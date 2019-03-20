20 Mart 2019, 19:08
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 51.000,00 11,11
İş Bankası (B) 4.260,00 0,20 39,21
İş Bankası (C) 6,45 0,62 42,38
İş Bankası (Kur.) 80.500,00 65,63
İş Fin.Kir. 6,63 2,31 43,20
İş Girişim 3,12 -0,64 52,94
İş GMYO 1,01 -0,98 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,45 -0,41 18,93
İş Yat. Ort. 1,01 0,00 10,99
İşbir Holding 190,00 -3,99 37,68
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -5,13 -55,95
İttifak Holding 3,70 4,23 19,35
İz Hayvancılık Tarım 3,73 -1,06 -43,40
İzmir Demir Çelik 1,80 -1,10 8,43
İzmir Fırça 1,87 -1,06 -9,66
İzocam 21,60 -1,37 0,84
Jantsa Jant Sanayi 27,66 -0,58 -0,50
Kafein Yazılım 7,64 -1,04 9,77
Kapital Yat. Holding 2,34 4,46 -18,47
Kaplamin 3,51 0,86 -2,50
Kardemir (A) 2,56 0,00 40,66
Kardemir (B) 2,55 -1,16 39,34
Kardemir (D) 2,65 -1,12 21,56
Karel Elektronik 7,99 -1,36 91,61
Karsan Otomotiv 1,60 0,63 25,00
Karsu Tekstil 1,32 -0,75 5,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,36 -1,18 -9,19
Kartonsan 364,80 0,30 11,80
Katmerciler Ekipman 6,32 -1,40 7,67
Kent Gıda 125,00 -0,40 5,04
Kerevitaş Gıda 1,68 -1,18 -6,67
Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14
Kiler GMYO 2,47 -2,37 41,14
Klimasan Klima 6,70 0,60 69,19
Koç Holding 18,30 -0,92 28,87
Konfrut Gıda 23,80 -2,46 -0,34
Konya Çimento 209,00 -1,23 17,42
Kordsa Teknik Tekstil 11,08 -1,25 13,29
Koza Altın 43,42 -3,68 -15,36
Koza Madencilik 5,75 -3,20 -20,36
Körfez GMYO 1,28 -1,54 4,92
Kristal Kola 0,94 0,00 -10,48
Kron Telekomünikasyon 9,00 -0,99 3,45
Kuştur Kuşadası Turizm 17,30 0,87 8,13
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,85 0,00 63,72
Kütahya Porselen 4,77 -1,45 4,84
Lider Faktoring 2,45 0,00 8,89
Link Bilgisayar 11,24 3,31 35,10
Logo Yazılım 42,04 0,33 54,90
Lokman Hekim Sağlık 5,04 0,00 12,00
Lüks Kadife 4,97 -0,60 2,47
Makina Takım 1,48 -3,27 -3,90
Mardin Çimento 3,51 1,15 7,67
Marka Yatırım Holding 0,65 0,00 4,84
Marmaris Altınyunus 17,50 1,92 -0,34
Marshall 26,08 3,90 3,41
Martı GMYO 0,71 0,00 9,23
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 40,40 -1,51 25,39
Mazhar Zorlu Holding 3,60 1,98 -5,51
Mega Polietilen 2,34 -1,27 14,71
Menderes Tekstil 0,77 -1,28 6,94
Mensa 0,26 0,00 85,71
Merit Turizm 7,90 0,00 31,89
Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65
Metal Gayrimenkul 0,96 -1,03 10,34
Metemtur Otelcilik 1,08 -0,92 2,86
Metro Holding 0,77 -1,28 1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,25 -1,57 13,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,70 4,94 44,07
Migros Ticaret 15,28 -0,84 2,55
Milpa 1,49 0,68 4,24
Mistral GMYO 1,31 4,80 -14,38
MLP Sağlık 13,30 1,22 24,30
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,00 -4,55
Mondi Tire Kutsan 2,12 -3,20 13,98
Net Holding 1,86 1,09 -5,10
Netaş Telekom. 8,85 8,86 37,00
Niğbaş Niğde Beton 6,10 5,35 52,50
Nuh Çimento 7,14 0,00 -7,75
Nurol GMYO 2,37 1,28 12,86
Odaş Elektrik 1,62 -1,82 15,05
Olmuksan-IP 4,21 0,96 24,93
Orge Enerji Elektrik 3,63 -1,36 16,35
Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,00 -15,00
Osmanlı Menkul 1,51 -3,82 -12,21
Ostim Endüstriyel Yat 1,18 1,72 9,26
Otokar 116,70 -0,77 32,24
Oyak Yat. Ort. 1,20 -0,83 -26,38
Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 -0,90 7,84
Özak GMYO 2,31 -1,70 9,48
Özbal Çelik Boru 1,18 -1,67 -14,49
Özderici GMYO 0,91 0,00 -61,28
Özerden Plastik 2,90 -0,68 16,00
Panora GMYO 4,22 -0,94 11,64
Park Elek.Madencilik 2,58 -1,90 7,05
Parsan 10,22 -1,16 16,67
Pegasus 29,90 -2,86 30,45
Peker GMYO 3,96 -12,00 -51,85
Penguen Gıda 2,34 1,30 116,67
Pera GMYO 0,54 -3,57 -29,87
Pergamon Dış Ticaret 9,78 -1,91 9,27
Petkim 4,90 -2,20 -2,78
Petrokent Turizm 66,00 -1,20 -3,93
Pınar Et ve Un 7,15 0,14 39,65
Pınar Su 1,39 -1,42 11,20
Pınar Süt 7,16 -1,38 8,16
Plastikkart 2,89 -0,69 7,04
Polisan Holding 3,59 0,68 17,75
Politeknik Metal 35,00 1,80 -0,19
Prizma Press Matbaacılık 1,59 -0,63 2,58
QNB Finans Fin. Kir. 5,18 -0,58 -23,82
QNB Finansbank 7,31 0,69 -18,87
Ral Yatırım Holding 3,25 -6,07 76,63
Ray Sigorta 2,65 8,16 90,65
Reysaş GMYO 0,99 -1,98 43,48
Reysaş Lojistik 0,76 -2,56 2,70
Rhea Girişim 0,76 8,57 15,15
Rodrigo Tekstil 2,49 5,96 31,05
Royal Halı 1,47 0,68 48,48
RTA Laboratuvarları 1,56 -2,50 -10,34
Sabancı Holding 8,56 -2,51 13,83
Safkar Ege Soğutmacılık 2,26 -2,59 15,31
Salix Yatırım Holding 2,04 0,00 -47,01
Sanel Mühendislik 2,24 0,00 2,75
Sanifoam Sünger 2,05 19,88 64,00
Sanko Pazarlama 2,23 0,45 -3,46
Saray Matbaacılık 1,07 0,00 7,00
Sarkuysan 3,32 -0,60 -2,64
Sasa Polyester 8,52 -2,96 4,03
Say Reklamcılık 0,91 -6,19 -3,19
Sekuro Plastik 3,19 0,31 7,77
Selçuk Ecza Deposu 3,92 -0,25 40,50
Selçuk Gıda 1,28 -0,78 -3,76
Senkron Güvenlik 3,24 0,62 224,00
Serve Film Prodüksiyon 2,70 5,06 38,46
Servet GMYO 4,41 -3,71 -6,17
Seyitler Kimya 4,00 0,00 3,90
Silverline Endüstri 1,37 1,48 2,24
Sinpaş GMYO 0,40 0,00 8,11
Soda Sanayii 7,94 -0,13 11,83
Sodaş Sodyum Sanayii 7,30 1,53 15,87
Söktaş 1,64 1,23 29,13
Sönmez Filament 3,39 -0,29 8,65
Sönmez Pamuklu 3,28 -0,61 5,13
Sumaş Suni Tahta 7,70 -0,65 10,00
Şeker Fin. Kir. 3,08 0,33 9,22
Şekerbank 1,22 -3,94 10,91
Şişe Cam 6,54 -0,61 15,34
Şok Marketler 9,10 -2,26 -15,35
T. Halk Bankası 7,38 -1,34 5,13
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 -2,71 -17,86
T.S.K.B. 0,89 0,00 9,88
T.Tuborg 10,10 -0,39 7,10
Taç Tarım Ürünleri 3,67 -1,34 -27,47
Tat Gıda 4,50 -2,39 17,80
TAV Havalimanları 23,36 -1,74 6,23
Taze Kuru Gıda 6,21 0,00 -8,68
Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59
Tekfen Holding 26,30 -2,23 26,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,09 4,75 4,04
Temapol Polimer Plastik 3,08 -3,14 0,65
TGS Dış Ticaret 2,86 4,00 21,70
Tofaş Oto. Fab. 19,11 -2,99 23,20
Torunlar GMYO 2,35 0,43 55,63
Trabzon Liman 9,73 0,31 15,97
Trabzonspor Sportif 0,96 -1,03 -30,24
Trakya Cam 3,84 -2,29 26,73
Trend GMYO 1,44 9,09 13,39
TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44
Tuğçelik 2,38 -2,86 11,74
Tukaş 4,31 -2,05 159,64
Turcas Petrol 1,51 -1,31 7,09
Turkcell 12,97 -2,63 6,57
Tümosan Motor ve Traktör 4,85 -1,42 7,78
Tüpraş 152,70 -1,74 30,85
Türk Hava Yolları 14,22 0,14 -11,73
Türk Prysmian Kablo 2,13 -0,93 21,02
Türk Telekom 5,40 -1,10 38,46
Türk Traktör 33,20 -2,75 -4,87
Türker Proje Gayrimenkul 28,20 0,00 -12,26
Ufuk Yatırım 1,08 -3,57 -5,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,49 -1,32 30,70
Ulusoy Elektrik 17,59 0,06 10,21
Ulusoy Un Sanayi 2,47 -3,14 18,75
Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45
Uşak Seramik 1,12 -2,61 0,90
Utopya Turizm 5,88 -8,41 43,41
Uzertaş Boya 1,14 -2,56 90,00
Ülker Bisküvi 19,15 -1,39 30,54
Ünye Çimento 3,55 2,31 2,31
Vakıf Fin. Kir. 1,61 -1,23 -9,55
Vakıf GMYO 2,10 0,00 5,53
Vakıf Yat. Ort. 1,13 0,00 -25,66
Vakıflar Bankası 5,56 0,91 42,56
Vakko Tekstil 3,13 0,97 14,23
Vanet Gıda 1,51 -1,31 16,15
Verusa Holding 20,64 0,98 24,34
Verusaturk Girisim 3,20 -0,93 -3,32
Vestel 13,15 -1,13 136,94
Vestel Beyaz Eşya 18,55 -3,03 54,33
Viking Kağıt 1,12 2,75 1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,91 16,46 11,05
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -0,43 45,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,54 -0,39 -8,96
Yataş 5,69 0,71 27,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 0,00 -4,26
Yeni Gimat GMYO 8,87 -0,67 10,46
Yeşil GMYO 0,27 -6,90 0,00
Yeşil Yapı 0,26 -7,14 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,36 -0,43 -2,80
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.125,00 1,23 -3,37
Yonga Mobilya 6,39 -0,62 -3,18
Yünsa 5,13 -2,47 17,66
Zorlu Enerji 1,43 -0,69 16,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA