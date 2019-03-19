Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|51.000,00
|-19,51
|11,11
|İş Bankası (B)
|4.251,30
|3,03
|38,92
|İş Bankası (C)
|6,41
|-2,58
|41,50
|İş Bankası (Kur.)
|80.500,00
|2,29
|65,63
|İş Fin.Kir.
|6,48
|-10,00
|39,96
|İş Girişim
|3,14
|1,29
|53,92
|İş GMYO
|1,02
|0,00
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,46
|-0,40
|19,42
|İş Yat. Ort.
|1,01
|-0,98
|10,99
|İşbir Holding
|197,90
|9,82
|43,41
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,00
|-53,57
|İttifak Holding
|3,55
|0,57
|14,52
|İz Hayvancılık Tarım
|3,77
|0,00
|-42,79
|İzmir Demir Çelik
|1,82
|-0,55
|9,64
|İzmir Fırça
|1,89
|-1,05
|-8,70
|İzocam
|21,90
|-0,90
|2,24
|Jantsa Jant Sanayi
|27,82
|0,51
|0,07
|Kafein Yazılım
|7,72
|0,00
|10,92
|Kapital Yat. Holding
|2,24
|0,45
|-21,95
|Kaplamin
|3,48
|-0,57
|-3,33
|Kardemir (A)
|2,56
|1,99
|40,66
|Kardemir (B)
|2,58
|2,79
|40,98
|Kardemir (D)
|2,68
|1,13
|22,94
|Karel Elektronik
|8,10
|1,25
|94,24
|Karsan Otomotiv
|1,59
|0,00
|24,22
|Karsu Tekstil
|1,33
|6,40
|6,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,40
|0,00
|-8,11
|Kartonsan
|363,70
|-0,14
|11,46
|Katmerciler Ekipman
|6,41
|0,63
|9,20
|Kent Gıda
|125,50
|1,13
|5,46
|Kerevitaş Gıda
|1,70
|0,59
|-5,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|2,53
|3,69
|44,57
|Klimasan Klima
|6,66
|1,68
|68,18
|Koç Holding
|18,47
|1,48
|30,07
|Konfrut Gıda
|24,40
|0,08
|2,18
|Konya Çimento
|211,60
|-1,49
|18,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,22
|4,86
|14,72
|Koza Altın
|45,08
|-3,92
|-12,12
|Koza Madencilik
|5,94
|-3,57
|-17,73
|Körfez GMYO
|1,30
|0,00
|6,56
|Kristal Kola
|0,94
|-1,05
|-10,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,09
|-0,33
|4,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,15
|
|7,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,85
|0,00
|63,72
|Kütahya Porselen
|4,84
|2,98
|6,37
|Lider Faktoring
|2,45
|-0,81
|8,89
|Link Bilgisayar
|10,88
|-1,00
|30,77
|Logo Yazılım
|41,90
|-0,95
|54,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,04
|-1,56
|12,00
|Lüks Kadife
|5,00
|-1,38
|3,09
|Makina Takım
|1,53
|2,68
|-0,65
|Mardin Çimento
|3,47
|-0,86
|6,44
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,17
|-0,46
|-2,22
|Marshall
|25,10
|2,28
|-0,48
|Martı GMYO
|0,71
|2,90
|9,23
|Martı Otel
|0,61
|1,67
|5,17
|Mavi Giyim
|41,02
|-1,16
|27,31
|Mazhar Zorlu Holding
|3,53
|0,86
|-7,35
|Mega Polietilen
|2,37
|-1,25
|16,18
|Menderes Tekstil
|0,78
|1,30
|8,33
|Mensa
|0,26
|-3,70
|85,71
|Merit Turizm
|7,90
|-0,25
|31,89
|Merko Gıda
|0,67
|1,52
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|-2,02
|11,49
|Metemtur Otelcilik
|1,09
|0,00
|3,81
|Metro Holding
|0,78
|-2,50
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,27
|0,00
|15,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,62
|19,12
|37,29
|Migros Ticaret
|15,41
|-1,41
|3,42
|Milpa
|1,48
|-0,67
|3,55
|Mistral GMYO
|1,25
|0,81
|-18,30
|MLP Sağlık
|13,14
|1,00
|22,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|3,96
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,19
|0,92
|17,74
|Net Holding
|1,84
|-1,08
|-6,12
|Netaş Telekom.
|8,13
|3,70
|25,85
|Niğbaş Niğde Beton
|5,79
|0,00
|44,75
|Nuh Çimento
|7,14
|-0,56
|-7,75
|Nurol GMYO
|2,34
|7,83
|11,43
|Odaş Elektrik
|1,65
|-0,60
|17,18
|Olmuksan-IP
|4,17
|3,99
|23,74
|Orge Enerji Elektrik
|3,68
|0,55
|17,95
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|0,00
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,57
|0,00
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,00
|7,41
|Otokar
|117,60
|-0,93
|33,26
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,11
|4,72
|8,82
|Özak GMYO
|2,35
|1,29
|11,37
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|-3,23
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,91
|1,11
|-61,28
|Özerden Plastik
|2,92
|-0,68
|16,80
|Panora GMYO
|4,26
|0,47
|12,70
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|0,00
|9,13
|Parsan
|10,34
|-0,19
|18,04
|Pegasus
|30,78
|-2,35
|34,29
|Peker GMYO
|4,50
|-8,16
|-45,28
|Penguen Gıda
|2,31
|5,48
|113,89
|Pera GMYO
|0,56
|-1,75
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|9,97
|-0,30
|11,40
|Petkim
|5,01
|1,21
|-0,60
|Petrokent Turizm
|66,80
|-1,18
|-2,77
|Pınar Et ve Un
|7,14
|2,29
|39,45
|Pınar Su
|1,41
|0,00
|12,80
|Pınar Süt
|7,26
|-1,89
|9,67
|Plastikkart
|2,91
|-2,68
|7,78
|Polisan Holding
|7,31
|0,00
|16,96
|Politeknik Metal
|34,38
|0,94
|-1,96
|Prizma Press Matbaacılık
|1,60
|0,00
|3,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,21
|0,58
|-23,38
|QNB Finansbank
|7,26
|0,69
|-19,42
|Ral Yatırım Holding
|3,46
|1,76
|88,04
|Ray Sigorta
|2,45
|-4,30
|76,26
|Reysaş GMYO
|1,01
|0,00
|46,38
|Reysaş Lojistik
|0,78
|1,30
|5,41
|Rhea Girişim
|0,70
|-2,78
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|2,62
|23,68
|Royal Halı
|1,46
|0,00
|47,47
|RTA Laboratuvarları
|1,60
|-0,62
|-8,05
|Sabancı Holding
|8,78
|-0,34
|16,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,32
|0,00
|18,37
|Salix Yatırım Holding
|2,04
|0,99
|-47,01
|Sanel Mühendislik
|2,24
|-3,03
|2,75
|Sanifoam Sünger
|1,71
|-1,16
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,22
|0,45
|-3,90
|Saray Matbaacılık
|1,07
|0,00
|7,00
|Sarkuysan
|3,34
|-2,34
|-2,05
|Sasa Polyester
|8,78
|0,57
|7,20
|Say Reklamcılık
|0,97
|8,99
|3,19
|Sekuro Plastik
|3,18
|0,63
|7,43
|Selçuk Ecza Deposu
|3,93
|-2,48
|40,86
|Selçuk Gıda
|1,29
|-0,77
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|3,22
|-0,31
|222,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,57
|8,90
|31,79
|Servet GMYO
|4,58
|-4,58
|-2,55
|Seyitler Kimya
|4,00
|1,01
|3,90
|Silverline Endüstri
|1,35
|1,50
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,95
|1,15
|11,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|-0,28
|14,13
|Söktaş
|1,62
|-1,22
|27,56
|Sönmez Filament
|3,40
|-1,16
|8,97
|Sönmez Pamuklu
|3,30
|0,30
|5,77
|Sumaş Suni Tahta
|7,75
|1,84
|10,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,07
|0,33
|8,87
|Şekerbank
|1,27
|0,00
|15,45
|Şişe Cam
|6,58
|2,17
|16,05
|Şok Marketler
|9,31
|2,31
|-13,40
|T. Halk Bankası
|7,48
|-1,19
|6,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,64
|1,63
|-15,57
|T.S.K.B.
|0,89
|1,14
|9,88
|T.Tuborg
|10,14
|0,10
|7,53
|Taç Tarım Ürünleri
|3,72
|-1,06
|-26,48
|Tat Gıda
|4,61
|-2,12
|20,68
|TAV Havalimanları
|25,86
|-0,39
|8,11
|Taze Kuru Gıda
|6,21
|0,32
|-8,68
|Tek-Art Turizm
|0,76
|-1,30
|-10,59
|Tekfen Holding
|26,90
|8,12
|29,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,95
|1,03
|-0,67
|Temapol Polimer Plastik
|3,18
|4,95
|3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,75
|1,48
|17,02
|Tofaş Oto. Fab.
|19,70
|0,20
|27,00
|Torunlar GMYO
|2,34
|4,46
|54,97
|Trabzon Liman
|9,70
|0,10
|15,61
|Trabzonspor Sportif
|0,97
|-1,02
|-29,51
|Trakya Cam
|3,93
|1,55
|29,70
|Trend GMYO
|1,32
|-2,22
|3,94
|TSKB GMYO
|0,79
|-1,25
|-3,66
|Tuğçelik
|2,45
|-0,41
|15,02
|Tukaş
|4,40
|5,26
|165,06
|Turcas Petrol
|1,53
|0,00
|8,51
|Turkcell
|13,32
|0,08
|9,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|0,41
|9,33
|Tüpraş
|155,40
|4,44
|33,16
|Türk Hava Yolları
|14,20
|1,65
|-11,86
|Türk Prysmian Kablo
|2,15
|1,42
|22,16
|Türk Telekom
|5,46
|1,87
|40,00
|Türk Traktör
|34,14
|1,31
|-2,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,20
|1,00
|-12,26
|Ufuk Yatırım
|1,12
|3,70
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,51
|7,09
|32,46
|Ulusoy Elektrik
|17,58
|1,62
|10,15
|Ulusoy Un Sanayi
|2,55
|-0,39
|22,60
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,15
|-0,86
|3,60
|Utopya Turizm
|6,42
|-1,23
|56,59
|Uzertaş Boya
|1,17
|-1,68
|95,00
|Ülker Bisküvi
|19,42
|-1,07
|32,38
|Ünye Çimento
|3,47
|5,15
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|1,63
|-0,61
|-8,43
|Vakıf GMYO
|2,10
|-2,33
|5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|5,51
|-1,96
|41,28
|Vakko Tekstil
|3,10
|2,99
|13,14
|Vanet Gıda
|1,53
|0,66
|17,69
|Verusa Holding
|20,44
|0,89
|23,13
|Verusaturk Girisim
|3,23
|0,62
|-2,42
|Vestel
|13,30
|8,84
|139,64
|Vestel Beyaz Eşya
|19,13
|0,21
|59,15
|Viking Kağıt
|1,09
|-0,91
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,64
|-0,61
|-4,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|-1,27
|45,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-1,92
|-8,60
|Yataş
|5,65
|2,17
|26,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-1,10
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,93
|-0,67
|11,21
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,40
|2,73
|-2,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.099,10
|4,85
|-4,54
|Yonga Mobilya
|6,43
|0,47
|-2,58
|Yünsa
|5,26
|-2,59
|20,64
|Zorlu Enerji
|1,44
|0,00
|17,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA