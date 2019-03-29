Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|50.029,00
|20,00
|9,00
|İş Bankası (B)
|4.250,00
|3,66
|38,88
|İş Bankası (C)
|5,50
|1,48
|21,41
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|
|66,66
|İş Fin.Kir.
|6,82
|-2,71
|47,30
|İş Girişim
|2,92
|3,91
|43,14
|İş GMYO
|0,94
|3,30
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,21
|-0,90
|19,66
|İş Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|7,03
|İşbir Holding
|162,80
|0,25
|17,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-64,29
|İttifak Holding
|3,83
|3,79
|23,55
|İz Hayvancılık Tarım
|3,42
|7,21
|-48,10
|İzmir Demir Çelik
|1,64
|1,86
|-1,20
|İzmir Fırça
|1,64
|1,23
|-20,77
|İzocam
|19,88
|0,96
|-7,19
|Jantsa Jant Sanayi
|27,82
|3,04
|0,07
|Kafein Yazılım
|7,09
|0,71
|1,87
|Kapital Yat. Holding
|2,21
|-1,78
|-23,00
|Kaplamin
|3,16
|2,27
|-12,22
|Kardemir (A)
|2,34
|3,08
|28,57
|Kardemir (B)
|2,33
|3,56
|27,32
|Kardemir (D)
|2,40
|4,35
|10,09
|Karel Elektronik
|6,94
|-1,00
|66,43
|Karsan Otomotiv
|1,50
|2,04
|17,19
|Karsu Tekstil
|1,23
|5,13
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,69
|19,95
|26,76
|Kartonsan
|345,00
|0,00
|5,73
|Katmerciler Ekipman
|6,23
|5,59
|6,13
|Kent Gıda
|118,00
|1,03
|-0,84
|Kerevitaş Gıda
|1,47
|1,38
|-18,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|0,00
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,14
|1,90
|22,29
|Klimasan Klima
|6,62
|1,85
|67,17
|Koç Holding
|16,09
|1,13
|13,31
|Konfrut Gıda
|23,50
|2,71
|-1,59
|Konya Çimento
|182,90
|-0,76
|2,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,41
|0,19
|10,03
|Koza Altın
|41,96
|0,53
|-18,21
|Koza Madencilik
|5,58
|2,76
|-22,71
|Körfez GMYO
|1,13
|0,89
|-7,38
|Kristal Kola
|0,80
|2,56
|-23,81
|Kron Telekomünikasyon
|7,96
|-0,50
|-8,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,96
|-0,20
|24,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,72
|-3,37
|52,21
|Kütahya Porselen
|4,16
|1,96
|-8,57
|Lider Faktoring
|2,31
|0,87
|2,67
|Link Bilgisayar
|13,64
|-3,26
|63,94
|Logo Yazılım
|39,20
|-0,91
|44,44
|Lokman Hekim Sağlık
|4,47
|5,18
|-0,67
|Lüks Kadife
|4,67
|1,30
|-3,71
|Makina Takım
|1,27
|0,79
|-17,53
|Mardin Çimento
|3,32
|1,22
|1,84
|Marka Yatırım Holding
|0,56
|0,00
|-9,68
|Marmaris Altınyunus
|16,07
|1,58
|-8,49
|Marshall
|23,14
|0,52
|-8,25
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,57
|1,79
|-1,72
|Mavi Giyim
|38,56
|3,21
|19,68
|Mazhar Zorlu Holding
|3,86
|-1,03
|1,31
|Mega Polietilen
|2,23
|-3,04
|9,31
|Menderes Tekstil
|0,67
|1,52
|-6,94
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,40
|-2,63
|23,54
|Merko Gıda
|0,64
|1,59
|-36,63
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|1,98
|-1,90
|Metro Holding
|0,75
|2,74
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|1,80
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,35
|1,50
|14,41
|Migros Ticaret
|13,56
|0,15
|-8,99
|Milpa
|1,45
|2,11
|1,45
|Mistral GMYO
|1,20
|2,56
|-21,57
|MLP Sağlık
|12,60
|0,80
|17,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,99
|1,53
|6,99
|Net Holding
|1,72
|0,00
|-12,24
|Netaş Telekom.
|8,16
|0,49
|26,32
|Niğbaş Niğde Beton
|7,10
|0,14
|77,50
|Nuh Çimento
|6,94
|-0,14
|-10,34
|Nurol GMYO
|2,13
|-1,39
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,49
|4,20
|5,82
|Olmuksan-IP
|3,82
|2,14
|13,35
|Orge Enerji Elektrik
|3,33
|4,06
|6,73
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|-0,97
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,60
|1,27
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|0,95
|-1,85
|Otokar
|104,90
|3,15
|22,14
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|2,65
|-28,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,10
|5,77
|7,84
|Özak GMYO
|2,16
|0,93
|2,37
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|1,83
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,83
|2,47
|-64,68
|Özerden Plastik
|2,83
|-0,70
|13,20
|Panora GMYO
|4,18
|0,00
|10,58
|Park Elek.Madencilik
|2,28
|1,79
|-5,39
|Parsan
|9,00
|-0,22
|2,74
|Pegasus
|27,20
|3,34
|18,67
|Peker GMYO
|3,77
|4,72
|-54,16
|Penguen Gıda
|2,00
|11,11
|85,19
|Pera GMYO
|0,51
|6,25
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|0,22
|0,56
|Petkim
|4,54
|0,44
|-9,92
|Petrokent Turizm
|65,00
|-2,84
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|6,55
|0,77
|27,93
|Pınar Su
|1,28
|4,07
|2,40
|Pınar Süt
|6,63
|2,00
|0,15
|Plastikkart
|2,81
|-1,40
|4,07
|Polisan Holding
|3,18
|-0,31
|4,30
|Politeknik Metal
|42,96
|-1,83
|22,51
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|0,00
|4,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,82
|3,88
|-29,12
|QNB Finansbank
|6,66
|-0,45
|-26,08
|Ral Yatırım Holding
|3,87
|-0,77
|110,33
|Ray Sigorta
|1,95
|7,14
|40,29
|Reysaş GMYO
|0,87
|3,57
|26,09
|Reysaş Lojistik
|0,75
|8,70
|1,35
|Rhea Girişim
|0,68
|1,49
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,78
|4,12
|46,32
|Royal Halı
|1,30
|2,36
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|1,48
|-21,26
|Sabancı Holding
|7,84
|3,57
|4,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,09
|0,00
|6,63
|Salix Yatırım Holding
|1,78
|-0,56
|-53,77
|Sanel Mühendislik
|2,25
|0,45
|3,21
|Sanifoam Sünger
|1,75
|3,55
|40,00
|Sanko Pazarlama
|2,08
|1,96
|-9,96
|Saray Matbaacılık
|0,97
|1,04
|-3,00
|Sarkuysan
|3,25
|0,31
|-4,69
|Sasa Polyester
|7,99
|2,57
|-2,44
|Say Reklamcılık
|0,85
|3,66
|-9,57
|Sekuro Plastik
|2,87
|2,14
|-3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|3,83
|0,52
|37,28
|Selçuk Gıda
|1,28
|0,00
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|3,09
|0,32
|209,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,41
|-3,21
|23,59
|Servet GMYO
|4,44
|4,96
|-5,53
|Seyitler Kimya
|4,00
|-0,50
|3,90
|Silverline Endüstri
|1,14
|2,70
|-14,93
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,50
|-1,45
|5,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,40
|2,21
|17,46
|Söktaş
|1,53
|2,68
|20,47
|Sönmez Filament
|3,15
|-0,63
|0,96
|Sönmez Pamuklu
|2,97
|-1,00
|-4,81
|Sumaş Suni Tahta
|7,60
|1,33
|8,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,10
|-3,43
|9,93
|Şekerbank
|1,07
|1,90
|-2,73
|Şişe Cam
|5,83
|2,64
|2,82
|Şok Marketler
|9,04
|2,26
|-15,91
|T. Halk Bankası
|6,38
|2,41
|-9,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,42
|6,89
|-23,50
|T.S.K.B.
|0,76
|4,11
|-6,17
|T.Tuborg
|10,24
|0,89
|8,59
|Taç Tarım Ürünleri
|3,14
|5,72
|-37,94
|Tat Gıda
|4,29
|0,94
|12,30
|TAV Havalimanları
|23,34
|2,37
|6,13
|Taze Kuru Gıda
|6,12
|-0,65
|-10,00
|Tek-Art Turizm
|0,71
|2,90
|-16,47
|Tekfen Holding
|22,54
|-1,91
|8,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,65
|2,71
|-10,77
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|2,17
|-7,84
|TGS Dış Ticaret
|2,58
|2,38
|9,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,11
|0,65
|10,31
|Torunlar GMYO
|2,30
|0,44
|52,32
|Trabzon Liman
|9,03
|3,32
|7,63
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|4,65
|-34,60
|Trakya Cam
|3,32
|2,47
|9,57
|Trend GMYO
|1,34
|0,00
|5,51
|TSKB GMYO
|0,73
|1,39
|-10,98
|Tuğçelik
|2,25
|-0,44
|5,63
|Tukaş
|4,13
|1,47
|148,80
|Turcas Petrol
|1,40
|2,19
|-0,71
|Turkcell
|12,09
|-0,90
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,35
|2,35
|-3,33
|Tüpraş
|124,80
|-0,56
|19,61
|Türk Hava Yolları
|12,93
|2,62
|-19,74
|Türk Prysmian Kablo
|2,00
|2,56
|13,64
|Türk Telekom
|4,35
|0,93
|11,54
|Türk Traktör
|30,70
|-0,32
|-12,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,20
|0,77
|-18,48
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|1,46
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|18,02
|1,29
|12,91
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|9,05
|10,10
|Umpaş Holding
|0,42
|2,44
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,02
|4,08
|-8,11
|Utopya Turizm
|6,35
|0,32
|54,88
|Uzertaş Boya
|1,02
|2,00
|70,00
|Ülker Bisküvi
|17,04
|2,34
|16,16
|Ünye Çimento
|3,00
|0,67
|-13,54
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|2,16
|-20,22
|Vakıf GMYO
|1,80
|1,12
|-9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,07
|-1,83
|-29,61
|Vakıflar Bankası
|4,53
|2,49
|16,15
|Vakko Tekstil
|2,77
|1,84
|1,09
|Vanet Gıda
|1,34
|3,88
|3,08
|Verusa Holding
|21,92
|0,74
|32,05
|Verusaturk Girisim
|3,13
|0,97
|-5,44
|Vestel
|12,89
|9,42
|132,25
|Vestel Beyaz Eşya
|16,90
|4,00
|40,60
|Viking Kağıt
|1,00
|1,01
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|3,62
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|4,41
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-0,40
|-10,39
|Yataş
|5,14
|1,18
|14,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|3,80
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|9,01
|0,67
|12,20
|Yeşil GMYO
|0,26
|4,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,64
|1,17
|-10,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.089,70
|-0,49
|-4,97
|Yonga Mobilya
|5,88
|-0,34
|-10,91
|Yünsa
|4,64
|1,98
|6,42
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,64
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA