Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|51.000,00
|
|11,11
|İş Bankası (B)
|4.280,10
|0,47
|39,86
|İş Bankası (C)
|6,39
|-0,93
|41,06
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|0,62
|66,66
|İş Fin.Kir.
|6,53
|-1,51
|41,04
|İş Girişim
|3,03
|-2,88
|48,53
|İş GMYO
|1,01
|0,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,46
|0,41
|19,42
|İş Yat. Ort.
|1,00
|-0,99
|9,89
|İşbir Holding
|187,00
|-1,58
|35,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-5,41
|-58,33
|İttifak Holding
|3,91
|5,68
|26,13
|İz Hayvancılık Tarım
|3,69
|-1,07
|-44,01
|İzmir Demir Çelik
|1,77
|-1,67
|6,63
|İzmir Fırça
|1,88
|0,53
|-9,18
|İzocam
|21,54
|-0,28
|0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|27,66
|0,00
|-0,50
|Kafein Yazılım
|7,70
|0,79
|10,63
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|2,56
|-16,38
|Kaplamin
|3,55
|1,14
|-1,39
|Kardemir (A)
|2,56
|0,00
|40,66
|Kardemir (B)
|2,56
|0,39
|39,89
|Kardemir (D)
|2,70
|1,89
|23,85
|Karel Elektronik
|7,79
|-2,50
|86,81
|Karsan Otomotiv
|1,62
|1,25
|26,56
|Karsu Tekstil
|1,30
|-1,52
|4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,45
|2,68
|-6,76
|Kartonsan
|372,00
|1,97
|14,01
|Katmerciler Ekipman
|6,25
|-1,11
|6,47
|Kent Gıda
|124,50
|-0,40
|4,62
|Kerevitaş Gıda
|1,67
|-0,60
|-7,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|2,43
|-1,62
|38,86
|Klimasan Klima
|6,87
|2,54
|73,48
|Koç Holding
|18,22
|-0,44
|28,31
|Konfrut Gıda
|23,90
|0,42
|0,08
|Konya Çimento
|209,50
|0,24
|17,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,06
|-0,18
|13,09
|Koza Altın
|43,96
|1,24
|-14,31
|Koza Madencilik
|5,96
|3,65
|-17,45
|Körfez GMYO
|1,29
|0,78
|5,74
|Kristal Kola
|0,91
|-3,19
|-13,33
|Kron Telekomünikasyon
|8,94
|-0,67
|2,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,30
|
|8,13
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,92
|3,78
|69,91
|Kütahya Porselen
|4,84
|1,47
|6,37
|Lider Faktoring
|2,43
|-0,82
|8,00
|Link Bilgisayar
|11,11
|-1,16
|33,53
|Logo Yazılım
|41,96
|-0,19
|54,61
|Lokman Hekim Sağlık
|4,91
|-2,58
|9,11
|Lüks Kadife
|4,97
|0,00
|2,47
|Makina Takım
|1,42
|-4,05
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,48
|-0,85
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|17,53
|0,17
|-0,17
|Marshall
|25,10
|-3,76
|-0,48
|Martı GMYO
|0,70
|-1,41
|7,69
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|39,88
|-1,29
|23,77
|Mazhar Zorlu Holding
|3,71
|3,06
|-2,62
|Mega Polietilen
|2,49
|6,41
|22,06
|Menderes Tekstil
|0,76
|-1,30
|5,56
|Mensa
|0,26
|0,00
|85,71
|Merit Turizm
|7,87
|-0,38
|31,39
|Merko Gıda
|0,71
|7,58
|-29,70
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|0,00
|10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,09
|0,93
|3,81
|Metro Holding
|0,76
|-1,30
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,25
|0,00
|13,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,62
|-4,71
|37,29
|Migros Ticaret
|15,08
|-1,31
|1,21
|Milpa
|1,45
|-2,68
|1,45
|Mistral GMYO
|1,31
|0,00
|-14,38
|MLP Sağlık
|13,30
|0,00
|24,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|2,86
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,13
|0,47
|14,52
|Net Holding
|1,91
|2,69
|-2,55
|Netaş Telekom.
|8,59
|-2,94
|32,97
|Niğbaş Niğde Beton
|6,28
|2,95
|57,00
|Nuh Çimento
|7,16
|0,28
|-7,49
|Nurol GMYO
|2,24
|-5,49
|6,67
|Odaş Elektrik
|1,63
|0,62
|15,76
|Olmuksan-IP
|4,06
|-3,56
|20,47
|Orge Enerji Elektrik
|3,63
|0,00
|16,35
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|0,00
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,52
|0,66
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|0,00
|9,26
|Otokar
|115,50
|-1,03
|30,88
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|-26,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,20
|9,09
|17,65
|Özak GMYO
|2,32
|0,43
|9,95
|Özbal Çelik Boru
|1,18
|0,00
|-14,49
|Özderici GMYO
|0,92
|1,10
|-60,85
|Özerden Plastik
|2,90
|0,00
|16,00
|Panora GMYO
|4,28
|1,42
|13,23
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|-0,78
|6,22
|Parsan
|10,22
|0,00
|16,67
|Pegasus
|29,24
|-2,21
|27,57
|Peker GMYO
|4,09
|3,28
|-50,27
|Penguen Gıda
|2,58
|10,26
|138,89
|Pera GMYO
|0,56
|3,70
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|9,82
|0,41
|9,72
|Petkim
|4,84
|-1,22
|-3,97
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,00
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|6,94
|-2,94
|35,55
|Pınar Su
|1,36
|-2,16
|8,80
|Pınar Süt
|7,13
|-0,42
|7,70
|Plastikkart
|2,92
|1,04
|8,15
|Polisan Holding
|3,57
|-0,56
|17,10
|Politeknik Metal
|35,98
|2,80
|2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|1,26
|3,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,06
|-2,32
|-25,59
|QNB Finansbank
|7,32
|0,14
|-18,76
|Ral Yatırım Holding
|3,42
|5,23
|85,87
|Ray Sigorta
|2,50
|-5,66
|79,86
|Reysaş GMYO
|0,97
|-2,02
|40,58
|Reysaş Lojistik
|0,76
|0,00
|2,70
|Rhea Girişim
|0,75
|-1,32
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|2,41
|34,21
|Royal Halı
|1,35
|-8,16
|36,36
|RTA Laboratuvarları
|1,56
|0,00
|-10,34
|Sabancı Holding
|8,61
|0,58
|14,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|2,21
|17,86
|Salix Yatırım Holding
|2,05
|0,49
|-46,75
|Sanel Mühendislik
|2,15
|-4,02
|-1,38
|Sanifoam Sünger
|2,14
|4,39
|71,20
|Sanko Pazarlama
|2,22
|-0,45
|-3,90
|Saray Matbaacılık
|1,14
|6,54
|14,00
|Sarkuysan
|3,33
|0,30
|-2,35
|Sasa Polyester
|8,60
|0,94
|5,01
|Say Reklamcılık
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Sekuro Plastik
|3,14
|-1,57
|6,08
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|-1,53
|38,35
|Selçuk Gıda
|1,30
|1,56
|-2,26
|Senkron Güvenlik
|3,18
|-1,85
|218,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,65
|-1,85
|35,90
|Servet GMYO
|4,55
|3,17
|-3,19
|Seyitler Kimya
|4,10
|2,50
|6,49
|Silverline Endüstri
|1,33
|-2,92
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,41
|2,50
|10,81
|Soda Sanayii
|7,86
|-1,01
|10,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,18
|-1,64
|13,97
|Söktaş
|1,65
|0,61
|29,92
|Sönmez Filament
|3,37
|-0,59
|8,01
|Sönmez Pamuklu
|3,26
|-0,61
|4,49
|Sumaş Suni Tahta
|7,84
|1,82
|12,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,09
|0,32
|9,57
|Şekerbank
|1,24
|1,64
|12,73
|Şişe Cam
|6,37
|-2,60
|12,35
|Şok Marketler
|9,06
|-0,44
|-15,72
|T. Halk Bankası
|7,46
|1,08
|6,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,80
|-0,87
|-18,57
|T.S.K.B.
|0,88
|-1,12
|8,64
|T.Tuborg
|10,24
|1,39
|8,59
|Taç Tarım Ürünleri
|3,60
|-1,91
|-28,85
|Tat Gıda
|4,54
|0,89
|18,85
|TAV Havalimanları
|23,34
|-0,09
|6,13
|Taze Kuru Gıda
|6,23
|0,32
|-8,38
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-1,32
|-11,76
|Tekfen Holding
|26,16
|-0,53
|26,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,01
|-2,59
|1,35
|Temapol Polimer Plastik
|3,05
|-0,97
|-0,33
|TGS Dış Ticaret
|2,79
|-2,45
|18,72
|Tofaş Oto. Fab.
|18,75
|-1,88
|20,88
|Torunlar GMYO
|2,44
|3,83
|61,59
|Trabzon Liman
|9,60
|-1,34
|14,42
|Trabzonspor Sportif
|0,95
|-1,04
|-30,96
|Trakya Cam
|3,78
|-1,56
|24,75
|Trend GMYO
|1,38
|-4,17
|8,66
|TSKB GMYO
|0,80
|0,00
|-2,44
|Tuğçelik
|2,38
|0,00
|11,74
|Tukaş
|4,40
|2,09
|165,06
|Turcas Petrol
|1,55
|2,65
|9,93
|Turkcell
|13,34
|2,85
|9,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,79
|-1,24
|6,44
|Tüpraş
|151,00
|-1,11
|29,39
|Türk Hava Yolları
|14,14
|-0,56
|-12,23
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|0,00
|21,02
|Türk Telekom
|5,27
|-2,41
|35,13
|Türk Traktör
|32,58
|-1,87
|-6,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,86
|-1,21
|-13,32
|Ufuk Yatırım
|1,12
|3,70
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,56
|4,70
|36,84
|Ulusoy Elektrik
|17,59
|0,00
|10,21
|Ulusoy Un Sanayi
|2,46
|-0,40
|18,27
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,17
|4,46
|5,41
|Utopya Turizm
|5,96
|1,36
|45,37
|Uzertaş Boya
|1,09
|-4,39
|81,67
|Ülker Bisküvi
|19,13
|-0,10
|30,40
|Ünye Çimento
|3,40
|-4,23
|-2,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|-0,62
|-10,11
|Vakıf GMYO
|2,10
|0,00
|5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,14
|0,88
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|5,54
|-0,36
|42,05
|Vakko Tekstil
|3,18
|1,60
|16,06
|Vanet Gıda
|1,49
|-1,32
|14,62
|Verusa Holding
|20,84
|0,97
|25,54
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-0,31
|-3,63
|Vestel
|13,83
|5,17
|149,19
|Vestel Beyaz Eşya
|18,57
|0,11
|54,49
|Viking Kağıt
|1,11
|-0,89
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,69
|-11,52
|-1,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,86
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,42
|-4,72
|-13,26
|Yataş
|5,61
|-1,41
|25,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|9,00
|1,47
|12,08
|Yeşil GMYO
|0,29
|7,41
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,50
|1,50
|-1,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.099,90
|-1,18
|-4,51
|Yonga Mobilya
|6,35
|-0,63
|-3,79
|Yünsa
|5,20
|1,36
|19,27
|Zorlu Enerji
|1,40
|-2,10
|13,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Ekonomi
Kaynak: AA