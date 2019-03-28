28 Mart 2019, 18:40
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Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 41.690,90 -9,17
İş Bankası (B) 4.100,00 0,00 33,98
İş Bankası (C) 5,42 0,93 19,65
İş Bankası (Kur.) 81.000,10 66,66
İş Fin.Kir. 7,01 -1,96 51,40
İş Girişim 2,81 0,72 37,75
İş GMYO 0,91 0,00 -15,74
İş Y. Men. Değ. 2,23 0,90 20,75
İş Yat. Ort. 0,80 1,27 8,38
İşbir Holding 162,40 1,44 17,68
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 -6,25 -64,29
İttifak Holding 3,69 -0,27 19,03
İz Hayvancılık Tarım 3,19 -1,85 -51,59
İzmir Demir Çelik 1,61 1,26 -3,01
İzmir Fırça 1,62 -1,22 -21,74
İzocam 19,69 -0,66 -8,08
Jantsa Jant Sanayi 27,00 5,14 -2,88
Kafein Yazılım 7,04 1,59 1,15
Kapital Yat. Holding 2,25 1,81 -21,60
Kaplamin 3,09 0,98 -14,17
Kardemir (A) 2,27 0,00 24,73
Kardemir (B) 2,25 -0,88 22,95
Kardemir (D) 2,30 -0,43 5,50
Karel Elektronik 7,01 -0,85 68,11
Karsan Otomotiv 1,47 2,08 14,84
Karsu Tekstil 1,17 -3,31 -6,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,91 11,71 5,68
Kartonsan 345,00 1,47 5,73
Katmerciler Ekipman 5,90 0,68 0,51
Kent Gıda 116,80 -0,34 -1,85
Kerevitaş Gıda 1,45 -0,68 -19,44
Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86
Kiler GMYO 2,10 -0,94 20,00
Klimasan Klima 6,50 2,04 64,14
Koç Holding 15,91 -0,31 12,04
Konfrut Gıda 22,88 0,35 -4,19
Konya Çimento 184,30 1,26 3,54
Kordsa Teknik Tekstil 10,39 0,00 9,82
Koza Altın 41,74 -2,34 -18,64
Koza Madencilik 5,43 -0,18 -24,79
Körfez GMYO 1,12 0,00 -8,20
Kristal Kola 0,78 -2,50 -25,71
Kron Telekomünikasyon 8,00 2,83 -8,05
Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 0,00 25,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,78 -5,82 57,52
Kütahya Porselen 4,08 0,25 -10,33
Lider Faktoring 2,29 -2,97 1,78
Link Bilgisayar 14,10 17,70 69,47
Logo Yazılım 39,56 0,20 45,76
Lokman Hekim Sağlık 4,25 0,95 -5,56
Lüks Kadife 4,61 0,22 -4,95
Makina Takım 1,26 -0,79 -18,18
Mardin Çimento 3,28 0,31 0,61
Marka Yatırım Holding 0,56 0,00 -9,68
Marmaris Altınyunus 15,82 -1,19 -9,91
Marshall 23,02 -1,20 -8,72
Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15
Martı Otel 0,56 1,82 -3,45
Mavi Giyim 37,36 3,32 15,95
Mazhar Zorlu Holding 3,90 9,86 2,36
Mega Polietilen 2,30 -3,77 12,75
Menderes Tekstil 0,66 0,00 -8,33
Mensa 0,24 0,00 71,43
Merit Turizm 7,60 1,33 26,88
Merko Gıda 0,63 -1,56 -37,62
Metal Gayrimenkul 0,87 -1,14 0,00
Metemtur Otelcilik 1,01 -0,98 -3,81
Metro Holding 0,73 0,00 -3,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -0,89 0,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 0,00 12,71
Migros Ticaret 13,54 1,12 -9,13
Milpa 1,42 0,00 -0,65
Mistral GMYO 1,17 0,86 -23,53
MLP Sağlık 12,50 1,79 16,82
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -6,36
Mondi Tire Kutsan 1,96 0,00 5,38
Net Holding 1,72 0,00 -12,24
Netaş Telekom. 8,12 2,27 25,70
Niğbaş Niğde Beton 7,09 5,82 77,25
Nuh Çimento 6,95 0,72 -10,21
Nurol GMYO 2,16 3,35 2,86
Odaş Elektrik 1,43 -0,69 1,56
Olmuksan-IP 3,74 1,08 10,98
Orge Enerji Elektrik 3,20 2,24 2,56
Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,98 -14,17
Osmanlı Menkul 1,58 0,00 -8,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -1,87 -2,78
Otokar 101,70 -1,45 18,41
Oyak Yat. Ort. 1,13 1,80 -30,67
Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -3,70 1,96
Özak GMYO 2,14 1,42 1,42
Özbal Çelik Boru 1,09 1,87 -21,01
Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53
Özerden Plastik 2,85 1,79 14,00
Panora GMYO 4,18 -1,18 10,58
Park Elek.Madencilik 2,24 -0,44 -7,05
Parsan 9,02 -0,33 2,97
Pegasus 26,32 0,46 14,83
Peker GMYO 3,60 5,26 -56,23
Penguen Gıda 1,80 0,00 66,67
Pera GMYO 0,48 -2,04 -37,66
Pergamon Dış Ticaret 8,98 3,70 0,34
Petkim 4,52 1,80 -10,32
Petrokent Turizm 66,90 8,43 -2,62
Pınar Et ve Un 6,50 -1,07 26,95
Pınar Su 1,23 -1,60 -1,60
Pınar Süt 6,50 0,00 -1,81
Plastikkart 2,85 1,42 5,56
Polisan Holding 3,19 -0,31 4,63
Politeknik Metal 43,76 19,24 24,79
Prizma Press Matbaacılık 1,62 1,89 4,52
QNB Finans Fin. Kir. 4,64 -3,13 -31,76
QNB Finansbank 6,69 0,15 -25,75
Ral Yatırım Holding 3,90 -2,99 111,96
Ray Sigorta 1,82 -4,21 30,94
Reysaş GMYO 0,84 1,20 21,74
Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -6,76
Rhea Girişim 0,67 1,52 1,52
Rodrigo Tekstil 2,67 -1,48 40,53
Royal Halı 1,27 0,00 28,28
RTA Laboratuvarları 1,35 -0,74 -22,41
Sabancı Holding 7,57 2,57 0,66
Safkar Ege Soğutmacılık 2,09 -2,34 6,63
Salix Yatırım Holding 1,79 2,29 -53,51
Sanel Mühendislik 2,24 -1,32 2,75
Sanifoam Sünger 1,69 -1,17 35,20
Sanko Pazarlama 2,04 -0,49 -11,69
Saray Matbaacılık 0,96 -2,04 -4,00
Sarkuysan 3,24 0,31 -4,99
Sasa Polyester 7,79 1,56 -4,88
Say Reklamcılık 0,82 0,00 -12,77
Sekuro Plastik 2,81 0,36 -5,07
Selçuk Ecza Deposu 3,81 -2,06 36,56
Selçuk Gıda 1,28 -1,54 -3,76
Senkron Güvenlik 3,08 1,65 208,00
Serve Film Prodüksiyon 2,49 -2,35 27,69
Servet GMYO 4,23 3,93 -10,00
Seyitler Kimya 4,02 -0,50 4,42
Silverline Endüstri 1,11 -0,89 -17,16
Sinpaş GMYO 0,39 2,63 5,41
Soda Sanayii 7,61 1,74 7,18
Sodaş Sodyum Sanayii 7,24 1,12 14,92
Söktaş 1,49 -2,61 17,32
Sönmez Filament 3,17 -0,63 1,60
Sönmez Pamuklu 3,00 0,00 -3,85
Sumaş Suni Tahta 7,50 0,54 7,14
Şeker Fin. Kir. 3,21 7,36 13,83
Şekerbank 1,05 0,00 -4,55
Şişe Cam 5,68 -1,05 0,18
Şok Marketler 8,84 3,88 -17,77
T. Halk Bankası 6,23 0,48 -11,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,04 -1,47 -28,43
T.S.K.B. 0,73 0,00 -9,88
T.Tuborg 10,15 1,60 7,64
Taç Tarım Ürünleri 2,97 -0,34 -41,30
Tat Gıda 4,25 0,71 11,26
TAV Havalimanları 22,80 -2,98 3,68
Taze Kuru Gıda 6,16 0,00 -9,41
Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -18,82
Tekfen Holding 22,98 -2,30 10,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,58 0,00 -13,13
Temapol Polimer Plastik 2,76 -1,08 -9,80
TGS Dış Ticaret 2,52 0,40 7,23
Tofaş Oto. Fab. 17,00 3,72 9,60
Torunlar GMYO 2,29 -0,43 51,66
Trabzon Liman 8,74 -0,68 4,17
Trabzonspor Sportif 0,86 0,00 -37,50
Trakya Cam 3,24 -0,92 6,93
Trend GMYO 1,34 1,52 5,51
TSKB GMYO 0,72 -1,37 -12,20
Tuğçelik 2,26 2,26 6,10
Tukaş 4,07 -2,16 145,18
Turcas Petrol 1,37 1,48 -2,84
Turkcell 12,20 1,84 0,25
Tümosan Motor ve Traktör 4,25 0,24 -5,56
Tüpraş 125,50 -1,84 20,28
Türk Hava Yolları 12,60 -1,02 -21,79
Türk Prysmian Kablo 1,95 1,04 10,80
Türk Telekom 4,31 0,47 10,51
Türk Traktör 30,80 0,98 -11,75
Türker Proje Gayrimenkul 26,00 0,00 -19,10
Ufuk Yatırım 1,12 3,70 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -4,86 20,18
Ulusoy Elektrik 17,79 1,25 11,47
Ulusoy Un Sanayi 2,10 1,45 0,96
Umpaş Holding 0,41 -2,38 -25,45
Uşak Seramik 0,98 -1,01 -11,71
Utopya Turizm 6,33 0,48 54,39
Uzertaş Boya 1,00 -12,28 66,67
Ülker Bisküvi 16,65 2,15 13,50
Ünye Çimento 2,98 1,02 -14,12
Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,72 -21,91
Vakıf GMYO 1,78 -0,56 -10,55
Vakıf Yat. Ort. 1,09 0,00 -28,29
Vakıflar Bankası 4,42 0,23 13,33
Vakko Tekstil 2,72 -1,09 -0,73
Vanet Gıda 1,29 -0,77 -0,77
Verusa Holding 21,76 0,74 31,08
Verusaturk Girisim 3,10 2,31 -6,34
Vestel 11,78 -5,46 112,25
Vestel Beyaz Eşya 16,25 -3,27 35,19
Viking Kağıt 0,99 -1,00 -10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 0,00 -19,77
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 4,08 27,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 4,58 -10,04
Yataş 5,08 2,63 13,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,79 0,00 -15,96
Yeni Gimat GMYO 8,95 0,79 11,46
Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 8,54 -1,27 -11,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.100,00 7,64 -4,50
Yonga Mobilya 5,90 0,00 -10,61
Yünsa 4,55 2,25 4,36
Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA