Sönmez Pamuklu
|3,25
|0,00
|4,17
|Sumaş Suni Tahta
|7,68
|3,09
|9,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,11
|3,67
|10,28
|Şekerbank
|1,19
|0,85
|8,18
|Şişe Cam
|6,64
|1,22
|17,11
|Şok Marketler
|8,98
|-2,18
|-16,47
|T. Halk Bankası
|7,09
|0,57
|1,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,24
|0,27
|-20,57
|T.S.K.B.
|0,86
|-1,15
|6,17
|T.Tuborg
|9,98
|-0,20
|5,83
|Taç Tarım Ürünleri
|3,82
|1,60
|-24,51
|Tat Gıda
|4,38
|0,46
|14,66
|TAV Havalimanları
|25,38
|2,01
|6,10
|Taze Kuru Gıda
|6,39
|3,90
|-6,03
|Tek-Art Turizm
|0,76
|1,33
|-10,59
|Tekfen Holding
|25,66
|-0,70
|23,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,89
|-1,37
|-2,69
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|-2,31
|-3,27
|TGS Dış Ticaret
|2,66
|-1,48
|13,19
|Tofaş Oto. Fab.
|20,32
|1,91
|20,24
|Torunlar GMYO
|2,01
|7,49
|33,11
|Trabzon Liman
|9,33
|-0,11
|11,20
|Trabzonspor Sportif
|0,95
|1,06
|-30,96
|Trakya Cam
|3,82
|-0,26
|26,07
|Trend GMYO
|1,36
|-0,73
|7,09
|TSKB GMYO
|0,78
|-1,27
|-4,88
|Tuğçelik
|2,45
|-3,16
|15,02
|Tukaş
|3,99
|4,18
|140,36
|Turcas Petrol
|1,42
|-2,74
|0,71
|Turkcell
|14,28
|-0,76
|17,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,67
|0,65
|3,78
|Tüpraş
|148,20
|2,21
|26,99
|Türk Hava Yolları
|13,10
|1,08
|-18,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,05
|-3,30
|16,48
|Türk Telekom
|5,26
|2,53
|34,87
|Türk Traktör
|33,24
|-0,78
|-4,76
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,94
|1,53
|-13,07
|Ufuk Yatırım
|1,07
|-0,93
|-6,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|-6,67
|22,81
|Ulusoy Elektrik
|17,13
|-0,41
|7,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,61
|-17,41
|25,48
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,06
|0,95
|-4,50
|Utopya Turizm
|5,90
|-1,17
|43,90
|Uzertaş Boya
|1,14
|3,64
|90,00
|Ülker Bisküvi
|19,73
|-2,33
|34,49
|Ünye Çimento
|3,27
|0,00
|-5,76
|Vakıf Fin. Kir.
|1,54
|0,00
|-13,48
|Vakıf GMYO
|2,04
|0,99
|2,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|1,80
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|5,17
|1,57
|32,56
|Vakko Tekstil
|2,94
|1,38
|7,30
|Vanet Gıda
|1,50
|0,00
|15,38
|Verusa Holding
|19,63
|0,72
|18,25
|Verusaturk Girisim
|3,15
|0,32
|-4,83
|Vestel
|11,31
|-2,25
|103,78
|Vestel Beyaz Eşya
|19,44
|-0,82
|61,73
|Viking Kağıt
|1,07
|0,00
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,63
|-1,81
|-5,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,47
|33,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,62
|-1,13
|-6,09
|Yataş
|5,55
|0,91
|24,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|0,00
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,90
|0,00
|10,83
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,51
|-4,42
|-1,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|0,00
|2,32
|Yonga Mobilya
|6,40
|-1,54
|-3,03
|Yünsa
|4,96
|-0,40
|13,76
|Zorlu Enerji
|1,44
|2,13
|17,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA