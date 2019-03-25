25 Mart 2019, 18:49
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 52.000,90 1,96 13,29
İş Bankası (B) 4.248,00 4,89 38,81
İş Bankası (C) 5,77 -2,70 27,37
İş Bankası (Kur.) 81.000,10 66,66
İş Fin.Kir. 6,65 1,22 43,63
İş Girişim 2,94 5,38 44,12
İş GMYO 0,94 -4,08 -12,96
İş Y. Men. Değ. 2,46 0,82 19,42
İş Yat. Ort. 0,79 -1,62 7,03
İşbir Holding 187,20 3,37 35,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33
İttifak Holding 3,85 0,00 24,19
İz Hayvancılık Tarım 3,50 0,29 -46,89
İzmir Demir Çelik 1,69 -0,59 1,81
İzmir Fırça 1,76 -2,76 -14,98
İzocam 20,40 -1,92 -4,76
Jantsa Jant Sanayi 26,48 -1,34 -4,75
Kafein Yazılım 7,45 -0,80 7,04
Kapital Yat. Holding 2,27 -5,42 -20,91
Kaplamin 3,25 -4,13 -9,72
Kardemir (A) 2,39 0,00 31,32
Kardemir (B) 2,39 0,84 30,60
Kardemir (D) 2,52 1,20 15,60
Karel Elektronik 7,56 0,27 81,29
Karsan Otomotiv 1,48 -2,63 15,62
Karsu Tekstil 1,23 0,82 -1,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,44 2,38 -7,03
Kartonsan 357,90 -1,13 9,68
Katmerciler Ekipman 5,90 -1,83 0,51
Kent Gıda 121,20 0,17 1,85
Kerevitaş Gıda 1,55 -3,73 -13,89
Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -17,14
Kiler GMYO 2,37 5,33 35,43
Klimasan Klima 6,83 4,12 72,47
Koç Holding 17,67 -0,95 24,44
Konfrut Gıda 22,84 -0,95 -4,36
Konya Çimento 194,20 -3,38 9,10
Kordsa Teknik Tekstil 10,86 4,62 14,79
Koza Altın 43,82 2,14 -14,58
Koza Madencilik 5,61 -1,23 -22,30
Körfez GMYO 1,26 0,80 3,28
Kristal Kola 0,85 -3,41 -19,05
Kron Telekomünikasyon 8,44 0,48 -2,99
Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 5,26 25,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,99 -4,78 76,11
Kütahya Porselen 4,43 -3,28 -2,64
Lider Faktoring 2,43 0,41 8,00
Link Bilgisayar 10,57 -2,13 27,04
Logo Yazılım 41,34 -1,67 52,32
Lokman Hekim Sağlık 4,52 -2,16 0,44
Lüks Kadife 4,78 -0,21 -1,44
Makina Takım 1,34 -1,47 -12,99
Mardin Çimento 3,41 -0,87 4,60
Marka Yatırım Holding 0,59 -4,84 -4,84
Marmaris Altınyunus 16,85 -0,88 -4,04
Marshall 24,06 0,50 -4,60
Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54
Martı Otel 0,58 -1,69 0,00
Mavi Giyim 39,00 0,26 21,04
Mazhar Zorlu Holding 3,97 3,93 4,20
Mega Polietilen 2,41 -2,03 18,14
Menderes Tekstil 0,71 -2,74 -1,39
Mensa 0,25 -3,85 78,57
Merit Turizm 7,10 1,28 18,53
Merko Gıda 0,66 -2,94 -34,65
Metal Gayrimenkul 0,93 -2,11 6,90
Metemtur Otelcilik 1,05 -0,94 0,00
Metro Holding 0,73 -1,35 -3,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -3,36 4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,57 -4,27 33,05
Migros Ticaret 14,20 -0,35 -4,70
Milpa 1,41 0,71 -1,35
Mistral GMYO 1,22 -1,61 -20,26
MLP Sağlık 12,65 -4,31 18,22
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -4,55
Mondi Tire Kutsan 2,02 -0,49 8,60
Net Holding 1,79 -2,72 -8,67
Netaş Telekom. 8,22 0,37 27,24
Niğbaş Niğde Beton 6,60 4,60 65,00
Nuh Çimento 6,98 -0,99 -9,82
Nurol GMYO 2,20 3,77 4,76
Odaş Elektrik 1,56 2,63 10,79
Olmuksan-IP 3,96 -1,74 17,51
Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,76 7,37
Orma Orman Mahsulleri 0,98 -1,01 -18,33
Osmanlı Menkul 1,48 -2,63 -13,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -2,63 2,78
Otokar 109,30 0,18 27,26
Oyak Yat. Ort. 1,17 -1,68 -28,22
Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 5,04 22,55
Özak GMYO 2,22 -2,63 5,21
Özbal Çelik Boru 1,11 -4,31 -19,57
Özderici GMYO 0,90 2,27 -61,70
Özerden Plastik 2,85 0,71 14,00
Panora GMYO 4,27 2,40 12,97
Park Elek.Madencilik 2,47 1,65 2,49
Parsan 9,45 -3,57 7,88
Pegasus 28,54 3,03 24,52
Peker GMYO 3,82 -0,26 -53,55
Penguen Gıda 2,10 -4,55 94,44
Pera GMYO 0,53 -1,85 -31,17
Pergamon Dış Ticaret 9,31 -0,53 4,02
Petkim 4,65 0,65 -7,74
Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93
Pınar Et ve Un 6,70 -4,29 30,86
Pınar Su 1,29 -2,27 3,20
Pınar Süt 6,72 -2,75 1,51
Plastikkart 2,81 1,08 4,07
Polisan Holding 3,26 -4,68 6,93
Politeknik Metal 36,60 0,27 4,37
Prizma Press Matbaacılık 1,68 4,35 8,39
QNB Finans Fin. Kir. 5,01 -0,79 -26,32
QNB Finansbank 7,05 -2,62 -21,75
Ral Yatırım Holding 3,94 17,61 114,13
Ray Sigorta 2,18 -5,22 56,83
Reysaş GMYO 0,88 -3,30 27,54
Reysaş Lojistik 0,71 -2,74 -4,05
Rhea Girişim 0,70 -2,78 6,06
Rodrigo Tekstil 2,56 -0,39 34,74
Royal Halı 1,30 -0,76 31,31
RTA Laboratuvarları 1,51 -1,95 -13,22
Sabancı Holding 8,19 -3,08 8,91
Safkar Ege Soğutmacılık 2,21 -1,78 12,76
Salix Yatırım Holding 1,77 -7,81 -54,03
Sanel Mühendislik 2,22 0,45 1,83
Sanifoam Sünger 1,94 -1,02 55,20
Sanko Pazarlama 2,08 -3,26 -9,96
Saray Matbaacılık 1,02 -1,92 2,00
Sarkuysan 3,28 -0,30 -3,81
Sasa Polyester 8,20 -0,61 0,12
Say Reklamcılık 0,89 2,30 -5,32
Sekuro Plastik 2,99 -1,32 1,01
Selçuk Ecza Deposu 3,86 -0,26 38,35
Selçuk Gıda 1,31 0,77 -1,50
Senkron Güvenlik 3,02 1,00 202,00
Serve Film Prodüksiyon 2,41 -3,60 23,59
Servet GMYO 4,46 -1,55 -5,11
Seyitler Kimya 4,20 6,06 9,09
Silverline Endüstri 1,23 -1,60 -8,21
Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41
Soda Sanayii 7,78 -0,26 9,58
Sodaş Sodyum Sanayii 7,47 1,22 18,57
Söktaş 1,58 1,28 24,41
Sönmez Filament 3,27 -1,80 4,81
Sönmez Pamuklu 3,17 0,00 1,60
Sumaş Suni Tahta 7,46 -1,84 6,57
Şeker Fin. Kir. 3,15 7,51 11,70
Şekerbank 1,14 -1,72 3,64
Şişe Cam 6,29 3,62 10,93
Şok Marketler 9,05 1,80 -15,81
T. Halk Bankası 6,81 -2,58 -2,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,82 -0,91 -22,07
T.S.K.B. 0,81 -2,41 0,00
T.Tuborg 10,15 0,10 7,64
Taç Tarım Ürünleri 3,39 -1,17 -33,00
Tat Gıda 4,40 -1,35 15,18
TAV Havalimanları 24,86 4,72 13,05
Taze Kuru Gıda 6,16 0,82 -9,41
Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12
Tekfen Holding 25,16 -3,01 21,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,79 -3,12 -6,06
Temapol Polimer Plastik 2,82 -4,08 -7,84
TGS Dış Ticaret 2,59 -2,63 10,21
Tofaş Oto. Fab. 18,28 1,67 17,85
Torunlar GMYO 2,40 0,00 58,94
Trabzon Liman 9,03 -3,42 7,63
Trabzonspor Sportif 0,92 -1,08 -33,14
Trakya Cam 3,47 -1,14 14,52
Trend GMYO 1,35 0,75 6,30
TSKB GMYO 0,78 -1,27 -4,88
Tuğçelik 2,31 0,43 8,45
Tukaş 4,19 -4,77 152,41
Turcas Petrol 1,42 -3,40 0,71
Turkcell 12,90 -1,98 6,00
Tümosan Motor ve Traktör 4,52 -0,22 0,44
Tüpraş 151,90 2,50 30,16
Türk Hava Yolları 14,06 4,23 -12,73
Türk Prysmian Kablo 1,99 0,00 13,07
Türk Telekom 4,56 -4,80 16,92
Türk Traktör 31,50 0,83 -9,74
Türker Proje Gayrimenkul 26,94 1,35 -16,18
Ufuk Yatırım 1,09 -0,91 -4,39
Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -1,94 33,33
Ulusoy Elektrik 17,78 0,45 11,40
Ulusoy Un Sanayi 2,27 -0,87 9,13
Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27
Uşak Seramik 1,06 -3,64 -4,50
Utopya Turizm 6,24 5,94 52,20
Uzertaş Boya 1,14 6,54 90,00
Ülker Bisküvi 17,88 -0,39 21,88
Ünye Çimento 3,16 -1,86 -8,93
Vakıf Fin. Kir. 1,49 -1,97 -16,29
Vakıf GMYO 1,97 -1,01 -1,01
Vakıf Yat. Ort. 1,11 0,00 -26,97
Vakıflar Bankası 4,95 -4,07 26,92
Vakko Tekstil 2,96 -2,63 8,03
Vanet Gıda 1,40 -4,11 7,69
Verusa Holding 21,20 0,86 27,71
Verusaturk Girisim 3,08 -1,28 -6,95
Vestel 14,50 5,92 161,26
Vestel Beyaz Eşya 18,36 3,03 52,75
Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -3,16 -11,05
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -3,18 33,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 1,21 -10,04
Yataş 5,15 -3,74 15,21
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,86 -1,15 -8,51
Yeni Gimat GMYO 8,86 -1,56 10,34
Yeşil GMYO 0,28 0,00 3,70
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,04 -1,31 -6,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.097,80 -0,05 -4,60
Yonga Mobilya 6,17 -1,44 -6,52
Yünsa 4,85 -2,22 11,24
Zorlu Enerji 1,31 -0,76 6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA