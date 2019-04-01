Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|50.029,00
|
|9,00
|İş Bankası (B)
|4.379,00
|3,04
|43,10
|İş Bankası (C)
|5,68
|3,27
|25,39
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|
|66,66
|İş Fin.Kir.
|6,93
|1,61
|49,68
|İş Girişim
|3,17
|8,56
|55,39
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,23
|0,90
|20,75
|İş Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|7,03
|İşbir Holding
|167,40
|2,83
|21,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|-3,33
|-65,48
|İttifak Holding
|4,00
|4,44
|29,03
|İz Hayvancılık Tarım
|4,10
|19,88
|-37,78
|İzmir Demir Çelik
|1,66
|1,22
|0,00
|İzmir Fırça
|1,73
|5,49
|-16,43
|İzocam
|20,08
|1,01
|-6,26
|Jantsa Jant Sanayi
|27,36
|-1,65
|-1,58
|Kafein Yazılım
|7,33
|3,39
|5,32
|Kapital Yat. Holding
|2,18
|-1,36
|-24,04
|Kaplamin
|3,17
|0,32
|-11,94
|Kardemir (A)
|2,44
|4,27
|34,07
|Kardemir (B)
|2,42
|3,86
|32,24
|Kardemir (D)
|2,52
|5,00
|15,60
|Karel Elektronik
|7,24
|4,32
|73,62
|Karsan Otomotiv
|1,49
|-0,67
|16,41
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,00
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,62
|19,83
|51,89
|Kartonsan
|339,00
|-1,74
|3,89
|Katmerciler Ekipman
|6,14
|-1,44
|4,60
|Kent Gıda
|118,90
|0,76
|-0,08
|Kerevitaş Gıda
|1,50
|2,04
|-16,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,26
|-3,70
|-25,71
|Kiler GMYO
|2,10
|-1,87
|20,00
|Klimasan Klima
|6,63
|0,15
|67,42
|Koç Holding
|16,05
|2,28
|15,89
|Konfrut Gıda
|23,92
|1,79
|0,17
|Konya Çimento
|180,90
|-1,09
|1,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,60
|1,83
|12,04
|Koza Altın
|41,84
|-0,29
|-18,44
|Koza Madencilik
|5,76
|3,23
|-20,22
|Körfez GMYO
|1,15
|1,77
|-5,74
|Kristal Kola
|0,81
|1,25
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,12
|2,01
|-6,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,91
|-0,25
|24,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,74
|1,16
|53,98
|Kütahya Porselen
|4,20
|0,96
|-7,69
|Lider Faktoring
|2,31
|0,00
|2,67
|Link Bilgisayar
|13,97
|2,42
|67,91
|Logo Yazılım
|39,12
|-0,20
|44,14
|Lokman Hekim Sağlık
|4,63
|3,58
|2,89
|Lüks Kadife
|4,63
|-0,86
|-4,54
|Makina Takım
|1,29
|1,57
|-16,23
|Mardin Çimento
|3,31
|-0,30
|1,53
|Marka Yatırım Holding
|0,57
|1,79
|-8,06
|Marmaris Altınyunus
|16,10
|0,19
|-8,31
|Marshall
|23,32
|0,78
|-7,53
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|38,54
|-0,05
|19,62
|Mazhar Zorlu Holding
|3,75
|-2,85
|-1,57
|Mega Polietilen
|2,16
|-3,14
|5,88
|Menderes Tekstil
|0,68
|1,49
|-5,56
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,40
|0,00
|23,54
|Merko Gıda
|0,66
|3,13
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|4,60
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|1,94
|0,00
|Metro Holding
|0,77
|2,67
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,88
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,35
|0,00
|14,41
|Migros Ticaret
|13,82
|1,92
|-7,25
|Milpa
|1,55
|6,90
|8,44
|Mistral GMYO
|1,21
|0,83
|-20,92
|MLP Sağlık
|13,03
|3,41
|21,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|1,94
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,05
|3,02
|10,22
|Net Holding
|1,71
|-0,58
|-12,76
|Netaş Telekom.
|8,15
|-0,12
|26,16
|Niğbaş Niğde Beton
|7,15
|0,70
|78,75
|Nuh Çimento
|6,97
|0,43
|-9,95
|Nurol GMYO
|2,14
|0,47
|1,90
|Odaş Elektrik
|1,53
|2,68
|8,66
|Olmuksan-IP
|3,95
|3,40
|17,21
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|0,30
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|1,04
|1,96
|-13,33
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,00
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|1,89
|0,00
|Otokar
|104,80
|-0,10
|22,02
|Oyak Yat. Ort.
|1,17
|0,86
|-28,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|-1,82
|5,88
|Özak GMYO
|2,14
|-0,93
|1,42
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|0,00
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,82
|-1,20
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,88
|1,77
|15,20
|Panora GMYO
|4,23
|1,20
|11,91
|Park Elek.Madencilik
|2,27
|-0,44
|-5,81
|Parsan
|9,08
|0,89
|3,65
|Pegasus
|28,24
|3,82
|23,21
|Peker GMYO
|3,64
|-3,45
|-55,74
|Penguen Gıda
|1,70
|-15,00
|57,41
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|0,00
|0,56
|Petkim
|4,63
|1,98
|-8,13
|Petrokent Turizm
|63,50
|-2,31
|-7,57
|Pınar Et ve Un
|6,73
|2,75
|31,45
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|2,40
|Pınar Süt
|6,67
|0,60
|0,76
|Plastikkart
|2,86
|1,78
|5,93
|Polisan Holding
|3,19
|0,31
|4,63
|Politeknik Metal
|43,58
|1,44
|24,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|2,47
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,82
|0,00
|-29,12
|QNB Finansbank
|6,64
|-0,30
|-26,30
|Ral Yatırım Holding
|3,87
|0,00
|110,33
|Ray Sigorta
|2,03
|4,10
|46,04
|Reysaş GMYO
|0,89
|2,30
|28,99
|Reysaş Lojistik
|0,74
|-1,33
|0,00
|Rhea Girişim
|0,68
|0,00
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,75
|-1,08
|44,74
|Royal Halı
|1,30
|0,00
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,40
|2,19
|-19,54
|Sabancı Holding
|7,86
|0,26
|4,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,06
|-1,44
|5,10
|Salix Yatırım Holding
|1,76
|-1,12
|-54,29
|Sanel Mühendislik
|2,26
|0,44
|3,67
|Sanifoam Sünger
|1,75
|0,00
|40,00
|Sanko Pazarlama
|2,11
|1,44
|-8,66
|Saray Matbaacılık
|0,98
|1,03
|-2,00
|Sarkuysan
|3,20
|-1,54
|-6,16
|Sasa Polyester
|8,22
|2,88
|0,37
|Say Reklamcılık
|0,87
|2,35
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,93
|2,09
|-1,01
|Selçuk Ecza Deposu
|3,83
|0,00
|37,28
|Selçuk Gıda
|1,27
|-0,78
|-4,51
|Senkron Güvenlik
|3,12
|0,97
|212,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,41
|0,00
|23,59
|Servet GMYO
|4,48
|0,90
|-4,68
|Seyitler Kimya
|4,03
|0,75
|4,68
|Silverline Endüstri
|1,18
|3,51
|-11,94
|Sinpaş GMYO
|0,39
|-2,50
|5,41
|Soda Sanayii
|7,42
|-1,07
|4,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,44
|0,54
|18,10
|Söktaş
|1,55
|1,31
|22,05
|Sönmez Filament
|3,29
|4,44
|5,45
|Sönmez Pamuklu
|3,09
|4,04
|-0,96
|Sumaş Suni Tahta
|7,60
|0,00
|8,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,13
|0,97
|10,99
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-2,73
|Şişe Cam
|5,83
|0,00
|2,82
|Şok Marketler
|9,40
|3,98
|-12,56
|T. Halk Bankası
|6,17
|-3,29
|-12,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,96
|-2,15
|-25,14
|T.S.K.B.
|0,77
|1,32
|-4,94
|T.Tuborg
|10,49
|2,44
|11,24
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|19,75
|-25,69
|Tat Gıda
|4,41
|2,80
|15,45
|TAV Havalimanları
|24,70
|5,83
|12,32
|Taze Kuru Gıda
|6,12
|0,00
|-10,00
|Tek-Art Turizm
|0,71
|0,00
|-16,47
|Tekfen Holding
|21,66
|-3,90
|4,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,68
|1,13
|-9,76
|Temapol Polimer Plastik
|2,83
|0,35
|-7,52
|TGS Dış Ticaret
|2,65
|2,71
|12,77
|Tofaş Oto. Fab.
|16,94
|-0,99
|9,21
|Torunlar GMYO
|2,27
|-1,30
|50,33
|Trabzon Liman
|9,05
|0,22
|7,87
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|2,22
|-33,14
|Trakya Cam
|3,31
|-0,30
|9,24
|Trend GMYO
|1,36
|1,49
|7,09
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|-9,76
|Tuğçelik
|2,28
|1,33
|7,04
|Tukaş
|4,05
|-1,94
|143,98
|Turcas Petrol
|1,39
|-0,71
|-1,42
|Turkcell
|11,94
|-1,24
|-1,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,35
|0,00
|-3,33
|Tüpraş
|131,90
|5,69
|26,42
|Türk Hava Yolları
|13,00
|0,54
|-19,30
|Türk Prysmian Kablo
|2,00
|0,00
|13,64
|Türk Telekom
|4,49
|3,22
|15,13
|Türk Traktör
|31,30
|1,95
|-10,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,00
|3,05
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-1,79
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|0,00
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|18,02
|0,00
|12,91
|Ulusoy Un Sanayi
|2,35
|2,62
|12,98
|Umpaş Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,02
|0,00
|-8,11
|Utopya Turizm
|6,40
|0,79
|56,10
|Uzertaş Boya
|1,13
|10,78
|88,33
|Ülker Bisküvi
|17,65
|3,58
|20,31
|Ünye Çimento
|3,00
|0,00
|-13,54
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|0,70
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,80
|0,00
|-9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,07
|0,00
|-29,61
|Vakıflar Bankası
|4,44
|-1,99
|13,85
|Vakko Tekstil
|2,85
|2,89
|4,01
|Vanet Gıda
|1,35
|0,75
|3,85
|Verusa Holding
|22,12
|0,91
|33,25
|Verusaturk Girisim
|3,18
|1,60
|-3,93
|Vestel
|13,59
|5,43
|144,86
|Vestel Beyaz Eşya
|16,79
|-0,65
|39,68
|Viking Kağıt
|1,00
|0,00
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|2,10
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|-0,94
|31,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|2,00
|-8,60
|Yataş
|5,08
|-1,17
|13,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|0,00
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|8,84
|-1,89
|10,09
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,65
|0,12
|-10,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.089,70
|
|-4,97
|Yonga Mobilya
|5,93
|0,85
|-10,15
|Yünsa
|4,71
|1,51
|8,03
|Zorlu Enerji
|1,25
|0,81
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA