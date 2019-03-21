Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 51.000,00 11,11 İş Bankası (B) 4.280,10 0,47 39,86 İş Bankası (C) 6,39 -0,93 41,06 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 0,62 66,66 İş Fin.Kir. 6,53 -1,51 41,04 İş Girişim 3,03 -2,88 48,53 İş GMYO 1,01 0,00 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,46 0,41 19,42 İş Yat. Ort. 1,00 -0,99 9,89 İşbir Holding 187,00 -1,58 35,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -58,33 İttifak Holding 3,91 5,68 26,13 İz Hayvancılık Tarım 3,69 -1,07 -44,01 İzmir Demir Çelik 1,77 -1,67 6,63 İzmir Fırça 1,88 0,53 -9,18 İzocam 21,54 -0,28 0,56 Jantsa Jant Sanayi 27,66 0,00 -0,50 Kafein Yazılım 7,70 0,79 10,63 Kapital Yat. Holding 2,40 2,56 -16,38 Kaplamin 3,55 1,14 -1,39 Kardemir (A) 2,56 0,00 40,66 Kardemir (B) 2,56 0,39 39,89 Kardemir (D) 2,70 1,89 23,85 Karel Elektronik 7,79 -2,50 86,81 Karsan Otomotiv 1,62 1,25 26,56 Karsu Tekstil 1,30 -1,52 4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 3,45 2,68 -6,76 Kartonsan 372,00 1,97 14,01 Katmerciler Ekipman 6,25 -1,11 6,47 Kent Gıda 124,50 -0,40 4,62 Kerevitaş Gıda 1,67 -0,60 -7,22 Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14 Kiler GMYO 2,43 -1,62 38,86 Klimasan Klima 6,87 2,54 73,48 Koç Holding 18,22 -0,44 28,31 Konfrut Gıda 23,90 0,42 0,08 Konya Çimento 209,50 0,24 17,70 Kordsa Teknik Tekstil 11,06 -0,18 13,09 Koza Altın 43,96 1,24 -14,31 Koza Madencilik 5,96 3,65 -17,45 Körfez GMYO 1,29 0,78 5,74 Kristal Kola 0,91 -3,19 -13,33 Kron Telekomünikasyon 8,94 -0,67 2,76 Kuştur Kuşadası Turizm 17,30 8,13 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 3,78 69,91 Kütahya Porselen 4,84 1,47 6,37 Lider Faktoring 2,43 -0,82 8,00 Link Bilgisayar 11,11 -1,16 33,53 Logo Yazılım 41,96 -0,19 54,61 Lokman Hekim Sağlık 4,91 -2,58 9,11 Lüks Kadife 4,97 0,00 2,47 Makina Takım 1,42 -4,05 -7,79 Mardin Çimento 3,48 -0,85 6,75 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23 Marmaris Altınyunus 17,53 0,17 -0,17 Marshall 25,10 -3,76 -0,48 Martı GMYO 0,70 -1,41 7,69 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 39,88 -1,29 23,77 Mazhar Zorlu Holding 3,71 3,06 -2,62 Mega Polietilen 2,49 6,41 22,06 Menderes Tekstil 0,76 -1,30 5,56 Mensa 0,26 0,00 85,71 Merit Turizm 7,87 -0,38 31,39 Merko Gıda 0,71 7,58 -29,70 Metal Gayrimenkul 0,96 0,00 10,34 Metemtur Otelcilik 1,09 0,93 3,81 Metro Holding 0,76 -1,30 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,25 0,00 13,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,62 -4,71 37,29 Migros Ticaret 15,08 -1,31 1,21 Milpa 1,45 -2,68 1,45 Mistral GMYO 1,31 0,00 -14,38 MLP Sağlık 13,30 0,00 24,30 MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 2,86 -1,82 Mondi Tire Kutsan 2,13 0,47 14,52 Net Holding 1,91 2,69 -2,55 Netaş Telekom. 8,59 -2,94 32,97 Niğbaş Niğde Beton 6,28 2,95 57,00 Nuh Çimento 7,16 0,28 -7,49 Nurol GMYO 2,24 -5,49 6,67 Odaş Elektrik 1,63 0,62 15,76 Olmuksan-IP 4,06 -3,56 20,47 Orge Enerji Elektrik 3,63 0,00 16,35 Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,00 -15,00 Osmanlı Menkul 1,52 0,66 -11,63 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 9,26 Otokar 115,50 -1,03 30,88 Oyak Yat. Ort. 1,20 0,00 -26,38 Oylum Sınai Yatırımlar 1,20 9,09 17,65 Özak GMYO 2,32 0,43 9,95 Özbal Çelik Boru 1,18 0,00 -14,49 Özderici GMYO 0,92 1,10 -60,85 Özerden Plastik 2,90 0,00 16,00 Panora GMYO 4,28 1,42 13,23 Park Elek.Madencilik 2,56 -0,78 6,22 Parsan 10,22 0,00 16,67 Pegasus 29,24 -2,21 27,57 Peker GMYO 4,09 3,28 -50,27 Penguen Gıda 2,58 10,26 138,89 Pera GMYO 0,56 3,70 -27,27 Pergamon Dış Ticaret 9,82 0,41 9,72 Petkim 4,84 -1,22 -3,97 Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93 Pınar Et ve Un 6,94 -2,94 35,55 Pınar Su 1,36 -2,16 8,80 Pınar Süt 7,13 -0,42 7,70 Plastikkart 2,92 1,04 8,15 Polisan Holding 3,57 -0,56 17,10 Politeknik Metal 35,98 2,80 2,60 Prizma Press Matbaacılık 1,61 1,26 3,87 QNB Finans Fin. Kir. 5,06 -2,32 -25,59 QNB Finansbank 7,32 0,14 -18,76 Ral Yatırım Holding 3,42 5,23 85,87 Ray Sigorta 2,50 -5,66 79,86 Reysaş GMYO 0,97 -2,02 40,58 Reysaş Lojistik 0,76 0,00 2,70 Rhea Girişim 0,75 -1,32 13,64 Rodrigo Tekstil 2,55 2,41 34,21 Royal Halı 1,35 -8,16 36,36 RTA Laboratuvarları 1,56 0,00 -10,34 Sabancı Holding 8,61 0,58 14,49 Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 2,21 17,86 Salix Yatırım Holding 2,05 0,49 -46,75 Sanel Mühendislik 2,15 -4,02 -1,38 Sanifoam Sünger 2,14 4,39 71,20 Sanko Pazarlama 2,22 -0,45 -3,90 Saray Matbaacılık 1,14 6,54 14,00 Sarkuysan 3,33 0,30 -2,35 Sasa Polyester 8,60 0,94 5,01 Say Reklamcılık 0,89 -2,20 -5,32 Sekuro Plastik 3,14 -1,57 6,08 Selçuk Ecza Deposu 3,86 -1,53 38,35 Selçuk Gıda 1,30 1,56 -2,26 Senkron Güvenlik 3,18 -1,85 218,00 Serve Film Prodüksiyon 2,65 -1,85 35,90 Servet GMYO 4,55 3,17 -3,19 Seyitler Kimya 4,10 2,50 6,49 Silverline Endüstri 1,33 -2,92 -0,75 Sinpaş GMYO 0,41 2,50 10,81 Soda Sanayii 7,86 -1,01 10,70 Sodaş Sodyum Sanayii 7,18 -1,64 13,97 Söktaş 1,65 0,61 29,92 Sönmez Filament 3,37 -0,59 8,01 Sönmez Pamuklu 3,26 -0,61 4,49 Sumaş Suni Tahta 7,84 1,82 12,00 Şeker Fin. Kir. 3,09 0,32 9,57 Şekerbank 1,24 1,64 12,73 Şişe Cam 6,37 -2,60 12,35 Şok Marketler 9,06 -0,44 -15,72 T. Halk Bankası 7,46 1,08 6,27 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,80 -0,87 -18,57 T.S.K.B. 0,88 -1,12 8,64 T.Tuborg 10,24 1,39 8,59 Taç Tarım Ürünleri 3,60 -1,91 -28,85 Tat Gıda 4,54 0,89 18,85 TAV Havalimanları 23,34 -0,09 6,13 Taze Kuru Gıda 6,23 0,32 -8,38 Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -11,76 Tekfen Holding 26,16 -0,53 26,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,01 -2,59 1,35 Temapol Polimer Plastik 3,05 -0,97 -0,33 TGS Dış Ticaret 2,79 -2,45 18,72 Tofaş Oto. Fab. 18,75 -1,88 20,88 Torunlar GMYO 2,44 3,83 61,59 Trabzon Liman 9,60 -1,34 14,42 Trabzonspor Sportif 0,95 -1,04 -30,96 Trakya Cam 3,78 -1,56 24,75 Trend GMYO 1,38 -4,17 8,66 TSKB GMYO 0,80 0,00 -2,44 Tuğçelik 2,38 0,00 11,74 Tukaş 4,40 2,09 165,06 Turcas Petrol 1,55 2,65 9,93 Turkcell 13,34 2,85 9,61 Tümosan Motor ve Traktör 4,79 -1,24 6,44 Tüpraş 151,00 -1,11 29,39 Türk Hava Yolları 14,14 -0,56 -12,23 Türk Prysmian Kablo 2,13 0,00 21,02 Türk Telekom 5,27 -2,41 35,13 Türk Traktör 32,58 -1,87 -6,65 Türker Proje Gayrimenkul 27,86 -1,21 -13,32 Ufuk Yatırım 1,12 3,70 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,56 4,70 36,84 Ulusoy Elektrik 17,59 0,00 10,21 Ulusoy Un Sanayi 2,46 -0,40 18,27 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,17 4,46 5,41 Utopya Turizm 5,96 1,36 45,37 Uzertaş Boya 1,09 -4,39 81,67 Ülker Bisküvi 19,13 -0,10 30,40 Ünye Çimento 3,40 -4,23 -2,02 Vakıf Fin. Kir. 1,60 -0,62 -10,11 Vakıf GMYO 2,10 0,00 5,53 Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -25,00 Vakıflar Bankası 5,54 -0,36 42,05 Vakko Tekstil 3,18 1,60 16,06 Vanet Gıda 1,49 -1,32 14,62 Verusa Holding 20,84 0,97 25,54 Verusaturk Girisim 3,19 -0,31 -3,63 Vestel 13,83 5,17 149,19 Vestel Beyaz Eşya 18,57 0,11 54,49 Viking Kağıt 1,11 -0,89 0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,69 -11,52 -1,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,34 0,86 46,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,42 -4,72 -13,26 Yataş 5,61 -1,41 25,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -1,11 -5,32 Yeni Gimat GMYO 9,00 1,47 12,08 Yeşil GMYO 0,29 7,41 7,41 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,50 1,50 -1,35 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.099,90 -1,18 -4,51 Yonga Mobilya 6,35 -0,63 -3,79 Yünsa 5,20 1,36 19,27 Zorlu Enerji 1,40 -2,10 13,82

Kaynak: AA

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)