Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|50.029,00
|
|9,00
|İş Bankası (B)
|4.375,00
|-0,09
|42,96
|İş Bankası (C)
|5,56
|-2,11
|22,74
|İş Bankası (Kur.)
|98.550,00
|21,67
|102,77
|İş Fin.Kir.
|7,28
|5,05
|57,24
|İş Girişim
|3,01
|-5,05
|47,55
|İş GMYO
|0,93
|-1,06
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|2,28
|2,24
|23,45
|İş Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|7,03
|İşbir Holding
|167,30
|-0,06
|21,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,00
|-65,48
|İttifak Holding
|4,09
|2,25
|31,94
|İz Hayvancılık Tarım
|4,61
|12,44
|-30,05
|İzmir Demir Çelik
|1,65
|-0,60
|-0,60
|İzmir Fırça
|1,85
|6,94
|-10,63
|İzocam
|20,28
|1,00
|-5,32
|Jantsa Jant Sanayi
|27,56
|0,73
|-0,86
|Kafein Yazılım
|7,21
|-0,61
|4,68
|Kapital Yat. Holding
|2,22
|1,83
|-22,65
|Kaplamin
|3,13
|-1,26
|-13,06
|Kardemir (A)
|2,38
|-2,46
|30,77
|Kardemir (B)
|2,36
|-2,48
|28,96
|Kardemir (D)
|2,44
|-3,17
|11,93
|Karel Elektronik
|7,05
|-2,62
|69,06
|Karsan Otomotiv
|1,56
|4,70
|21,88
|Karsu Tekstil
|1,20
|-2,44
|-4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,79
|-14,77
|29,46
|Kartonsan
|330,00
|-0,42
|3,45
|Katmerciler Ekipman
|6,04
|-1,63
|2,90
|Kent Gıda
|119,80
|0,76
|0,67
|Kerevitaş Gıda
|1,50
|0,00
|-16,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,26
|0,00
|-25,71
|Kiler GMYO
|2,06
|-1,90
|17,71
|Klimasan Klima
|6,82
|2,87
|72,22
|Koç Holding
|16,36
|1,93
|18,13
|Konfrut Gıda
|25,30
|5,77
|5,95
|Konya Çimento
|181,20
|0,17
|1,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|4,72
|17,32
|Koza Altın
|41,08
|-1,82
|-19,92
|Koza Madencilik
|5,64
|-2,08
|-21,88
|Körfez GMYO
|1,17
|1,74
|-4,10
|Kristal Kola
|0,81
|0,00
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,10
|-0,25
|-6,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,47
|-2,21
|21,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,71
|-1,72
|51,33
|Kütahya Porselen
|4,18
|-0,48
|-8,13
|Lider Faktoring
|2,27
|-1,73
|0,89
|Link Bilgisayar
|13,29
|-4,87
|59,74
|Logo Yazılım
|39,50
|0,97
|45,54
|Lokman Hekim Sağlık
|4,58
|-1,08
|1,78
|Lüks Kadife
|4,60
|-0,65
|-5,15
|Makina Takım
|1,30
|0,78
|-15,58
|Mardin Çimento
|3,28
|-0,91
|0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|1,75
|-6,45
|Marmaris Altınyunus
|15,90
|-1,24
|-9,45
|Marshall
|23,44
|0,51
|-7,06
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|38,40
|-0,36
|19,18
|Mazhar Zorlu Holding
|3,84
|2,40
|0,79
|Mega Polietilen
|2,12
|-1,85
|3,92
|Menderes Tekstil
|0,68
|0,00
|-5,56
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,55
|2,03
|26,04
|Merko Gıda
|0,66
|0,00
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|-0,95
|-0,95
|Metro Holding
|0,80
|3,90
|5,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,00
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,35
|0,00
|14,41
|Migros Ticaret
|13,74
|-0,58
|-7,79
|Milpa
|1,50
|-3,23
|4,94
|Mistral GMYO
|1,20
|-0,83
|-21,57
|MLP Sağlık
|13,05
|0,15
|21,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|-2,86
|-7,27
|Mondi Tire Kutsan
|2,03
|-0,98
|9,14
|Net Holding
|1,76
|2,92
|-10,20
|Netaş Telekom.
|8,15
|0,00
|26,16
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|-2,10
|75,00
|Nuh Çimento
|6,97
|0,00
|-9,95
|Nurol GMYO
|2,13
|-0,47
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,59
|3,92
|12,92
|Olmuksan-IP
|4,01
|1,52
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|-2,69
|4,17
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|1,92
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,59
|-0,63
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|0,00
|0,00
|Otokar
|106,10
|1,24
|23,53
|Oyak Yat. Ort.
|1,18
|0,85
|-27,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,09
|0,93
|6,86
|Özak GMYO
|2,17
|1,40
|2,84
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|0,00
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,89
|0,35
|15,60
|Panora GMYO
|4,29
|1,42
|13,49
|Park Elek.Madencilik
|2,28
|0,44
|-5,39
|Parsan
|9,19
|1,21
|4,91
|Pegasus
|28,50
|0,92
|24,35
|Peker GMYO
|3,65
|0,27
|-55,62
|Penguen Gıda
|1,64
|-3,53
|51,85
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|8,94
|-0,67
|-0,11
|Petkim
|4,57
|-1,30
|-9,33
|Petrokent Turizm
|65,95
|3,86
|-4,00
|Pınar Et ve Un
|6,66
|-1,04
|30,08
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|2,40
|Pınar Süt
|6,63
|-0,60
|0,15
|Plastikkart
|3,43
|19,93
|27,04
|Polisan Holding
|3,21
|0,63
|5,29
|Politeknik Metal
|40,32
|-7,48
|14,98
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|1,20
|8,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,82
|0,00
|-29,12
|QNB Finansbank
|6,66
|0,30
|-26,08
|Ral Yatırım Holding
|3,80
|-1,81
|106,52
|Ray Sigorta
|2,27
|11,82
|63,31
|Reysaş GMYO
|0,88
|-1,12
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,73
|-1,35
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,68
|0,00
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,75
|0,00
|44,74
|Royal Halı
|1,35
|3,85
|36,36
|RTA Laboratuvarları
|1,40
|0,00
|-19,54
|Sabancı Holding
|7,85
|-0,13
|4,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,06
|0,00
|5,10
|Salix Yatırım Holding
|1,75
|-0,57
|-54,55
|Sanel Mühendislik
|2,33
|3,10
|6,88
|Sanifoam Sünger
|1,77
|1,14
|41,60
|Sanko Pazarlama
|2,11
|0,00
|-8,66
|Saray Matbaacılık
|1,00
|2,04
|0,00
|Sarkuysan
|3,18
|-0,63
|-6,74
|Sasa Polyester
|8,17
|-0,61
|-0,24
|Say Reklamcılık
|0,87
|0,00
|-7,45
|Sekuro Plastik
|3,05
|4,10
|3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|3,81
|-0,52
|36,56
|Selçuk Gıda
|1,32
|3,94
|-0,75
|Senkron Güvenlik
|3,74
|19,87
|274,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,31
|-4,15
|18,46
|Servet GMYO
|4,29
|-4,24
|-8,72
|Seyitler Kimya
|4,30
|6,70
|11,69
|Silverline Endüstri
|1,16
|-1,69
|-13,43
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,46
|0,54
|5,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,25
|-2,55
|15,08
|Söktaş
|1,48
|-4,52
|16,54
|Sönmez Filament
|3,27
|-0,61
|4,81
|Sönmez Pamuklu
|3,07
|-0,65
|-1,60
|Sumaş Suni Tahta
|7,59
|-0,13
|8,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,10
|-0,96
|9,93
|Şekerbank
|1,05
|-1,87
|-4,55
|Şişe Cam
|5,65
|-3,09
|-0,35
|Şok Marketler
|9,45
|0,53
|-12,09
|T. Halk Bankası
|5,93
|-3,89
|-15,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,76
|-0,95
|-25,86
|T.S.K.B.
|0,76
|-1,30
|-6,17
|T.Tuborg
|8,92
|1,07
|12,43
|Taç Tarım Ürünleri
|4,20
|11,70
|-17,00
|Tat Gıda
|4,43
|0,45
|15,97
|TAV Havalimanları
|24,96
|1,05
|13,50
|Taze Kuru Gıda
|6,06
|-0,98
|-10,88
|Tek-Art Turizm
|0,71
|0,00
|-16,47
|Tekfen Holding
|21,14
|3,02
|7,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,66
|-0,75
|-10,44
|Temapol Polimer Plastik
|2,83
|0,00
|-7,52
|TGS Dış Ticaret
|2,69
|1,51
|14,47
|Tofaş Oto. Fab.
|17,02
|0,47
|9,73
|Torunlar GMYO
|2,28
|0,44
|50,99
|Trabzon Liman
|9,06
|0,11
|7,99
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|-1,09
|-33,87
|Trakya Cam
|3,27
|-1,21
|7,92
|Trend GMYO
|1,40
|2,94
|10,24
|TSKB GMYO
|0,74
|0,00
|-9,76
|Tuğçelik
|2,26
|-0,88
|6,10
|Tukaş
|4,16
|2,72
|150,60
|Turcas Petrol
|1,39
|0,00
|-1,42
|Turkcell
|11,99
|0,42
|-1,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,30
|-1,15
|-4,44
|Tüpraş
|132,60
|0,53
|27,09
|Türk Hava Yolları
|12,97
|-0,23
|-19,49
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|-0,50
|13,07
|Türk Telekom
|4,44
|-1,11
|13,85
|Türk Traktör
|30,94
|-1,15
|-11,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,10
|0,37
|-15,68
|Ufuk Yatırım
|1,10
|0,00
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-0,72
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|18,30
|1,55
|14,66
|Ulusoy Un Sanayi
|2,31
|-1,70
|11,06
|Umpaş Holding
|0,42
|2,44
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,02
|0,00
|-8,11
|Utopya Turizm
|6,41
|0,16
|56,34
|Uzertaş Boya
|1,11
|-1,77
|85,00
|Ülker Bisküvi
|17,90
|1,42
|22,02
|Ünye Çimento
|2,98
|-0,67
|-14,12
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|-0,70
|-20,22
|Vakıf GMYO
|1,83
|1,67
|-8,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|5,61
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|4,35
|-2,03
|11,54
|Vakko Tekstil
|2,81
|-1,40
|2,55
|Vanet Gıda
|1,35
|0,00
|3,85
|Verusa Holding
|22,34
|0,99
|34,58
|Verusaturk Girisim
|3,21
|0,94
|-3,02
|Vestel
|13,69
|0,74
|146,67
|Vestel Beyaz Eşya
|16,67
|-0,71
|38,69
|Viking Kağıt
|1,02
|2,00
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,44
|-1,37
|-16,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-0,47
|31,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|0,00
|-8,60
|Yataş
|5,00
|-1,57
|11,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|1,22
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,89
|0,57
|10,71
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,66
|0,12
|-10,07
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.090,90
|0,06
|-4,92
|Yonga Mobilya
|6,00
|1,18
|-9,09
|Yünsa
|4,45
|-1,33
|6,59
|Zorlu Enerji
|1,25
|0,00
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA