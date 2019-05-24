Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|
|253,92
|İş Bankası (B)
|16.690,10
|-2,96
|445,39
|İş Bankası (C)
|5,04
|3,70
|11,26
|İş Bankası (Kur.)
|155.100,00
|
|219,12
|İş Fin.Kir.
|5,00
|3,09
|7,99
|İş Girişim
|2,30
|1,77
|12,75
|İş GMYO
|0,94
|2,17
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,80
|1,45
|51,61
|İş Yat. Ort.
|0,87
|1,16
|17,87
|İşbir Holding
|205,00
|-0,97
|48,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|15,62
|-55,95
|İttifak Holding
|6,50
|0,78
|109,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,30
|0,00
|-19,58
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|1,28
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,53
|2,00
|-26,09
|İzocam
|21,00
|-0,47
|-1,96
|Jantsa Jant Sanayi
|24,16
|0,42
|-6,40
|Kafein Yazılım
|6,32
|2,10
|-8,24
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|3,27
|0,31
|-9,17
|Kardemir (A)
|2,07
|1,47
|13,74
|Kardemir (B)
|2,06
|1,98
|12,57
|Kardemir (D)
|2,10
|1,45
|-3,67
|Karel Elektronik
|5,29
|0,76
|26,86
|Karsan Otomotiv
|1,07
|0,94
|-16,41
|Karsu Tekstil
|1,22
|3,39
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,23
|-2,43
|41,35
|Kartonsan
|307,80
|2,60
|-3,50
|Katmerciler Ekipman
|2,99
|0,34
|-49,06
|Kent Gıda
|130,00
|4,42
|9,24
|Kerevitaş Gıda
|1,54
|-0,65
|-14,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|-4,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,64
|3,14
|-6,29
|Klimasan Klima
|9,08
|1,57
|129,29
|Koç Holding
|15,14
|1,95
|9,32
|Konfrut Gıda
|27,54
|-2,06
|15,33
|Konya Çimento
|164,00
|1,17
|-7,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,05
|-0,08
|27,37
|Koza Altın
|46,80
|5,45
|-8,77
|Koza Madencilik
|6,82
|1,79
|-5,54
|Körfez GMYO
|1,26
|0,80
|3,28
|Kristal Kola
|0,79
|2,60
|-24,76
|Kron Telekomünikasyon
|7,65
|1,73
|-12,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,10
|0,00
|32,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|0,00
|-6,19
|Kütahya Porselen
|4,29
|0,70
|-5,71
|Lider Faktoring
|2,04
|-2,39
|-9,33
|Link Bilgisayar
|11,41
|1,24
|37,14
|Logo Yazılım
|31,86
|0,50
|17,39
|Lokman Hekim Sağlık
|3,38
|4,97
|-24,89
|Lüks Kadife
|3,88
|1,31
|-20,00
|Makina Takım
|1,24
|0,81
|-19,48
|Mardin Çimento
|2,63
|1,15
|-5,29
|Marka Yatırım Holding
|0,47
|-4,08
|-24,19
|Marmaris Altınyunus
|16,71
|1,89
|-4,84
|Marshall
|26,48
|1,22
|5,00
|Martı GMYO
|0,61
|5,17
|-6,15
|Martı Otel
|0,61
|1,67
|5,17
|Mavi Giyim
|32,22
|0,00
|0,00
|Mazhar Zorlu Holding
|3,86
|1,58
|1,31
|Mega Polietilen
|1,60
|1,27
|-21,57
|Menderes Tekstil
|0,63
|5,00
|-12,50
|Mensa
|0,20
|17,65
|42,86
|Merit Turizm
|7,00
|-5,41
|16,86
|Merko Gıda
|0,59
|1,72
|-41,58
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|19,40
|-8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|2,04
|-4,76
|Metro Holding
|0,92
|9,52
|21,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,06
|2,91
|-3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|2,63
|-0,85
|Migros Ticaret
|11,63
|2,56
|-21,95
|Milpa
|1,44
|11,63
|0,75
|Mistral GMYO
|1,23
|0,00
|-19,61
|MLP Sağlık
|10,70
|3,28
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|0,00
|-19,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,42
|2,90
|-23,66
|Net Holding
|1,48
|0,68
|-24,49
|Netaş Telekom.
|5,68
|2,71
|-12,07
|Niğbaş Niğde Beton
|7,34
|-1,48
|83,50
|Nuh Çimento
|5,88
|1,38
|-15,15
|Nurol GMYO
|2,05
|4,59
|-2,38
|Odaş Elektrik
|1,19
|2,59
|-15,49
|Olmuksan-IP
|3,26
|0,00
|-3,26
|Orge Enerji Elektrik
|2,87
|2,14
|-8,01
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-3,23
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,31
|0,00
|-23,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,90
|-1,10
|-16,67
|Otokar
|99,00
|0,25
|15,27
|Oyak Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|-41,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|1,92
|3,92
|Özak GMYO
|2,10
|0,00
|-0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,06
|0,95
|-23,19
|Özderici GMYO
|0,67
|0,00
|-71,49
|Özerden Plastik
|3,10
|2,31
|27,17
|Panora GMYO
|4,10
|1,99
|9,70
|Park Elek.Madencilik
|1,89
|1,07
|-21,58
|Parsan
|11,26
|3,87
|28,54
|Pegasus
|29,60
|3,21
|29,14
|Peker GMYO
|3,92
|-2,00
|-52,34
|Penguen Gıda
|1,37
|7,03
|26,85
|Pera GMYO
|0,50
|4,17
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|0,33
|-0,45
|Petkim
|4,56
|3,17
|-9,52
|Petrokent Turizm
|64,70
|-0,46
|-5,82
|Pınar Et ve Un
|5,29
|-0,19
|19,23
|Pınar Su
|1,18
|0,85
|-5,60
|Pınar Süt
|6,15
|4,59
|-1,08
|Plastikkart
|2,74
|2,62
|1,48
|Polisan Holding
|2,09
|0,48
|-30,68
|Politeknik Metal
|51,40
|-3,02
|46,58
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|1,20
|8,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,97
|1,79
|-41,62
|QNB Finansbank
|6,74
|19,93
|-25,19
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|0,68
|142,39
|Ray Sigorta
|2,38
|-17,36
|71,22
|Reysaş GMYO
|0,65
|0,00
|-5,80
|Reysaş Lojistik
|0,64
|0,00
|-13,51
|Rhea Girişim
|0,66
|3,13
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|-0,55
|-5,26
|Royal Halı
|0,88
|8,64
|-11,11
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|0,00
|-28,74
|Sabancı Holding
|7,15
|2,73
|-1,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,46
|0,69
|-5,82
|Salix Yatırım Holding
|3,35
|1,52
|-12,99
|Sanel Mühendislik
|3,73
|0,54
|71,10
|Sanifoam Sünger
|1,64
|2,50
|31,20
|Sanko Pazarlama
|2,03
|1,50
|-7,92
|Saray Matbaacılık
|0,94
|1,08
|-6,00
|Sarkuysan
|3,19
|1,59
|-6,45
|Sasa Polyester
|5,99
|15,41
|0,34
|Say Reklamcılık
|0,81
|1,25
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,31
|0,43
|-21,96
|Selçuk Ecza Deposu
|4,28
|1,90
|57,44
|Selçuk Gıda
|1,51
|0,00
|13,53
|Senkron Güvenlik
|5,22
|0,00
|422,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,81
|-1,40
|44,10
|Servet GMYO
|3,35
|0,60
|-28,72
|Seyitler Kimya
|4,19
|0,00
|8,83
|Silverline Endüstri
|1,04
|5,05
|-22,39
|Sinpaş GMYO
|0,37
|5,71
|0,00
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,51
|2,03
|
|Soda Sanayii
|7,36
|-0,81
|3,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,78
|0,00
|22,20
|Söktaş
|1,22
|1,67
|-3,94
|Sönmez Filament
|3,09
|-0,32
|-0,96
|Sönmez Pamuklu
|2,99
|-0,99
|-4,17
|Sumaş Suni Tahta
|6,83
|-0,15
|-2,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,16
|0,32
|12,06
|Şekerbank
|0,87
|3,57
|-20,91
|Şişe Cam
|5,07
|2,22
|-10,58
|Şok Marketler
|7,89
|-0,75
|-26,60
|T. Halk Bankası
|5,40
|4,85
|-23,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,76
|2,44
|-30,82
|T.S.K.B.
|0,67
|1,52
|-17,28
|T.Tuborg
|7,42
|1,64
|-6,48
|Taç Tarım Ürünleri
|4,09
|-0,97
|-19,17
|Tat Gıda
|4,16
|1,46
|8,90
|TAV Havalimanları
|23,06
|1,41
|4,86
|Taze Kuru Gıda
|5,39
|1,70
|-20,74
|Tek-Art Turizm
|0,68
|0,00
|-20,00
|Tekfen Holding
|22,88
|0,79
|16,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,83
|1,10
|-38,38
|Temapol Polimer Plastik
|2,81
|1,08
|-8,17
|TGS Dış Ticaret
|3,06
|1,32
|30,21
|Tofaş Oto. Fab.
|15,63
|2,49
|0,76
|Torunlar GMYO
|1,92
|-3,03
|27,15
|Trabzon Liman
|8,05
|1,26
|-4,05
|Trabzonspor Sportif
|0,86
|1,18
|-37,50
|Trakya Cam
|2,89
|3,58
|-4,62
|Trend GMYO
|1,20
|-0,83
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,68
|1,49
|-17,07
|Tuğçelik
|1,95
|5,98
|-8,45
|Tukaş
|3,51
|0,00
|111,45
|Turcas Petrol
|1,24
|1,64
|-12,06
|Turkcell
|11,37
|-0,79
|-6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,69
|1,37
|-18,00
|Tüpraş
|118,20
|0,17
|13,29
|Türk Hava Yolları
|11,96
|1,36
|-25,76
|Türk Prysmian Kablo
|1,70
|4,94
|-1,43
|Türk Telekom
|4,17
|1,96
|6,92
|Türk Traktör
|25,64
|1,91
|-26,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,08
|0,33
|-25,08
|Ufuk Yatırım
|1,11
|0,91
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,24
|0,81
|8,77
|Ulusoy Elektrik
|21,12
|-0,28
|32,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|0,97
|0,48
|Umpaş Holding
|0,34
|0,00
|-38,18
|Uşak Seramik
|0,96
|1,05
|-13,51
|Utopya Turizm
|2,92
|-0,68
|-28,78
|Uzertaş Boya
|0,89
|11,25
|48,33
|Ülker Bisküvi
|17,77
|1,37
|21,13
|Ünye Çimento
|2,44
|2,52
|-29,68
|Vakıf Fin. Kir.
|1,24
|2,48
|-30,34
|Vakıf GMYO
|1,52
|2,70
|-23,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|1,82
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|3,58
|4,99
|-8,21
|Vakko Tekstil
|2,74
|2,62
|5,05
|Vanet Gıda
|1,38
|3,76
|6,15
|Verusa Holding
|17,76
|0,91
|6,99
|Verusaturk Girisim
|2,89
|8,65
|-12,69
|Vestel
|9,44
|0,21
|70,09
|Vestel Beyaz Eşya
|13,22
|2,32
|35,35
|Viking Kağıt
|1,02
|0,99
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,37
|1,48
|-20,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,91
|2,69
|19,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|0,40
|-10,39
|Yataş
|3,88
|0,26
|-13,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|0,00
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|1,15
|10,02
|Yeşil GMYO
|0,25
|0,00
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|8,70
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,21
|3,59
|-25,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.449,90
|6,61
|11,41
|Yonga Mobilya
|5,95
|5,31
|-9,85
|Yünsa
|4,07
|1,50
|-2,51
|Zorlu Enerji
|1,10
|0,92
|-10,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA