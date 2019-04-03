Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|60.034,80
|20,00
|30,79
|İş Bankası (B)
|4.370,00
|-0,11
|42,80
|İş Bankası (C)
|5,66
|1,80
|24,94
|İş Bankası (Kur.)
|95.777,70
|-2,81
|97,07
|İş Fin.Kir.
|7,37
|1,24
|59,18
|İş Girişim
|3,15
|4,65
|54,41
|İş GMYO
|0,93
|0,00
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|2,29
|0,44
|24,00
|İş Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|7,03
|İşbir Holding
|164,10
|-1,91
|18,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|-3,45
|-66,67
|İttifak Holding
|4,29
|4,89
|38,39
|İz Hayvancılık Tarım
|4,99
|8,24
|-24,28
|İzmir Demir Çelik
|1,64
|-0,61
|-1,20
|İzmir Fırça
|1,84
|-0,54
|-11,11
|İzocam
|20,16
|-0,59
|-5,88
|Jantsa Jant Sanayi
|27,50
|-0,22
|-1,08
|Kafein Yazılım
|7,26
|0,69
|5,40
|Kapital Yat. Holding
|2,22
|0,00
|-22,65
|Kaplamin
|3,15
|0,64
|-12,50
|Kardemir (A)
|2,34
|-1,68
|28,57
|Kardemir (B)
|2,34
|-0,85
|27,87
|Kardemir (D)
|2,45
|0,41
|12,39
|Karel Elektronik
|6,94
|-1,56
|66,43
|Karsan Otomotiv
|1,57
|0,64
|22,66
|Karsu Tekstil
|1,22
|1,67
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,90
|2,30
|32,43
|Kartonsan
|333,30
|1,00
|4,49
|Katmerciler Ekipman
|5,41
|-10,43
|-7,84
|Kent Gıda
|120,70
|0,75
|1,43
|Kerevitaş Gıda
|1,50
|0,00
|-16,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,26
|0,00
|-25,71
|Kiler GMYO
|2,08
|0,97
|18,86
|Klimasan Klima
|7,17
|5,13
|81,06
|Koç Holding
|16,52
|0,98
|19,29
|Konfrut Gıda
|25,12
|-0,71
|5,19
|Konya Çimento
|181,90
|0,39
|2,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,11
|0,09
|17,43
|Koza Altın
|40,88
|-0,49
|-20,31
|Koza Madencilik
|5,64
|0,00
|-21,88
|Körfez GMYO
|1,20
|2,56
|-1,64
|Kristal Kola
|0,81
|0,00
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,09
|-0,12
|-7,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,47
|0,00
|21,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,69
|-1,17
|49,56
|Kütahya Porselen
|4,18
|0,00
|-8,13
|Lider Faktoring
|2,20
|-3,08
|-2,22
|Link Bilgisayar
|13,08
|-1,58
|57,21
|Logo Yazılım
|39,30
|-0,51
|44,80
|Lokman Hekim Sağlık
|4,53
|-1,09
|0,67
|Lüks Kadife
|4,56
|-0,87
|-5,98
|Makina Takım
|1,31
|0,77
|-14,94
|Mardin Çimento
|3,27
|-0,30
|0,31
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|1,72
|-4,84
|Marmaris Altınyunus
|16,09
|1,19
|-8,37
|Marshall
|23,36
|-0,34
|-7,38
|Martı GMYO
|0,62
|1,64
|-4,62
|Martı Otel
|0,56
|-1,75
|-3,45
|Mavi Giyim
|38,34
|-0,16
|18,99
|Mazhar Zorlu Holding
|3,75
|-2,34
|-1,57
|Mega Polietilen
|2,11
|-0,47
|3,43
|Menderes Tekstil
|0,68
|0,00
|-5,56
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,59
|0,53
|26,71
|Merko Gıda
|0,68
|3,03
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,00
|-0,95
|Metro Holding
|0,82
|2,50
|7,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|0,88
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,37
|1,48
|16,10
|Migros Ticaret
|14,20
|3,35
|-4,70
|Milpa
|1,53
|2,00
|7,04
|Mistral GMYO
|1,20
|0,00
|-21,57
|MLP Sağlık
|13,13
|0,61
|22,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|0,00
|-7,27
|Mondi Tire Kutsan
|2,03
|0,00
|9,14
|Net Holding
|1,75
|-0,57
|-10,71
|Netaş Telekom.
|8,10
|-0,61
|25,39
|Niğbaş Niğde Beton
|7,10
|1,43
|77,50
|Nuh Çimento
|6,98
|0,14
|-9,82
|Nurol GMYO
|2,15
|0,94
|2,38
|Odaş Elektrik
|1,56
|-1,89
|10,79
|Olmuksan-IP
|3,95
|-1,50
|17,21
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|-1,54
|2,56
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|5,66
|-6,67
|Osmanlı Menkul
|1,63
|2,52
|-5,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|0,93
|0,93
|Otokar
|104,30
|-1,70
|21,44
|Oyak Yat. Ort.
|1,17
|-0,85
|-28,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|-0,92
|5,88
|Özak GMYO
|2,34
|7,83
|10,90
|Özbal Çelik Boru
|1,12
|0,90
|-18,84
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,90
|0,35
|16,00
|Panora GMYO
|4,33
|0,93
|14,55
|Park Elek.Madencilik
|2,29
|0,44
|-4,98
|Parsan
|9,26
|0,76
|5,71
|Pegasus
|29,38
|3,09
|28,18
|Peker GMYO
|3,89
|6,58
|-52,70
|Penguen Gıda
|1,62
|-1,22
|50,00
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|8,95
|0,11
|0,00
|Petkim
|4,59
|0,44
|-8,93
|Petrokent Turizm
|63,50
|-3,71
|-7,57
|Pınar Et ve Un
|6,73
|1,05
|31,45
|Pınar Su
|1,27
|-0,78
|1,60
|Pınar Süt
|6,66
|0,45
|0,60
|Plastikkart
|4,00
|16,62
|48,15
|Polisan Holding
|3,27
|1,87
|7,26
|Politeknik Metal
|41,00
|1,69
|16,92
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|0,60
|9,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,95
|2,70
|-27,21
|QNB Finansbank
|6,64
|-0,30
|-26,30
|Ral Yatırım Holding
|4,07
|7,11
|121,20
|Ray Sigorta
|2,38
|4,85
|71,22
|Reysaş GMYO
|0,89
|1,14
|28,99
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-1,37
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,69
|1,47
|4,55
|Rodrigo Tekstil
|2,71
|-1,45
|42,63
|Royal Halı
|1,33
|-1,48
|34,34
|RTA Laboratuvarları
|1,40
|0,00
|-19,54
|Sabancı Holding
|7,69
|1,85
|6,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,12
|2,91
|8,16
|Salix Yatırım Holding
|1,80
|2,86
|-53,25
|Sanel Mühendislik
|2,35
|0,86
|7,80
|Sanifoam Sünger
|1,76
|-0,56
|40,80
|Sanko Pazarlama
|2,14
|1,42
|-7,36
|Saray Matbaacılık
|1,01
|1,00
|1,00
|Sarkuysan
|3,22
|1,26
|-5,57
|Sasa Polyester
|8,16
|-0,12
|-0,37
|Say Reklamcılık
|0,86
|-1,15
|-8,51
|Sekuro Plastik
|3,04
|-0,33
|2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|3,94
|3,41
|41,22
|Selçuk Gıda
|1,30
|-1,52
|-2,26
|Senkron Güvenlik
|4,48
|19,79
|348,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,31
|0,00
|18,46
|Servet GMYO
|4,33
|0,93
|-7,87
|Seyitler Kimya
|3,99
|-7,21
|3,64
|Silverline Endüstri
|1,17
|0,86
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,25
|-2,82
|2,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|3,45
|19,05
|Söktaş
|1,56
|5,41
|22,83
|Sönmez Filament
|3,25
|-0,61
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,03
|-1,30
|-2,88
|Sumaş Suni Tahta
|7,58
|-0,13
|8,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,07
|-0,97
|8,87
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-3,64
|Şişe Cam
|5,63
|-0,35
|-0,71
|Şok Marketler
|9,35
|-1,06
|-13,02
|T. Halk Bankası
|5,91
|-0,34
|-15,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,86
|0,48
|-25,50
|T.S.K.B.
|0,76
|0,00
|-6,17
|T.Tuborg
|8,90
|-0,22
|12,17
|Taç Tarım Ürünleri
|4,29
|2,14
|-15,22
|Tat Gıda
|4,49
|1,35
|17,54
|TAV Havalimanları
|24,74
|-0,88
|12,50
|Taze Kuru Gıda
|6,04
|-0,33
|-11,18
|Tek-Art Turizm
|0,72
|1,41
|-15,29
|Tekfen Holding
|22,22
|5,11
|13,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,66
|0,00
|-10,44
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|0,35
|-7,19
|TGS Dış Ticaret
|2,69
|0,00
|14,47
|Tofaş Oto. Fab.
|17,55
|3,11
|13,14
|Torunlar GMYO
|2,30
|0,88
|52,32
|Trabzon Liman
|9,13
|0,77
|8,82
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|-1,10
|-34,60
|Trakya Cam
|3,27
|0,00
|7,92
|Trend GMYO
|1,45
|3,57
|14,17
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|-10,98
|Tuğçelik
|2,65
|17,26
|24,41
|Tukaş
|4,12
|-0,96
|148,19
|Turcas Petrol
|1,43
|2,88
|1,42
|Turkcell
|12,15
|1,33
|-0,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,32
|0,47
|-4,00
|Tüpraş
|130,90
|-1,28
|25,46
|Türk Hava Yolları
|13,40
|3,32
|-16,82
|Türk Prysmian Kablo
|2,02
|1,51
|14,77
|Türk Telekom
|4,43
|-0,23
|13,59
|Türk Traktör
|30,80
|-0,45
|-11,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,68
|-1,55
|-16,99
|Ufuk Yatırım
|1,12
|1,82
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|-2,17
|18,42
|Ulusoy Elektrik
|18,44
|0,77
|15,54
|Ulusoy Un Sanayi
|2,31
|0,00
|11,06
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,03
|0,98
|-7,21
|Utopya Turizm
|6,93
|8,11
|69,02
|Uzertaş Boya
|1,08
|-2,70
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,30
|2,23
|24,74
|Ünye Çimento
|3,00
|0,67
|-13,54
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|2,11
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,95
|6,56
|-2,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|4,31
|-0,92
|10,51
|Vakko Tekstil
|2,84
|1,07
|3,65
|Vanet Gıda
|1,38
|2,22
|6,15
|Verusa Holding
|22,58
|1,07
|36,02
|Verusaturk Girisim
|3,20
|-0,31
|-3,32
|Vestel
|13,68
|-0,07
|146,49
|Vestel Beyaz Eşya
|16,58
|-0,54
|37,94
|Viking Kağıt
|1,00
|-1,96
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|2,08
|-14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|1,43
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|0,00
|-8,60
|Yataş
|5,02
|0,40
|12,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|0,00
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,99
|1,12
|11,96
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,89
|2,66
|-7,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.144,00
|2,54
|-2,50
|Yonga Mobilya
|6,00
|0,00
|-9,09
|Yünsa
|4,49
|0,90
|7,55
|Zorlu Enerji
|1,28
|2,40
|4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA